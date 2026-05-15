Δένδιας: Με την «Ατζέντα 2030» υλοποιούμε μία ολοκληρωμένη δέσμη μέτρων για τη στρατιωτική οικογένεια
Πολιτική 15 Μαΐου 2026, 10:56

Δένδιας: Με την «Ατζέντα 2030» υλοποιούμε μία ολοκληρωμένη δέσμη μέτρων για τη στρατιωτική οικογένεια

Με ανάρτησή του ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας υπογραμμίζει ότι η οικογένεια είναι βασικός πυλώνας κοινωνικής συνοχής στη χώρα μας

Τροφικές αλλεργίες: Δεν είναι μόνο θέμα φαγητού – Το «βάρος» που δεν βλέπουμε

«Η οικογένεια αποτελεί ένα από τα ταυτοτικά στοιχεία του Ελληνισμού. Είναι βασικός πυλώνας κοινωνικής συνοχής στη χώρα μας, όπως αποδείχθηκε στη δεκαετία της οικονομικής κρίσης. Με την «Ατζέντα 2030» υλοποιούμε μία ολοκληρωμένη δέσμη μέτρων για τη Στρατιωτική Οικογένεια» τονίζει, με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο «Χ», ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, για τη σημερινή Διεθνή Ημέρα Οικογένειας.

Ο κ. Δένδιας αναφέρει ολοκληρωμένη δέσμη μέτρων, η οποία, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει:

– Νέο μισθολόγιο με σημαντικές αυξήσεις

– Δωρεάν στέγη

– Αναβάθμιση της υγειονομικής περίθαλψης και βελτιστοποίηση της λειτουργίας των στρατιωτικών νοσοκομείων

– Φθηνότερο «καλάθι του νοικοκυριού» στα στρατιωτικά πρατήρια

– Ενίσχυση της μητρότητας

– Φροντίδα για τα παιδιά

– Μέριμνα για τους ηλικιωμένους απόστρατους

– Μέριμνα για τα άτομα με ειδικές ανάγκες.

Ενεργειακή κρίση: Πληθωρισμός 5,4%, Brent στα 107 δολάρια και οι φόβοι για την κατανάλωση

Ενεργειακή κρίση: Πληθωρισμός 5,4%, Brent στα 107 δολάρια και οι φόβοι για την κατανάλωση

Τροφικές αλλεργίες: Δεν είναι μόνο θέμα φαγητού – Το «βάρος» που δεν βλέπουμε

Τραμπ: ΗΠΑ και Κίνα έχουμε παρόμοια άποψη για το Ιράν

«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς

Η μουσική παράσταση «ASTORIA» μάς μεταφέρει στη Νέα Υόρκη του Μεσοπολέμου, εκεί όπου μια μικρή Ελλάδα γεννιέται μέσα σε ένα καφενείο στην καρδιά της Αστόριας και το τραγούδι γίνεται φωνή, παρηγοριά και αντίσταση.

Κικίλιας για παράνομη αλιεία από Τούρκους ψαράδες: «Ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να παρέμβει»
Πολιτική 15.05.26

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας υπογράμμισε ότι «στο κομμάτι της παράνομης αλιείας έχουμε πραγματικά προβλήματα, τα οποία ζητούμε - επειδή τα θαλάσσια σύνορά μας είναι και ευρωπαϊκά σύνορα και το δίκαιο της θάλασσας ισχύει για όλους - να ρυθμιστούν αναλόγως

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Στη Βουλή πέντε αιτήματα άρσης ασυλίας σε βάρος της – Ποιες υποθέσεις αφορούν
Την ίδια ημέρα 14.05.26

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ελέγχεται για σωρεία σοβαρών αξιόποινων πράξεων, όπως παράνομη βιντεοσκόπηση, παραβίαση προσωπικών δεδομένων, παραβίαση απορρήτου προφορικών συνομιλιών, σοβαρή διατάραξη λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας, απλή συνέργεια σε απόπειρα φθοράς δημόσιας υπηρεσίας και συκοφαντική δυσφήμηση

Κικίλιας: Τα θέματα ασφαλείας είναι πρώτα και πάνω απ’ όλα
Επικαιρότητα 14.05.26

Ο Βασίλης Κικίλιας συνέδεσε την ανάπτυξη της ναυτιλίας και των λιμενικών δραστηριοτήτων με τη δημιουργία επαγγελματικών προοπτικών για τη νέα γενιά, σημειώνοντας ότι τα ναυτιλιακά επαγγέλματα μπορούν να προσφέρουν «ελπίδα, όραμα και προοπτική»

ΠΑΣΟΚ: Έκθετη η κυβέρνηση για την συνεχιζόμενη οπλοχρησία και την αυτοδικία στην Κρήτη
Επικαιρότητα 14.05.26

«Τα γεγονότα διαψεύδουν την κυβερνητική αφήγηση περί ασφάλειας», τονίζει το ΠΑΣΟΚ - Κατέθεσε ερώτηση προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη σχετικά με τη νέα αιματηρή υπόθεση στην Κρήτη

ΠΑΣΟΚ για Γεωργιάδη: Ο επαγγελματίας λασπολόγος επιχειρεί να διασώσει μια κυβέρνηση βυθισμένη στη διαφθορά
Πολιτική 14.05.26 Upd: 13:29

Σφοδρά πυρά προς τον Άδωνι Γεωργιάδη με αφορμή τους ισχυρισμούς του για τον Νίκο Ανδρουλάκη, εξαπολύει το ΠΑΣΟΚ κάνοντας λόγο για «συκοφαντίες» ενός «επαγγελματία λασπολόγου σε εντεταλμένη υπηρεσία» και προαναγγέλλοντας ότι ο κ. Ανδρουλάκης θα προχωρήσει σε όλες τις νόμιμες ενέργειες.

ΙΝΑΤ: Για ποιον είναι χρήσιμη η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία; – Το Ινστιτούτο Τσίπρα απαντά
Επικαιρότητα 13.05.26

Σε μία περίοδο όπου «η υψηλή επαγγελματική επάρκεια και η θεσμική ακεραιότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αποδείχθηκε πρόβλημα για την ελληνική κυβέρνηση» μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Τσίπρα (ΙΝΑΤ) παρεμβαίνουν απαντώντας στο ερώτημα: «για ποιον είναι χρήσιμη η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία».

ΠΑΣΟΚ: Οι ευρωβουλευτές ζητούν διερεύνηση για το ενδεχόμενο να παρακολουθούνταν Ευρωπαίοι αξιωματούχοι από το Predator
Επικαιρότητα 13.05.26

«Το σκάνδαλο των υποκλοπών δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Η πιθανή παράνομη παρακολούθηση Ευρωπαίων αξιωματούχων, μέσω των επικοινωνιών τους με Έλληνες ομολόγους τους, εγείρει σοβαρά ζητήματα ευρωπαϊκής ασφάλειας, εμπιστοσύνης και προστασίας προσωπικών δεδομένων», τονίζουν οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ

Κουτσούμπας προς απεργούς ΑΔΕΔΥ: Δίκαιες οι διεκδικήσεις για αυξήσεις και προσλήψεις
Πολιτική 13.05.26

«Αν νομίζει η κυβέρνηση ότι με το νέο πειθαρχικό δίκαιο που ψήφισε θα καταφέρει να επιβάλλει σιωπητήριο στους δημόσιους υπαλλήλους είναι βαθιά γελασμένη» τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας

Νέα Αριστερά: «Έπεα πτερόεντα» τα μεγαλόπνοα αρδευτικά έργα ΣΔΙΤ της κυβέρνησης – Απεντάσσονται με κρότο ανικανότητας
Ταμείο Ανάκαμψης 12.05.26

Η κυβέρνηση σήμερα «αναγκάζεται να αποσύρει έργα εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ λόγω ανικανότητας, καθυστερήσεων και χαμηλής απορροφητικότητας», σημειώνει χαρακτηριστικά η Νέα Αριστερά

Ταμείο Ανάκαμψης: Η «ιστορική» ευθύνη της κυβέρνησης – Τον κώδωνα του κινδύνου κρούει το ΠΑΣΟΚ
Επικαιρότητα 12.05.26

Προειδοποίηση του ΠΑΣΟΚ για να μη χαθεί το «στοίχημα» με το Ταμείο Ανάκαμψης. Έβδομη από το τέλος η Ελλάδα στην απορρόφηση κονδυλίων που έχουν φτάσει στην αγορά.

Το σκάνδαλο των υποκλοπών σκεπάζει το Μαξίμου και ο Μητσοτάκης μιλά για βελτίωση για το Κράτος Δικαίου
Πολιτική 12.05.26

Την ώρα που οι αποκαλύψεις για το σκάνδαλο των υποκλοπών κλονίζουν την κυβέρνηση, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη διάρκεια συνάντησης που είχε με τον Ευρωπαίο Επίτροπο αρμόδιο για τη Δημοκρατία, τη Δικαιοσύνη, το Κράτος Δικαίου και την Προστασία των Καταναλωτών βλέπει βελτίωση στις επιδόσεις των τελευταίων ετών

Επίκαιρη ερώτηση από τη Μιλένα Αποστολάκη: Όχι στην υποχρεωτική αντιδικία δήμων με εργαζόμενους
Επικαιρότητα 11.05.26

Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη υπογράμμισε ότι η «τροπολογία Βορίδη», αφαιρεί από τις αιρετές δημοτικές αρχές το δικαίωμα να αποφασίζουν οι ίδιες εάν θα ασκήσουν ή όχι ένδικα μέσα σε αποφάσεις που αφορούν εργαζόμενους που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες στους δήμους.

Αμηχανία και νεύρα από Μαρινάκη μετά τη συνέντευξη που έδωσε ο Δημητριάδης – «Βλέπω κάποιους ευαίσθητους να ενοχλούνται»
Πολιτική 11.05.26

Στη συνέντευξη που έδωσε ο Γρηγόρης Δημητριάδης αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ο οποίος έκρινε μάλιστα ότι ορισμένα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν εμμονή για το θέμα

ΠΑΣΟΚ για Γεωργιάδη: Επανέλαβε τα ίδια ψεύδη – Όλα θα λυθούν εκεί που πρέπει, στη δικαιοσύνη
Νέα απάντηση 15.05.26

Ο Άδωνις Γεωργιάδης επανήλθε στην υπόθεση με το ακίνητο που νοικιάζει ο Νίκος Ανδρουλάκης στο δημόσιο, με το ΠΑΣΟΚ να αντιδρά άμεσα με νέα, αιχμηρή ανακοίνωση

The Expla-in Project | ΝΔ: Συνέδριο με φόντο την κούρσα διαδοχής
Expla-in 15.05.26

Πρώτος σταθμός το Συνέδριο της ΝΔ. Στο βάθος η βραδιά των πρώτων εκλογών, που ανάλογά με το αποτέλεσμα, θεωρείται πιθανό να δημιουργήσει θέμα ηγεσίας. Πώς οι επίδοξοι εσωκομματικοί παίκτες σχεδιάζουν τις κινήσεις τους για την επόμενη μέρα;

Γιάννης Μπασκάκης
Χωρίς κάτι χειροπιαστό για το Ιράν έφυγε ο Τραμπ από την Κίνα – Μιλά για «φανταστικές εμπορικές συμφωνίες»
Τι λέει το Πεκίνο 15.05.26

Οι ανακοινώσεις του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών για τις συναντήσεις Σι Τζινπίνγκ και Ντόναλντ Τραμπ - Ποια είναι η θέση της Κίνας για τον πόλεμο στο Ιράν - Η συνάντηση στον κήπο του Ζονγκνανχάι

Νεκτάριος Δαργάκης
Στα «άκρα» η σύγκρουση ΠΑΣΟΚ-ΝΔ – Ανεβαίνουν τα ντεσιμπέλ με το βλέμμα στις κάλπες
Πολιτική Γραμματεία 15.05.26

Το ΠΑΣΟΚ βλέπει στη στρατηγική του Μαξίμου «χτύπημα κάτω από τη ζώνη» με συκοφαντίες και ψέματα, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να απαντά σε υψηλούς τόνους στις κατηγορίες Γεωργιάδη

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
ΣτΕ: Κατέθεσε τις προτάσεις για τη συνταγματική αναθεώρηση
Ελλάδα 15.05.26

Την επόμενη εβδομάδα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δικαστηρίου τα πρακτικά της Διοικητικής Ολομέλειας μαζί με το υλικό τεκμηρίωσης που αφορά στην ύψιστη αυτή θεσμική διαδικασία 

Μίνα Μουστάκα
Αυτές είναι οι καλύτερες πόλεις-αφετηρίες στην Ευρώπη για ημερήσιες αποδράσεις
Planet Travel 15.05.26

Νέα έρευνα αποκάλυψε τις πόλεις στην Ευρώπη που οι ταξιδιώτες χρησιμοποιούν ως ορμητήρια για ημερήσιες εκδρομές, από αποδράσεις από το Λονδίνο στο Στόουνχεντζ έως επισκέψεις σε νησιά από την Αθήνα

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

