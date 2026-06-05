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ΒΗΜΑ: Έρχεται αυτή την Κυριακή με συναρπαστικές προσφορές
Media 05 Ιουνίου 2026, 06:29

ΒΗΜΑ: Έρχεται αυτή την Κυριακή με συναρπαστικές προσφορές

Στις 7 Ιουνίου το ΒΗΜΑ της Κυριακής κυκλοφορεί μαζί με την έκδοση «Θρύλοι του Παγκόσμιου Κυπέλλου», τον καλοκαιρινό οδηγό ΔΙΑΚΟΠΕΣ και το ΒΗΜΑGAZINO

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Την Κυριακή 7 Ιουνίου η εφημερίδα το ΒΗΜΑ κυκλοφορεί με συναρπαστικές προσφορές: Την έκδοση «Θρύλοι του Παγκόσμιου Κυπέλλου», ο καλοκαιρινός οδηγός ΔΙΑΚΟΠΕΣ και όπως κάθε Κυριακή, ΒΗΜΑgazino.

Θρύλοι του Παγκόσμιου Κυπέλλου

Ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στους ανθρώπους, τις ομάδες και τις στιγμές που διαμόρφωσαν τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική διοργάνωση του πλανήτη.

Ποιοι ήταν οι ποδοσφαιριστές που άλλαξαν για πάντα την ιστορία του Μουντιάλ; Ποια γκολ έγιναν σύμβολα μιας ολόκληρης εποχής και παραμένουν ζωντανά στη μνήμη εκατομμυρίων φιλάθλων; Ποιες ομάδες κατέκτησαν μια θέση στην ποδοσφαιρική αθανασία, ακόμη και χωρίς να σηκώσουν το πολυπόθητο τρόπαιο;

Η έκδοση «Θρύλοι του Παγκοσμίου Κυπέλλου» ταξιδεύει τον αναγνώστη στην κορυφαία σκηνή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, φωτίζοντας τις ιστορίες των σπουδαιότερων πρωταγωνιστών που σημάδεψαν την πορεία της διοργάνωσης. Από τον αξεπέραστο Πελέ και τη συγκλονιστική διαδρομή του από τη φτώχεια έως την παγκόσμια αναγνώριση, μέχρι τους ήρωες της Αγγλίας του 1966, τη μαγική Ολλανδία του 1974 και τις προσωπικότητες που καθόρισαν μεγάλους τελικούς, οι σελίδες της έκδοσης αναβιώνουν με μοναδικό τρόπο τις πιο εμβληματικές στιγμές των Παγκοσμίων Κυπέλλων.

ΔΙΑΚΟΠΕΣ

Ο απόλυτος οδηγός για ένα ελληνικό καλοκαίρι

Ένα από τα πιο ιστορικά και αγαπημένα ταξιδιωτικά έντυπα της χώρας επιστρέφει ανανεωμένο, παρουσιάζοντας τον πιο πλήρη και σύγχρονο οδηγό για τις φετινές αποδράσεις.

Με κεντρικό θέμα «Ένα Ελληνικό Καλοκαίρι – 101 Προορισμοί», η πολυτελής έκδοση ταξιδεύει τους αναγνώστες από τα κοσμοπολίτικα νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου μέχρι τις αυθεντικές, λιγότερο γνωστές γωνιές της ηπειρωτικής Ελλάδας. Δημοφιλείς προορισμοί αλλά και κρυμμένα διαμάντια, παραθαλάσσια θέρετρα και ορεινοί προορισμοί, συνθέτουν ένα πανόραμα εμπειριών που αναδεικνύει τον μοναδικό πλούτο του ελληνικού τοπίου.

Από τη Μάνη και το Πήλιο έως την Ήπειρο, τη Θράκη, τη Μακεδονία και την Πελοπόννησο, κάθε τόπος παρουσιάζεται μέσα από τα σημαντικότερα αξιοθέατα, τα φυσικά μνημεία, τις παραλίες που αξίζει να επισκεφθεί κανείς, αλλά και χρήσιμες πρακτικές πληροφορίες που διευκολύνουν τον σχεδιασμό των διακοπών.

Η έκδοση περιλαμβάνει πληροφορίες για τη διαμονή και το κόστος κάθε προορισμού, με εκτιμήσεις για διαφορετικά επίπεδα budget και προτάσεις που καλύπτουν τις ανάγκες οικογενειών, ζευγαριών, παρέων, solo travellers, αλλά και όσων αναζητούν περιπέτεια, επαφή με τη φύση ή στιγμές απόλυτης χαλάρωσης.

ΒΗΜΑgazino

Το FIFA World Cup, το πολυαγαπημένο για εκατομμύρια ανθρώπους Μουντιάλ, είναι εδώ με ολόκληρο τον πλανήτη να έχει στραμμένο το βλέμμα στα γήπεδα της Αμερικής. Κορυφαίες ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις στα γήπεδα πόλεων των ΗΠΑ, στο Μεξικό και τον Καναδά, διάσημοι πρωταγωνιστές, μεγαλοεπιχειρηματίες, οι οποίοι «συνδράμουν», προσφέροντας τεράστια ποσά, super stars στις κερκίδες αλλά και ο φόβος τρομοκρατικών χτυπημάτων, πίσω από ένα «ολόχρυσο» σκηνικό.

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