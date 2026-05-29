Παρασκευή 29 Μαϊου 2026
weather-icon 25o
Stream
# ΕΛΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Κλιματιστικά & ανεμιστήρες: Ο απόλυτος οδηγός δροσιάς για το καλοκαίρι
Τα Νέα της Αγοράς 29 Μαΐου 2026, 12:40

Κλιματιστικά & ανεμιστήρες: Ο απόλυτος οδηγός δροσιάς για το καλοκαίρι

Από τα inverter κλιματιστικά υψηλής απόδοσης μέχρι τους αθόρυβους ανεμιστήρες, όλα όσα χρειάζεσαι για άνεση στο σπίτι.

Σύνταξη
Σχολιάστε
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Σύγχρονη ζωή: Τι είναι αυτό που μας αγχώνει τόσο;

Σύγχρονη ζωή: Τι είναι αυτό που μας αγχώνει τόσο;

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Το καλοκαίρι είναι όμορφο αλλά απαιτητικό. Οι υψηλές θερμοκρασίες, η υγρασία και οι ζεστές μέρες που όλο και θα πληθαίνουν κάνουν τη δροσιά στο σπίτι απαραίτητη. Είτε θέλεις την σταθερή θερμοκρασία που προσφέρουν τα κλιματιστικά, είτε προτιμάς την ευελιξία ενός ανεμιστήρα, είτε απολαμβάνεις τον καθαρό ποιοτικό αέρα στους χώρους σου, η επιλογή της κατάλληλης συσκευής κάνει τη διαφορά.

Στον παρακάτω οδηγό συγκεντρώσαμε τα καλύτερα κλιματιστικά, ανεμιστήρες και καθαριστές αέρα, ώστε να βρεις αυτό που ταιριάζει στον χώρο σου, στις ανάγκες σου και στο budget σου. Θα τα βρεις όλα, σε εξαιρετικά συμφέρουσα τιμή μέσα από την ατελείωτη ποικιλία του SHOPFLIX.GR σε οικιακές συσκευές, ενώ θα τα παραλάβεις εύκολα, στην πόρτα σου στην ώρα τους, χάρη στην έγκαιρη και εγγυημένη παράδοση της πλατφόρμας όπου κι αν βρίσκεσαι.

Κλιματιστικά Inverter για δροσιά με χαμηλή κατανάλωση

Τα inverter κλιματιστικά προσφέρουν σταθερή θερμοκρασία, αθόρυβη λειτουργία και σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας. Είναι η ιδανική λύση για όσους θέλουν άνεση όλο το καλοκαίρι.

Tesla Inverter 12.000 BTU με Wi‑Fi

Το Tesla TA36FFUL-1232IAW 12000 BTU είναι ένα εξελιγμένο κλιματιστικό Inverter που επαναπροσδιορίζει την άνεση στον οικιακό ή επαγγελματικό σας χώρο. Σχεδιασμένο για χρήστες που αναζητούν την τέλεια ισορροπία μεταξύ ενεργειακής απόδοσης και προηγμένης τεχνολογίας, προσφέρει το κύριο όφελος του απόλυτου ελέγχου της θερμοκρασίας με ελάχιστο λειτουργικό κόστος και μέγιστη ευκολία χρήσης.

Toyotomi UMI 24.000 BTU με Ιονιστή & Wi‑Fi

Το Toyotomi Umi UTN/UTG-24CH είναι η ναυαρχίδα της άνεσης για μεγάλους ενιαίους χώρους, προσφέροντας ασύγκριτη ισχύ 24000 BTU με την αξιοπιστία ενός κορυφαίου κατασκευαστή. Απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να καλύψουν μεγάλες επιφάνειες με μέγιστη οικονομία, απολαμβάνοντας παράλληλα μια κρυστάλλινη ατμόσφαιρα χάρη στον προηγμένο ιονιστή.

CHiQ Inverter 9.000 BTU με Ιονιστή & Wi‑Fi

Το CHiQ 09DF είναι ένα κλιματιστικό Inverter νέας γενιάς που συνδυάζει την υψηλή ενεργειακή απόδοση με την προηγμένη φροντίδα του αέρα. Αποτελεί την κορυφαία επιλογή για όσους δεν συμβιβάζονται στην ποιότητα ζωής, συνδυάζοντας την ενεργειακή εξοικονόμηση με την καινοτομία για να σας προσφέρει τον απόλυτο έλεγχο της ατμόσφαιρας στον χώρο σας.

Fujitsu ASUG 09KPCA

Ένα premium μοντέλο με κορυφαία αξιοπιστία, αθόρυβη λειτουργία και υψηλή ενεργειακή απόδοση, το Fujitsu ASUG 09KPCA είναι ιδανικό για όσους θέλουν ποιότητα που διαρκεί. Ο αεροδυναμικός σχεδιασμός χαρίζει μοναδική άνεση, ενώ συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του θορύβου και των δονήσεων, έτσι ώστε να απολαμβάνετε ιδανική θερμοκρασία χωρίς ενοχλήσεις.

Toshiba Haori 9.000 BTU

Ετοιμάσου για μια εμπειρία κλιματισμού υψηλής αισθητικής με τo νέο κλιματιστικό Inverter Toshiba ΗΑΟRI. Βραβευμένο με Design Award, διαθέτει κομψό και πολυτελές σχεδιασμό με υφασμάτινη επένδυση σε ποικιλία χρωμάτων, για να ταιριάξει αρμονικά με τα υπόλοιπα στοιχεία διακόσμησης του χώρου σου. Χάρη στην κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία που το χαρακτηρίζει, προσφέρει μέγιστη απόδοση με πολύ χαμηλή κατανάλωση ενέργειας σε όλες τις συνθήκες λειτουργίας.

Φορητά κλιματιστικά για δροσιά όπου την χρειάζεσαι

Ιδανικά για χώρους χωρίς μόνιμη εγκατάσταση ή για εξοχικά, τα φορητά κλιματιστικά προσφέρουν ευελιξία και άμεση ψύξη χωρίς τεχνικές εργασίες. Μεταφέρονται εύκολα από δωμάτιο σε δωμάτιο και αποτελούν ιδανική λύση για όσους θέλουν δροσιά… χωρίς δεσμεύσεις.

Ecofer Professional 13.000 BTU

Το Ecofer Professional είναι μια ισχυρή επιλογή που συνδυάζει ψύξη και θέρμανση, καλύπτοντας ανάγκες όλο τον χρόνο. Με υψηλή απόδοση και δυνατότητα εύκολης μετακίνησης, αποτελεί μια ευέλικτη λύση για σπίτια, εξοχικά ή επαγγελματικούς χώρους. Η λειτουργία του είναι σταθερή και αποτελεσματική, προσφέροντας άνεση ακόμη και σε μεγαλύτερα δωμάτια.

Ανεμιστήρες για οικονομική & άμεση δροσιά

Οι ανεμιστήρες παραμένουν η πιο οικονομική και άμεση λύση για ανακούφιση από τη ζέστη. Με χαμηλή κατανάλωση, αθόρυβη λειτουργία και μεγάλη ποικιλία σχεδίων, μπορούν να καλύψουν κάθε ανάγκη, από μικρούς χώρους μέχρι μεγάλα σαλόνια.

Ανεμιστήρες ορθοστάτες & δαπέδου

Οι κλασικοί ανεμιστήρες δαπέδου και ορθοστάτες προσφέρουν ισχυρή ροή αέρα και ευρεία κάλυψη χώρου. Είναι ιδανικοί για σαλόνια, υπνοδωμάτια και γραφεία.

Dyson AM07 – Χωρίς πτερύγια

Ο ανεμιστήρας Dyson Cool™ tower fan AM07 συνδυάζει αποτελεσματική ψύξη και κομψό σχεδιασμό. Με την πρωτοποριακή τεχνολογία Air Multiplier™, δημιουργεί ομοιόμορφη ροή αέρα χωρίς πτερύγια, προσφέροντας αίσθηση φυσικής δροσιάς. Η έλλειψη πτερυγίων καθιστά τον ανεμιστήρα αθόρυβο και εύκολο στον καθαρισμό. Με δυνατότητα περιστροφής 70° και χειριστήριο ασύρματης λειτουργίας, είναι ιδανικός για οποιοδήποτε δωμάτιο του σπιτιού ή του γραφείου.

Vencore 1807 – 70W με τηλεχειριστήριο

Ιδανική λύση για δροσιά τους καλοκαιρινούς μήνες, ο ορθοστάτης VenCore προσφέρει ισχυρή απόδοση 70W και αξιοπιστία χάρη στην προσεγμένη κατασκευή του. Με τοποθέτηση δαπέδου, προσαρμόζεται εύκολα σε κάθε χώρο, εξασφαλίζοντας άνεση και κυκλοφορία αέρα όπου χρειάζεται.

Primo PRFF‑80409 – 90W, 40cm

Ένας κλασικός ανεμιστήρας δαπέδου με μεγάλη διάμετρο και δυνατό μοτέρ, ιδανικός για όσους θέλουν έντονη ροή αέρα. Η στιβαρή κατασκευή του τον κάνει κατάλληλο για καθημερινή χρήση.

Ανεμιστήρες πύργοι για μικρούς χώρους

Οι ανεμιστήρες πύργοι είναι κομψοί και καταλαμβάνουν ελάχιστο χώρο, ενώ προσφέρουν αθόρυβη και σταθερή δροσιά.

Izzy Tower Fan – 70W με τηλεχειριστήριο

Με minimal σχεδιασμό και αθόρυβη λειτουργία, ο Izzy Tower Fan είναι ιδανικός για υπνοδωμάτια, γραφεία και μικρούς χώρους. Το τηλεχειριστήριο προσφέρει άνεση στη χρήση, ενώ η ταλάντωση καλύπτει ομοιόμορφα το δωμάτιο.

Ανεμιστήρες οροφής για δροσιά με στυλ

Οι ανεμιστήρες οροφής προσφέρουν φυσική δροσιά και λειτουργούν εξαιρετικά σε συνδυασμό με κλιματιστικό, μειώνοντας την κατανάλωση.

Eurolamp 107cm με LED & τηλεχειριστήριο

Ανεμιστήρας οροφής από τη Eurolamp ο οποίος αποτελεί ιδανική επιλογή για όσους επιθυμούν έναν συνδυασμό άνεσης, απόδοσης και κομψότητας στον χώρο τους. Προσφέρει αποτελεσματική ψύξη, ενώ το ενσωματωμένο LED φως παρέχει άπλετο φωτισμό, καθιστώντας τον κατάλληλο για κάθε δωμάτιο του σπιτιού ή του γραφείου σας.

Life Apeliotes Nature 132cm

Ο ανεμιστήρας οροφής Life Apeliotes Nature έχει διάμετρο 132cm, 3 λεπίδες (μέγεθος λεπίδας 63cm), 5 ταχύτητες λειτουργίας και είναι κατάλληλο τόσο για τα υπνοδωμάτια όσο και για το σαλόνι σας, αφού δημιουργεί ένα δυνατό και δροσερό ρεύμα αέρα. Μπορείτε επίσης να προγραμματίσετε τον χρόνο λειτουργίας του χάρη στο χρονόμετρο αυτόματης απενεργοποίησης που μπορεί να ρυθμιστεί έως και 12 ώρες, ενώ είναι και πολύ αθόρυβο κατά τη λειτουργία.

Καθαριστές αέρα για καθαρή ατμόσφαιρα

Η ποιότητα του αέρα στο σπίτι είναι εξίσου σημαντική με τη θερμοκρασία. Ένας καλός καθαριστής αέρα μειώνει αλλεργιογόνα, σκόνη, τρίχες κατοικιδίων και ρύπους, βελτιώνοντας την καθημερινή άνεση.

Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite

Ο καθαριστής αέρα Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite είναι μια σύγχρονη λύση για καθαρό και υγιεινό αέρα στο σπίτι ή το γραφείο. Σχεδιασμένος για χώρους έως 43m², απομακρύνει αποτελεσματικά σκόνη, αλλεργιογόνα και ρύπους, βελτιώνοντας αισθητά την ποιότητα του αέρα. Ιδανικός για οικογένειες, άτομα με αλλεργίες ή όσους ζουν σε αστικά περιβάλλοντα, προσφέρει ήσυχη λειτουργία και έξυπνο έλεγχο για καθημερινή άνεση.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ακίνητα
Τράπεζες: Τι ζητούν για να τρέξει καλύτερα το πιθανό πλέον «Σπίτι Μου 3»

Τράπεζες: Τι ζητούν για να τρέξει καλύτερα το πιθανό πλέον «Σπίτι Μου 3»

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Σύγχρονη ζωή: Τι είναι αυτό που μας αγχώνει τόσο;

Σύγχρονη ζωή: Τι είναι αυτό που μας αγχώνει τόσο;

Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Πότε βλέπει γεώτρηση η Chevron στο Ιόνιο

Υδρογονάνθρακες: Πότε βλέπει γεώτρηση η Chevron στο Ιόνιο

inWellness
inTown
inMore.com 27.05.26

Η Μαρία Παπαγεωργίου ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου

Μια βραδιά στο κέντρο της πόλης γεμάτη τραγούδια, ιστορίες και μουσικές που έχουν καθιερώσει την Μαρία Παπαγεωργίου ως μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες και δημιουργούς της γενιάς της.

Σύνταξη
Plus
Οι Αθώοι: Απόψε το μεγάλο φινάλε
Media 29.05.26

Οι Αθώοι: Απόψε το μεγάλο φινάλε

«Όλοι γεννιόμαστε αθώοι. Στο δρόμο γινόμαστε ένοχοι. Στη στροφή μετανιώνουμε. Και στο τέλος πεθαίνουμε αθώοι». Το τελευταίο επεισόδιο της μεγάλης παραγωγής Οι Αθώοι έρχεται απόψε στο MEGA, στις 22.10

Σύνταξη
MEGA Stories: Οι ιστορίες των παιδιών της Γάζας
Media 28.05.26

MEGA Stories: Οι ιστορίες των παιδιών της Γάζας

Απόψε, στις 00.30, το MEGA Stories με τη Δώρα Αναγνωστοπούλου μας παρουσιάζει τις αθέατες συνέπειες του πολέμου, αλλά και την ελπίδα που επιμένει μέσα στα συντρίμμια

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τζέι Ντι Βανς: Πρόοδος στις διαπραγματεύσεις αλλά υπάρχουν κάποιες διαφωνίες στις διατυπώσεις
Τι θα κάνει ο Τραμπ 29.05.26

Πρόοδο στις διαπραγματεύσεις βλέπει ο Βανς - «Παραμένουν διαφωνίες στις διατυπώσεις» - Το Ισραήλ σφυροκοπά τον Λίβανο

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς φάνηκε αισιόδοξος για την πορεία των διαπραγματεύσεων αλλά δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι ο Τραμπ θα εγκρίνει το «μνημόνιο κατανόησης» με το Ιράν

Σύνταξη
Η Μελόνι ζητά αυξημένο συντονισμό για τη διαχείριση αφίξεων από τις περιοχές που έχουν πληγεί από τον Έμπολα
Κόσμος 29.05.26

Η Μελόνι ζητά αυξημένο συντονισμό για τη διαχείριση αφίξεων από τις περιοχές που έχουν πληγεί από τον Έμπολα

Η Τζόρτζια Μελόνι απέστειλε σχετική επιστολή προς τον Πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη, ο οποίος προεδρεύει του Συμβουλίου της ΕΕ κατά το τρέχον εξάμηνο, τον Αντόνιο Κόστα και την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Σύνταξη
To μουσείο ως χώρος παιδείας
Συμμετοχή και γνώση 29.05.26

To μουσείο ως χώρος παιδείας

Ένα πρόσφατο βιβλίο υπογραμμίζει ότι το μουσείο μπορεί να είναι κάτι πολύ παραπάνω από ένας εκθεσιακός χώρος

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
O Μητσοτάκης υποδέχθηκε και συνεχάρη στο Μαξίμου την ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού για την κατάκτηση της Euroleague
Αθλητισμός & Σπορ 29.05.26

O Μητσοτάκης υποδέχθηκε και συνεχάρη στο Μαξίμου την ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού για την κατάκτηση της Euroleague

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχθηκε στο Μαξίμου τους προέδρους της ΚΑΕ Ολυμπιακός Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο, τον προπονητή Γιώργο Μπαρτζώκα και τους παίχτες Κώστα Παπανικολάου και Thomas Walkup

Σύνταξη
Eurostat: Νέοι χωρίς δουλειά και σπουδές – Η Ελλάδα ανάμεσα στις χειρότερες θέσεις της ΕΕ
Στοιχεία Eurostat 29.05.26

Νέοι χωρίς δουλειά και σπουδές - Η Ελλάδα ανάμεσα στις χειρότερες θέσεις της ΕΕ

Γιατί οι γυναίκες μένουν πιο συχνά εκτός δουλειάς, επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης - Η Ελλάδα πολύ πάνω από τον στόχο του 9% της ΕΕ για το 2030 - Τι δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Το babydoll της Ολίβια Ροντρίγκο δίχασε τα social media
Punk έμπνευση 29.05.26

Το babydoll της Ολίβια Ροντρίγκο δίχασε τα social media - Τι απαντά στα αρνητικά μηνύματα

Κανείς δεν διαφωνεί ότι οι εμφανίσεις της Ολίβια Ροντρίγκο στην Ισπανία στις αρχές του μήνα ήταν εντυπωσιακές - ωστόσο πολλοί ασχολήθηκαν με την εμφάνισή της στη σκηνή

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Όπου φυσάει ο άνεμος, η κυβέρνηση στους υδρογονάνθρακες
Επικαιρότητα 29.05.26

ΠΑΣΟΚ: Όπου φυσάει ο άνεμος, η κυβέρνηση στους υδρογονάνθρακες

«Η είσοδος της Chevron βαφτίζεται 'ψήφος εμπιστοσύνης', και μάλιστα ευθέως 'στην κυβέρνηση Μητσοτάκη'. Αλήθεια, η πλήρης αποχώρηση των ήδη εγκατεστημένων τότε κολοσσών Total και Repsol το 2021-2022 τι ακριβώς ήταν; Κραυγαλέα ψήφος δυσπιστίας στην κυβέρνηση Μητσοτάκη;», λέει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Πανελλαδικές: «Εγώ δεν είμαι της μοναξιάς, βγαίνω έξω…» – Οι ατάκες μαθητών για το θέμα της έκθεσης
Καλή επιτυχία! 29.05.26

«Εγώ δεν είμαι της μοναξιάς, βγαίνω έξω...» - Τι λένε μαθητές για το θέμα της έκθεσης στις Πανελλαδικές

Με χιούμορ, άνεση και καλή διάθεση αντιμετώπισαν οι πρώτοι υποψήφιοι την πρεμιέρα για τις Πανελλαδικές 2026, με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας

Σύνταξη
Ανατροπή: Ο Τομ Χάρντι δεν απολύθηκε από το MobLand
Εξελίξεις 29.05.26

Ανατροπή στις καθυστερήσεις; Ο Τομ Χάρντι δεν απολύθηκε από το MobLand - Τι θα γίνει με τη σειρά;

Ενώ οι φήμες οργίαζαν ότι η (πολιτική) κόντρα ανάμεσα στην Έλεν Μίρεν και τον Τομ Χάρντι οδήγησε στην απόλυση του τελευταίου από τη σειρά MobLand, ένα νέο ρεπορτάζ έρχεται να φέρει τα πάνω κάτω

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Δήμος Αργοστολίου: «Τέλος στην πολυετή εκκρεμότητα της Λάσσης με την ολοκλήρωση της Πράξης Εφαρμογής»
Αυτοδιοίκηση 29.05.26

Δήμος Αργοστολίου: «Τέλος στην πολυετή εκκρεμότητα της Λάσσης με την ολοκλήρωση της Πράξης Εφαρμογής»

Σύμφωνα με την δημοτική Αρχή, «η Λάσση, μία από τις πλέον εμβληματικές και τουριστικά ανεπτυγμένες περιοχές του Δήμου, αποκτά πλέον ένα ξεκάθαρο πολεοδομικό πλαίσιο».

Σύνταξη
Σοκ στη Βραζιλία: Θλάση ο Νεϊμάρ και κίνδυνος να χάσει το Μουντιάλ
Ποδόσφαιρο 29.05.26

Σοκ στη Βραζιλία: Θλάση ο Νεϊμάρ και κίνδυνος να χάσει το Μουντιάλ

Εκτός δράσης για τις επόμενες 2-3 εβδομάδες θα μείνει ο Νεϊμάρ μετά τον νέο τραυματισμό που υπέστη και πλέον κινδυνεύει σοβαρά να «κοπεί» από τον Κάρλο Αντσελότι και την αποστολή του Μουντιάλ.

Σύνταξη
Πανελλαδικές 2026: Οι απαντήσεις στα θέματα Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας
Ελλάδα 29.05.26 Upd: 11:41

Πανελλαδικές 2026: Οι απαντήσεις στα θέματα Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας

Το in σε συνεργασία με το φροντιστήριο ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ παρουσιάζει τις απαντήσεις στα θέματα που εξετάζονται οι υποψήφιοι στις Πανελλαδικές 2026 - Πρεμιέρα με Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

Σύνταξη
«Η στρατηγική μου επιλογή είναι η ενότητα του χώρου» – Η πρώτη τοποθέτηση Φάμελλου για το κόμμα Τσίπρα
Πολιτική 29.05.26

«Η στρατηγική μου επιλογή είναι η ενότητα του χώρου» – Η πρώτη τοποθέτηση Φάμελλου για το κόμμα Τσίπρα

Στην στρατηγική επιλογή του για ενότητα του χώρου επέμεινε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, τονίζοντας σε συνέντευξή του ότι το επόμενο Σάββατο θα υπάρξει εισήγηση στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματος μετά και τις εξελίξεις με την ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αναφερόμενος στην πολιτική πρωτοβουλία του πρώην πρωθυπουργού, είπε ότι υπάρχει η βάση για να υπάρχει αυτή η ενωτική προοπτική.

Σύνταξη
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Παρασκευή 29 Μαϊου 2026
Cookies