Slopaganda: Από τον «Βασιλιά Τραμπ» στα πιθήκια Ομπάμα ή τον νιχιλιστή πιγκουίνο, η ΑΙ ως εργαλείο προπαγάνδας

Όταν τα AI εργαλεία και το επιθετικό τρολάρισμα συνθέτουν την επίσημη γλώσσα του Λευκού Οίκου, είναι μάταιο να απαιτείς από την πολιτική να βγάζει λογική. Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι βασιλιάς ή/και Πάπας ή/και Τζεντάι, οι πιγκουίνοι ζουν στη Γροιλανδία, οι πράκτορες της ICE είναι καρτούν από το εμβληματικό στούντιο Ghibli και οι Ομπάμα είναι πίθηκοι.

Αν νομίζατε ότι η γεωπολιτική σκακιέρα είναι η μόνη που έχει αλλάξει, ένα σκρολάρισμα στους λογαριασμούς του Λευκού Οίκου ή/και του Ντόναλντ Τραμπ θα σας καθησυχάσουν. Όλα πλέον είναι τρολ.

Η κυβέρνηση Τραμπ ξέρει τη δύναμη του αλγόριθμου και χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να κυριαρχήσει στην ψηφιακή αρένα, προκαλώντας τους αντιπάλους της και επαναπροσδιορίζοντας τα όρια της αλήθειας.

Το shitposting γίνεται θεσμικό εργαλείο (ο όρος εμφανίστηκε γύρω στα μέσα της δεκαετίας του 2000 σε πίνακες εικόνων όπως το 4chan) και προκαλεί. Σε καιρούς που η προσοχή είναι το πιο πολύτιμο token, ο Λευκός Οίκος ξέρει τι κάνει αδιαφορώντας για ό,τι λένε ακαδημαϊκοί, συγγραφείς, επικοινωνιολόγοι ή δημοσιογράφοι.

«Το shitposting δεν έχει καμία αξία. Είναι το διαδικτυακό ισοδύναμο του να πυροβολείς κονσερβοκούτια με ένα πιστόλι σε μια ερημιά. Είναι να επαναλαμβάνεις αυτά που λέει ο συνομιλητής σου με ηλίθια φωνή μέχρι να τα παρατήσει και να πάει σπίτι του» έγραψε η συνάδελφος δημοσιογράφος Τζέσικα Λίντσεϊ σε άρθρο της προσπαθώντας να δώσει έναν ορισμό στο φαινόμενο.

«Η ιδέα ότι το shitposting είναι κάποιο κόλπο των μέσων ενημέρωσης που έχει αξιοποιηθεί από το κόμμα των Τόρις με τις αφίσες τους με τα Comic Sans χάνει εντελώς το νόημα της πράξης: να είσαι ηλίθιος χωρίς εγγενή στόχο (ή τουλάχιστον χωρίς σοβαρό στόχο)» πρόσθεσε αναφερόμενη στην υιοθέτηση της πρακτικής από τη συντηρητική παράταξη της Βρετανίας ήδη από το 2019.

Το shitposting κατάφερε ό,τι εύλογα μπορούσε να υποθέσει όποιος «διαβάζει» τα media, έγινε θεσμικό. Βγήκε με υπερηφάνεια από τα αμφιλεγόμενο φόρουμ του διαδικτύου και με τις ευλογίες του Τραμπ έχει εισβάλλει στο Οβάλ Γραφείο, μετατρέποντας την κρατική επικοινωνία σε ένα ατελείωτο ψηφιακό θέατρο παραλόγου.

Ο The Guardian σε πρόσφατο άρθρο του έκανε μια ανασκόπηση σε μερικές από τις πιο πολυσυζητημένες AI δημιουργίες της τρέχουσας διοίκησης, αναρτήσεις με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης που επιβεβαιώνουν την επόμενη πίστα στην προπαγάνδα, τη slopaganda.

Deepfakes, αλλοιωμένες εικόνες και άλλες τεχνικές χρησιμοποιούνται όχι απλώς για να πείσουν, αλλά για να επιβάλουν μια νέα, κατασκευασμένη πραγματικότητα που απευθύνεται κατευθείαν στο συναίσθημα των μαζών.

Η χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης από τον Λευκό Οίκο ξεκίνησε με μια εικόνα του Τραμπ ως βασιλιά σε ένα ψεύτικο εξώφυλλο του περιοδικού Time. Η ανάρτηση ήταν και μια ξεκάθαρη δήλωση στο νέο επικοινωνιακό μανιφέστο. Κάνε θόρυβο, μάζεψε likes, σχόλια, engagement, γίνε viral με όποιο δυνατό τρόπο. Η αλήθεια δεν έχει πλέον σημασία.

Το πορτρέτο που δημοσιεύτηκε από τον λογαριασμό White House/X έδωσε τον τόνο για τη δεύτερη προεδρία του Τραμπ – σηματοδοτώντας ένα σημείο καμπής κατά το οποίο οι αναρτήσεις που είχαν συνδεθεί με την ακροδεξιά διαδικτυακή κουλτούρα που έφερε τον Τραμπ στην εξουσία είναι πλέον κομμάτι της στρατηγικής του.

Σε μια άλλη ανάρτηση στο Truth Social τον Οκτώβριο, ο πρόεδρος δημοσίευσε ένα deepfake βίντεο που απεικόνιζε τον εαυτό του ως πρόεδρο-βασιλιά, με στέμμα στο κεφάλι, να πιλοτάρει μαζητικό αεροσκάφος πάνω από διαδηλωτές του κινήματος Νο Κings και να τους βομβαρδίζει με περιττώματα.

View this post on Instagram A post shared by Mother Jones (@motherjonesmag)

Ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Μάικ Τζόνσον, υπερασπίστηκε την ανάρτηση, λέγοντας: «Ο πρόεδρος χρησιμοποιεί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να υποστηρίξει ένα επιχείρημα. Μπορείτε να υποστηρίξετε ότι είναι πιθανώς το πιο αποτελεσματικό άτομο που έχει χρησιμοποιήσει ποτέ τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για αυτό. Χρησιμοποιεί τη σάτιρα για να υποστηρίξει ένα επιχείρημα».

Βέβαια η slopaganda δεν είναι μεμονωμένες τρολοαναρτήσεις αλλά για μια συντονισμένη προσπάθεια χρησιμοποίησης εργαλείων AI για την πρόκληση αντιδράσεων και την κυριαρχία στον δημόσιο διάλογο.

Η κυβέρνηση όχι μόνο παρέχει απόλυτη ελευθερία στη βιομηχανία της Τεχνητής Νοημοσύνης, αλλά την ενσωματώνει πλήρως στον μηχανισμό επικοινωνίας της. Ένα από τα πιο ανησυχητικά στοιχεία της σλοπαγάνδας είναι η χρήση της AI για την ενίσχυση διχαστικών αφηγημάτων. Από τη μετατροπή φωτογραφιών συλλήψεων μεταναστών σε στιλ κινουμένων σχεδίων Studio Ghibli μέχρι την απεικόνιση πολιτικών αντιπάλων, όπως ο Χακίμ Τζέφρις και ο Τσακ Σούμερ, με στερεοτυπικά μεξικάνικα σύμβολα, ο στόχος είναι ο εξευτελισμός και η διακωμώδηση.

Σε παράλληλο χρόνο copy και κείμενα που παραπέμπουν σε νεοναζιστικά κείμενα, έχουν τη δική τους θέση στο χάρτη των αναρτήσεων του Λευκού Οίκου. Το σύνθημα Προς τα πού, Γροιλανδέ; φαίνεται να αναφέρεται σε ένα νεοναζιστικό κείμενο του 1978 με τίτλο Προς τα πού, Δυτικέ; στο οποίο ο συγγραφέας της λευκής υπεροχής Γουίλιαμ Γκέιλι Σίμπσον ζήτησε βία και απέλαση Εβραίων και μαύρων, και υποστήριξε ότι ο Χίτλερ είχε δίκιο.

«Είναι απολύτως σοκαριστικό να βλέπουμε τέτοιες εικόνες να χρησιμοποιούνται από αυτή την κυβέρνηση», δήλωσε η Χάιντι Μπέιριχ, συνιδρύτρια του Global Project Against Hate and Extremism [Παγκόσμιου Έργου κατά του Μίσους και του Εξτρεμισμού], το οποίο παρακολουθεί τις νεοναζιστικές ομάδες των ΗΠΑ. «Το μήνυμα απευθύνεται σε ρατσιστές και λευκούς υπερεθνικιστές που πιστεύουν ότι μόνο οι λευκοί πρέπει να βρίσκονται σε θέσεις εξουσίας».

Τον Αύγουστο, το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας δημοσίευσε μια ψεύτικη διαφήμιση στρατολόγησης για το ICE με μια εικόνα του θείου Σαμ σε ένα σταυροδρόμι και το σύνθημα: Προς τα πού, Αμερικανέ; Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, το Υπουργείο Εργασίας των ΗΠΑ δημοσίευσε μια εικόνα με το σύνθημα: Μία Πατρίδα. Ένας Λαός. Μία Κληρονομιά. Οι επικριτές επεσήμαναν ότι είχε χροιές του Ein Volk, ein Reich, ein Führer του Χίτλερ [Ένας Λαός, Ένα Βασίλειο, Ένας Ηγέτης].

Οι αναρτήσεις δεν κρύβουν την ατζέντα τους, σημειώνει ο αρθρογράφος Στιβ Ρόουζ. Προσπαθούν να προσεγγίσουν ακραία στοιχεία κάτω από τον μανδύα των ψηφιακών memes. Η AI είναι εξαιρετική στο να αναπαράγει εικόνες του παρελθόντος, επιτρέποντας στην κυβέρνηση να εντάσσει σκληρές πολιτικές, όπως οι μαζικές απελάσεις, σε μια καθησυχαστική, πατριωτική αισθητική περασμένων δεκαετιών.

Η περίπτωση της παραποίησης της εικόνας της ακτιβίστριας Νεκίμα Λέβι Άρμστρονγκ αποτελεί σημείο καμπής. Ενώ προηγούμενες AI αναρτήσεις ήταν εμφανώς φανταστικές, εδώ χρησιμοποιήθηκε deepfake τεχνολογία για να αλλοιωθούν τα χαρακτηριστικά και οι αντιδράσεις μιας γυναίκας κατά τη σύλληψή της, με στόχο τον δημόσιο εξευτελισμό της.

Η δημοσίευση της παραποιημένης φωτογραφίας από τον Λευκό Οίκο στον επίσημο λογαριασμό του στο X, στην οποία διαδηλώτρια από τη Μινεσότα κλαίει, χωρίς καμία διευκρίνιση ότι η εικόνα έχει υποστεί ψηφιακή επεξεργασία προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και αποτροπιασμό.

Η επίμαχη ανάρτηση στο X πυροδότησε διαδικτυακές επικρίσεις για τη χρήση τεχνητά αλλοιωμένων εικόνων από τον επίσημο κυβερνητικό λογαριασμό. Το Γαλλικό Πρακτορείο επικοινώνησε με τον Λευκό Οίκο, ο οποίος παρέπεμψε στη δήλωση του Κίλαν Ντορ, αναπληρωτή διευθυντή επικοινωνίας.

Ο Ντορ, ανεβάζοντας και ο ίδιος την εικόνα, απεύθυνε μήνυμα σε αυστηρούς τόνους: «ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ, προς αυτούς που αισθάνονται την ανάγκη να υπερασπισθούν λόγω αντανακλαστικών τους δράστες φρικτών εγκλημάτων στη χώρα μας, σας απευθύνω αυτό το μήνυμα», ενώ πρόσθεσε «Η εφαρμογή του νόμου θα συνεχισθεί. Τα memes θα συνεχίσουν να κυκλοφορούν. Ευχαριστώ για την προσοχή σας».

Σχολιάζοντας το φαινόμενο, ο Γουόλτερ Σέιρερ του Πανεπιστημίου Notre-Dame σημειώνει πως ρετουσαρισμένες φωτογραφίες πλέον αποτελούν «κοινή πρακτική στην πολιτική». Όπως εξηγεί, «χρησιμοποιούνται συχνά για να εξευτελίζουν προσωπικότητες της αντιπολίτευσης ή για τη διατύπωση ακραίων πολιτικών δηλώσεων που βρίσκουν απήχηση σε συγκεκριμένη εκλογική βάση». Παρομοιάζει μάλιστα τη χρήση τους με τη σύγχρονη εκδοχή της πολιτικής καρικατούρας, επισημαίνοντας όμως πως όταν οι εικόνες αυτές διακινούνται από επίσημους κυβερνητικούς λογαριασμούς, «υφίσταται μια αξιοσημείωτη έλλειψη ευπρέπειας».

Πιο πρόσφατα, ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε μια εικόνα του Τραμπ και ενός πιγκουίνου που περπατάει προς μια σημαία της Γροιλανδίας. Ορισμένοι χρήστες επεσήμαναν ότι οι πιγκουίνοι ζουν στην πραγματικότητα στον νότιο πόλο αλλά αυτό δεν έχει καμία απολύτως σημασία.

«Οι άνθρωποι συνεχίζουν να πιστεύουν κάτι ακόμη και αν αποδειχθεί ότι είναι ψεύτικο, θεωρούν κάθε ισχυρισμό ως νόμιμο ακόμη και αν δεν είναι, πρόκειται για συναισθηματικά άγκιστρα» σχολιάζει ο Ρόμπερτ Τόπινκα, μελετητής ψηφιακών μέσων και ρητορικής στο Birkbeck του Πανεπιστημίου του Λονδίνου για τις αναρτήσεις που έχουν σκοπό να δημιουργήσουν αντιδράσεις.

«Οι υπάλληλοι του Λευκού Οίκου έχουν πει ότι χρησιμοποιούν την Τεχνητή Νοημοσύνη επειδή είναι ο γρηγορότερος τρόπος για να παράγουν περιεχόμενο. Δεν είναι ο γρηγορότερος τρόπος να πεις κάτι που είναι αλήθεια. Είναι ο γρηγορότερος τρόπος για να προωθήσουν την προπαγάνδα τους» προσθέτει.

Το επικοινωνιακό επιτελείο του Λευκού Οίκου καταναλώνει τη διαδικτυακή, ιογενή κουλτούρα, με μανία. Πρόσφατα, ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε μια εικόνα του Τραμπ και ενός πιγκουίνου που περπατάει προς μια σημαία της Γροιλανδίας. Η ανάρτηση είναι αναφορά στο viral meme που έχει κατακλύσει τα SoMe, τον Νιχιλιστή Πιγκουίνο.

Το βίντεο που έγινε μιμίδιο απαθανατίζει ένα μοναχικό πιγκουίνο στην πορεία του προς τη μονοτελειακή καταστροφή καθώς απομακρύνεται από την αποικία του και κατευθύνεται προς τα παγωμένα βουνά.

Το απόσπασμα προέρχεται από το ντοκιμαντέρ του Βέρνερ Χέρτσογκ Encounters at the End of the World (2007) και καταγράφει μια παράξενη – και πιθανότατα μοιραία – επιλογή. Στο ντοκιμαντέρ, ο Χέρτσογκ περιγράφει τη σκηνή με τη χαρακτηριστική του φωνή, εξηγώντας ότι κάθε ανθρώπινη παρέμβαση θα ήταν μάταιη και θα καθυστερούσε απλώς το αναπόφευκτο.

Το απόσπασμα αυτής της μοναχικής πορείας ενός πιγκουίνου προς έναν βέβαιο θάνατο, σε έναν αφιλόξενο τόπο, έγινε όλοι μας. Η απήχηση του Νιχιλιστή Πιγκουίνου σχολιάστηκε, το περπάτημα του αναπαράχθηκε, το μιμίδιο πλέον μετράει δεκάδες παραλλαγές και μία από αυτές είναι η ανάρτηση του Λευκού Οίκου όπου ο πιγκουίνος περπατά προς το τέλος έχοντας τον Ντόναλντ Τραμπ στο πλάι του.

Κάποιοι σχολίασαν ότι η χρήση ενός βίντεο που απεικονίζει μια πράξη αυτοκαταστροφής ως πολιτικό μήνυμα είναι τουλάχιστον ατυχής.

Αυτή η εικόνα αντηχεί με αυτό που η Nαόμι Κλάιν και η Άστρα Τέιλορ βάφτισαν «φασισμό των έσχατων καιρών», λέει ο Ντάνιελ ντε Ζέου, επίκουρος καθηγητής στην κουλτούρα των ψηφιακών μέσων στο Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ όπου οι ηγέτες της τεχνολογικής βιομηχανίας και οι υποστηρικτές τους σχεδόν επιθυμούν το τέλος του κόσμου όπως τον ξέρουμε, βαδίζοντας προς τη λήθη όπως ο Tραμπ και ο σύντροφός του, ο πιγκουίνος. «Είναι σαν να ξέρουν ότι κινούνται προς το τέλος, αλλά το κάνουν με χαρά».

Embrace the penguin. pic.twitter.com/kKlzwd3Rx7 — The White House (@WhiteHouse) January 23, 2026

Επιπλέον ορισμένοι χρήστες επεσήμαναν ότι οι πιγκουίνοι ζουν στην πραγματικότητα στον νότιο πόλο αλλά αυτό δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Μελέτες δείχνουν ότι οι αναπαραστάσεις πληροφοριών που αποδεικνύονται ψευδείς συνεχίζουν να επηρεάζουν τις πεποιθήσεις των ανθρώπων ακόμα και μετά τη διόρθωσή τους.

Με άλλα λόγια, η «σλοπαγάνδα» λειτουργεί σε υποσυνείδητο επίπεδο· ακόμα και όταν ξέρεις ότι μια εικόνα είναι ψεύτικη, ο εγκέφαλός σου τείνει να την αποδεχτεί ως μέρος μιας συναισθηματικής αλήθειας.

Η ευκολία και η ταχύτητα παραγωγής τέτοιου περιεχομένου με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης και η διασπορά της μέσα στο ψηφιακό τούνελ των SoMe επιτρέπει στην κυβέρνηση να «βομβαρδίζει» το κοινό με «συναισθηματικά» αγκίστρια, αδιαφορώντας για την αντικειμενική αλήθεια και στοχεύοντας αποκλειστικά στη συσπείρωση της βάσης της και την επέκταση αυτής.

«Το θέμα με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι ότι είναι κοινωνικά. Θέλεις κάποια ανατροφοδότηση, θέλεις να αρέσει στον κόσμο το υλικό σου, είτε πρόκειται για το Instagram είτε για το Facebook» έχει πει ο καθηγητής Γκρεγκ Μπάρτον, ειδικός σε θέματα τρομοκρατίας στο Πανεπιστήμιο Deakin. «Το shitposting έχει να κάνει με το να ανεβάσεις κάτι στο προφίλ σου και να προκαλέσεις διάδραση. Όσο πιο ειρωνικός και αστείος μπορείς να γίνεις, τόσο περισσότερα καταφέρνεις».

Καλωσήρθατε στον κόσμο της meta-αλήθειας όπου όλα είναι πιθανά, δυνατά, και συχνά, απόλυτα ψεύτικα.