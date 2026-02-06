magazin
Σημαντική είδηση:
06.02.2026 | 20:00
Τρεις σεισμικές δονήσεις μέσα σε δέκα λεπτά στην Κρήτη
Σημαντική είδηση:
06.02.2026 | 20:53
Παράσυρση πεζού στη Μαραθώνος - Δύο τραυματίες στο «Γεννηματάς»
Slopaganda: Από τον «Βασιλιά Τραμπ» στα πιθήκια Ομπάμα ή τον νιχιλιστή πιγκουίνο, η ΑΙ ως εργαλείο προπαγάνδας
06 Φεβρουαρίου 2026, 17:30

Slopaganda: Από τον «Βασιλιά Τραμπ» στα πιθήκια Ομπάμα ή τον νιχιλιστή πιγκουίνο, η ΑΙ ως εργαλείο προπαγάνδας

Η εποχή της πολιτικής ορθότητας και των στεγνών ανακοινώσεων φαίνεται να έχει περάσει ανεπιστρεπί με τη slopaganda να είναι η αγαπημένη επικοινωνιακή στρατηγική του Λευκού Οίκου

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
A
A
Όταν τα AI εργαλεία και το επιθετικό τρολάρισμα συνθέτουν την επίσημη γλώσσα του Λευκού Οίκου, είναι μάταιο να απαιτείς από την πολιτική να βγάζει λογική. Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι βασιλιάς ή/και Πάπας ή/και Τζεντάι, οι πιγκουίνοι ζουν στη Γροιλανδία, οι πράκτορες της ICE είναι καρτούν από το εμβληματικό στούντιο Ghibli και οι Ομπάμα είναι πίθηκοι.

Αν νομίζατε ότι η γεωπολιτική σκακιέρα είναι η μόνη που έχει αλλάξει, ένα σκρολάρισμα στους λογαριασμούς του Λευκού Οίκου ή/και του Ντόναλντ Τραμπ θα σας καθησυχάσουν. Όλα πλέον είναι τρολ.

Η κυβέρνηση Τραμπ ξέρει τη δύναμη του αλγόριθμου και χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να κυριαρχήσει στην ψηφιακή αρένα, προκαλώντας τους αντιπάλους της και επαναπροσδιορίζοντας τα όρια της αλήθειας.

Το shitposting γίνεται θεσμικό εργαλείο (ο όρος εμφανίστηκε γύρω στα μέσα της δεκαετίας του 2000 σε πίνακες εικόνων όπως το 4chan) και προκαλεί. Σε καιρούς που η προσοχή είναι το πιο πολύτιμο token, ο Λευκός Οίκος ξέρει τι κάνει αδιαφορώντας για ό,τι λένε ακαδημαϊκοί, συγγραφείς, επικοινωνιολόγοι ή δημοσιογράφοι.

«Το shitposting δεν έχει καμία αξία. Είναι το διαδικτυακό ισοδύναμο του να πυροβολείς κονσερβοκούτια με ένα πιστόλι σε μια ερημιά. Είναι να επαναλαμβάνεις αυτά που λέει ο συνομιλητής σου με ηλίθια φωνή μέχρι να τα παρατήσει και να πάει σπίτι του» έγραψε η συνάδελφος δημοσιογράφος Τζέσικα Λίντσεϊ σε άρθρο της προσπαθώντας να δώσει έναν ορισμό στο φαινόμενο.

«Η ιδέα ότι το shitposting είναι κάποιο κόλπο των μέσων ενημέρωσης που έχει αξιοποιηθεί από το κόμμα των Τόρις με τις αφίσες τους με τα Comic Sans χάνει εντελώς το νόημα της πράξης: να είσαι ηλίθιος χωρίς εγγενή στόχο (ή τουλάχιστον χωρίς σοβαρό στόχο)» πρόσθεσε αναφερόμενη στην υιοθέτηση της πρακτικής από τη συντηρητική παράταξη της Βρετανίας ήδη από το 2019.

Το shitposting κατάφερε ό,τι εύλογα μπορούσε να υποθέσει όποιος «διαβάζει» τα media, έγινε θεσμικό. Βγήκε με υπερηφάνεια από τα αμφιλεγόμενο φόρουμ του διαδικτύου και με τις ευλογίες του Τραμπ έχει εισβάλλει στο Οβάλ Γραφείο, μετατρέποντας την κρατική επικοινωνία σε ένα ατελείωτο ψηφιακό θέατρο παραλόγου.

Ο The Guardian σε πρόσφατο άρθρο του έκανε μια ανασκόπηση σε μερικές από τις πιο πολυσυζητημένες AI δημιουργίες της τρέχουσας διοίκησης, αναρτήσεις με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης που επιβεβαιώνουν την επόμενη πίστα στην προπαγάνδα, τη slopaganda.

Deepfakes, αλλοιωμένες εικόνες και άλλες τεχνικές χρησιμοποιούνται όχι απλώς για να πείσουν, αλλά για να επιβάλουν μια νέα, κατασκευασμένη πραγματικότητα που απευθύνεται κατευθείαν στο συναίσθημα των μαζών.

Η χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης από τον Λευκό Οίκο ξεκίνησε με μια εικόνα του Τραμπ ως βασιλιά σε ένα ψεύτικο εξώφυλλο του περιοδικού Time. Η ανάρτηση ήταν και μια ξεκάθαρη δήλωση στο νέο επικοινωνιακό μανιφέστο. Κάνε θόρυβο, μάζεψε likes, σχόλια, engagement, γίνε viral με όποιο δυνατό τρόπο. Η αλήθεια δεν έχει πλέον σημασία.

Το πορτρέτο που δημοσιεύτηκε από τον λογαριασμό White House/X έδωσε τον τόνο για τη δεύτερη προεδρία του Τραμπ – σηματοδοτώντας ένα σημείο καμπής κατά το οποίο οι αναρτήσεις που είχαν συνδεθεί με την ακροδεξιά διαδικτυακή κουλτούρα που έφερε τον Τραμπ στην εξουσία είναι πλέον κομμάτι της στρατηγικής του.

Σε μια άλλη ανάρτηση στο Truth Social τον Οκτώβριο, ο πρόεδρος δημοσίευσε ένα deepfake βίντεο που απεικόνιζε τον εαυτό του ως πρόεδρο-βασιλιά, με στέμμα στο κεφάλι, να πιλοτάρει μαζητικό αεροσκάφος πάνω από διαδηλωτές του κινήματος Νο Κings και να τους βομβαρδίζει με περιττώματα.

Ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Μάικ Τζόνσον, υπερασπίστηκε την ανάρτηση, λέγοντας: «Ο πρόεδρος χρησιμοποιεί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να υποστηρίξει ένα επιχείρημα. Μπορείτε να υποστηρίξετε ότι είναι πιθανώς το πιο αποτελεσματικό άτομο που έχει χρησιμοποιήσει ποτέ τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για αυτό. Χρησιμοποιεί τη σάτιρα για να υποστηρίξει ένα επιχείρημα».

Βέβαια η slopaganda δεν είναι μεμονωμένες τρολοαναρτήσεις αλλά για μια συντονισμένη προσπάθεια χρησιμοποίησης εργαλείων AI για την πρόκληση αντιδράσεων και την κυριαρχία στον δημόσιο διάλογο.

Η κυβέρνηση όχι μόνο παρέχει απόλυτη ελευθερία στη βιομηχανία της Τεχνητής Νοημοσύνης, αλλά την ενσωματώνει πλήρως στον μηχανισμό επικοινωνίας της. Ένα από τα πιο ανησυχητικά στοιχεία της σλοπαγάνδας είναι η χρήση της AI για την ενίσχυση διχαστικών αφηγημάτων. Από τη μετατροπή φωτογραφιών συλλήψεων μεταναστών σε στιλ κινουμένων σχεδίων Studio Ghibli μέχρι την απεικόνιση πολιτικών αντιπάλων, όπως ο Χακίμ Τζέφρις και ο Τσακ Σούμερ, με στερεοτυπικά μεξικάνικα σύμβολα, ο στόχος είναι ο εξευτελισμός και η διακωμώδηση.

Σε παράλληλο χρόνο copy και κείμενα που παραπέμπουν σε νεοναζιστικά κείμενα, έχουν τη δική τους θέση στο χάρτη των αναρτήσεων του Λευκού Οίκου. Το σύνθημα Προς τα πού, Γροιλανδέ; φαίνεται να αναφέρεται σε ένα νεοναζιστικό κείμενο του 1978 με τίτλο Προς τα πού, Δυτικέ; στο οποίο ο συγγραφέας της λευκής υπεροχής Γουίλιαμ Γκέιλι Σίμπσον ζήτησε βία και απέλαση Εβραίων και μαύρων, και υποστήριξε ότι ο Χίτλερ είχε δίκιο.

«Είναι απολύτως σοκαριστικό να βλέπουμε τέτοιες εικόνες να χρησιμοποιούνται από αυτή την κυβέρνηση», δήλωσε η Χάιντι Μπέιριχ, συνιδρύτρια του Global Project Against Hate and Extremism [Παγκόσμιου Έργου κατά του Μίσους και του Εξτρεμισμού], το οποίο παρακολουθεί τις νεοναζιστικές ομάδες των ΗΠΑ. «Το μήνυμα απευθύνεται σε ρατσιστές και λευκούς υπερεθνικιστές που πιστεύουν ότι μόνο οι λευκοί πρέπει να βρίσκονται σε θέσεις εξουσίας».

Τον Αύγουστο, το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας δημοσίευσε μια ψεύτικη διαφήμιση στρατολόγησης για το ICE με μια εικόνα του θείου Σαμ σε ένα σταυροδρόμι και το σύνθημα: Προς τα πού, Αμερικανέ; Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, το Υπουργείο Εργασίας των ΗΠΑ δημοσίευσε μια εικόνα με το σύνθημα: Μία Πατρίδα. Ένας Λαός. Μία Κληρονομιά. Οι επικριτές επεσήμαναν ότι είχε χροιές του Ein Volk, ein Reich, ein Führer του Χίτλερ [Ένας Λαός, Ένα Βασίλειο, Ένας Ηγέτης].

Οι αναρτήσεις δεν κρύβουν την ατζέντα τους, σημειώνει ο αρθρογράφος Στιβ Ρόουζ. Προσπαθούν να προσεγγίσουν ακραία στοιχεία κάτω από τον μανδύα των ψηφιακών memes. Η AI είναι εξαιρετική στο να αναπαράγει εικόνες του παρελθόντος, επιτρέποντας στην κυβέρνηση να εντάσσει σκληρές πολιτικές, όπως οι μαζικές απελάσεις, σε μια καθησυχαστική, πατριωτική αισθητική περασμένων δεκαετιών.

Η περίπτωση της παραποίησης της εικόνας της ακτιβίστριας Νεκίμα Λέβι Άρμστρονγκ αποτελεί σημείο καμπής. Ενώ προηγούμενες AI αναρτήσεις ήταν εμφανώς φανταστικές, εδώ χρησιμοποιήθηκε deepfake τεχνολογία για να αλλοιωθούν τα χαρακτηριστικά και οι αντιδράσεις μιας γυναίκας κατά τη σύλληψή της, με στόχο τον δημόσιο εξευτελισμό της.

Η δημοσίευση της παραποιημένης φωτογραφίας από τον Λευκό Οίκο στον επίσημο λογαριασμό του στο X, στην οποία διαδηλώτρια από τη Μινεσότα κλαίει, χωρίς καμία διευκρίνιση ότι η εικόνα έχει υποστεί ψηφιακή επεξεργασία προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και αποτροπιασμό.

Η επίμαχη ανάρτηση στο X πυροδότησε διαδικτυακές επικρίσεις για τη χρήση τεχνητά αλλοιωμένων εικόνων από τον επίσημο κυβερνητικό λογαριασμό. Το Γαλλικό Πρακτορείο επικοινώνησε με τον Λευκό Οίκο, ο οποίος παρέπεμψε στη δήλωση του Κίλαν Ντορ, αναπληρωτή διευθυντή επικοινωνίας.

Ο Ντορ, ανεβάζοντας και ο ίδιος την εικόνα, απεύθυνε μήνυμα σε αυστηρούς τόνους: «ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ, προς αυτούς που αισθάνονται την ανάγκη να υπερασπισθούν λόγω αντανακλαστικών τους δράστες φρικτών εγκλημάτων στη χώρα μας, σας απευθύνω αυτό το μήνυμα», ενώ πρόσθεσε «Η εφαρμογή του νόμου θα συνεχισθεί. Τα memes θα συνεχίσουν να κυκλοφορούν. Ευχαριστώ για την προσοχή σας».

Σχολιάζοντας το φαινόμενο, ο Γουόλτερ Σέιρερ του Πανεπιστημίου Notre-Dame σημειώνει πως ρετουσαρισμένες φωτογραφίες πλέον αποτελούν «κοινή πρακτική στην πολιτική». Όπως εξηγεί, «χρησιμοποιούνται συχνά για να εξευτελίζουν προσωπικότητες της αντιπολίτευσης ή για τη διατύπωση ακραίων πολιτικών δηλώσεων που βρίσκουν απήχηση σε συγκεκριμένη εκλογική βάση». Παρομοιάζει μάλιστα τη χρήση τους με τη σύγχρονη εκδοχή της πολιτικής καρικατούρας, επισημαίνοντας όμως πως όταν οι εικόνες αυτές διακινούνται από επίσημους κυβερνητικούς λογαριασμούς, «υφίσταται μια αξιοσημείωτη έλλειψη ευπρέπειας».

Πιο πρόσφατα, ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε μια εικόνα του Τραμπ και ενός πιγκουίνου που περπατάει προς μια σημαία της Γροιλανδίας. Ορισμένοι χρήστες επεσήμαναν ότι οι πιγκουίνοι ζουν στην πραγματικότητα στον νότιο πόλο αλλά αυτό δεν έχει καμία απολύτως σημασία.

«Οι άνθρωποι συνεχίζουν να πιστεύουν κάτι ακόμη και αν αποδειχθεί ότι είναι ψεύτικο, θεωρούν κάθε ισχυρισμό ως νόμιμο ακόμη και αν δεν είναι, πρόκειται για συναισθηματικά άγκιστρα» σχολιάζει ο Ρόμπερτ Τόπινκα, μελετητής ψηφιακών μέσων και ρητορικής στο Birkbeck του Πανεπιστημίου του Λονδίνου για τις αναρτήσεις που έχουν σκοπό να δημιουργήσουν αντιδράσεις.

«Οι υπάλληλοι του Λευκού Οίκου έχουν πει ότι χρησιμοποιούν την Τεχνητή Νοημοσύνη επειδή είναι ο γρηγορότερος τρόπος για να παράγουν περιεχόμενο. Δεν είναι ο γρηγορότερος τρόπος να πεις κάτι που είναι αλήθεια. Είναι ο γρηγορότερος τρόπος για να προωθήσουν την προπαγάνδα τους» προσθέτει.

Το επικοινωνιακό επιτελείο του Λευκού Οίκου καταναλώνει τη διαδικτυακή, ιογενή κουλτούρα, με μανία. Πρόσφατα, ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε μια εικόνα του Τραμπ και ενός πιγκουίνου που περπατάει προς μια σημαία της Γροιλανδίας. Η ανάρτηση είναι αναφορά στο viral meme που έχει κατακλύσει τα SoMe, τον Νιχιλιστή Πιγκουίνο.

YouTube thumbnail

Το βίντεο που έγινε μιμίδιο απαθανατίζει ένα μοναχικό πιγκουίνο στην πορεία του προς τη μονοτελειακή καταστροφή καθώς απομακρύνεται από την αποικία του και κατευθύνεται προς τα παγωμένα βουνά.

Το απόσπασμα προέρχεται από το ντοκιμαντέρ του Βέρνερ Χέρτσογκ Encounters at the End of the World (2007) και καταγράφει μια παράξενη – και πιθανότατα μοιραία – επιλογή. Στο ντοκιμαντέρ, ο Χέρτσογκ περιγράφει τη σκηνή με τη χαρακτηριστική του φωνή, εξηγώντας ότι κάθε ανθρώπινη παρέμβαση θα ήταν μάταιη και θα καθυστερούσε απλώς το αναπόφευκτο.

Το απόσπασμα αυτής της μοναχικής πορείας ενός πιγκουίνου προς έναν βέβαιο θάνατο, σε έναν αφιλόξενο τόπο, έγινε όλοι μας. Η απήχηση του Νιχιλιστή Πιγκουίνου σχολιάστηκε, το περπάτημα του αναπαράχθηκε, το μιμίδιο πλέον μετράει δεκάδες παραλλαγές και μία από αυτές είναι η ανάρτηση του Λευκού Οίκου όπου ο πιγκουίνος περπατά προς το τέλος έχοντας τον Ντόναλντ Τραμπ στο πλάι του.

Κάποιοι σχολίασαν ότι η χρήση ενός βίντεο που απεικονίζει μια πράξη αυτοκαταστροφής ως πολιτικό μήνυμα είναι τουλάχιστον ατυχής.

Αυτή η εικόνα αντηχεί με αυτό που η Nαόμι Κλάιν και η Άστρα Τέιλορ βάφτισαν «φασισμό των έσχατων καιρών», λέει ο Ντάνιελ ντε Ζέου, επίκουρος καθηγητής στην κουλτούρα των ψηφιακών μέσων στο Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ όπου οι ηγέτες της τεχνολογικής βιομηχανίας και οι υποστηρικτές τους σχεδόν επιθυμούν το τέλος του κόσμου όπως τον ξέρουμε, βαδίζοντας προς τη λήθη όπως ο Tραμπ και ο σύντροφός του, ο πιγκουίνος. «Είναι σαν να ξέρουν ότι κινούνται προς το τέλος, αλλά το κάνουν με χαρά».

Επιπλέον ορισμένοι χρήστες επεσήμαναν ότι οι πιγκουίνοι ζουν στην πραγματικότητα στον νότιο πόλο αλλά αυτό δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Μελέτες δείχνουν ότι οι αναπαραστάσεις πληροφοριών που αποδεικνύονται ψευδείς συνεχίζουν να επηρεάζουν τις πεποιθήσεις των ανθρώπων ακόμα και μετά τη διόρθωσή τους.

Με άλλα λόγια, η «σλοπαγάνδα» λειτουργεί σε υποσυνείδητο επίπεδο· ακόμα και όταν ξέρεις ότι μια εικόνα είναι ψεύτικη, ο εγκέφαλός σου τείνει να την αποδεχτεί ως μέρος μιας συναισθηματικής αλήθειας.

Η ευκολία και η ταχύτητα παραγωγής τέτοιου περιεχομένου με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης και η διασπορά της μέσα στο ψηφιακό τούνελ των SoMe  επιτρέπει στην κυβέρνηση να «βομβαρδίζει» το κοινό με «συναισθηματικά» αγκίστρια, αδιαφορώντας για την αντικειμενική αλήθεια και στοχεύοντας αποκλειστικά στη συσπείρωση της βάσης της και την επέκταση αυτής.

«Το θέμα με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι ότι είναι κοινωνικά. Θέλεις κάποια ανατροφοδότηση, θέλεις να αρέσει στον κόσμο το υλικό σου, είτε πρόκειται για το Instagram είτε για το Facebook» έχει πει ο καθηγητής Γκρεγκ Μπάρτον, ειδικός σε θέματα τρομοκρατίας στο Πανεπιστήμιο Deakin. «Το shitposting έχει να κάνει με το να ανεβάσεις κάτι στο προφίλ σου και να προκαλέσεις διάδραση. Όσο πιο ειρωνικός και αστείος μπορείς να γίνεις, τόσο περισσότερα καταφέρνεις».

Καλωσήρθατε στον κόσμο της meta-αλήθειας όπου όλα είναι πιθανά, δυνατά, και συχνά, απόλυτα ψεύτικα.

Tεχνητή νοημοσύνη
Big Tech: Δαπάνες 650 δισ. φέτος, εντείνεται ο ανταγωνισμός στην ΑΙ

Big Tech: Δαπάνες 650 δισ. φέτος, εντείνεται ο ανταγωνισμός στην ΑΙ

Βασίλισσα Ελισάβετ: Ξεπούλησαν τα «κακάσχημα» επετειακά νομίσματα μετά το σάλο – «Κυρία Ντάουτφαϊρ!»
06.02.26

Βασίλισσα Ελισάβετ: Ξεπούλησαν τα «κακάσχημα» επετειακά νομίσματα μετά το σάλο – «Κυρία Ντάουτφαϊρ!»

Η κυκλοφορία δύο νέων αναμνηστικών νομισμάτων για τα εκατό χρόνια από τη γέννηση της Βασίλισσας Ελισάβετ Β' από το Βασιλικό Νομισματοκοπείο της Αυστραλίας έφερε αντιδράσεις

Σύνταξη
Κυριάκος Βελόπουλος: Εθνικό παραλήρημα σε ζωντανή μετάδοση – Κολωνός, PSI, Tρόικα, Έπσταϊν και η Lady Gaga σε ρόλο έκπληξη
06.02.26

Κυριάκος Βελόπουλος: Εθνικό παραλήρημα σε ζωντανή μετάδοση – Κολωνός, PSI, Tρόικα, Έπσταϊν και η Lady Gaga σε ρόλο έκπληξη

Στο λαμπρό βασίλειο της ελληνικής τηλεοπτικής εσχατολογίας, εκεί όπου τα όρια μεταξύ πολιτικής ανάλυσης και επιθεώρησης έχουν προ πολλού καταργηθεί, ο Κυριάκος Βελόπουλος κατάφερε να εδραιώσει μια νέα σχολή σκέψης: τον «φωτογραφικό» σουρεαλισμό

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Δεν έχει να κάνει με αυτόν τον ηλίθιο, αλλά με εμένα»: Η Ρεμπέκα Φέργκιουσον για το bullying που δέχτηκε στα γυρίσματα μιας ταινίας
06.02.26

«Δεν έχει να κάνει με αυτόν τον ηλίθιο, αλλά με εμένα»: Η Ρεμπέκα Φέργκιουσον για το bullying που δέχτηκε στα γυρίσματα μιας ταινίας

H 42χρονη ηθοποιός Ρεμπέκα Φέργκιουσον μίλησε για το bullying που δέχτηκε στα γυρίσματα μιας ταινίας από έναν πρωτοκλασάτο ηθοποιό - χωρίς όμως να τον κατονομάσει.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ο Τζέικομπ Ελόρντι σπεύδει να προστατεύσει την Μάργκοτ Ρόμπι από τη βροχή στην πρεμιέρα της ταινίας «Ανεμοδαρμένα Ύψη»
06.02.26

Ο Τζέικομπ Ελόρντι σπεύδει να προστατεύσει την Μάργκοτ Ρόμπι από τη βροχή στην πρεμιέρα της ταινίας «Ανεμοδαρμένα Ύψη»

Αυτή η αλληλεπίδραση μεταξύ των Τζέικομπ Ελόρντι και Μάργκοτ Ρόμπι αντικατοπτρίζει μια σκηνή από την ταινία «Ανεμοδαρμένα Ύψη» που εμφανίστηκε αρχικά στο τρέιλερ.

Σύνταξη
Σκάνδαλο Έπσταϊν: Και ο πρίγκιπας Λορέν του Βελγίου στον ιστό του παιδοβιαστή – Η απάντησή του
06.02.26

Σκάνδαλο Έπσταϊν: Και ο πρίγκιπας Λορέν του Βελγίου στον ιστό του παιδοβιαστή – Η απάντησή του

Η δημοσιοποίηση των εγγράφων του αμερικανικού Υπουργείου Δικαιοσύνης για την πολύκροτη υπόθεση Έπσταϊν προκάλεσε ισχυρούς τριγμούς στις Βρυξέλλες, αναγκάζοντας τον πρίγκιπα Λορέν του Βελγίου σε μια σπάνια και αναλυτική παραδοχή

Σύνταξη
Η κόντρα των Μπέκαμ στην εποχή των φασαίων: Ο Μπρούκλιν κάλυψε το τατουάζ που είχε αφιερώσει στον πατέρα του
06.02.26

Η κόντρα των Μπέκαμ στην εποχή των φασαίων: Ο Μπρούκλιν κάλυψε το τατουάζ που είχε αφιερώσει στον πατέρα του

Αν κάποιος πίστευε ότι η κόντρα στην οικογένεια Μπέκαμ θα τελείωνε σύντομα, τότε έκανε λάθος. Ο Μπρούκλιν πήγε τη διαμάχη σε άλλο επίπεδο.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Όταν ζητήθηκε στον Τζέιμς Κάμερον να μοιράσει κοκαΐνη στο κινηματογραφικό συνεργείο – «Έτσι γινόταν τότε»
06.02.26

Όταν ζητήθηκε στον Τζέιμς Κάμερον να μοιράσει κοκαΐνη στο κινηματογραφικό συνεργείο - «Έτσι γινόταν τότε»

Ο Τζέιμς Κάμερον θυμήθηκε ότι η πρώτη του δουλειά σε ένα μεγάλο κινηματογραφικό πλατό συνοδεύτηκε από μια ενδιαφέρουσα αποστολή: να διανέμει κοκαΐνη στο συνεργείο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κρίστεν Στιούαρτ: «Το πνεύμα της πριγκίπισσας Νταϊάνα ακόμη με στοιχειώνει»
05.02.26

Κρίστεν Στιούαρτ: «Το πνεύμα της πριγκίπισσας Νταϊάνα ακόμη με στοιχειώνει»

Τέσσερα χρόνια μετά την καθηλωτική της ερμηνεία στην ταινία Spencer, η Κρίστεν Στιούαρτ προχωρά σε μια συγκλονιστική παραδοχή, αποκαλύπτοντας πως η παρουσία της Πριγκίπισσας Νταϊάνα εξακολουθεί να τη στοιχειώνει στην καθημερινότητά της

Σύνταξη
Κονταρομαχίες made in USA – To ντοκιμαντέρ για την Μισέλ Ομπάμα σημειώνει αύξηση 13.000% στις προβολές λόγω Μελάνια
05.02.26

Κονταρομαχίες made in USA – To ντοκιμαντέρ για την Μισέλ Ομπάμα σημειώνει αύξηση 13.000% στις προβολές λόγω Μελάνια

Το ντοκιμαντέρ της Μισέλ Ομπάμα με τίτλο «Becoming» κυκλοφόρησε το 2020, ωστόσο η κυκλοφορία της ταινίας «Melania» έφερε μια απροσδόκητη αύξηση στις προβολές.

Σύνταξη
Ελένη Φουρέιρα – «Δεν Κάνω Εγώ Για Σπίτι»: Το music video για το νέο της hit!
05.02.26

Ελένη Φουρέιρα – «Δεν Κάνω Εγώ Για Σπίτι»: Το music video για το νέο της hit!

Μέσα από το «Δεν Κάνω Εγώ Για Σπίτι» η κορυφαία pop star μας καλεί να ζούμε τη ζωή όπως ακριβώς θέλουμε, μακριά από τη ρουτίνα, τα στερεότυπα και τα «θέλω» των άλλων που δεν συμβαδίζουν με τα δικά μας

Σύνταξη
Η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους διαγνώστηκε με αγκυλοποιητική σπονδυλοαρθρίτιδα – «Είχα έντονους πόνους»
05.02.26

Η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους διαγνώστηκε με αγκυλοποιητική σπονδυλοαρθρίτιδα – «Είχα έντονους πόνους»

Σε πρόσφατη συνέντευξή της, η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους μίλησε για τα συμπτώματα της αγκυλοποιητικής σπονδυλοαρθρίτιδας, τα οποία δυσχέραιναν τη ζωή της για χρόνια.

Σύνταξη
Εθνική πόλο Γυναικών: Αποθεωτική υποδοχή για τα κορίτσια της ελληνικής υδατοσφαίρισης (vids+pics)
06.02.26

Εθνική πόλο: Αποθεωτική υποδοχή για τα «χάλκινα» κορίτσια (vids+pics)

Την αποθέωση γνώρισε η αποστολή της Εθνικής ομάδας πόλο Γυναικών στο «Ελ. Βενιζέλος», κατά την επιστροφή της από τη Μαδέιρα της Πορτογαλίας όπου κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Σύνταξη
Όπλα στους τάφους, μνήμη στο χώμα: Τι μας λένε τα αγγλοσαξονικά σπαθιά στις παιδικές ταφές του Μεσαίωνα
06.02.26

Όπλα στους τάφους, μνήμη στο χώμα: Τι μας λένε τα αγγλοσαξονικά σπαθιά στις παιδικές ταφές του Μεσαίωνα

Τέσσερα πρώιμα αγγλοσαξονικά σπαθιά και οι τάφοι δύο παιδιών, θαμμένων με όπλα και σύμβολα εξουσίας, αποκαλύπτουν ότι στον πρώιμο Μεσαίωνα τα όπλα δεν όριζαν μόνο τη μάχη, αλλά τη μνήμη, τη γενεαλογία και τις ανεκπλήρωτες ζωές που χαράσσονταν στο τοπίο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τραγωδία στη Χίο: Σε ιδιωτικό χώρο φυλάσσεται το μοιραίο σκάφος του Λιμενικού – Θα ελεγχθεί από πραγματογνώμονες
06.02.26

Τραγωδία στη Χίο: Σε ιδιωτικό χώρο φυλάσσεται το μοιραίο σκάφος του Λιμενικού – Θα ελεγχθεί από πραγματογνώμονες

Η ΕΔΕ για το δυστύχημα στη Χίο είναι σε εξέλιξη με το σκάφος του Λιμενικού να ελέγχεται από εμπειρογνώμονες για τα σημάδια κατά τη σύγκρουση, ενώ την ίδια ώρα σφοδρή είναι η αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει σε πολιτικό επίπεδο.

Σύνταξη
Αμετακίνητες οι θέσεις Ιράν και ΗΠΑ – Μια «καλή αρχή» βλέπει ο Ιρανός ΥΠΕΞ – Νέες κυρώσεις από την Ουάσινγκτον
06.02.26

Αμετακίνητες οι θέσεις Ιράν και ΗΠΑ – Μια «καλή αρχή» βλέπει ο Ιρανός ΥΠΕΞ – Νέες κυρώσεις από την Ουάσινγκτον

Οι θέσεις του Ιράν και των ΗΠΑ παρέμειναν αμετακίνητες μετά τις παράλληλες διαπραγματεύσεις στο Ομάν. «Καλή αρχή» είδε ο Αμπάς Αραγκτσί, με νέες κυρώσεις και επίδειξη δύναμης απάντησαν οι ΗΠΑ

Σύνταξη
Ο Τραμπ «κατέβασε» το βίντεο που δείχνει τους Ομπάμα ως πιθήκους – «Λάθος υπαλλήλου» απάντησε ο Λευκός Οίκος
06.02.26

Ο Τραμπ «κατέβασε» το βίντεο που δείχνει τους Ομπάμα ως πιθήκους – «Λάθος υπαλλήλου» απάντησε ο Λευκός Οίκος

Το εν λόγω μονταρισμένο υλικό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, ακόμη και από τους Ρεπουμπλικάνους. Κατέβηκε μετά από 12 ώρες με τον Λευκό Οίκο να λέει «λάθος υπαλλήλου»

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Βίρτους Μπολόνια
06.02.26

LIVE: Ολυμπιακός – Βίρτους Μπολόνια

LIVE: Ολυμπιακός – Βίρτους Μπολόνια. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Βίρτους Μπολόνια για την 27η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Βασίλισσα Ελισάβετ: Ξεπούλησαν τα «κακάσχημα» επετειακά νομίσματα μετά το σάλο – «Κυρία Ντάουτφαϊρ!»
06.02.26

Βασίλισσα Ελισάβετ: Ξεπούλησαν τα «κακάσχημα» επετειακά νομίσματα μετά το σάλο – «Κυρία Ντάουτφαϊρ!»

Η κυκλοφορία δύο νέων αναμνηστικών νομισμάτων για τα εκατό χρόνια από τη γέννηση της Βασίλισσας Ελισάβετ Β' από το Βασιλικό Νομισματοκοπείο της Αυστραλίας έφερε αντιδράσεις

Σύνταξη
Fake news υποκινούμενα από ρωσικούς παράγοντες προσπάθησαν να εμπλέξουν τον Μακρόν στην υπόθεση Έπσταϊν
06.02.26

Fake news υποκινούμενα από ρωσικούς παράγοντες προσπάθησαν να εμπλέξουν τον Μακρόν στην υπόθεση Έπσταϊν

Μια μεγάλης κλίμακας εκστρατεία παραπληροφόρησης που υποστηρίζεται από ρωσικά bots χρησιμοποιεί παραποιημένα γαλλικά δημοσιεύματα για να συνδέσει τον Εμανουέλ Μακρόν με τα εγκλήματα του Τζέφρι Έπσταϊν

Σύνταξη
Παρακλάδι της ρωσόφωνης μαφίας που αυτονομήθηκε το κύκλωμα με τα λαθραία τσιγάρα – Εκατομμύρια ευρώ τα κέρδη
06.02.26

Παρακλάδι της ρωσόφωνης μαφίας που αυτονομήθηκε το κύκλωμα με τα λαθραία τσιγάρα – Εκατομμύρια ευρώ τα κέρδη

Εξαρθρώθηκε ένα από τα μεγαλύτερα κυκλώματα λαθρεμπορίου τσιγάρων στην Ελλάδα, με ηγετικά μέλη δύο αδέρφια ομογενείς με καταγωγή από την Ουκρανία

Σύνταξη
Υπόθεση Παναγόπουλου: Η παραίτηση της Άννας Στρατινάκη και η ουρά του σκανδάλου με τα «σκόιλ ελικίκου»
06.02.26

Υπόθεση Παναγόπουλου: Η παραίτηση της Άννας Στρατινάκη και η ουρά του σκανδάλου με τα «σκόιλ ελικίκου»

Πως εμπλέκεται η κυρία Στρατινάκη στην υπόθεση Παναγόπουλου. Ο ρόλος της στο υπουργείο Εργασίας και εκείνος του συντρόφου της Ανδρέα Γεωργίου που φέρεται να αντιμετωπίζει τις ίδιες κατηγορίες με τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Πολωνία: Ένταλμα σύλληψης σε βάρος του πρώην υπουργού Δικαιοσύνης – Έχει λάβει πολιτικό άσυλο από τον Όρμπαν
06.02.26

Πολωνία: Ένταλμα σύλληψης σε βάρος του πρώην υπουργού Δικαιοσύνης – Έχει λάβει πολιτικό άσυλο από τον Όρμπαν

Τον Νοέμβριο του 2025 το κοινοβούλιο στην Πολωνία ήρε τη βουλευτική ασυλία του του πρώην υπουργού Δικαιοσύνης Ζμπίγκνιου Ζιόμπρο και ενέκρινε την προφυλάκισή του

Σύνταξη
Κυριάκος Βελόπουλος: Εθνικό παραλήρημα σε ζωντανή μετάδοση – Κολωνός, PSI, Tρόικα, Έπσταϊν και η Lady Gaga σε ρόλο έκπληξη
06.02.26

Κυριάκος Βελόπουλος: Εθνικό παραλήρημα σε ζωντανή μετάδοση – Κολωνός, PSI, Tρόικα, Έπσταϊν και η Lady Gaga σε ρόλο έκπληξη

Στο λαμπρό βασίλειο της ελληνικής τηλεοπτικής εσχατολογίας, εκεί όπου τα όρια μεταξύ πολιτικής ανάλυσης και επιθεώρησης έχουν προ πολλού καταργηθεί, ο Κυριάκος Βελόπουλος κατάφερε να εδραιώσει μια νέα σχολή σκέψης: τον «φωτογραφικό» σουρεαλισμό

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Οι διπλωματικές απαντήσεις είναι passé, γι'αυτό και ο Μαρκ Ράφαλο λέει στον Κέβιν Ο'Λίρι να «το βουλώσει»
06.02.26

Οι διπλωματικές απαντήσεις είναι passé, γι’αυτό και ο Μαρκ Ράφαλο λέει στον Κέβιν Ο’Λίρι να «το βουλώσει»

Ο Κέβιν Ο'Λίρι επιτέθηκε στην Μπίλι Άιλις, η οποία εκτόξευσε πυρά εναντίος της δολοφονικής δράσης της ICE ενόσω βρισκόταν στη σκηνή των Grammy και, ο Μαρκ Ράφαλο του έδωσε μια πληρωμένη απάντηση.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
