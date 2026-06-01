Μια νύχτα μόνο: Η πίεση αυξάνεται και οι ισορροπίες αλλάζουν
Media 01 Ιουνίου 2026

Μια νύχτα μόνο: Η πίεση αυξάνεται και οι ισορροπίες αλλάζουν

Όλα όσα θα δούμε στα νέα επεισόδια της δραματικής σειράς Μια νύχτα μόνο. Από τη Δευτέρα έως την Πέμπτη, στις 21.40, στο MEGA

Καθώς οι ήρωες έρχονται αντιμέτωποι με παλιά τραύματα και νέες προκλήσεις, η πίεση αυξάνεται και οι ισορροπίες αλλάζουν… ξανά. Στα επόμενα επεισόδια της δραματικής σειράς του MEGA «Μια νύχτα μόνο», οι μάσκες πέφτουν και αποκαλύπτονται οι πραγματικές προθέσεις των πρωταγωνιστών.

Σε ένα κλίμα έντασης και συναισθηματικής φόρτισης, κάθε κίνηση και κάθε απόφαση είναι ικανή να πυροδοτήσει αλυσιδωτές αντιδράσεις, με απρόβλεπτες συνέπειες. Ποιος θα αντέξει μέχρι το τέλος; Από Δευτέρα 1 έως και Πέμπτη 4 Ιουνίου, στις 21:40, στο MEGA.

Ο Οδυσσέας αρχίζει να υποψιάζεται ότι κάτι συμβαίνει στην Αρετή και αποφασίζει να μάθει τι.
Η Αλεξάνδρα συνεχίζει να πιέζει την Αρετή ασφυκτικά, χωρίς ωστόσο να υπολογίζει ότι αυτοί που γνωρίζουν τα σχέδιά της, μπορούν και να τα ανατρέψουν.
Η ημέρα του γάμου φτάνει για τον Σταύρο -που έχει τάσεις φυγής- και την τρισευτυχισμένη Ελένη.
Ο Νταγιάννος βγαίνει από το νοσοκομείο και επιστρέφει στο σπίτι, όπου συνυπάρχουν η Άσπα, ο Σάββας και η Μίνα.

Τι θα δούμε στα επόμενα επεισόδια της σειράς Μια νύχτα μόνο

Επεισόδιο 87 (Δευτέρα 1 Ιουνίου)

Η Αρετή σοκάρεται όταν συνειδητοποιεί ότι πίσω από το μήνυμα κρυβόταν η Αλεξάνδρα, ενώ ο Οδυσσέας αρχίζει να υποψιάζεται ότι κάτι περίεργο της συμβαίνει. Ο Σταύρος αρχίζει να έχει τάσεις φυγής λίγο πριν τον γάμο του με την Ελένη και ο Ορφέας μαθαίνει έκπληκτος το ποσοστό που του αναλογεί στην εταιρεία. Ο Νταγιάννος παίρνει εξιτήριο από το νοσοκομείο και ο Άλκης πέφτει στα χέρια του Μάξιμου. Τέλος, η Αλεξάνδρα απειλεί καθαρά την Αρετή, δείχνοντας της το υλικό από το επίμαχο βίντεο.

Επεισόδιο 88 (Τετάρτη 3 Ιουνίου)

Η ημέρα του γάμου της Ελένης πλησιάζει, αλλά τίποτα δεν είναι πραγματικά γιορτινό. Η Αρετή ζει έναν εφιάλτη χωρίς διέξοδο, καθώς η Αλεξάνδρα την πιέζει να εξαφανιστεί, σπέρνοντας φόβο, ενώ ο Οδυσσέας παραμένει ανυποψίαστος. Παράλληλα, η επιστροφή του Νταγιάννου φέρνει ανατροπές, η Άσπα πιέζεται και ο Σάββας με τη Μίνα καλούνται να πάρουν αποφάσεις για το παιδί τους. Η μέρα του γάμου φτάνει, μαζεύονται όλοι στο ξωκλήσι, όμως πίσω από τα χαμόγελα, παλιά τραύματα επιστρέφουν και την ίδια στιγμή η Αλεξάνδρα δίνει το τελικό τελεσίγραφο στην Αρετή, ξεκινώντας μια αντίστροφη μέτρηση, που δεν αφήνει κανέναν ανεπηρέαστο.

Επεισόδιο 89 (Πέμπτη 4 Ιουνίου)

Η μέρα του γάμου έφτασε και η Ελένη λάμπει από ευτυχία. Η Αρετή, όσο κι αν χαίρεται για τη φίλη της, βρίσκεται σε αδιέξοδο με το τελεσίγραφο που της έχει δώσει η Αλεξάνδρα και προσπαθεί να το κρύψει από τον Οδυσσέα, ο οποίος είναι αποφασισμένος να μάθει τι συμβαίνει. Η Αννέζα συγκινείται με τον Σταύρο, αλλά ανησυχεί για τον Πωλ και τις επαφές του με την Εύα. Ο Ορφέας είναι πεπεισμένος ότι ο Οδυσσέας τού έστησε παγίδα με τις μετοχές της ERGAN και το ψάχνει μέχρι τέλους. Κι ενώ η Αλεξάνδρα θεωρεί ότι ελέγχει την κατάσταση με την Αρετή, η Βάλια απειλεί να ανατρέψει τα σχέδιά της. Την ίδια στιγμή, η χαρά της Μαργαρίτας για τον Σταύρο μετατρέπεται σε σοκ, όταν η αστυνομία τής χτυπά την πόρτα.

Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Λάλος, Μαριλίτα Λαμπροπούλου, Τάσος Ιορδανίδης, Γιάννης Βούρος, Φιλαρέτη Κομνηνού, Λυδία Φωτοπούλου, Μαρία Ζορμπά, Εριέττα Μανούρη, Μαριάννα Πουρέγκα, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Αλέξανδρος Σιάτρας, Ντέμη Παπαδέα, Ηλιάνα Μαυρομάτη, Φωτεινή Ντεμίρη, Σταύρος Καραγιάννης, Φοίβος Παπακώστας, Κυριάκος Σαλής, Παύλος Πιέρρος, Τίτος Πινακάς, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη, Πένυ Αγοραστού, Μόσχα Χατζηευσταθίου, Άννα Μάγκου, Πηνελόπη Πλάκα, Σάντυ Χατζηϊωάννου, Στέλλα Κωστοπούλου, Φώτης Πετρίδης, Χρήστος Χαλβατζάρας, Εύη Δαέλη, Γιώργος Τσούρμας, Χρήστος Γεωργαλής, Αργυρώ Ανανιάδου, Χρύσα Ρώμα.

Και τα παιδιά: Νικόλας Καβρουλάκης, Μάιρα Ελευθερίου, Άννυ Μασσιάλα

Σκηνοθεσία: Στάμος Τσάμης
Σενάριο: Γιώργος Κρητικός – Στέλλα Βασιλαντωνάκη
Διεύθυνση φωτογραφίας: Βασίλης Μουρίκης
Σκηνογράφος: Μαρία Καραθάνου
Ενδυματολόγος: Δομνίκη Βασιαγεώργη
Μουσική: Νίκος Τερζής

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: JK PRODUCTIONS – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ALTER EGO MEDIA – MEGA

«ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ ΜΟΝΟ»
ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 1η ΕΩΣ ΠΕΜΠΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ, ΣΤΙΣ 21:40

Clarksons Research: Τα μυστικά της επιτυχίας της ελληνικής ναυτιλίας

Μπορεί η ψυχική υγεία να βελτιωθεί σε 30 μέρες; Ναι, με αυτό το πλάνο!

FT: Γιατί το πληθωριστικό σοκ θα είναι μικρότερο σε σύγκριση με το 2022

«Έχω παιδιά»: Τα νέα επεισόδια στο MEGA
Καθημερινές ιστορίες που συναντάμε σε κάθε σπίτι, διανθισμένες με άφθονο χιούμορ, είναι το μυστικό της επιτυχίας σε κάθε επεισόδιο του «Έχω παιδιά».

Οι Αθώοι: Απόψε το μεγάλο φινάλε
«Όλοι γεννιόμαστε αθώοι. Στο δρόμο γινόμαστε ένοχοι. Στη στροφή μετανιώνουμε. Και στο τέλος πεθαίνουμε αθώοι». Το τελευταίο επεισόδιο της μεγάλης παραγωγής Οι Αθώοι έρχεται απόψε στο MEGA, στις 22.10

MEGA Stories: Οι ιστορίες των παιδιών της Γάζας
Απόψε, στις 00.30, το MEGA Stories με τη Δώρα Αναγνωστοπούλου μας παρουσιάζει τις αθέατες συνέπειες του πολέμου, αλλά και την ελπίδα που επιμένει μέσα στα συντρίμμια

Ρόμα: Η κρίσιμη μάχη με την UEFA και το στοίχημα των 60 εκατομμυρίων
Η διοίκηση των Φρίντκιν καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στην αγωνιστική ενίσχυση και τη δημοσιονομική πειθαρχία, καθώς οι οικονομικοί δείκτες θα καθορίσουν το ευρωπαϊκό μέλλον του συλλόγου

Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: «Αν με ξαναχτυπήσεις θα καλέσω την Αστυνομία» – Οι φωνές της 39χρονης που καλούσε σε βοήθεια
Νέα στοιχεία για το έγκλημα στην Καλαμάτα τα ξημερώματα της Δευτέρας 1/6, με τον δράστη να φέρεται να έχει ομολογήσει τη γυναικοκτονία.

Το ελληνικό νησί που υμνεί η Βρετανική Express – «Τιρκουάζ νερά που ανταγωνίζονται αυτά της Καραϊβικής»
Παρά την αυξανόμενη δημοτικότητά του, αυτό το μικροσκοπικό ελληνικό νησί διατηρεί ακόμα μια αυθεντικότητα που έχουν σχεδόν χάσει τοπία όπως η Σαντορίνη και η Μύκονος.

Πυρά αντιπολίτευσης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Προκλητική η Βούλτεψη «κουνάει το δάχτυλο» στην Κοβέσι
Στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης βρέθηκε η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, στον τηλεοπτικό αέρα του MEGA, με εκπροσώπους της αντιπολίτευσης να σημειώνουν τις ευθύνες της κυβέρνησης και την εκπρόσωπο της ΝΔ να.... κουνάει το δάχτυλο στην Ευρωπαία εισαγγελέα αντί να δώσει πειστικές απαντήσεις

Ιράν: Στασιμότητα στις διαπραγματεύσεις και στρατιωτικές προετοιμασίες της Τεχεράνης – Επιδιόρθωση πυραυλικών βάσεων
Δορυφορικές εικόνες που δημοσιεύει το CNN δείχνουν ότι το Ιράν έχει επιδιορθώσει αρκετές από τις ζημιές που προκάλεσαν οι βομβαρδισμοί στις πυραυλικές του εγκαταστάσεις - Πάνω από 20 βάσεις των ΗΠΑ καταστράφηκαν από ιρανικές επιθέσεις

Οι πρωταθλητές Ευρώπης υποβαθμίζουν (;) τη σημασία της νέας φάσης πρωταθλήματος της UEFA
Η αλλαγή του φορμάτ από το 2024 δεν έχει επιβραβεύσει τους πρωτοπόρους της κανονικής περιόδου, καθώς μόνο η Τσέλσι κατάφερε να συνδυάσει την πρώτη θέση με την κατάκτηση του τίτλου

Νέα παρέμβαση Δούκα: Επιμένει στην αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ αλλά αφήνει ανοιχτό παράθυρο μετεκλογικής συνεργασίας με Τσίπρα
Σε διευκρινιστική δήλωση προχώρησε ο Χάρης Δούκας μετά τις χθεσινές αντιδράσεις για τις αναφορές του περί συνεργασίας  του ΠΑΣΟΚ με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα

Οι Γιαγκίνηδες έβαλαν το ρεμπέτικο ξανά στις ζωές των νέων
Λίγο πριν τη μεγάλη τους συναυλία στην Τεχνόπολη στις 7 Ιουλίου, είχαμε μια όμορφη και ουσιαστική συζήτηση με τους Γιαγκίνηδες, για το ρεμπέτικο και τη μουσική στον δρόμο

Ένταση στην Ασία: Η Κίνα αντιδρά στις συνοριακές διαπραγματεύσεις Ιαπωνίας–Φιλιππινών με περιπολίες στην Ταϊβάν
Η Ταϊβάν αναφέρει ότι κινεζικά πολεμικά πλοία και αεροσκάφη επιχειρούν γύρω από το νησί σχεδόν καθημερινά, μερικές φορές συνοδευόμενα από πλοία της Κινεζικής Ακτοφυλακής.

Σαμ Μπλάσκοφσκι: Ο πιο γρήγορος λευκός!
Ο Σαμ Μπλάσκοφσκι γράφει ιστορία στα 100 μέτρα με 9.89 — το νέο δεδομένο στο παγκόσμιο σπριντ

«Έχω παιδιά»: Τα νέα επεισόδια στο MEGA
Καθημερινές ιστορίες που συναντάμε σε κάθε σπίτι, διανθισμένες με άφθονο χιούμορ, είναι το μυστικό της επιτυχίας σε κάθε επεισόδιο του «Έχω παιδιά».

«Μια γυναίκα που είναι εύκολο να αγαπήσεις» – Ο Κιάνου Ριβς μιλά για τον έρωτά του με την Αλεξάνδρα Γκραντ
Ο Κιάνου Ριβς λέει ότι την Αλεξάνδρα Γκραντ είναι εύκολο να την αγαπήσει κανείς, ενώ η ίδια παραδέχεται ότι η τέχνη της «έχει γίνει πιο χαρούμενη» από τότε που βγαίνει μαζί του.

«Διακήρυξη της Ρόδου» με επίκεντρο τις τοπικές πραγματικότητες και την ισχυρή περιφερειακή συνεργασία
Με τη «Διακήρυξη της Ρόδου» το ΕΛΚ στην Επιτροπή των Περιφερειών ζητά έναν φιλόδοξο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό με επίκεντρο τις τοπικές πραγματικότητες και ισχυρή περιφερειακή συνεργασία.

Πανελλαδικές 2026: Συνεχίζονται την Τρίτη οι εξετάσεις για τους υποψήφιους των ΕΠΑΛ
Οι υποψήφιοι των ΓΕΛ ξεκίνησαν τις πανελλαδικές την Παρασκευή με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας και συνεχίζουν τις εξετάσεις τους την Τετάρτη με μαθήματα Προσανατολισμού

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

