Γαλλία: Σε πορτοκαλί συναγερμό 8 διαμερίσματα – Καύσωνας διαρκείας
Τη Δευτέρα 18 διαμερίσματα στο δυτικό τμήμα της Γαλλίας και της περιοχής του Παρισιού τέθηκαν σε κίτρινο συναγερμό για καύσωνα
Ακραίες θερμοκρασίες καταγράφει η περιοχή του Παρισιού αλλά και το δυτικό τμήμα της Γαλλίας καθώς ο υδράργυρος εκτοξεύθηκε σε επίπεδα που φτάνουν έως και τους 35°C σε ορισμένες περιοχές.
Αυτό το «πρόωρο και αξιοσημείωτο επεισόδιο» θα «διαρκέσει καταρχάς έως το Σαββατοκύριακο», εξήγησε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Φρανσουά Γκουράν, μετεωρολόγος στη Météo-France, λόγω της παρουσίας στη Γαλλία ενός «θερμικού θόλου», μιας ζώνης υψηλής πίεσης, που παγιδεύει θερμό αέρα από τη Βόρεια Αφρική.
Σε πορτοκαλί συναγερμό για καύσωνα τέθηκαν για αύριο οκτώ διαμερίσματα στη δυτική Γαλλία.
Αυτό το επίπεδο επαγρύπνησης αντιστοιχεί σε ένα πραγματικό κύμα καύσωνα, δηλαδή μια περίοδο έντονης ζέστης για τουλάχιστον τρεις συναπτές ημέρες και νύχτες, που είναι πιθανό να αποτελέσει κίνδυνο για την υγεία ολόκληρου του εκτεθειμένου πληθυσμού.
Σήμερα, 18 διαμερίσματα στο δυτικό τμήμα της χώρας και της περιοχής του Παρισιού τέθηκαν σε κίτρινο συναγερμό για καύσωνα, η πρώτη βαθμίδα εκ των τριών στη σχετική κλίμακα (κίτρινη, πορτοκαλί και κόκκινη), κάτι το πρωτοφανές για μήνα Μάιο από τη δημιουργία αυτού του εργαλείου συναγερμού, το 2004.
«Το επεισόδιο ζέστης συνεχίζεται και ενισχύεται λίγο παραπάνω την Τρίτη. Έπειτα από μια νύχτα ακόμα πιο ζεστή σε σύγκριση με την προηγούμενη, σε κάποιες περιπτώσεις νύχτα καύσωνα στο βορειοδυτικό τμήμα και στα διαμερίσματα που είχαν τεθεί σε πορτοκαλί συναγερμό, το μεσημέρι οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν αυξημένες».
Έως 35 βαθμοί Κελσίου αναμένονται στη Βρετάνη (δυτικά) και 36 ή ακόμα και 37 βαθμοί Κελσίου στο νότιο τμήμα της χώρας.
