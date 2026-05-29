Riviera Shopping for a Good Cause
Στις 10 Ιουνίου 2026 στο Four Seasons Astir Palace Hotel
Για ακόμα μία χρονιά το Σωματείο «ΕΛΠΙΔΑ- Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο» πραγματοποιεί το πιο ξεχωριστό καλοκαιρινό γεγονός, το «Riviera Shopping for a Good Cause» με στόχο να στηρίξει τα παιδιά με καρκίνο και τις οικογένειές τους.
Την Τετάρτη 10 Ιουνίου 2026 από τις 12:00 ως τις 21:00 το Four Seasons Astir Palace Hotel Athens, στη Βουλιαγμένη, ένας από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Αθηναϊκής Ριβιέρας, γίνεται σύμμαχος της ΕΛΠΙΔΑΣ, και ανοίγει τις πόρτες του για να υποδεχτεί τους εκατοντάδες φίλους και υποστηρικτές του Σωματείου.
Με καλοκαιρινή διάθεση, μοναδικές εκπλήξεις, μουσική και happenings, και φυσικά με δεκάδες πρωτότυπα προϊόντα και ξεχωριστές προτάσεις για το καλοκαίρι, σας προσκαλούμε να απολαύσετε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στην θάλασσα. Στον 5ο και 6ο όροφο, στους χώρους του κτιρίου Ναυσικά, καθώς και στον εξωτερικό χώρο του “Nafsika Plateia”.
Μαγιώ, καφτάνια, σανδάλια, τσάντες, ρούχα, είδη διακόσμησης σπιτιού, καλλυντικά, παιδικά, κοσμήματα, αξεσουάρ και πολλά ακόμα υπέροχα είδη από 60 κορυφαία brands θα σας περιμένουν για να κάνουν το καλοκαίρι σας ακόμα πιο όμορφο. Οι 60 αυτές εταιρείες θα διαθέσουν μέρος των εσόδων τους για τη στήριξη των σκοπών του Σωματείου.
Στο περίπτερο του Σωματείου θα βρείτε όλα τα πρωτότυπα προϊόντα του eshop της ΕΛΠΙΔΑΣ!
Παράλληλα με τις αγορές σας, θα έχετε την ευκαιρία να απολαύσετε τον καφέ, το ποτό σας ή ένα ελαφρύ σνακ από τις εταιρείες: BARFLIES, BEEF BAR ATHENS, CHAMOMILE LIVING, CHILL BOX, COOL FOOD & COFFEE, FYSTIKI SHOP!
Στο πλευρό μας θα βρίσκεται και ο ραδιοφωνικός σταθμός Δρόμος 89.8 με αγαπημένους παραγωγούς οι οποίοι θα εκπέμπουν ζωντανά από τον χώρο της εκδήλωσης, παρέα με γνωστούς καλλιτέχνες και με πολλές ακόμα εκπλήξεις!
Σας περιμένουμε όλους κοντά μας για να στείλουμε μαζί το πιο δυνατό μήνυμα αγάπης και αλληλεγγύης, στηρίζοντας τα παιδιά με καρκίνο και τις οικογένειές τους!
Four Seasons Astir Palace Hotel Athens
Διεύθυνση: Απόλλωνος 40, Βουλιαγμένη – Παραλία Αστέρα, 16671, ΑΤΤΙΚΗΣ
