Αλέξανδρος Γιωτόπουλος: Αναίρεση της αποφυλάκισής του ζητά ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου
Η απόφαση του Αρείου Πάγου θα ληφθεί μέσα στο πρώτο 10ημερο του Ιουνίου
- Κοζάνη: Σε 73χρονο που είχε εξαφανιστεί φαίνεται ότι ανήκει η σορός που βρέθηκε σε λίμνη
- Ισχυρό κύμα καύσωνα πλήττει τη Γαλλία - Ένας νεκρός, 10 άτομα στο νοσοκομείο
- Προϋπολογισμός: Πρωτογενές πλεόνασμα 5,18 δισ. στο πρώτο τετράμηνο του 2026
- Πανελλαδικές 2026: Τηλεφωνική γραμμή 1550 ψυχολογικής υποστήριξης για τους υποψηφίους ενεργοποιεί το υπ. Παιδείας
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Ανατροπή της απόφασης του δικαστικού συμβουλίου για την αποφυλάκιση του καταδικασμένου ως αρχηγού της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου σηματοδοτεί η άσκηση αναίρεσης από την Εισαγγελία του Άρειου Πάγου.
Συγκεκριμένα την αναίρεση της απόφασης με την οποία αποφυλακίστηκε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος καταδικασμένος σε 17 φορές ισόβια για τη δράση της 17 Νοέμβρη αποφάσισε εισαγγελία του Αρείου Πάγου.
Ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Σοφοκλής Λογοθέτης που μελέτησε τη δικογραφία έκρινε ότι κακώς αποφυλακίστηκε ο ηθικός αυτουργός των δολοφονιών της 17 Νοέμβρη διότι δεν έχει εκτίσει όπως προβλέπει ο νόμος το σύνολο της προβλεπόμενης ποινής που είναι 25 χρόνια. Επίσης η αναίρεση ασκήθηκε διότι κατά την κρίση του ανώτατου εισαγγελικού λειτουργού δεν πληρούνται ούτε οι ουσιαστικές προϋποθέσεις δηλαδή δεν έχει μεταβληθεί ούτε το περιεχόμενο του βουλεύματος συνιστά λόγω αποφυλάκισης ενός πολυισοβίτη.
Μετά ταύτα η πρόεδρος του Αρείου Πάγου όπως έχει δυνατότητα από το νόμο θα ορίσει άμεσα δικαστικό συμβούλιο προκειμένου να κρίνει την πρόταση του εισαγγελέως η οποία αν γίνει δεκτή ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος θα επιστρέψει στη φυλακή.
Το δικαστικό συμβούλιο του Αρείου Πάγου αναμένεται να προσδιοριστεί το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου.
- Το ελληνικό αναψυκτικό που έκανε το Τόκιο… πράσινο
- Νίκος Καχτίτσης: «Δεν μου απομένει τώρα παρά ο θάνατος»
- Πανελλαδικές 2026: Τηλεφωνική γραμμή 1550 ψυχολογικής υποστήριξης για τους υποψηφίους ενεργοποιεί το υπ. Παιδείας
- Τζόκοβιτς για την κατάκτηση της Euroleague: «Συγχαρητήρια στα αδέρφια μας από τον Πειραιά»
- Η Κίνα αντεπιτίθεται – Νέα αρχιτεκτονική της Huawei πλησιάζει τις επιδόσεις των Δυτικών τσιπ
- Κοζάνη: Σε 73χρονο που είχε εξαφανιστεί φαίνεται ότι ανήκει η σορός που βρέθηκε σε λίμνη
- Η Dyson που ήθελες, τώρα σε super τιμή στο SHOPFLIX
- Ο απόλυτος οδηγός για να φροντίσετε τον κήπο στο εξοχικό πριν το καλοκαίρι
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις