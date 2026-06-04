«Μεγάλη Εικόνα» στο MEGA: Η Νίκη Λυμπεράκη καταγράφει τις πολιτικές εξελίξεις
Πολιτικοί και δημοσιογράφοι συζητούν με τη Νίκη Λυμπεράκη για τις εξελίξεις που αναδιαμορφώνουν την πολιτική ατζέντα.
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Απόψε στις 00:30, η «Μεγάλη Εικόνα» με τη Νίκη Λυμπεράκη καταγράφει τις πολιτικές μετακινήσεις, αναλύει τα νέα δεδομένα και φωτίζει τις προοπτικές που διαμορφώνονται στο κομματικό σύστημα.
Η εμφάνιση των νέων κομμάτων του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού αλλάζει τα δεδομένα στο πολιτικό σκηνικό και προκαλεί αναταράξεις, κυρίως στον χώρο της κεντροαριστεράς. Πώς διαμορφώνονται οι νέοι πολιτικοί συσχετισμοί; Τι καταγράφουν οι δημοσκοπήσεις; Ποιοι κερδίζουν και ποιοι χάνουν από τις εξελίξεις;
Παράλληλα, η ακρίβεια εξακολουθεί να αποτελεί το κυρίαρχο πρόβλημα για τα ελληνικά νοικοκυριά. Το αυξημένο κόστος ζωής, οι ανατιμήσεις και οι οικονομικές πιέσεις που βιώνουν οι πολίτες μπαίνουν στο μικροσκόπιο της εκπομπής.
Πολιτικοί και δημοσιογράφοι συζητούν με τη Νίκη Λυμπεράκη για τις εξελίξεις που αναδιαμορφώνουν την πολιτική ατζέντα αλλά και για τα ζητήματα της καθημερινότητας που απασχολούν την κοινωνία περισσότερο από ποτέ.
#MegaliEikona
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