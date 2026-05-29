Το καλοκαίρι είναι όμορφο αλλά απαιτητικό. Οι υψηλές θερμοκρασίες, η υγρασία και οι ζεστές μέρες που όλο και θα πληθαίνουν κάνουν τη δροσιά στο σπίτι απαραίτητη. Είτε θέλεις την σταθερή θερμοκρασία που προσφέρουν τα κλιματιστικά, είτε προτιμάς την ευελιξία ενός ανεμιστήρα, είτε απολαμβάνεις τον καθαρό ποιοτικό αέρα στους χώρους σου, η επιλογή της κατάλληλης συσκευής κάνει τη διαφορά.

Στον παρακάτω οδηγό συγκεντρώσαμε τα καλύτερα κλιματιστικά, ανεμιστήρες και καθαριστές αέρα, ώστε να βρεις αυτό που ταιριάζει στον χώρο σου, στις ανάγκες σου και στο budget σου.

Κλιματιστικά Inverter για δροσιά με χαμηλή κατανάλωση

Τα inverter κλιματιστικά προσφέρουν σταθερή θερμοκρασία, αθόρυβη λειτουργία και σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας. Είναι η ιδανική λύση για όσους θέλουν άνεση όλο το καλοκαίρι.

Tesla Inverter 12.000 BTU με Wi‑Fi

Το Tesla TA36FFUL-1232IAW 12000 BTU είναι ένα εξελιγμένο κλιματιστικό Inverter που επαναπροσδιορίζει την άνεση στον οικιακό ή επαγγελματικό σας χώρο. Σχεδιασμένο για χρήστες που αναζητούν την τέλεια ισορροπία μεταξύ ενεργειακής απόδοσης και προηγμένης τεχνολογίας, προσφέρει το κύριο όφελος του απόλυτου ελέγχου της θερμοκρασίας με ελάχιστο λειτουργικό κόστος και μέγιστη ευκολία χρήσης.

Toyotomi UMI 24.000 BTU με Ιονιστή & Wi‑Fi

Το Toyotomi Umi UTN/UTG-24CH είναι η ναυαρχίδα της άνεσης για μεγάλους ενιαίους χώρους, προσφέροντας ασύγκριτη ισχύ 24000 BTU με την αξιοπιστία ενός κορυφαίου κατασκευαστή. Απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να καλύψουν μεγάλες επιφάνειες με μέγιστη οικονομία, απολαμβάνοντας παράλληλα μια κρυστάλλινη ατμόσφαιρα χάρη στον προηγμένο ιονιστή.

CHiQ Inverter 9.000 BTU με Ιονιστή & Wi‑Fi

Το CHiQ 09DF είναι ένα κλιματιστικό Inverter νέας γενιάς που συνδυάζει την υψηλή ενεργειακή απόδοση με την προηγμένη φροντίδα του αέρα. Αποτελεί την κορυφαία επιλογή για όσους δεν συμβιβάζονται στην ποιότητα ζωής, συνδυάζοντας την ενεργειακή εξοικονόμηση με την καινοτομία για να σας προσφέρει τον απόλυτο έλεγχο της ατμόσφαιρας στον χώρο σας.

Fujitsu ASUG 09KPCA

Ένα premium μοντέλο με κορυφαία αξιοπιστία, αθόρυβη λειτουργία και υψηλή ενεργειακή απόδοση, το Fujitsu ASUG 09KPCA είναι ιδανικό για όσους θέλουν ποιότητα που διαρκεί. Ο αεροδυναμικός σχεδιασμός χαρίζει μοναδική άνεση, ενώ συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του θορύβου και των δονήσεων, έτσι ώστε να απολαμβάνετε ιδανική θερμοκρασία χωρίς ενοχλήσεις.

Toshiba Haori 9.000 BTU

Ετοιμάσου για μια εμπειρία κλιματισμού υψηλής αισθητικής με τo νέο κλιματιστικό Inverter Toshiba ΗΑΟRI. Βραβευμένο με Design Award, διαθέτει κομψό και πολυτελές σχεδιασμό με υφασμάτινη επένδυση σε ποικιλία χρωμάτων, για να ταιριάξει αρμονικά με τα υπόλοιπα στοιχεία διακόσμησης του χώρου σου. Χάρη στην κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία που το χαρακτηρίζει, προσφέρει μέγιστη απόδοση με πολύ χαμηλή κατανάλωση ενέργειας σε όλες τις συνθήκες λειτουργίας.

Φορητά κλιματιστικά για δροσιά όπου την χρειάζεσαι

Ιδανικά για χώρους χωρίς μόνιμη εγκατάσταση ή για εξοχικά, τα φορητά κλιματιστικά προσφέρουν ευελιξία και άμεση ψύξη χωρίς τεχνικές εργασίες. Μεταφέρονται εύκολα από δωμάτιο σε δωμάτιο και αποτελούν ιδανική λύση για όσους θέλουν δροσιά… χωρίς δεσμεύσεις.

Ecofer Professional 13.000 BTU

Το Ecofer Professional είναι μια ισχυρή επιλογή που συνδυάζει ψύξη και θέρμανση, καλύπτοντας ανάγκες όλο τον χρόνο. Με υψηλή απόδοση και δυνατότητα εύκολης μετακίνησης, αποτελεί μια ευέλικτη λύση για σπίτια, εξοχικά ή επαγγελματικούς χώρους. Η λειτουργία του είναι σταθερή και αποτελεσματική, προσφέροντας άνεση ακόμη και σε μεγαλύτερα δωμάτια.

Ανεμιστήρες για οικονομική & άμεση δροσιά

Οι ανεμιστήρες παραμένουν η πιο οικονομική και άμεση λύση για ανακούφιση από τη ζέστη. Με χαμηλή κατανάλωση, αθόρυβη λειτουργία και μεγάλη ποικιλία σχεδίων, μπορούν να καλύψουν κάθε ανάγκη, από μικρούς χώρους μέχρι μεγάλα σαλόνια.

Ανεμιστήρες ορθοστάτες & δαπέδου

Οι κλασικοί ανεμιστήρες δαπέδου και ορθοστάτες προσφέρουν ισχυρή ροή αέρα και ευρεία κάλυψη χώρου. Είναι ιδανικοί για σαλόνια, υπνοδωμάτια και γραφεία.

Dyson AM07 – Χωρίς πτερύγια

Ο ανεμιστήρας Dyson Cool™ tower fan AM07 συνδυάζει αποτελεσματική ψύξη και κομψό σχεδιασμό. Με την πρωτοποριακή τεχνολογία Air Multiplier™, δημιουργεί ομοιόμορφη ροή αέρα χωρίς πτερύγια, προσφέροντας αίσθηση φυσικής δροσιάς. Η έλλειψη πτερυγίων καθιστά τον ανεμιστήρα αθόρυβο και εύκολο στον καθαρισμό. Με δυνατότητα περιστροφής 70° και χειριστήριο ασύρματης λειτουργίας, είναι ιδανικός για οποιοδήποτε δωμάτιο του σπιτιού ή του γραφείου.

Vencore 1807 – 70W με τηλεχειριστήριο

Ιδανική λύση για δροσιά τους καλοκαιρινούς μήνες, ο ορθοστάτης VenCore προσφέρει ισχυρή απόδοση 70W και αξιοπιστία χάρη στην προσεγμένη κατασκευή του. Με τοποθέτηση δαπέδου, προσαρμόζεται εύκολα σε κάθε χώρο, εξασφαλίζοντας άνεση και κυκλοφορία αέρα όπου χρειάζεται.

Primo PRFF‑80409 – 90W, 40cm

Ένας κλασικός ανεμιστήρας δαπέδου με μεγάλη διάμετρο και δυνατό μοτέρ, ιδανικός για όσους θέλουν έντονη ροή αέρα. Η στιβαρή κατασκευή του τον κάνει κατάλληλο για καθημερινή χρήση.

Ανεμιστήρες πύργοι για μικρούς χώρους

Οι ανεμιστήρες πύργοι είναι κομψοί και καταλαμβάνουν ελάχιστο χώρο, ενώ προσφέρουν αθόρυβη και σταθερή δροσιά.

Izzy Tower Fan – 70W με τηλεχειριστήριο

Με minimal σχεδιασμό και αθόρυβη λειτουργία, ο Izzy Tower Fan είναι ιδανικός για υπνοδωμάτια, γραφεία και μικρούς χώρους. Το τηλεχειριστήριο προσφέρει άνεση στη χρήση, ενώ η ταλάντωση καλύπτει ομοιόμορφα το δωμάτιο.

Ανεμιστήρες οροφής για δροσιά με στυλ

Οι ανεμιστήρες οροφής προσφέρουν φυσική δροσιά και λειτουργούν εξαιρετικά σε συνδυασμό με κλιματιστικό, μειώνοντας την κατανάλωση.

Eurolamp 107cm με LED & τηλεχειριστήριο

Ανεμιστήρας οροφής από τη Eurolamp ο οποίος αποτελεί ιδανική επιλογή για όσους επιθυμούν έναν συνδυασμό άνεσης, απόδοσης και κομψότητας στον χώρο τους. Προσφέρει αποτελεσματική ψύξη, ενώ το ενσωματωμένο LED φως παρέχει άπλετο φωτισμό, καθιστώντας τον κατάλληλο για κάθε δωμάτιο του σπιτιού ή του γραφείου σας.

Life Apeliotes Nature 132cm

Ο ανεμιστήρας οροφής Life Apeliotes Nature έχει διάμετρο 132cm, 3 λεπίδες (μέγεθος λεπίδας 63cm), 5 ταχύτητες λειτουργίας και είναι κατάλληλο τόσο για τα υπνοδωμάτια όσο και για το σαλόνι σας, αφού δημιουργεί ένα δυνατό και δροσερό ρεύμα αέρα. Μπορείτε επίσης να προγραμματίσετε τον χρόνο λειτουργίας του χάρη στο χρονόμετρο αυτόματης απενεργοποίησης που μπορεί να ρυθμιστεί έως και 12 ώρες, ενώ είναι και πολύ αθόρυβο κατά τη λειτουργία.

Καθαριστές αέρα για καθαρή ατμόσφαιρα

Η ποιότητα του αέρα στο σπίτι είναι εξίσου σημαντική με τη θερμοκρασία. Ένας καλός καθαριστής αέρα μειώνει αλλεργιογόνα, σκόνη, τρίχες κατοικιδίων και ρύπους, βελτιώνοντας την καθημερινή άνεση.

Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite

Ο καθαριστής αέρα Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite είναι μια σύγχρονη λύση για καθαρό και υγιεινό αέρα στο σπίτι ή το γραφείο. Σχεδιασμένος για χώρους έως 43m², απομακρύνει αποτελεσματικά σκόνη, αλλεργιογόνα και ρύπους, βελτιώνοντας αισθητά την ποιότητα του αέρα. Ιδανικός για οικογένειες, άτομα με αλλεργίες ή όσους ζουν σε αστικά περιβάλλοντα, προσφέρει ήσυχη λειτουργία και έξυπνο έλεγχο για καθημερινή άνεση.