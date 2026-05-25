Στο μικροσκόπιο της ΕΕ το επιτελικό κράτος Μητσοτάκη: Τι θα ψάξει κάθε Επιτροπή που φτάνει στην Ελλάδα

Δεν είναι και τόσο καλά τα νέα για το επιτελικό κράτος του Κυριάκου Μητσοτάκη. Μπορεί στην κυβέρνηση να θεωρούν ότι «έκλεισαν» τα μέτωπα του εσωτερικού που αφορούσαν σε ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπές την προηγούμενη εβδομάδα, ωστόσο τα δύσκολα αρχίζουν αυτή την εβδομάδα για την κυβέρνηση. Η μία Επιτροπή μετά την άλλη φτάνει από την Ευρώπη και προχωρά σε αυστηρούς ελέγχους.

Από αύριο και για 3 μέρες θα βρίσκεται στην Αθήνα η Επιτροπή Cont του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πρόκειται για την Επιτροπή του προϋπολογισμού που έρχεται στη χώρα μας για έναν πιο αναλυτικό έλεγχο του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αξίζει να σημειωθεί ότι ευρωβουλευτές της ΝΔ έκαναν τα πάντα προκειμένου να ματαιώσουν ή έστω να καθυστερήσουν τον ερχομό της Επιτροπής, προσδοκώντας σε στήριξη από λοιπούς ευρωβουλευτές του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Όπως αποδείχθηκε δεν τα κατάφεραν.

Αυτό που τελικά φαίνεται πως πέτυχαν και κατήγγειλε το ΠΑΣΟΚ ήταν να περιορίσουν τον αριθμό των κομβικών μαρτύρων που θα συναντήσει η Επιτροπή στην Ελλάδα, ανάμεσά τους και ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γρηγόρης Βάρρας, ο οποίος έχει καταγγείλει ανοιχτά τον πρώην υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Μαυρουδή Βορίδη.

Μέσα η Τυχεροπούλου, έξω ο Βάρρας

Παρ’ όλα αυτά στην Επιτροπή θα καταθέσει η Παρασκευή Τυχεροπούλου, πρώην διευθυντικό στέλεχος του ΟΠΕΚΕΠΕ που άρχισε να αποκαλύπτει το σκάνδαλο και που παρά το γεγονός ότι έχει δικαιωθεί από τα διοικητικά δικαστήρια να επιστρέψει στη θέση της -από το «ψυγείο» που την έχουν τοποθετήσει εδώ και καιρό οι διοικήσεις του Οργανισμού- η ΑΑΔΕ και ο κ. Πιτσιλής δηλώνουν πως η «θέση δεν υπάρχει πλέον».

Ενδιαφέρον συγκεντρώνουν επίσης οι συναντήσεις της Επιτροπής Cont με τη διοικήτρια της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, Αλεξάνδρας Ρογκάκου, τις επικεφαλείς των διοικήσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Κτηματολογίου, τους συνδέσμους του OLAF στην Αθήνα, αλλά και με τον επικεφαλής του γραφείου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Ελλάδα, Νικόλαο Πασχάλη.

Αλλά δεν είναι η μοναδική επιτροπή που θα ελέγξει. Το διάστημα 21-23 Σεπτεμβρίου αναμένεται να έρθει στη χώρα μας η Επιτροπή PETI (Αναφορών) του Κοινοβουλίου που διερευνά την τραγωδία των Τεμπών. Η επίσκεψη γίνεται σε μια περίοδο που η δίκη των Τεμπών δεν αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί. Η Επιτροπή θα συναντηθεί με τις οικογένειες των θυμάτων, με μέλη της κοινωνίας των πολιτών, αλλά και με εργαζόμενους στον σιδηρόδρομο. Με την παρουσία της δίνεται η δυνατότητα στους γονείς και στις οικογένειες των θυμάτων να ακουστούν από τους ευρωβουλευτές.

Η συνάντηση στο Στρασβούργο για το κράτος Δικαίου

Η πιο σημαντική συνεδρίαση όμως έγινε πριν από μερικές μέρες στο Στρασβούργο, με πρωτοβουλία της Επιτροπής LIBE, που ασχολείται με το Κράτος Δικαίου και βασικό της αντικείμενο -σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του in- ήταν η κατάσταση στην Ελλάδα.

Είναι ίσως εξίσου σημαντικό να σημειώσουμε δύο πράγματα. Το πρώτο ότι στη συνεδρίαση συμμετείχε μεταξύ άλλων και η Ευρωπαία Εισαγγελέας, Λάουρα Κοβέσι. Το δεύτερο είναι ότι 24 ώρες μετά τη συνεδρίαση, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έστελνε επιστολή στην Κομισιόν, θέτοντας ζήτημα ενεργοποίησης του Κανονισμού για την Αιρεσιμότητα του Κράτους Δικαίου στην Ελλάδα, με αφορμή την τροπολογία Φλωρίδη για τις δίκες-εξπρές πολιτικών.

Οι πληροφορίες του in αναφέρουν πως στο Στρασβούργο το επιτελικό κράτος Μητσοτάκη τα βρήκε λίγο σκούρα. Στη συνάντηση εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης συμμετείχαν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας και ο γ.γ. του πρωθυπουργού, Στέλιος Κουτνατζής.

Από την άλλη πλευρά βρισκόταν η επικεφαλής της Επιτροπής LIBE, Σόφι Βίλμες, εκπρόσωπος του γραφείου του Ευρωπαίου Επιτρόπου για τη Δικαιοσύνη και το Κράτος Δικαίου, όπως και επιστήμονες του χώρου των ΜΜΕ που συνεργάζονται με την Ε.Ε. Στη συζήτηση που ακολούθησε τέθηκαν όλα τα ζητήματα που αφορούν συνολικά το Κράτος Δικαίου στη χώρα, με ιδιαίτερες αναφορές στην ελευθερία του Τύπου, στις SLAPP αγωγές, στο σκάνδαλο των υποκλοπών, ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι για πρώτη φορά ακούστηκε και η… μαγική λέξη «Blue Skies».

Πρόκειται για την εταιρεία που έχει συνδεθεί με την V+O των Βαρβιτσιώτη-Ολύμπιου και οι δύο μαζί με τη ΝΔ, καθώς ουκ ολίγα στελέχη της γαλάζιας παράταξης φαίνεται ότι εργάζονταν στην Blue Skies, λαμβάνοντας στη συνέχεια καίριες θέσεις στο επιτελικό κράτος Μητσοτάκη, αλλά και στην Ευρώπη. Για την ιστορία πάντως, η ελληνική δικαιοσύνη έχει βάλει στο αρχείο τη συγκεκριμένη υπόθεση.

Νόμοι και πάλι νόμοι και το… Ταμείο!

Εν ολίγοις το κλίμα δεν ήταν το καλύτερο για τους εκπροσώπους της κυβέρνησης, καθώς ακούστηκαν πολλά -και όχι καλά- από τους παριστάμενους. Στον αντίποδα η ελληνική πλευρά επικαλέστηκε σειρά νόμων που έχει νομοθετήσει, παρεμβάσεις και αποφάσεις της Δικαιοσύνης, προκειμένου να αποδείξει πως το Κράτος Δικαίου λειτουργεί επαρκώς στη χώρα μας.

Δεν φαίνεται να έπεισε ωστόσο και όπως αναφέρουν οι πληροφορίες μας, η συζήτηση επεκτάθηκε και σε άλλα, καίρια θέματα, όπως για παράδειγμα το θέμα των απευθείας αναθέσεων που έχουν γίνει από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Φαίνεται πως οι εν λόγω αναθέσεις έχουν ξεπεράσει τα… όρια και βρίσκονται στο μικροσκόπιο των ελεγκτικών μηχανισμών της Ε.Ε.

Ίσως το πιο ενδιαφέρον… παραπολιτικό στην υπόθεση είναι το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει ενοχληθεί αρκετά από τους χειρισμούς της ελληνικής κυβέρνησης σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της και αφορούν σε ευρωπαϊκά κονδύλια. Το μήνυμα που φαίνεται πως βγαίνει από το Στρασβούργο είναι πως σε μια ενδεχόμενη ευθεία σύγκρουση, δεν θα είναι χαμένη η εισαγγελία, η οποία ξεκίνησε ήδη διαδικασίες τιμωρίας της Ελλάδας με ορατό το ενδεχόμενο περικοπής κονδυλίων.