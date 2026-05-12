Η Γη της Ελιάς: To αντικλείδι, η προδοσία, ο Κωνσταντίνος και η Φρύνη

Στη «Γη της ελιάς» οι σχέσεις δοκιμάζονται και τα μυστικά απειλούν να τινάξουν τα πάντα στον αέρα. Εντάσεις, συγκρούσεις και αποκαλύψεις φέρνουν τους ήρωες της σειράς του MEGA αντιμέτωπους με αποφάσεις που δύσκολα θα έχουν γυρισμό.

Απόψε στις 23:00, στο MEGA

Η παρατεταμένη απουσία της Ισμήνης από το γραφείο δημιουργεί σοβαρά προβλήματα κι έτσι ο Τζον και ο Στάθης, με βαριά καρδιά, αποφασίζουν να μιλήσουν ευθέως στον Κωνσταντίνο.

Στο σπίτι της Αθηνάς, ένα φαινομενικά ήρεμο δείπνο με τον Λεωνίδα και τον Μιχάλη παίρνει απρόσμενη τροπή. Μια παρεξήγηση αρκεί για να ανάψει φωτιές και η Μαργαρίτα βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο των εξελίξεων. Στο μεταξύ, ο Στάθης κάνει μια πολύ τρυφερή έκπληξη στην Ερωφίλη.

Ο Ρούσσος εκβιάζει ανοιχτά τη Μαρουσώ απαιτώντας χρήματα και δουλειά, υπό την απειλή ότι θα την εκθέσει στο μεγάλο αφεντικό.

Η Αναστασία παίρνει μια μεγάλη απόφαση που θα φέρει ανατροπές: δηλώνει ότι θα διεκδικήσει τον Λεωνίδα με κάθε τρόπο.

Η Μαργαρίτα, βλέποντας την κατάσταση να ξεφεύγει από τον έλεγχό της, κατακλύζεται από ενοχές.

Ο Στάθης κι ο Αντώνης πιάνονται στα χέρια μπροστά στην Ερωφίλη.

Η Ισμήνη βγάζει αντικλείδι για το σπίτι του Κωνσταντίνου και τον πιάνει επ’ αυτοφώρω σε τρυφερή στιγμή με τη Φρύνη.

Αντρέας ΓεωργίουΣενάριο: Βάνα Δημητρίου

Με τον Γιώργο Παρτσαλάκη

Πρωταγωνιστούν: Πασχάλης Τσαρούχας, Αντωνία Χαραλάμπους, Έλενα Χριστοφή, Βαρβάρα Λάρμου, Ιφιγένεια Τζόλα, Στέφανη Χαραλάμπους, Γιάννης Κρητικός, Αλέξανδρος Μαρτίδης, Λουκία Βασιλείου, Μάριος Μαριόλος, Αντρέας Παπαμιχαλόπουλος, Θεοφίλης Πασχάλης, Μίλτος Χαρόβας, Ειρήνη Τάσσου, Ντένια Ψυλλιά, Βίκυ Διαμαντοπούλου, Ντόρις Κυριακίδου, Ευφροσύνη Κουτσουβέρη, Στεφανία Καλομοίρη, Αλεξάνδρα Ντούνη

Μιχάλης, ο Στέφανος Μιχαήλ

Στον ρόλο της Κούλας, η Χριστιάνα Αρτεμίου

Τζον, ο Απόστολος Γκλέτσος

Συμβολαιογράφος, ο Μάξιμος Μουμούρης

Και οι: Στέλα Φυρογένη, Βάσια Παναγοπούλου, Μάριος Αθανασίου

Φιλική συμμετοχή, Άντζελα Γκερέκου

Στον ρόλο της Μαργαρίτας, η Λυδία Κονιόρδου

Αλεξάνδρα, η Πέμη Ζούνη

Στέφανος, ο Αντρέας Γεωργίου

Guest star, Μάρω Κοντού

Εκτέλεση Παραγωγής: MAKE IT PRODUCTIONS

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA S.A. – MEGA

