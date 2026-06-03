«Μια νύχτα μόνο»: Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο στο MEGA

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Το 88ο επεισόδιο της δραματικής σειράς του MEGA, «Μια νύχτα μόνο», απόψε, στις 21:40.

Η Αρετή ζει εφιαλτικές στιγμές, με τον εκβιασμό της Αλεξάνδρας, η οποία θα της δώσει το τελικό τελεσίγραφο.

Την ίδια στιγμή, ο Οδυσσέας παραμένει ανυποψίαστος.

Επεισόδιο 88 (Τετάρτη 03/06)

Η ημέρα του γάμου της Ελένης πλησιάζει, αλλά τίποτα δεν είναι πραγματικά γιορτινό. Η Αρετή ζει έναν εφιάλτη χωρίς διέξοδο, καθώς η Αλεξάνδρα την πιέζει να εξαφανιστεί, σπέρνοντας φόβο, ενώ ο Οδυσσέας παραμένει ανυποψίαστος.

Παράλληλα, η επιστροφή του Νταγιάννου φέρνει ανατροπές, η Άσπα πιέζεται και ο Σάββας με τη Μίνα καλούνται να πάρουν αποφάσεις για το παιδί τους.

Η μέρα του γάμου φτάνει, μαζεύονται όλοι στο ξωκλήσι, όμως πίσω από τα χαμόγελα, παλιά τραύματα επιστρέφουν και την ίδια στιγμή η Αλεξάνδρα δίνει το τελικό τελεσίγραφο στην Αρετή, ξεκινώντας μια αντίστροφη μέτρηση, που δεν αφήνει κανέναν ανεπηρέαστο.

Πρωταγωνιστούν:

Δημήτρης Λάλος, Μαριλίτα Λαμπροπούλου, Τάσος Ιορδανίδης, Γιάννης Βούρος, Φιλαρέτη Κομνηνού, Λυδία Φωτοπούλου, Μαρία Ζορμπά, Εριέττα Μανούρη, Μαριάννα Πουρέγκα, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Αλέξανδρος Σιάτρας, Ντέμη Παπαδέα, Ηλιάνα Μαυρομάτη, Φωτεινή Ντεμίρη, Σταύρος Καραγιάννης, Φοίβος Παπακώστας,

Κυριάκος Σαλής, Παύλος Πιέρρος, Τίτος Πινακάς, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη, Πένυ Αγοραστού, Μόσχα Χατζηευσταθίου, Άννα Μάγκου, Πηνελόπη Πλάκα, Σάντυ Χατζηϊωάννου, Στέλλα Κωστοπούλου, Φώτης Πετρίδης, Χρήστος Χαλβατζάρας, Εύη Δαέλη, Γιώργος Τσούρμας, Χρήστος Γεωργαλής, Αργυρώ Ανανιάδου, Χρύσα Ρώμα.

Και τα παιδιά: Νικόλας Καβρουλάκης, Μάιρα Ελευθερίου, Άννυ Μασσιάλα

Σκηνοθεσία: Στάμος Τσάμης

Σενάριο: Γιώργος Κρητικός – Στέλλα Βασιλαντωνάκη

Διεύθυνση φωτογραφίας: Βασίλης Μουρίκης

Σκηνογράφος: Μαρία Καραθάνου

Ενδυματολόγος: Δομνίκη Βασιαγεώργη

Μουσική: Νίκος Τερζής

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: JK PRODUCTIONS – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ALTER EGO MEDIA – MEGA

«ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ ΜΟΝΟ»

ΑΠΟΨΕ ΣΤΙΣ 21:40, ΣΤΟ MEGA

#MiaNyxtaMono