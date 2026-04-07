Το σκάνδαλο με τις γεωργικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ -μετά και τις νέες δικογραφίες που έφτασαν στη Βουλή- παρά τις προσπάθειες της κυβέρνησης να το υποβαθμίσει απασχολεί εντόνως τις Βρυξέλλες.

Αποστολή στην Αθήνα, μέσα στον Μάιο, της επιτροπής CONT – Αφορά το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ – Ανησυχία στην ηγεσία του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος

Σύμφωνα με ασφαλείς πηγές του in, η αρμόδια Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Ευρωκοινοβουλίου (CONT) έχει προγραμματίσει την τελευταία εβδομάδα του Μαΐου διερευνητική αποστολή στην Αθήνα. Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο Γεμανός Andreas Schwab.

Η CONT έχει το καθήκον να διασφαλίσει την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ μέσω της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της αποτελεσματικής διαχείρισης των κονδυλίων της ΕΕ.

Ανησυχία στο ΕΛΚ για τις εξελίξεις στην Ελλάδα με το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ

Η αποστολή, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, θα απαρτίζεται από ευρωβουλευτές «πρώτης γραμμής» από όλες τις ευρωομάδες. Θα αποτελείται από έξι μέλη της CONT και είναι πολύ πιθανό να συμπεριληφθεί ένας μέλος από την ομάδα της Αριστεράς.

Μετά την έλευση και της τρίτης δικογραφίας στη Βουλή που περιλαμβάνει τους βουλευτές Χαράλαμπο Αθανασίου (Λέσβο) και Τάσο Χατζηβασιλείου (Σέρρες) ο αριθμός των «γαλάζιων» πολιτικών προσώπων που ελέγχονται ανέρχεται πλέον στους 15 (11+2+2).

Οι καταιγιστικές εξελίξεις στην Ελλάδα φαίνεται να απασχολούν ιδιαίτερα την κεντροδεξιά της Ευρώπης με τον Μάνφρεντ Βέμπερ να εμφανίζεται ιδιαίτερα ανήσυχος για τις εξελίξεις καθώς πλήττουν το κύρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, μέλος του οποίου είναι η Νέα Δημοκρατία, οδηγώντας σε κρίση τις σχέσεις του επικεφαλής του ΕΛΚ με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.