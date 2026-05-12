ΠΑΣΟΚ κατά Κεραμέως: Φτάνουν τα ψέματα – Για πόσο ακόμη θα αυτοδοξάζεστε κρυπτόμενη

Να τολμήσει να αντιπαρατεθεί δημόσια με τον τομεάρχη Εργασίας του κόμματος Παύλο Χρηστίδη, καλεί το ΠΑΣΟΚ την υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως.

Με αφορμή τα όσα υποστήριξε στη σημερινή συνέντευξή της στο Mega η Νίκη Κεραμέως το ΠΑΣΟΚ πέρασε στην αντεπίθεση.

«Η υπουργός Εργασίας επανήλθε σήμερα στο θέμα της 4ήμερης εργασίας. Προκειμένου να καλύψει τις ανεδαφικές και αστείες δηλώσεις της ότι θα κλείσουν τα μανάβικα με την πιλοτική εφαρμογή της 4ήμερης εργασίας σε θέσεις έντασης διανοίας, σήμερα ξεφούρνισε ένα ακόμη ψέμα ότι το ΠΑΣΟΚ τάχα εννοούσε τις τουριστικές επιχειρήσεις», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ στο σχόλιο που εξέδωσε.

Και σημειώνει: «Κυρία Κεραμέως, φτάνουν τα ψέματα. Τολμήστε να αφήσετε τους τηλεοπτικούς μονολόγους και να αντιπαρατεθείτε με τον Τομεάρχη Εργασίας του ΠΑΣΟΚ, που σας κάλεσε δημόσια. Για πόσο ακόμη θα αυτοδοξάζεστε κρυπτόμενη;».

Η κ. Κεραμέως στη συνέντευξη στο MEGA μεταξύ άλλων πανηγύρισε για τη μείωση της ανεργίας ενώ αναφερόμενη στην πρόταση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ για 4ημερη εργασίας τόνισε πως όταν διατυπώνονται προτάσεις πρέπει να υπάρχει μία τεκμηρίωση:

«Στην αρχή ξεκίνησε και μας έλεγε ‘τουρισμό και εστίαση, τώρα που ξεκινάει η σεζόν ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για τετραήμερη εργασία’. Μετά ήρθε δύο μέρες αργότερα και μας είπε ‘όχι, δεν εννοούσα για τουρισμό και εστίαση, εννοούσα για επιχειρήσεις συγκεκριμένες’ και μας είπε κάποια παραδείγματα και μόνο για επιχειρήσεις άνω των 20 εργαζομένων, δηλαδή μιλάμε για ένα λιγότερο από 5% εκατό των επιχειρήσεων της χώρας».

Μάλιστα η κ. Κεραμέως χωρίς να σταθεί στην ουσία της πρότασης του ΠΑΣΟΚ και του Νίκου Ανδρουλάκη που θέλησε να ανοίξει τη συζήτηση γι΄ αυτό το σημαντικό θέμα, υποστήριξε ότι υπάρχει η δυνατότητα για τετραήμερη εργασία στη χώρα.

«Όταν κάνεις μια πρόταση η οποία αφορά εν δυνάμει εκατομμύρια εργαζόμενους, το λιγότερο που μπορείς να κάνεις είναι να έχεις μια μελέτη» κατέληξε.