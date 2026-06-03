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Η ΕΛΑΣ του Τσίπρα μπαίνει στο στόχαστρο (και) του Κυριάκου Βελόπουλου
Πολιτική 03 Ιουνίου 2026, 12:14

Η ΕΛΑΣ του Τσίπρα μπαίνει στο στόχαστρο (και) του Κυριάκου Βελόπουλου

Η δυναμική επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα με την ΕΛΑΣ έχει ταράξει το πολιτικό σκηνικό και όπως φαίνεται έχει θορυβήσει όλο το πολιτικό φάσμα. Τη σκυτάλη από τους πολιτικούς αρχηγούς που «πυροβολούν» τον Τσίπρα πήρε ο Κυριάκος Βελόπουλος που ασκεί κριτική για το όνομα και επαναλαμβάνει τις γνωστές θέσεις του περί Β.Μακεδονίας

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Άλλος ένας πολιτικός αρχηγός έσπευσε να σχολιάσει την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα ασκώντας έντονη κριτική φανερώνοντας έτσι την αμηχανία που υπάρχει για την επιστροφή του αλλά και την δυναμική που εμφανίζει στις δημοσκοπήσεις.

Την σκυτάλη πήρε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος ο οποίος μιλώντας στο Mega αναφέρθηκε στο κόμμα Τσίπρα ενώ έφτασε στο σημείο να τον κατηγορήσει «για οικειοποίηση του ονόματος ΕΛΑΣ, κρίνοντάς την ως «κηλίδωση» ενός συμβόλου».

Εν συνέχεια ο κ. Βελόπουλος βρήκε την ευκαιρία να επαναλάβει τις γνώστες του θέσεις για τη Βόρεια Μακεδονία προχωρώντας σε ακραία ρητορική κατά του πρώην πρωθυπουργού.

«Όταν παίρνεις ένα όνομα-σύμβολο που λέγεται ΕΛΑΣ, ως έννοια και έχεις προδώσει τη Μακεδονία, τότε δεν ξέρεις τι σου γίνεται. Είναι πολύ μεγάλο σύμβολο για να το κηλιδώνεις. Ο προδότης της Μακεδονίας δεν δικαιούται διά να ομιλεί. Ο άνθρωπος που από τους Αμερικανούς κανακεύτηκε καλά, τον αγάπησε η κυρία Μπακογιάννη, ψηφίστηκε στο συμβούλιο της Ευρώπης ως άνθρωπος υπεύθυνος των αμερικανικών συμφερόντων στα Δυτικά Βαλκάνια, να μου μιλάει για Αριστερά…».

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης στη συνέχεια τόνισε για τον κ. Τσίπρα ότι τον θεωρεί «υπηρέτη ολιγαρχών και καρτέλ», έναντι της δικής του πολιτικής – όπως είπε – «που στοχεύει στην υπηρεσία του πολίτη».

«Εγώ δεν έχω καμία σχέση με τη Νέα Δημοκρατία, παρά τα ιδεολογήματα. Δεν υπάρχει δεξιός και αριστερός. Όταν δηλώνει αριστερός ο κύριος Τσίπρας, ο υπηρέτης των ολιγαρχών και των καρτέλ, για τι αριστερά μιλάμε; Έχω στο μυαλό μου ένα πράγμα όταν κυβερνήσω: να υπηρετώ τον πολίτη και να μην έχω υπηρετώ τα καρτέλ. Αυτή είναι η διαφορά», συνέχισε.

Για δημοσκοπήσεις και κυβέρνηση

Εν συνεχεία, ο Κυριάκος Βελόπουλος εξέφρασε την δυσπιστία του προς τις δημοσκοπήσεις, χαρακτηρίζοντάς τες ως «fake» και «δωροδοκία», καθώς, όπως υποστήριξε, οι εταιρείες δημοσκοπήσεων λαμβάνουν άμεσα ή έμμεσα χρήματα από το Μέγαρο Μαξίμου.

Έπειτα, κατήγγειλε ότι η κυβέρνηση έχει εγκαταστήσει μια «τυραννική μορφή διακυβέρνησης» και ότι «φοβάται» τον ίδιο, γι’ αυτό και προωθεί στην κοινή γνώμη τους «διαχειρίσιμους» Τσίπρα και Καρυστιανού.

«Για πρώτη φορά έχουμε κυβέρνηση που είναι τόσο βαθιά βουτηγμένη στα σκάνδαλα, στη συγκάλυψη και τη διαφθορά. Νέα Δημοκρατία και το Μαξίμου έχουν εγκαταστήσει στη χώρα μια τυραννική μορφή διακυβέρνησης».

«Ο Μητσοτάκης θα κάνει τρεις εκλογικές αναμετρήσεις για να πάρει το μεγαλύτερο ποσοστό. Έχουμε ήδη χάος και η Ελλάδα είναι βουτηγμένη στην διαφθορά», συμπλήρωσε.

Τέλος ο κ. Βελόπουλος με αφορμή και τη γυναικοκτονία στην Καλαμάτα, κατήγγειλε την αναποτελεσματικότητα μέτρων όπως το «panic button» και υπογράμμισε ότι η πολιτεία δεν προστατεύει επαρκώς τις γυναίκες, οι οποίες ζουν υπό το φόβο της βίας και του εκφοβισμού.

Την ίδια στιγμή επέκρινε την κυβέρνηση για την αδράνεια της, συγκρίνοντας την προθυμία της να φέρνει νομοσχέδια για άλλα θέματα με την απουσία ανάλογων πρωτοβουλιών για την προστασία των γυναικών, ενώ τόνισε την ανάγκη για αντίστοιχες αυστηρές ποινές και για βιαστές και παιδεραστές, προτείνοντας ακόμα και χημικό ευνουχισμό για τους τελευταίους.

«Είναι μια ειδεχθής πράξη. Είναι τέρας αυτός που σκοτώνει τη γυναίκα του. Είναι τέρας αυτός που δέρνει τη γυναίκα του. Είναι τέρας αυτός που εκβιάζει, βιάζει, βιαιοπραγεί εναντίον της γυναίκας. (Πρότασή μου είναι) να μην ξαναβγεί ποτέ από τη φυλακή. Κι αυτό σημαίνει κυβερνώ υπέρ των ανθρώπων. Όχι υπέρ των σχημάτων, της θεωρίας κι όλα αυτά τα παραμύθια».

«Δεν θα ξαναβγούν έξω. Όποιος ακουμπάει γυναίκα, όποιος βιαιοπραγεί εναντίον της γυναίκας, δεν θα ξαναδεί ήλιο. Αυτό εκμεταλλεύονται όλοι, την ευεργετική διάταξη του νόμου. Πείραξες γυναίκα; Χτύπησες γυναίκα; Δεν θα ξαναδείς ήλιο. Το έχω πει: χημικός ευνουχισμός, και δεν ξαναβλέπουν ήλιο».

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Δίκη για τα Τέμπη: Το «κατηγορώ» του Ψαρόπουλου, αυτοί έχουν ευθύνη για τη σύγκρουση – Απαράδεκτη η δήλωση του δημοσίου
Ελλάδα 03.06.26

Δίκη για τα Τέμπη: Το «κατηγορώ» του Ψαρόπουλου, αυτοί έχουν ευθύνη για τη σύγκρουση – Απαράδεκτη η δήλωση του δημοσίου

Συνεχίζεται η δίκη για τα Τέμπη με τις τοποθετήσεις συνηγόρων επί των δηλώσεων υποστήριξης της κατηγοριών και της πρότασης της εισαγγελέως. «Το δημόσιο υιοθετεί το αφήγημα του ανθρώπινου λάθους», είπε η συνήγορος Μαρία Χατζηκωνσταντίνου

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Πανελλαδικές 2026: Οι πρώτες απαντήσεις σε Αρχαία και Μαθηματικά – Όλες οι απαντήσεις στη Βιολογία
ΓΕΛ 03.06.26

Πανελλαδικές 2026: Οι πρώτες απαντήσεις σε Αρχαία και Μαθηματικά - Όλες οι απαντήσεις στη Βιολογία

Οι Πανελλαδικές συνεχίστηκαν σήμερα για τους υποψήφιους των ΓΕΛ με την εξέταση σε Αρχαία Ελληνικά, Μαθηματικά και Βιολογία - Το in σε συνεργασία με το φροντιστήριο ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ παρουσιάζει τις απαντήσεις

Σύνταξη
Τούρκος πρέσβης: Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειος συνδέουν τους λαούς, τις οικονομίες και το μέλλον μας
Πολιτική 03.06.26

Τούρκος πρέσβης: Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειος συνδέουν τους λαούς, τις οικονομίες και το μέλλον μας

Ο Τούρκος πρεσβευτής στην Αθήνα, Τσαγατάι Ερτζιγές σε δείπνο για τα Ποσειδώνια 2026 σημείωσε ότι το καλό κλίμα στα ελληνοτουρκικά θα συνεχιστεί.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ο Τραμπ χρειάζεται ένα τέλος στον πόλεμο, αλλά δεν ξέρει πώς να το πάρει – Οι επιθέσεις δοκιμάζουν την εύθραυστη εκεχειρία
Ιράν 03.06.26

Ο Τραμπ χρειάζεται ένα τέλος στον πόλεμο, αλλά δεν ξέρει πώς να το πάρει – Οι επιθέσεις δοκιμάζουν την εύθραυστη εκεχειρία

ΗΠΑ και Ιράν αντάλλαξαν πυρά το βράδυ της Τρίτης σηματοδοτώντας τις πιο σφοδρές επιθέσεις από τις 8 Απριλίου που τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία - Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα για τον Τραμπ που παγιδεύτηκε στον πόλεμο που ο ίδιος ξεκίνησε

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ουκρανικά drones έπληξαν τερματικό σταθμό πετρελαίου στην Αγία Πετρούπολη
Ρωσία 03.06.26

Ουκρανικά drones έπληξαν τερματικό σταθμό πετρελαίου στην Αγία Πετρούπολη

Η επίθεση έγινε στοχευμένα στην Αγία Πετρούπολη, καθώς είναι η πόλη καταγωγής του Πούτιν και έδρα του δικού του «Νταβός» – ενός οικονομικού φόρουμ που έχει σχεδιαστεί για να προσελκύει ξένες επενδύσεις

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Συνεχίζονται τα σενάρια για Παναθηναϊκό και Ομπράντοβιτς – Τι αναφέρουν τα ΜΜΕ του εξωτερικού
Euroleague 03.06.26

Συνεχίζονται τα σενάρια για Παναθηναϊκό και Ομπράντοβιτς – Τι αναφέρουν τα ΜΜΕ του εξωτερικού

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς εμπλέκεται πολύ έντονα τις τελευταίες ώρες με τον Παναθηναϊκό και το «BasketNews» έχει το παρασκήνιο γύρω από την υπόθεση του Σέρβου τεχνικού.

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Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: «Σχεδιάζαμε μαζί να φύγει αλλά δεν πρόλαβε» – Συγκλονίζει η αδελφή της Βασιλικής
Ελλάδα 03.06.26

Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: «Σχεδιάζαμε μαζί να φύγει αλλά δεν πρόλαβε» – Συγκλονίζει η αδελφή της Βασιλικής

«Τον τελευταίο καιρό του το έλεγε κάθε μέρα "άσε με να φύγω με τα παιδιά και δεν θέλω κάτι άλλο"» είπε η αδελφή της 39χρονης στην Καλαμάτα - Σήμερα το τελευταίο αντίο στη Βασιλική

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Αχτσιόγλου: Αυτοτελής η απόφαση να παραδώσω την έδρα – Να υπάρξει πόλος απέναντι στη δεξιά με δυνατότητα ευρύτερης συσπείρωσης
Πολιτική Γραμματεία 03.06.26

Αχτσιόγλου: Αυτοτελής η απόφαση να παραδώσω την έδρα – Να υπάρξει πόλος απέναντι στη δεξιά με δυνατότητα ευρύτερης συσπείρωσης

Η κ. Αχτσιόγλου ανέφερε πως η απόφασή της να αποχωρήσει από τη Νέα Αριστερά και να παραδώσει τη βουλευτική της έδρα ήταν αυτοτελής και θέμα αρχής. «Μας ενδιαφέρει να υπάρξει ένας πόλος πλήρως αντιπαραθετικός στη Δεξιά προγραμματικά, αλλά που να έχει και τη δυνατότητα ευρύτερης συσπείρωσης και άρα τη δυνατότητα κυβερνητικής αλλαγής».

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Μιλένα Αποστολάκη: «Νέες υπέρογκες και αυθαίρετες αυξήσεις στα ασφάλιστρα υγείας με ευθύνη της κυβέρνησης»
Πολιτική 03.06.26

Μιλένα Αποστολάκη: «Νέες υπέρογκες και αυθαίρετες αυξήσεις στα ασφάλιστρα υγείας με ευθύνη της κυβέρνησης»

Η Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη επισημαίνει ότι, παρά την κατάργηση του αμφισβητούμενου δείκτη του ΙΟΒΕ, η κυβέρνηση απέτυχε να διαμορφώσει ένα σαφές, διαφανές και αποτελεσματικό πλαίσιο προστασίας των ασφαλισμένων

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Πανελλαδικές 2026: Αυτά είναι τα θέματα σε Αρχαία, Μαθηματικά, Βιολογία – Οι εκτιμήσεις
ΓΕΛ 03.06.26

Πανελλαδικές 2026: Αυτά είναι τα θέματα σε Αρχαία, Μαθηματικά, Βιολογία – Οι εκτιμήσεις

Οι Πανελλαδικές συνεχίζονται με τους υποψήφιους των ΓΕΛ να εξετάζονται σε μαθήματα προσανατολισμού - Το in σε συνεργασία με το φροντιστήριο ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ παρουσιάζει τις πρώτες εκτιμήσεις για τα θέματα

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Κινητοποίηση στον Πειραιά ενάντια στην άφιξη του ισραηλινού κρουαζιερόπλοιου Crown Iris
Ελλάδα 03.06.26

Κινητοποίηση στον Πειραιά ενάντια στην άφιξη του ισραηλινού κρουαζιερόπλοιου Crown Iris

Το κάλεσμα απευθύνει η Ένωση Λιμενεργατών ΟΛΠ, μαζί με εργατικά σωματεία, φορείς και συλλογικότητες, με σημείο συνάντησης την πύλη Ε12, όπου αναμένεται να καταπλεύσει το πλοίο Crown Iris

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Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

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