Θεσσαλονίκη: Νέες εικόνες από το σπίτι όπου o 30χρονος σκότωσε με κατσαβίδι τον πατέρα του

Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο άσκησε η εισαγγελέας εις βάρος του 30χρονου που συνελήφθη για τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του, στο Τριάδι του Δήμου Θέρμης, στη Θεσσαλονίκη.

Ο καθ’ ομολογίαν δράστης οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα, όπου ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί την ερχόμενη Τετάρτη, ενώ μέχρι τότε θα παραμείνει υπό κράτηση.

Το χρονικό του εγκλήματος

Η άγρια οικογενειακή τραγωδία αποκαλύφθηκε το μεσημέρι της Κυριακής σε περιοχή του Δήμου Θέρμης. Ο 67χρονος πατέρας εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε χώρο της οικίας τους, φέροντας βαριά τραύματα.

Από την άμεση αστυνομική έρευνα που διενήργησαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θέρμης, προέκυψε ότι ο 30χρονος γιος κατάφερε τα θανάσιμα πλήγματα στον πατέρα του. Στο σημείο μετέβη άμεσα ιατροδικαστής, καθώς και εξειδικευμένο συνεργείο της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδας για την αυτοψία του χώρου.

Τα ματωμένα ρούχα και τα όπλα του εγκλήματος

Στον χώρο της τραγωδίας οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν ένα μαχαίρι και ένα κατσαβίδι, τα οποία έχουν ήδη αποσταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια για πλήρη εξέταση.

Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του επόμενου 24ωρου, ώστε να περιληφθεί στη δικογραφία.

Παράλληλα, σε έρευνα που ακολούθησε στους χώρους του σπιτιού τους οποίους χρησιμοποιούσε ο 30χρονος, οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλεξαν μια πετσέτα και ρούχα που έφεραν εμφανή ίχνη αίματος. Στο ίδιο σημείο βρέθηκαν δύο κουτιά καθώς και πλήθος άλλων ναρκωτικών χαπιών, τα οποία κατείχε παράνομα, χωρίς την απαιτούμενη ιατρική συνταγή.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του περιλαμβάνει, εκτός από το κακούργημα της ανθρωποκτονίας, και παραβάσεις των Νόμων περί ενδοοικογενειακής βίας και εξαρτησιογόνων ουσιών.