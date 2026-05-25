Ο Λαβρόφ προέτρεψε τον Ρούμπιο να απομακρυνθούν οι αμερικανοί διπλωμάτες από το Κίεβο

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ ενημέρωσε τη Δευτέρα τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο για την απόφαση της Μόσχας να εξαπολύσει επιθέσεις εναντίον στόχων στο Κίεβο που συνδέονται με τον ουκρανικό στρατό, σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών.

Σε δήλωση που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο του υπουργείου αναφέρεται ότι ο Λαβρόφ ενημέρωσε τηλεφωνικά τον Ρούμπιο ότι η κίνηση αυτή ξεκίνησε «ως απάντηση στις συνεχιζόμενες τρομοκρατικές επιθέσεις του καθεστώτος του Κιέβου εναντίον του ειρηνικού πληθυσμού και πολιτικών στόχων στο ρωσικό έδαφος».

Αναφέρει επίσης ότι οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας «ξεκινούν συστηματικές επιθέσεις εναντίον εγκαταστάσεων στο Κίεβο που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας, καθώς και εναντίον κέντρων όπου λαμβάνονται οι αντίστοιχες αποφάσεις».

Ο Λαβρόφ προέτρεψε επίσης τις ΗΠΑ να απομακρύνουν το αμερικανικό διπλωματικό προσωπικό από την ουκρανική πρωτεύουσα.

Τι αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση του ρωσικού ΥΠΕΞ

«Κατόπιν οδηγιών του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, ο Σεργκέι Λαβρόφ ενημέρωσε επίσημα την αμερικανική πλευρά ότι, ως απάντηση στις συνεχιζόμενες επιθέσεις του καθεστώτος του Κιέβου εναντίον του άμαχου πληθυσμού και των υποδομών στη Ρωσία, οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας ξεκινούσαν συστηματικές και συνεπείς επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων και των αντίστοιχων κέντρων λήψης αποφάσεων στο Κίεβο», ανέφερε το υπουργείο.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ο υπουργός «υπενθύμισε τις συμφωνίες που επιτεύχθηκαν στο υψηλότερο επίπεδο κατόπιν πρότασης των ΗΠΑ στο Άνκορατζ τον Αύγουστο του 2025 σχετικά με τη σύγκρουση στην Ουκρανία και εξέφρασε τη λύπη του για το γεγονός ότι οι αυταρχικές προσπάθειες των ευρωπαϊκών ελίτ και του καθεστώτος του Κιέβου υπονομεύουν αυτές τις συμφωνίες, οι οποίες άνοιξαν το δρόμο για μια βιώσιμη μακροπρόθεσμη λύση βασισμένη στην ισορροπία συμφερόντων».

«Οι κορυφαίοι διπλωμάτες αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με διπλωματικές πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην υπέρβαση της κρίσης στα Στενά του Ορμούζ και αφορούν την κατάσταση γύρω από την Κούβα», πρόσθεσε το υπουργείο.