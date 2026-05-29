Οι Αθώοι: Απόψε το μεγάλο φινάλε
«Όλοι γεννιόμαστε αθώοι. Στο δρόμο γινόμαστε ένοχοι. Στη στροφή μετανιώνουμε. Και στο τέλος πεθαίνουμε αθώοι». Το τελευταίο επεισόδιο της μεγάλης παραγωγής Οι Αθώοι έρχεται απόψε στο MEGA, στις 22.10
- Τρόμος για οκτώ άτομα που εγκλωβίστηκαν σε roller coaster στον αέρα
- Αγαπηδάκη: Χάνεται η αίσθηση του χρόνου και η κριτική σκέψη με το doomscrolling
- Ξέχασαν 17χρονη ΑμεΑ επί δύο ώρες μέσα σε λεωφορείο - Έρευνα μετά από καταγγελία της μητέρας
- Εξέταση αίματος θα μπορούσε να εντοπίσει σημάδια Αλτσχάιμερ δεκαετίες νωρίτερα - Τι έδειξε έρευνα
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Ο Πέτρος και ο Γιάννος συναντιούνται στη φυλακή στο λυτρωτικό φινάλε της μεγάλης παραγωγής του MEGA, «Οι Αθώοι», απόψε στις 22:10.
Οι δύο άνδρες που αγάπησαν την ίδια γυναίκα και επέλεξαν αντίθετες διαδρομές για να της δείξουν την αγάπη τους, έρχονται αντιμέτωποι για μια τελευταία φορά μέσα στο ασφυκτικό περιβάλλον του εγκλεισμού.
Λίγο πριν το τέλος, η μετάνοια και η συγχώρεση αναδεικνύονται ως η μόνη οδός διαφυγής για τους «Αθώους».
Τι θα δούμε στο δέκατο έκτο επεισόδιο της σειράς Οι Αθώοι
Ο Πέτρος και ο Γιάννος συναντιούνται στη φυλακή. Κατά τη διάρκεια των καταναγκαστικών έργων, ο Γιάννος, παρά τις κακουχίες και τον ξυλοδαρμό, υπερασπίζεται τους συγκρατούμενούς του. Τα λόγια του για την ελευθερία και την αυθεντική αγάπη συγκινούν ακόμα και τις πιο σκληρές ψυχές. Συγκλονισμένος από το μεγαλείο του ανθρώπου που αδίκησε, ο Πέτρος γονατίζει μπροστά του και ομολογεί το έγκλημά του, ζητώντας απεγνωσμένα συγχώρεση. Ο Γιάννος, χωρίς ίχνος εγωισμού, τον αγκαλιάζει. Απαλλαγμένοι από τα πάθη τους και λυτρωμένοι μέσα από την αγάπη, ακολουθούν δύο ξεχωριστούς δρόμους, καταλήγοντας «Αθώοι».
Δείτε το trailer
Πρωταγωνιστούν: Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη, Κώστας Νικούλι, Γιάννης Νιάρρος, Κίμων Κουρής, Αμαλία Καβάλη, Γιώργος Στάμος, Μαρία Καλλιμάνη, Ελένη Ζιώγα, Λουκία Μιχαλοπούλου, στον ρόλο του ερημίτη ο Χρήστος Καλαβρούζος και μια πλειάδα αγαπημένων και ταλαντούχων ηθοποιών.
Σενάριο: Ελένη Ζιώγα
Σκηνοθεσία: Νίκος Κουτελιδάκης – Άγγελος Κουτελιδάκης
Οργάνωση παραγωγής: Γιώργος Ρίγγας
Διευθυντής Φωτογραφίας: Γιάννης Φώτου
Σκηνικά: Γιώργος Γεωργίου
Κοστούμια: Μυρτώ Καρέκου
Μουσική: Χρίστος Στυλιανού
Ηχοληψία: Γιώργος Κωνσταντινέας
Μακιγιάζ: Δήμητρα Γιατράκου
Σχεδιασμός κομμώσεων: Έλενα Παρασκευά
Εκτέλεση παραγωγής: Foss Productions
Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA – MEGA 2025-2026
ΟΙ ΑΘΩΟΙ
ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΜΑΪΟΥ ΣΤΙΣ 22:10
#OiAthwoi
- Πανελλαδικές: «Εγώ δεν είμαι της μοναξιάς, βγαίνω έξω…» – Οι ατάκες μαθητών για το θέμα της έκθεσης
- «Φως στο Τούνελ»: Τι θα δούμε στην αποψινή εκπομπή της Αγγελικής Νικολούλη
- Συνάντηση Παπανδρέου και Μάντζου με την Πρόεδρο της κοινοβουλευτικής συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης
- Νάουσα: Φωτιστικό έπεσε στο κεφάλι δικηγόρου κατά τη διάρκεια δίκης στο Πρωτοδικείο
- Αττικόν: Σε ύφεση η έξαρση γαστρεντερίτιδας – Πέντε νέα κρούσματα σε 3 ημέρες
- Ανατροπή: Ο Τομ Χάρντι δεν απολύθηκε από το MobLand
- Μουντιάλ 2026: Κανονικά στην αποστολή της Αργεντινής ο Λιονέλ Μέσι
- Δήμος Αργοστολίου: «Τέλος στην πολυετή εκκρεμότητα της Λάσσης με την ολοκλήρωση της Πράξης Εφαρμογής»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις