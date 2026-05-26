CENTCOM: Οι ΗΠΑ επιβεβαιώνουν πως χτύπησαν το Ιράν σε ξηρά και θάλασσα «σε αυτοάμυνα»

Οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν τη Δευτέρα επιθέσεις που η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ – CENTCOM χαρακτήρισε ως «επιθέσεις αυτοάμυνας» στο νότιο Ιράν. Οι ΗΠΑ επιβεβαίωσαν τα χτυπήματα που ακούστηκαν στην ξηρά στο νότιο Ιράν, αλλά και τα χτυπήματα στα ταχύπλοα του Ιράν στα Στενά του Ορμούζ.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ δεν ανέφεραν με ποιον τρόπο το Ιράν απείλησε ενεργά τον αμερικανικό στρατό και τον έθεσε σε «αυτοάμυνα». Αντιθέτως αναφέρονται βάσεις εκτόξευσης πυραύλων και φερόμενα ναρκοθετικά πλοία. Μέχρι στιγμής η CENTCOM δεν έχει παρουσιάσει στοιχεία που να επιβεβαιώνουν τους ισχυρισμούς της.

«Οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν σήμερα επιθέσεις αυτοάμυνας στο νότιο Ιράν για να προστατεύσουν τα στρατεύματά μας από τις απειλές που θέτουν οι ιρανικές δυνάμεις», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος του CENTCOM, πλοίαρχος Τιμ Χόκινς.

«Στους στόχους περιλαμβάνονταν θέσεις εκτόξευσης πυραύλων και ιρανικά σκάφη που προσπαθούσαν να τοποθετήσουν νάρκες. Το Κεντρικό Στρατηγείο των ΗΠΑ συνεχίζει να υπερασπίζεται τις δυνάμεις μας, επιδεικνύοντας αυτοσυγκράτηση κατά τη διάρκεια της τρέχουσας εκεχειρίας».

Έτερες αμερικανικές πηγές εξειδικεύουν ότι ο αμερικανικός στρατός επιτέθηκε επίσης σε μια «βάση πυραύλων εδάφους-αέρος στο Μπαντάρ Αμπάς, η οποία είχε ως στόχο αμερικανικά πολεμικά αεροσκάφη».

BREAKING 🔴 CENTCOM spokesperson Capt Tim Hawkins to Fox News: “U.S. forces conducted self-defense strikes in southern Iran today to protect our troops from threats posed by Iranian forces. Targets included missile launch sites and Iranian boats attempting to emplace mines. U.S.… pic.twitter.com/AtiS6D5oBm — Open Source Intel (@Osint613) May 25, 2026

Τι ανέφεραν ιρανικές πηγές και δημοσιογράφος του Al Jazeera

Σύμφωνα με το Students News Network που επιβεβαίωσε πρώτο την είδηση, αρχικά έγινε γνωστό πως τρεις εκρήξεις ακούστηκαν στο Μπαντάρ Αμπάς από τα ανατολικά, προς την κατεύθυνση του αεροδρομίου και μικρές στήλες καπνού παρατηρήθηκαν να υψώνονται στην ίδια περιοχή. Ταυτόχρονα, ενεργοποιήθηκαν και τα συστήματα αεράμυνας του Ιράν.

Το μέσο επικαλείται άλλα τοπικά μέσα ότι δύο ταχύπλοα σκάφη του Ναυτικού του IRGC έγιναν στόχος των ΗΠΑ, πιθανώς τις τελευταίες ώρες. Επιβεβαίωσε 3 ονόματα φερόμενων ως νεκρών ιρανών ναυτικών, με άλλες πηγές εντός του Ιράν να κάνουν λόγο για τέσσερις νεκρούς.

Με την σειρά του, ο ρεπόρτερ Αλί Χασέμ του Al Jazeera ανέφερε πως «μια ιρανική πηγή του είπε ότι οι έντονοι πυροβολισμοί που ακούστηκαν κοντά στο Μπαντάρ Αμπάς ξέσπασαν αφότου το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης – IRGC χτύπησε ένα πλοίο εν κινήσει, ενώ στη συνέχεια μαχητικά αεροσκάφη των ΗΠΑ επιτέθηκαν σε πολεμικά σκάφη του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης στον Κόλπο».

Αυτό είναι πάλι ένα τρίτο διαφορετικό αφήγημα από αυτό που προβάλουν οι ΗΠΑ ή τα ιρανικά μέσα μέχρι στιγμής.