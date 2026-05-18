«Η γη της ελιάς» – Όσα θα δούμε στο νέο συνταρακτικό επεισόδιο

Η Αλεξάνδρα βρίσκει το όπλο της Χριστιάνας.

Το κουβάρι αρχίζει να ξετυλίγεται και κανείς δεν ξέρει πού θα οδηγήσει…

Απόψε στις 23:00 έρχεται στο MEGA ένα συνταρακτικό επεισόδιο της δραματικής σειράς «Η γη της ελιάς».

Η περίληψη αναλυτικά:

Η Δάφνη παθαίνει αλλεργικό σοκ κι ο Παυλής τρέμει μην της συμβεί τίποτα χειρότερο. Η Μαργαρίτα βγαίνει για φαγητό με τον Λεωνίδα και συνειδητοποιεί πόσο πολύ απολαμβάνει την παρέα του. Οι καβγάδες ανάμεσα στον Κωνσταντίνο και την Ισμήνη συνεχίζονται και η Χάιδω με την Αριάδνη προσπαθούν να τη συνετίσουν. Ο Κωνσταντίνος, από την άλλη, δείχνει αποφασισμένος να προχωρήσει με τη Φρύνη, αλλά ανησυχεί για την Αιμιλία, καθώς θεωρεί ότι η Ισμήνη την παραμελεί. Η Αλεξάνδρα δίνει εντολή σε ιδιωτικό ντετέκτιβ να βρει στοιχεία για τον Ορέστη και τον περίγυρό του στην Ιταλία. Ο Μανώλης κάνει έκπληξη στην Αμαλία κι εμφανίζεται ξαφνικά μπροστά της. Η Αριάδνη μαθαίνει ότι η Μυρτώ φαντασιώνεται τον Γιώργη και γίνεται έξαλλη. Ο Κωνσταντίνος δηλώνει στον Λυκούργο πως θα παλέψει για να πάρει την επιμέλεια της Αιμιλίας από την Ισμήνη. Η Αλεξάνδρα, θορυβημένη από όσα της είπε ο Μιχάλης, ψάχνει τα πράγματα της Χριστιάνας κι εντοπίζει ένα όπλο.

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Αντρέας Γεωργίου

Σενάριο: Βάνα Δημητρίου

Με τον Γιώργο Παρτσαλάκη

Πρωταγωνιστούν: Πασχάλης Τσαρούχας, Αντωνία Χαραλάμπους, Έλενα Χριστοφή, Βαρβάρα Λάρμου, Ιφιγένεια Τζόλα, Στέφανη Χαραλάμπους, Γιάννης Κρητικός, Αλέξανδρος Μαρτίδης, Λουκία Βασιλείου, Μάριος Μαριόλος, Αντρέας Παπαμιχαλόπουλος, Θεοφίλης Πασχάλης, Μίλτος Χαρόβας, Ειρήνη Τάσσου, Ντένια Ψυλλιά, Βίκυ Διαμαντοπούλου, Ντόρις Κυριακίδου, Ευφροσύνη Κουτσουβέρη, Στεφανία Καλομοίρη, Αλεξάνδρα Ντούνη

Μιχάλης, ο Στέφανος Μιχαήλ

Στον ρόλο της Κούλας, η Χριστιάνα Αρτεμίου

Τζον, ο Απόστολος Γκλέτσος

Συμβολαιογράφος, ο Μάξιμος Μουμούρης

Και οι:

Στέλα Φυρογένη

Βάσια Παναγοπούλου

Μάριος Αθανασίου

Φιλική συμμετοχή, Άντζελα Γκερέκου

Στον ρόλο της Μαργαρίτας, η Λυδία Κονιόρδου

Αλεξάνδρα, η Πέμη Ζούνη

Στέφανος, ο Αντρέας Γεωργίου

Guest star, Μάρω Κοντού

Εκτέλεση Παραγωγής: MAKE IT PRODUCTIONS

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA S.A. – MEGA

#GiTisElias