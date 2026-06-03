Θρύλοι του Παγκοσμίου Κυπέλλου: Έρχεται αυτή την Κυριακή με το ΒΗΜΑ
Το ΒΗΜΑ της Κυριακής κυκλοφορεί στις 7 Ιουνίου μαζί με τη συλλεκτική έκδοση «Θρύλοι του Παγκοσμίου Κυπέλλου»
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Αυτή την Κυριακή 7 Ιουνίου, η εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ προσφέρει στους αναγνώστες τη συλλεκτική έκδοση «Θρύλοι του Παγκοσμίου Κυπέλλου», ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στους ανθρώπους, τις ομάδες και τις στιγμές που διαμόρφωσαν τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική διοργάνωση του πλανήτη.
Ποιοι ήταν οι ποδοσφαιριστές που άλλαξαν για πάντα την ιστορία του Μουντιάλ; Ποια γκολ έγιναν σύμβολα μιας ολόκληρης εποχής και παραμένουν ζωντανά στη μνήμη εκατομμυρίων φιλάθλων; Ποιες ομάδες κατέκτησαν μια θέση στην ποδοσφαιρική αθανασία, ακόμη και χωρίς να σηκώσουν το πολυπόθητο τρόπαιο;
Η έκδοση «Θρύλοι του Παγκοσμίου Κυπέλλου» ταξιδεύει τον αναγνώστη στην κορυφαία σκηνή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, φωτίζοντας τις ιστορίες των σπουδαιότερων πρωταγωνιστών που σημάδεψαν την πορεία της διοργάνωσης. Από τον αξεπέραστο Πελέ και τη συγκλονιστική διαδρομή του από τη φτώχεια έως την παγκόσμια αναγνώριση, μέχρι τους ήρωες της Αγγλίας του 1966, τη μαγική Ολλανδία του 1974 και τις προσωπικότητες που καθόρισαν μεγάλους τελικούς, οι σελίδες της έκδοσης αναβιώνουν με μοναδικό τρόπο τις πιο εμβληματικές στιγμές των Παγκοσμίων Κυπέλλων.
Με πλούσιο αρχειακό υλικό, ιστορικές αναδρομές, αφηγήσεις για κορυφαίες μορφές του αθλήματος και αναλύσεις των γκολ που άλλαξαν την εξέλιξη ολόκληρων διοργανώσεων, το «Θρύλοι του Παγκοσμίου Κυπέλλου» αποτελεί μια πολύτιμη συλλεκτική έκδοση για κάθε φίλο του ποδοσφαίρου.
Ένα βιβλίο αφιερωμένο σε όσους μεγάλωσαν με τις συγκινήσεις του Μουντιάλ, σε όσους θυμούνται στιγμές που έμοιαζαν να σταματούν τον χρόνο, αλλά και στη νέα γενιά που θέλει να γνωρίσει τους ανθρώπους που μετέτρεψαν το ποδόσφαιρο σε ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Μια έκδοση που τιμά την ιστορία, τους μύθους και τη διαχρονική γοητεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
ΘΡΥΛΟΙ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ
Αυτή την Κυριακή 7 Ιουνίου μαζί με ΤΟ ΒΗΜΑ
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