Κάτοικοι που ζουν κοντά σε μια φλεγόμενη αποθήκη κλωστοϋφαντουργίας σε μια πόλη δυτικά των Βρυξελλών, την Τουμπίζ, απομακρύνθηκαν σήμερα από τα σπίτια τους λόγω του «σημαντικού» κινδύνου έκρηξης φιαλών υγραερίου που είναι αποθηκευμένα κοντά στην αποθήκη, δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης.

«Οι αρχές κάνουν μετρήσεις για την τοξικότητα του πυκνού μαύρου καπνού»

Σύμφωνα με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του δημοτικού συμβουλίου, δόθηκε εντολή σε άλλους κατοίκους της πόλης Τουμπίζ να μείνουν στα σπίτια τους, με κλειστά τα παράθυρα και τις πόρτες τους, λόγω της τοξικότητας του καπνού από τη φωτιά.

Όπως μπορεί να δείτε στα παρακάτω βίντεο, μαύρος καπνός φαίνεται από μακριά από το σημείο όπου βρίσκεται η φλεγόμενη αποθήκη.

Δείτε βίντεο από τη φωτιά στην Τουμπίζ:

#tubize incendie en cours du côté des entrepôts du Forem. pic.twitter.com/X5DD4Z9DzR — Antistatic Web Tv (@AntistaticTV) May 25, 2026

Huge fire in Tubize, the emergency plan triggered: the municipality warns of the presence of asbestos particles In the damaged warehouse there are also acetylene cylinders. The fire could last several days, authorities inform. pic.twitter.com/7sohp3Rbau — Fat Cat 🌐 (@FATCAed) May 25, 2026

Gros incendie en cours à Tubize: le plan catastrophe communal déclenché https://t.co/xSjc9sWaLq — RTBF info (@RTBFinfo) May 25, 2026

Ανησυχία για την τοξικότητα του καπνού από την πυρκαγιά

«Αυτή τη στιγμή, απομακρύνουμε όλους τους ανθρώπους, καθώς υπάρχει σημαντικός κίνδυνος έκρηξης για κοντινά σπίτια λόγω των φιαλών υγραερίου μέσα στο κτίριο», δήλωσε ο δήμαρχος Σαμουέλ ντ’ Οραζιό στον τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό RTBF.

Οι αρχές κάνουν μετρήσεις για την τοξικότητα του πυκνού μαύρου καπνού, πρόσθεσε.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η εντολή προς τους κατοίκους να κρατήσουν κλειστά παράθυρα και πόρτες επεκτείνεται σε όσους ζουν σε μια ευρύτερη περιοχή δυτικά των Βρυξελλών, καθώς οι τοξικές αναθυμιάσεις εξαπλώνονται σε όλη την περιοχή.

Ο πληθυσμός της βελγικής πόλης ξεπερνά τις 25.000 κατοίκους.

Πού βρίσκεται η Τουμπίζ: