«Μια νύχτα μόνο»: Γάμος, αδιέξοδο και σοκ στο αποψινό επεισόδιο της δραματικής σειράς του MEGA

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Η δραματική σειρά του MEGA, «Μια νύχτα μόνο» επιστρέφει απόψε στις 21:40.

Η μέρα του γάμου του Σταύρου και της Ελένης έφτασε.

Η Αρετή βρίσκεται σε αδιέξοδο με την απειλή της Αλεξάνδρας, ενώ ο Οδυσσέας είναι αποφασισμένος να μάθει τι συμβαίνει.

Η χαρά της Μαργαρίτας για τον γάμο του Σταύρου μετατρέπεται σε σοκ.

Επεισόδιο 89 (Πέμπτη 04/06)

Η μέρα του γάμου έφτασε και η Ελένη λάμπει από ευτυχία. Η Αρετή, όσο κι αν χαίρεται για τη φίλη της, βρίσκεται σε αδιέξοδο με το τελεσίγραφο που της έχει δώσει η Αλεξάνδρα και προσπαθεί να το κρύψει από τον Οδυσσέα, ο οποίος είναι αποφασισμένος να μάθει τι συμβαίνει. Η Αννέζα συγκινείται με τον Σταύρο, αλλά ανησυχεί για τον Πωλ και τις επαφές του με την Εύα. Ο Ορφέας είναι πεπεισμένος ότι ο Οδυσσέας τού έστησε παγίδα με τις μετοχές της ERGAN και το ψάχνει μέχρι τέλους. Κι ενώ η Αλεξάνδρα θεωρεί ότι ελέγχει την κατάσταση με την Αρετή, η Βάλια απειλεί να ανατρέψει τα σχέδιά της. Την ίδια στιγμή, η χαρά της Μαργαρίτας για τον Σταύρο μετατρέπεται σε σοκ, όταν η αστυνομία της χτυπά την πόρτα.

Δείτε το τρέιλερ του αποψινού επεισοδίου

Δημήτρης Λάλος, Μαριλίτα Λαμπροπούλου, Τάσος Ιορδανίδης, Γιάννης Βούρος, Φιλαρέτη Κομνηνού, Λυδία Φωτοπούλου, Μαρία Ζορμπά, Εριέττα Μανούρη, Μαριάννα Πουρέγκα, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Αλέξανδρος Σιάτρας, Ντέμη Παπαδέα, Ηλιάνα Μαυρομάτη, Φωτεινή Ντεμίρη, Σταύρος Καραγιάννης, Φοίβος Παπακώστας, Κυριάκος Σαλής, Παύλος Πιέρρος, Τίτος Πινακάς, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη, Πένυ Αγοραστού, Μόσχα Χατζηευσταθίου, Άννα Μάγκου, Πηνελόπη Πλάκα, Σάντυ Χατζηϊωάννου, Στέλλα Κωστοπούλου, Φώτης Πετρίδης, Χρήστος Χαλβατζάρας, Εύη Δαέλη, Γιώργος Τσούρμας, Χρήστος Γεωργαλής, Αργυρώ Ανανιάδου, Χρύσα Ρώμα.

Και τα παιδιά: Νικόλας Καβρουλάκης,

Μάιρα Ελευθερίου, Άννυ Μασσιάλα

Σκηνοθεσία: Στάμος Τσάμης

Σενάριο: Γιώργος Κρητικός – Στέλλα Βασιλαντωνάκη

Διεύθυνση φωτογραφίας: Βασίλης Μουρίκης

Σκηνογράφος: Μαρία Καραθάνου

Ενδυματολόγος: Δομνίκη Βασιαγεώργη

Μουσική: Νίκος Τερζής

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: JK PRODUCTIONS – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ALTER EGO MEDIA – MEGA

«ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ ΜΟΝΟ»

ΑΠΟΨΕ ΣΤΙΣ 21:40, ΣΤΟ MEGA

#MiaNyxtaMono