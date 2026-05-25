Σημαντική είδηση:
25.05.2026 | 10:25
Συναγερμός στην Πάτρα: Εντοπίστηκε σορός άνδρα να επιπλέει στη θάλασσα
Στο μικροσκόπιο της ΕΕ το επιτελικό κράτος Μητσοτάκη: Τι θα ψάξει κάθε Επιτροπή που φτάνει στην Ελλάδα
Πολιτική 25 Μαΐου 2026, 12:00

Στο μικροσκόπιο της ΕΕ το επιτελικό κράτος Μητσοτάκη: Τι θα ψάξει κάθε Επιτροπή που φτάνει στην Ελλάδα

Δύο Επιτροπές της Ε.Ε. θα ελέγξουν ΟΠΕΚΕΠΕ και Τέμπη. Η Επιτροπή Cont βάζει στο στόχαστρο τις επιδοτήσεις, ακολουθούν τα Τέμπη, το Κράτος Δικαίου, ενώ παραμονεύει και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η συνάντηση στο Στρασβούργο που η κυβέρνηση τα «βρήκε σκούρα»

Δημήτρης Τερζής
Δεν είναι και τόσο καλά τα νέα για το επιτελικό κράτος του Κυριάκου Μητσοτάκη. Μπορεί στην κυβέρνηση να θεωρούν ότι «έκλεισαν» τα μέτωπα του εσωτερικού που αφορούσαν σε ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπές την προηγούμενη εβδομάδα, ωστόσο τα δύσκολα αρχίζουν αυτή την εβδομάδα για την κυβέρνηση. Η μία Επιτροπή μετά την άλλη φτάνει από την Ευρώπη και προχωρά σε αυστηρούς ελέγχους.

Από αύριο και για 3 μέρες θα βρίσκεται στην Αθήνα η Επιτροπή Cont του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πρόκειται για την Επιτροπή του προϋπολογισμού που έρχεται στη χώρα μας για έναν πιο αναλυτικό έλεγχο του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αξίζει να σημειωθεί ότι ευρωβουλευτές της ΝΔ έκαναν τα πάντα προκειμένου να ματαιώσουν ή έστω να καθυστερήσουν τον ερχομό της Επιτροπής, προσδοκώντας σε στήριξη από λοιπούς ευρωβουλευτές του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Όπως αποδείχθηκε δεν τα κατάφεραν.

Αυτό που τελικά φαίνεται πως πέτυχαν και κατήγγειλε το ΠΑΣΟΚ ήταν να περιορίσουν τον αριθμό των κομβικών μαρτύρων που θα συναντήσει η Επιτροπή στην Ελλάδα, ανάμεσά τους και ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γρηγόρης Βάρρας, ο οποίος έχει καταγγείλει ανοιχτά τον πρώην υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Μαυρουδή Βορίδη.

Μέσα η Τυχεροπούλου, έξω ο Βάρρας

Παρ’ όλα αυτά στην Επιτροπή θα καταθέσει η Παρασκευή Τυχεροπούλου, πρώην διευθυντικό στέλεχος του ΟΠΕΚΕΠΕ που άρχισε να αποκαλύπτει το σκάνδαλο και που παρά το γεγονός ότι έχει δικαιωθεί από τα διοικητικά δικαστήρια να επιστρέψει στη θέση της -από το «ψυγείο» που την έχουν τοποθετήσει εδώ και καιρό οι διοικήσεις του Οργανισμού- η ΑΑΔΕ και ο κ. Πιτσιλής δηλώνουν πως η «θέση δεν υπάρχει πλέον».

Ενδιαφέρον συγκεντρώνουν επίσης οι συναντήσεις της Επιτροπής Cont με τη διοικήτρια της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, Αλεξάνδρας Ρογκάκου, τις επικεφαλείς των διοικήσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Κτηματολογίου, τους συνδέσμους του OLAF στην Αθήνα, αλλά και με τον επικεφαλής του γραφείου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Ελλάδα, Νικόλαο Πασχάλη.

Αλλά δεν είναι η μοναδική επιτροπή που θα ελέγξει. Το διάστημα 21-23 Σεπτεμβρίου αναμένεται να έρθει στη χώρα μας η Επιτροπή PETI (Αναφορών) του Κοινοβουλίου που διερευνά την τραγωδία των Τεμπών. Η επίσκεψη γίνεται σε μια περίοδο που η δίκη των Τεμπών δεν αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί. Η Επιτροπή θα συναντηθεί με τις οικογένειες των θυμάτων, με μέλη της κοινωνίας των πολιτών, αλλά και με εργαζόμενους στον σιδηρόδρομο. Με την παρουσία της δίνεται η δυνατότητα στους γονείς και στις οικογένειες των θυμάτων να ακουστούν από τους ευρωβουλευτές.

Η συνάντηση στο Στρασβούργο για το κράτος Δικαίου

Η πιο σημαντική συνεδρίαση όμως έγινε πριν από μερικές μέρες στο Στρασβούργο, με πρωτοβουλία της Επιτροπής LIBE, που ασχολείται με το Κράτος Δικαίου και βασικό της αντικείμενο -σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του in- ήταν η κατάσταση στην Ελλάδα.

Είναι ίσως εξίσου σημαντικό να σημειώσουμε δύο πράγματα. Το πρώτο ότι στη συνεδρίαση συμμετείχε μεταξύ άλλων και η Ευρωπαία Εισαγγελέας, Λάουρα Κοβέσι. Το δεύτερο είναι ότι 24 ώρες μετά τη συνεδρίαση, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έστελνε επιστολή στην Κομισιόν, θέτοντας ζήτημα ενεργοποίησης του Κανονισμού για την Αιρεσιμότητα του Κράτους Δικαίου στην Ελλάδα, με αφορμή την τροπολογία Φλωρίδη για τις δίκες-εξπρές πολιτικών.

Οι πληροφορίες του in αναφέρουν πως στο Στρασβούργο το επιτελικό κράτος Μητσοτάκη τα βρήκε λίγο σκούρα. Στη συνάντηση εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης συμμετείχαν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας και ο γ.γ. του πρωθυπουργού, Στέλιος Κουτνατζής.

Από την άλλη πλευρά βρισκόταν η επικεφαλής της Επιτροπής LIBE, Σόφι Βίλμες, εκπρόσωπος του γραφείου του Ευρωπαίου Επιτρόπου για τη Δικαιοσύνη και το Κράτος Δικαίου, όπως και επιστήμονες του χώρου των ΜΜΕ που συνεργάζονται με την Ε.Ε. Στη συζήτηση που ακολούθησε τέθηκαν όλα τα ζητήματα που αφορούν συνολικά το Κράτος Δικαίου στη χώρα, με ιδιαίτερες αναφορές στην ελευθερία του Τύπου, στις SLAPP αγωγές, στο σκάνδαλο των υποκλοπών, ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι για πρώτη φορά ακούστηκε και η… μαγική λέξη «Blue Skies».

Πρόκειται για την εταιρεία που έχει συνδεθεί με την V+O των Βαρβιτσιώτη-Ολύμπιου και οι δύο μαζί με τη ΝΔ, καθώς ουκ ολίγα στελέχη της γαλάζιας παράταξης φαίνεται ότι εργάζονταν στην Blue Skies, λαμβάνοντας στη συνέχεια καίριες θέσεις στο επιτελικό κράτος Μητσοτάκη, αλλά και στην Ευρώπη. Για την ιστορία πάντως, η ελληνική δικαιοσύνη έχει βάλει στο αρχείο τη συγκεκριμένη υπόθεση.

Νόμοι και πάλι νόμοι και το… Ταμείο!

Εν ολίγοις το κλίμα δεν ήταν το καλύτερο για τους εκπροσώπους της κυβέρνησης, καθώς ακούστηκαν πολλά -και όχι καλά- από τους παριστάμενους. Στον αντίποδα η ελληνική πλευρά επικαλέστηκε σειρά νόμων που έχει νομοθετήσει, παρεμβάσεις και αποφάσεις της Δικαιοσύνης, προκειμένου να αποδείξει πως το Κράτος Δικαίου λειτουργεί επαρκώς στη χώρα μας.

Δεν φαίνεται να έπεισε ωστόσο και όπως αναφέρουν οι πληροφορίες μας, η συζήτηση επεκτάθηκε και σε άλλα, καίρια θέματα, όπως για παράδειγμα το θέμα των απευθείας αναθέσεων που έχουν γίνει από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Φαίνεται πως οι εν λόγω αναθέσεις έχουν ξεπεράσει τα… όρια και βρίσκονται στο μικροσκόπιο των ελεγκτικών μηχανισμών της Ε.Ε.

Ίσως το πιο ενδιαφέρον… παραπολιτικό στην υπόθεση είναι το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει ενοχληθεί αρκετά από τους χειρισμούς της ελληνικής κυβέρνησης σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της και αφορούν σε ευρωπαϊκά κονδύλια. Το μήνυμα που φαίνεται πως βγαίνει από το Στρασβούργο είναι πως σε μια ενδεχόμενη ευθεία σύγκρουση, δεν θα είναι χαμένη η εισαγγελία, η οποία ξεκίνησε ήδη διαδικασίες τιμωρίας της Ελλάδας με ορατό το ενδεχόμενο περικοπής κονδυλίων.

Societe Generale: Ανθεκτικές οι ευρωπαϊκές αγορές… αλλά εμφανίζονται ρωγμές

Μήπως η πλευρά που κοιμόμαστε επηρεάζει το πώς νιώθουμε όλη μέρα;

Bally’s Intralot: Νέο συμβόλαιο λοταρίας με την Ελληνικά Λαχεία στην Ελλάδα

ΠΑΣΟΚ: Προετοιμάζονται για Τσίπρα και απαντούν με το πράσινο «μανιφέστο»
Πολιτική 25.05.26

Στο ΠΑΣΟΚ επιχειρούν να θωρακίσουν το αφήγημα της πολιτικής αλλαγής, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να παρεμβαίνει με ένα ιδεολογικό κείμενο, που στοχεύει στη συσπείρωση του προοδευτικού χώρου και στην κατοχύρωση ρόλου εναλλακτικής διακυβέρνησης.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Τσουκαλάς: Για να κρατήσουν τους μισθούς τους βουλευτές της ΝΔ, η χώρα μπορεί να χάσει κονδύλια
ΠΑΣΟΚ 24.05.26

«Η κυβέρνηση επιλέγει την ορμπανοποίηση και μπορεί να έχουμε τις συνέπειες και στη δημοκρατία και στην οικονομία», επισήμανε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς

Η Ευρώπη πρέπει να αυξήσει ταχύτητα, λέει ο Πιερρακάκης – «Έργο win-win ο GSI»
Πολιτική Γραμματεία 24.05.26

Η Ευρώπη πρέπει να αυξήσει ταχύτητα, λέει ο Πιερρακάκης – «Έργο win-win ο GSI»

«Το μεγάλο στοίχημα της Ελλάδας είναι η ανάπτυξη να φτάσει ακόμη πιο γρήγορα στην κοινωνία», υπογράμμισε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης

Η Ηρώ Διώτη του ΜέΡΑ25 για την «κυβερνώσα Αριστερά» – «Τι έσκασε ξανά τώρα τελευταία στην πιάτσα;»
Πολιτική 24.05.26

Η συντονίστρια της Κεντρικής Επιτροπής του ΜέΡΑ25, πρώην βουλεύτρια Λάρισας, Ηρώ Διώτη, λίγο πριν ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώσει στο Θησείο την ίδρυση του νέου κόμματος, σχολιάζει τις πολιτικές εξελίξεις στρέφοντας τα βέλη της εναντίον του πρώην πρωθυπουργού και του νέου εγχειρήματός του.

ΠΑΣΟΚ: Η προσπάθεια συγκάλυψης του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζεται στην Ευρώπη
Πολιτική Γραμματεία 24.05.26

Για την επίσκεψη της επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού στην Ελλάδα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρονται ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Γιάννης Μανιάτης και η βουλεύτρια Μιλένα Αποστολάκη

ΚΚΕ: Ο Μητσοτάκης δεν θα μπορέσει να συγκαλύψει τον κόσμο που υποφέρει και το κεφάλαιο που υπηρετεί
Αντιπολίτευση 24.05.26

«Από τη μια ο κόσμος των εργαζομένων που υποφέρει κι από την άλλη ο κόσμος του κεφαλαίου που η κυβέρνηση του υπηρετεί», τόνισε για τον Κυριάκο Μητσοτάκη το ΚΚΕ

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης δεν ζητά ούτε μισή συγγνώμη για τα κραυγαλέα σκάνδαλα, τα οποία πασχίζει να συγκαλύψει
Αντιπολίτευση 24.05.26

Ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ απαριθμεί τις «αφωνίες» για σειρά φλεγόντων ζητημάτων του πρωθυπουργού στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. «Δεν είπε λέξη για την ακρίβεια που σπάει ρεκόρ στην Ελλάδα», τονίζει

Ανδρουλάκης: Εκτέθηκαν ανεπανόρθωτα Μητσοτάκης και η παρέα του Μαξίμου – Τον τελικό λόγο θα τον έχει η κοινωνία
ΠΑΣΟΚ 24.05.26

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, σε ένα εκτενές κείμενο θέτει το διακύβευμα των εκλογών, εξαπολύοντας πυρά κατά του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη. «Είναι μια μάχη για τη ζωή μας», τονίζει

Η στρατηγική της Μαρίας Καρυστιανού – 3+1 παρεμβάσεις
Πολιτική Γραμματεία 24.05.26

Πως θα κινηθεί η Μαρία Καρυστιανού ώστε να μετατρέψει την Ελπίδα για Δημοκρατία σε κόμμα με ηγεσία, θέσεις και τοπικές οργανώσεις. Η στάση απέναντι στον Σύλλογο Συγγενών Θυμάτων Τεμπών

Μητσοτάκης: Κυριακάτικη «προεκλογική» ανασκόπηση – Κουβέντα για το μπάζωμα της εξεταστικής
Πολιτική Γραμματεία 24.05.26

Σε μία μακροσκελή ανάρτηση ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε τις «επιτυχίες» της κυβέρνησης τις τελευταίες δύο εβδομάδες - Κουβέντα για τον πληθωρισμό που καλπάζει και το μπάζωμα στη Βουλή για υποκλοπές και ΟΠΕΚΕΠΕ

Τσίπρας: «Το μπλε της πατρίδας μας, το κόκκινο των αγώνων μας» είπε για τα χρώματα του κόμματος – «Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα»
Νέα ανάρτηση 24.05.26

Ο Αλέξης Τσίπρας αποκάλυψε τα χρώματά του νέου κόμματος που έχουν άρωμα... Μπαρτσελόνα. Με νέο βίντεο ενόψει της παρουσίασης τουκόμματος την Τρίτη στο Θησείο τόνισε ότι τα χρώματα τα βρήκαμε, «Το μπλε της πατρίδας μας, το κόκκινο των αγώνων μας» προϊδεάζοντας για όσα θα ακολουθήσουν

Βγάζει νύχια το Μαξίμου απέναντι σε Σαμαρά, χωρίς απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματά του για υποκλοπές
Πολιτική Γραμματεία 24.05.26

Νέα αναστάτωση στην κορυφή του «επιτελικού κράτους» έφεραν οι κεραυνοί του Αντώνη Σαμαρά για τις υποκλοπές, το κυβερνητικό μπλόκο στην εξεταστική και τα ελληνοτουρκικά, με το Μαξίμου να επιδίδεται σε προσπάθεια απαξίωσης του πρώην πρωθυπουργού, αποφεύγοντας να απαντήσει στην ουσία των καταγγελιών του.

Κοτοπουλάκια εκκολάφθηκαν από «τεχνητό αβγό» – Ελπίδα για την επαναφορά εξαφανισμένων πτηνών;
Επιστήμες 25.05.26

Αμερικανική εταιρεία υποστηρίζει πως το τεχνητό αβγό ανοίγει το δρόμο για τη νεκρανάσταση ενός πελώριου πτηνού που κυνηγήθηκε μέχρι θανάτου στη Νέα Ζηλανδία.

Β. Κικίλιας: «51% περισσότεροι έκτακτοι έλεγχοι στα πλοία – Μηδενική ανοχή σε θέματα ασφάλειας»
Ελλάδα 25.05.26

Οι έλεγχοι αφορούν, μεταξύ άλλων, ζητήματα ασφάλειας στα πλοία, πυρασφάλειας, σωστικών μέσων, συντήρησης και καλής λειτουργίας του εξοπλισμού και των μηχανημάτων

Ο Τραμπ τώρα θέλει χρόνο για τη συμφωνία – «Πλακώματα» στους Ρεπουμπλικανούς και αναζήτηση αφηγήματος για τη νίκη
Παγιδευμένος 25.05.26

Ο Τραμπ λέει τώρα ότι η συμφωνία με το Ιράν χρειάζεται χρόνο, καθώς τα «γεράκια» των Ρεπουμπλικανών βλέπουν ταπείνωση των ΗΠΑ - Αναζητώντας αφήγημα νίκης οι ΗΠΑ στρέφονται ξανά στις Συμφωνίες του Αβραάμ

Η Apple μετέδωσε αγώνα του MLS γυρισμένο εξ ολοκλήρου με iPhone
Ποδόσφαιρο 25.05.26

Το Galaxy–Houston Dynamo αποτέλεσε το πρώτο επαγγελματικό αθλητικό γεγονός που προβλήθηκε διεθνώς με παραγωγή βασισμένη αποκλειστικά σε iPhone 17 Pro, ανοίγοντας νέα εποχή στη sports broadcasting βιομηχανία

Ο Γκόρντον Μπανκς, το Μουντιάλ του 1970 και η CIA
Ήταν πέναλτι κύριε Πάνο; 25.05.26

Κάτι περισσότερο από μισό αιώνα μετά την διεξαγωγή του Μουντιάλ του 1970, μια θεωρία συνωμοσίας βάζει στην ίδια κουβέντα τον θρυλικό τερματοφύλακα Γκόρντον Μπανκς, τη CIA και την αναμέτρηση Αγγλία - Γερμανία

Ψάχνετε την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής; Αυτές είναι οι πιο φθηνές πόλεις για διακοπές στην Ευρώπη
Planet Travel 25.05.26

Νέα έρευνα αποκάλυψε ποιες πόλεις στην Ευρώπη προσφέρουν την καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής στους ταξιδιώτες κατά τη διαμονή τους – και ποιες ενδέχεται να κοστίσουν πολύ περισσότερο στους επισκέπτες

Stournaras: ECB Will Likely Raise Rates if Iran Conflict Persists
English edition 25.05.26

According to Bloomberg, Greek central bank chief Yannis Stournaras said the European Central Bank may have to raise interest rates in June if energy-driven inflation pressures persist and the euro zone’s price outlook deteriorates further.

Υπογράφηκε η παραχώρηση της έκτασης για την ανέγερση του σύγχρονου Καλλιτεχνικού Σχολείου στο Μεσολόγγι
Εκπαίδευση 25.05.26

Το Καλλιτεχνικό Σχολείο Μεσολογγίου αποτελεί ένα από τα μόλις εννέα που λειτουργούν σε ολόκληρη τη χώρα και σήμερα εκπαιδεύει 143 μαθητές από την Αιτωλοακαρνανία και την Αχαΐα.

Πολλά τα μηδενικά στο box office – Το «Michael» πλησιάζει τα 800 εκατομμύρια
Μουσική, μόδα 25.05.26

Η βιογραφική ταινία για τον Μάικλ Τζάκσον, Michael, έχει αποφέρει 788 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως και σύντομα θα ξεπεράσει το όριο των 800 εκατομμυρίων δολαρίων.

Αχαρνές: Οδηγός ταξί έπεσε θύμα ένοπλης ληστείας από 3 άτομα που προσποιήθηκαν τους πελάτες
Στις Αχαρνές 25.05.26

Οι τρεις δράστες μπήκαν στο ταξί σαν κανονικοί επιβάτες, όμως λίγα λεπτά αργότερα απείλησαν τον οδηγό με πιστόλι και μαχαίρι, αποσπώντας άγνωστο χρηματικό ποσό, πριν τραπούν σε φυγή

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

