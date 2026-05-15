Δένδιας: Με την «Ατζέντα 2030» υλοποιούμε μία ολοκληρωμένη δέσμη μέτρων για τη στρατιωτική οικογένεια
Με ανάρτησή του ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας υπογραμμίζει ότι η οικογένεια είναι βασικός πυλώνας κοινωνικής συνοχής στη χώρα μας
«Η οικογένεια αποτελεί ένα από τα ταυτοτικά στοιχεία του Ελληνισμού. Είναι βασικός πυλώνας κοινωνικής συνοχής στη χώρα μας, όπως αποδείχθηκε στη δεκαετία της οικονομικής κρίσης. Με την «Ατζέντα 2030» υλοποιούμε μία ολοκληρωμένη δέσμη μέτρων για τη Στρατιωτική Οικογένεια» τονίζει, με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο «Χ», ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, για τη σημερινή Διεθνή Ημέρα Οικογένειας.
Ο κ. Δένδιας αναφέρει ολοκληρωμένη δέσμη μέτρων, η οποία, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει:
– Νέο μισθολόγιο με σημαντικές αυξήσεις
– Δωρεάν στέγη
– Αναβάθμιση της υγειονομικής περίθαλψης και βελτιστοποίηση της λειτουργίας των στρατιωτικών νοσοκομείων
– Φθηνότερο «καλάθι του νοικοκυριού» στα στρατιωτικά πρατήρια
– Ενίσχυση της μητρότητας
– Φροντίδα για τα παιδιά
– Μέριμνα για τους ηλικιωμένους απόστρατους
– Μέριμνα για τα άτομα με ειδικές ανάγκες.
Δείτε την ανάρτηση Δένδια
Η οικογένεια αποτελεί ένα από τα ταυτοτικά στοιχεία του Ελληνισμού και βασικό πυλώνα κοινωνικής συνοχής στη χώρα μας, όπως αποδείχθηκε στη δεκαετία της οικονομικής κρίσης.
Με την «Ατζέντα 2030» υλοποιούμε μία ολοκληρωμένη δέσμη μέτρων για τη Στρατιωτική Οικογένεια, που… pic.twitter.com/AD6DZkPZm7
— Nikos Dendias (@NikosDendias) May 15, 2026
