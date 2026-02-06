magazin
06.02.2026 | 20:00
Τρεις σεισμικές δονήσεις μέσα σε δέκα λεπτά στην Κρήτη
06.02.2026 | 20:53
Παράσυρση πεζού στη Μαραθώνος - Δύο τραυματίες στο «Γεννηματάς»
Κυριάκος Βελόπουλος: Εθνικό παραλήρημα σε ζωντανή μετάδοση – Κολωνός, PSI, Tρόικα, Έπσταϊν και η Lady Gaga σε ρόλο έκπληξη
06 Φεβρουαρίου 2026

Κυριάκος Βελόπουλος: Εθνικό παραλήρημα σε ζωντανή μετάδοση – Κολωνός, PSI, Tρόικα, Έπσταϊν και η Lady Gaga σε ρόλο έκπληξη

Στο λαμπρό βασίλειο της ελληνικής τηλεοπτικής εσχατολογίας, εκεί όπου τα όρια μεταξύ πολιτικής ανάλυσης και επιθεώρησης έχουν προ πολλού καταργηθεί, ο Κυριάκος Βελόπουλος κατάφερε να εδραιώσει μια νέα σχολή σκέψης: τον «φωτογραφικό» σουρεαλισμό

Σε πρόσφατη τηλεοπτική του εμφάνιση ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος εμφανίστηκε σε δημοσιογραφική (έχει σημασία, κρατήστε το) εκπομπή ενημέρωσης όπου και είχε βήμα για να τοποθετηθεί σε σειρά θεμάτων. Το έκανε με ευφράδεια. Ένα από αυτά ήταν και οι μαζικές αποκαλύψεις μετά τη δημοσιοποίηση τριών εκατομμυρίων εγγράφων του Τζέφρι Έπσταϊν με επαφές, μηνύματα και email του.

Στην εκπομπή της Τρίτης ο πολυμαθής πολιτικός αναφέρθηκε σε όλα όσα αναφέρονται στη λίστα και αφορούν στην Ελλάδα. Η χώρα μας αναφέρεται 1.500 φορές στα αρχεία Έπσταϊν σε μηνύματα και αναφορές για την Ευρωζώνη, τις διασώσεις των τραπεζών, τα swaps του ελληνικού χρέους, τις ελληνικές τράπεζες, τα κρατικά ομόλογα,  τις επενδυτικές ευκαιρίες σε ελληνικά χρηματοπιστωτικά προϊόντα (2012–2015) αλλά και σε αρχαιοκαπηλεία όπως υποστήριξε ο Βελόπουλος.

Ακολουθεί απομαγνητοφώνηση από όσα υποστήριξε στην τηλεοπτική εμφάνιση του που είχε όλα τα συστατικά για να γίνει viral στο Χ ως πηγή έμπνευσης για μιμίδια, ανελέητο τρολάρισμα, αλλά και αποθεωτικές κορώνες από συνωμοσιολόγους που βρήκαν στα λόγια του την αλήθεια, αυτή που τα συστημικά media αποκρύπτουν από το λαό, κοκ.

Αυτά είναι όσα είπε για τον Έπσταϊν με τη Lady Gaga να κάνει γκεστ εμφάνιση χωρίς να το ξέρει.

Η μετατροπή του δημοσιογραφικού αέρα σε εμποροπανήγυρη ψευδαισθήσεων δεν απαιτεί μόνο έναν ικανό πωλητή, αλλά και μια στρατιά από αμίλητους κομπάρσους που παρακολουθούν το παράλογο να βαφτίζεται είδηση

YouTube thumbnail

Κυριάκος Βελόπουλος: Πείτε τώρα, γιατί δεν μιλάει κανείς για τα email του Επστάιν που μιλάει μέσα για το PSI; Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Δείτε τα, τα έχω εδώ μπροστά μου. Πέρα από παιδική πορνεία, από βιασμούς, δολοφονίες, ναρκωτικά, αρχαιοκαπηλίες, μέσα υπάρχει ένα θέμα συνομιλίας στα email του Έπσταϊν που λένε ότι η Ελλάδα με το PSI βοήθησε Γερμανία και Γαλλία να μη χρεοκοπήσουν για να χρεοκοπήσει η Ελλάδα.

Όλοι αυτοί οι λαλίστατοι δημοσιογράφοι, πολιτικοί, ο Άδωνης και οι υπόλοιποι που έλεγαν να πεθάνουν οι Έλληνες να ζήσει η Ευρώπη, να πεθάνουν οι Έλληνες να ζήσει η Τρόικα… «Είμαι περήφανος για την Τρόικα». Τι έχουν να πουν τώρα; Και δεν είναι μόνο αυτό. Εμένα με ενοχλεί κάτι άλλο. Ενώ όλα τα μέσα στην Ευρώπη παίζουν το θέμα Έπσταϊν, στην Ελλάδα μόνο το Open ακροθιγώς το αναφέρει.

Γιατί δεν αναφέρεται για τον παιδεραστή αυτό, το τέρας που πήγαινε εξάχρονα και δωδεκάχρονα παιδάκια να τα βιάζουν διάφοροι πολιτικοί, διάφοροι επιχειρηματίες και όλοι κάνουν γαργάρα στο θέμα αυτό; Κοιτάξτε εδώ, έφερα έγγραφα που όταν τα είδα έπαθα… Έγγραφα, έγγραφα από τα, από τα, από τη λίστα Έπσταϊν. Δείτε εδώ, δείτε εδώ τι…

Δημοσιογράφος: Επειδή πάμε να καταλάβουμε τι δείχνει…

Κυριάκος Βελόπουλος: Θα σας εξηγήσω τώρα. Αυτό είναι για το PSI. Ναι, ναι, το PSI. Ότι κατέκλεψαν την Ελλάδα και ότι πρέπει να πάνε φυλακή όσοι υπέγραψαν το PSI. Ποιοι το υπέγραψαν; Αυτοί που μιλάνε σήμερα. Ο Σαμαράς, ο Βενιζέλος και όλοι οι υπόλοιποι. Δείτε εδώ τη φωτογραφία με δωδεκάχρονα παιδιά, γεμάτο χιλιάδες σελίδες. Γιατί δεν τα λέει κανένας αυτά; Μήπως γιατί υπάρχει και Μίχος στην Ελλάδα [σσ. αναφέρεται στην υπόθεση της 12χρονης στον Κολωνό]; Ο Μίχος, τι έγινε ο Μίχος; Τι έγιναν οι 213 παιδεραστές; Γιατί δεν είπαμε τα ονόματά τους ποτέ; Γιατί κανείς δεν μιλάει; Τα θάβουν.

Η παιδεραστία είναι έγκλημα και μόνο μία ποινή τούς αξίζει: θάνατος. Δείτε εδώ, τη βλέπετε αυτή την κυρία; [σσ. Σε αυτό το σημείο, ο Βελόπουλος δείχνει μια φωτογραφία της Lady Gaga από τη συμμετοχή της στη σειρά μυθοπλασίας American Horror Story]. Δείτε τα παιδάκια δίπλα, δεξιά και αριστερά, τι πίνουνε; Ε; Κόκκινο χρώμα. Γιατί;

Δημοσιογράφος 1: Αυτό πώς συνδέεται με την πολιτική σκηνή;

Κυριάκος Βελόπουλος: Δεν ξέρω, εγώ; Μα αναφέρονται και Έλληνες πολιτικοί μέσα. Στη λίστα Έπσταϊν αναφέρεται και ένα ζευγάρι από την Πάτμο πλούσιων Ελλήνων με έμμεση σχέση με την πολιτική, τους οποίους ήξερε ο Επστάιν. Αυτό έπρεπε να ήταν ειδησάρα. Αναφέρονται και κάποιοι άλλοι πολιτικοί που θα πηγαίνανε με το αεροπλάνο, το τζετ του Έπσταϊν, κάπου μια βόλτα στην Αμερική. Αυτά δεν τα ψάχνει κανένας; Ακούστε, εγώ είμαι κάθετος στη διαφάνεια. Παιδερασττής δεν νοείται να ζει ελεύθερος. Δεν μπορεί να είναι ελεύθερος. Και υπάρχουν 213.

Δημοσιογράφος 2: Πάντως να σας πω κάτι πρόεδρε, μπορεί να κάνει η ελληνική δικαιοσύνη ένα αίτημα δικαστικής συνδρομής και τα αρχεία να έρθουν στην Ελλάδα.

Κυριάκος Βελόπουλος: Ακούστε λίγο, εδώ υπάρχουν συνομιλίες του Επστάιν με τον Μπιλ Γκέιτς που λένε ότι θα μειώσει τον πληθυσμό. Υπήρχαν έγγραφα, σας λέω για τα εμβόλια MRNA. Μέσα ο Μπουρλάς ανακατεμένος, ο Μπιλ Γκέιτς, ο Επστάιν… λέγανε ότι μας οδηγούν, ακούστε, σε στείρωση. Το λέει μες στα έγγραφα, το λένε. Και το FBI τα έβαλε αστεράκι ότι είναι εντάξει τα έγγραφα, ότι το εμβόλιο οδήγησε σε ευγονική τον πληθυσμό και δεν συλλαμβάνεται κανένας στην Ελλάδα.

Η τηλεοπτική δημοσιογραφία δεν θα έπρεπε να είναι κολυμβήθρα του Σιλωάμ για fake news πολιτικό λόγο

Αξίζει να σημειωθεί ότι η «αποκάλυψη» Βελόπουλου έγινε το απόγευμα της Τρίτης, αποθεώθηκε για όλους τους σωστούς και λάθος λόγους στο Twitterverse και το επανέφερε την Παρασκευή η Αφροδίτη Λατινοπούλου, ορκισμένη αντίπαλος με τον επικεφαλής της Ελληνικής Λύσης. «Εχουμε το σκάνδαλο Επσταϊν, που μας έχουν βγει με τα μάτια, και έρχεται να το υποβαθμίσει με μπούρδες όπως ένα tweet της Lady Gaga από το 2015», είπε η πρόεδρος της Φωνής Λογικής.

Η ιστορία μπορεί να κλείσει εδώ, χωρίς κάποιο παραπάνω σχόλιο αλλά θα ήταν κρίμα. Γιατί η τηλεοπτική εμφάνιση του προέδρου της Ελληνικής Λύσης κατά την οποία παρουσίασε φωτογραφία από το AHS ως δήθεν ντοκουμέντο από τα αρχεία Επστάιν, δεν ήταν παρά η κορύφωση μιας δοκιμασμένης συνταγής.

Με το ύφος του ανθρώπου που κατέχει την απόλυτη αλήθεια, ο Κυριάκος Βελόπουλος επιχείρησε να στοιχειοθετήσει το έγκλημα της παιδεραστίας χρησιμοποιώντας την Lady Gaga και λίγο σπλάτερ από τις δεξαμενές του Χόλιγουντ.

Το τραγελαφικό του πράγματος δεν έγκειται στην ίδια την γκάφα, αλλά στη μεθοδικότητα με την οποία το ψέμα σερβίρεται σε ένα κοινό που είτε αδυνατεί να διακρίνει τη μυθοπλασία από την πραγματικότητα, είτε απλώς απολαμβάνει το θέαμα ενός πολιτικού που «τα λέει έξω από τα δόντια», ακόμη κι αν αυτά που λέει ανήκουν στη σφαίρα του φανταστικού. Το shitposting του Ντόναλντ Τραμπ έχει ακόλουθους.

Η ειρωνεία της ιστορίας: Να πουλάς επιστολές του Ιησού και να καταγγέλλεις τη… βλασφημία των άλλων

Ένα δεύτερο δράμα, ωστόσο, εκτυλίχθηκε στο παράθυρο δίπλα από αυτό του πολιτικού αρχηγού, σε αυτό των δημοσιογράφων που προτίμησαν να αφήσουν το ντοκουμέντο της Lady Gaga και τη σύνδεση της με το μεγάλο μας τσίρκο, να προβληθεί άκριτα.

Χωρίς κάποια ερώτηση, ένα κάποιο ώπα ρε παιδί μου, τι βλέπουμε τώρα; Ίσως αν γυρνούσαν τη συζήτηση για το πόσο ρηξικέλευθο ήταν το American Horror Story για την μυθοπλασία τηλεοπτικού τρόμου θα έσωζαν την κατάσταση αλλά κανείς σε εκείνο το πλατό δεν τίμησε τη σειρά τρόμου και σίγουρα όχι επειδή είχαν διαβάσει τις κριτικές -το American Horror Story: Hotel (Σεζόν 5) δίχασε με τους κριτικούς να υμνούν την αισθητική αλλά να κατακρίνουν το σενάριο ως μπερδεμένο και ανέλπιστα γκροτέσκο.

Κρίμα.

Όταν οι λειτουργοί της ενημέρωσης μετατρέπονται σε ατάραχους τροχονόμους του σουρεαλισμό, το κοινό εκπαιδεύεται στην παραπληροφόρηση. Η «ειδησάρα» που υποσχέθηκε ο πρόεδρος παρέμεινε μια ακατάσχετη φλυαρία, η οποία όμως βρήκε φιλόξενο έδαφος για να ριζώσει στις συνειδήσεις των ανυποψίαστων ή «ψεκασμένων» τηλεθεατών και ίσως από εκεί προκύψουν ψήφοι, όχι;

Ο Κυριάκος Βελόπουλος, ο οποίος υποδύεται με συνέπεια τον ρόλο του, δεν είναι πρόβλημα. Η θεσμική αφασία όμως είναι

Το ντοκουμέντο του Κυριάκου Βελόπουλου βέβαια είναι συνεπές με άλλες εμφανίσεις του. Από την «Παναγία την Γκέισα», στις «αυθεντικές επιστολές του Ιησού» από τον 15ο αιώνα, η επικοινωνιακή στρατηγική του «τηλεπωλητή-σωτήρα» έχει αποτέλεσμα, φανατικούς αποδέκτες και πελάτες που υποθέτω δηλώνουν απόλυτα ικανοποιημένοι από τις κηραλοιφές δύο σε ένα -και ανοσία στον κορωνοϊό και θεραπεία στη φαλάκρα -η έρευνα του 2020 για τις περιβόητες αλοιφές «Βυζαντινόν» και «Ανοσοποιητικόν» φαίνεται πως λειτούργησε περισσότερο ως παράσημο παρά ως μάθημα σύνεσης.

Σε ένα περιβάλλον όπου η γνώση θεωρείται «ψευτοπροοδευτισμός» και η πολυπολιτισμικότητα «βλασφημία», ο λαϊκισμός βρίσκει τον χώρο του να ανθίσει, τρεφόμενος από την αμηχανία μιας δημοσιογραφίας που φοβάται να αντιπαρατεθεί με το παράλογο ή το γελοίο με τη δημοκρατία να είναι απόλυτα και εντελώς γκαουγκάγκα (αγαπημένος και επίμονα επίκαιρος αργκό νεολογισμός).

Ο Κυριάκος Βελόπουλος, ο οποίος εκτελεί με συνέπεια τον ρόλο του, δεν είναι πρόβλημα.

Η θεσμική αφασία που επιτρέπει σε τέτοιες παραστάσεις να θεωρούνται πολιτικός διάλογος όμως είναι.

Οι απροστάτευτοι από την προπαγάνδα του ψεύδους πολίτες-ψηφοφόροι είναι.

Η τηλεοπτική αρένα που εκπορνεύεται για την τηλεθέαση ή την ιογενή αναπαραγωγή αποσπασμάτων είναι.

Η ειρωνεία είναι πως, σε αυτό το εθνικό βαριετέ, το εισιτήριο το πληρώνουμε όλοι που βλέπουμε το νόμισμα της κοινής λογικής να ακολουθεί τη μοίρα των memecoins σήμερα.

Ο Μητροπάνος ήξερε τι έλεγε όταν τραγουδούσε το επικό «κάτω κάτω και πιο κάτω ξέπεσες πιο παρακάτω κρίμα βρε σε σένανε». Μια χώρα όπου η λογική έχει την ίδια τύχη με τους μετανάστες στη Χίο. ‘Αλτ! Τις ει;’ Και τι κάνουμε μετά; Μπουμπουνάς!

