ΔΙΑΚΟΠΕΣ 2026: Ο απόλυτος οδηγός για ένα ελληνικό καλοκαίρι

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Ένα ελληνικό καλοκαίρι γεμάτο εικόνες, γεύσεις, εμπειρίες και νέες ανακαλύψεις ξεδιπλώνεται στις σελίδες του επετειακού καλοκαιρινού τόμου «ΔΙΑΚΟΠΕΣ» 2026, που κυκλοφορεί μαζί με ΤΟ ΒΗΜΑ αυτή την Κυριακή 7 Ιουνίου. Ένα από τα πιο ιστορικά και αγαπημένα ταξιδιωτικά έντυπα της χώρας επιστρέφει ανανεωμένο, παρουσιάζοντας τον πιο πλήρη και σύγχρονο οδηγό για τις φετινές αποδράσεις.

Με κεντρικό θέμα «Ένα Ελληνικό Καλοκαίρι – 101 Προορισμοί», η πολυτελής έκδοση ταξιδεύει τους αναγνώστες από τα κοσμοπολίτικα νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου μέχρι τις αυθεντικές, λιγότερο γνωστές γωνιές της ηπειρωτικής Ελλάδας. Δημοφιλείς προορισμοί αλλά και κρυμμένα διαμάντια, παραθαλάσσια θέρετρα και ορεινοί προορισμοί, συνθέτουν ένα πανόραμα εμπειριών που αναδεικνύει τον μοναδικό πλούτο του ελληνικού τοπίου.

Από τη Μάνη και το Πήλιο έως την Ήπειρο, τη Θράκη, τη Μακεδονία και την Πελοπόννησο, κάθε τόπος παρουσιάζεται μέσα από τα σημαντικότερα αξιοθέατα, τα φυσικά μνημεία, τις παραλίες που αξίζει να επισκεφθεί κανείς, αλλά και χρήσιμες πρακτικές πληροφορίες που διευκολύνουν τον σχεδιασμό των διακοπών.

Σε μια εποχή όπου οι ταξιδιώτες αναζητούν ολοένα και περισσότερο αυθεντικές εμπειρίες, αλλά και επιλογές προσαρμοσμένες στις οικονομικές τους δυνατότητες, οι «ΔΙΑΚΟΠΕΣ» συγκεντρώνουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για έναν σωστό προγραμματισμό. Η έκδοση περιλαμβάνει πληροφορίες για τη διαμονή και το κόστος κάθε προορισμού, με εκτιμήσεις για διαφορετικά επίπεδα budget και προτάσεις που καλύπτουν τις ανάγκες οικογενειών, ζευγαριών, παρέων, solo travellers, αλλά και όσων αναζητούν περιπέτεια, επαφή με τη φύση ή στιγμές απόλυτης χαλάρωσης.

Ξεχωριστή θέση στις σελίδες της έκδοσης κατέχει η ελληνική γαστρονομία. Τοπικά προϊόντα, παραδοσιακές συνταγές και χαρακτηριστικές γεύσεις κάθε περιοχής αποκαλύπτουν μια άλλη διάσταση του ταξιδιού, προσφέροντας στους αναγνώστες έναν γευστικό χάρτη της Ελλάδας. Από τα φημισμένα θαλασσινά των νησιών μέχρι τις αυθεντικές συνταγές της ηπειρωτικής χώρας, κάθε προορισμός αφηγείται τη δική του ιστορία μέσα από τις γεύσεις του.

Αυτή την Κυριακή 7 Ιουνίου, μαζί με ΤΟ ΒΗΜΑ, ανακαλύψτε τον απόλυτο οδηγό για το ελληνικό καλοκαίρι και αφήστε τις «ΔΙΑΚΟΠΕΣ» 2026 να σας οδηγήσουν στους 101 προορισμούς που αξίζει να εξερευνήσετε.