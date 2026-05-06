Τα fashion κομμάτια που ξεχωρίσαμε στο SHOPFLIX για τη νέα σεζόν

Τα Νέα της Αγοράς 06 Μαΐου 2026, 14:08

Δυνατά basics, statement επιλογές και κομμάτια που χτίζουν εύκολα μια σύγχρονη, ευέλικτη γκαρνταρόμπα.

Η νέα σεζόν είναι η καλύτερη αφορμή για μια μικρή ανανέωση και το SHOPFLIX.gr έχει ήδη συγκεντρώσει μερικά από τα πιο ενδιαφέροντα κομμάτια που μπορούν να αναβαθμίσουν άμεσα τα looks σου. Από φορέματα και t-shirts μέχρι παλτό, denim και jackets, οι επιλογές που ξεχώρισα συνδυάζουν άνεση, στιλ και ευελιξία. Είναι κομμάτια που φοριούνται ξανά και ξανά, προσαρμόζονται εύκολα στο προσωπικό σου ύφος και λειτουργούν ως βάση για αμέτρητους συνδυασμούς.

Mini dresses & statement tops

Το μαύρο mini φόρεμα της Vero Moda είναι από αυτά τα κομμάτια που λειτουργούν παντού, από ένα πρωινό look με sneakers μέχρι ένα βραδινό outfit με πέδιλα.

Επόμενο στην λίστα, το animal print t-shirt της Guess δίνει τον πιο εύκολο τρόπο να κάνεις ένα basic σύνολο πιο ενδιαφέρον. Μπορεί να φορεθεί με τζιν, με φούστα ή κάτω από ένα σακάκι.

Το μαύρο πουκάμισο που πάει με όλα

Το μακρυμάνικο πουκάμισο της Funky Buddha είναι ένα από τα πιο ευέλικτα κομμάτια της check-list. Μπορείς να το φορέσεις στο γραφείο, σε μια έξοδο ή ακόμα και ανοιχτό πάνω από ένα body. Ένα πραγματικό all‑rounder.

Denim που ανανεώνει το look

Αν αγαπάς τα τζιν, ένα ψηλόμεσο flare παντελόνι είναι η πιο σύγχρονη εκδοχή του denim. Κολακεύει, επιμηκύνει τη σιλουέτα και συνδυάζεται με sneakers, μπότες ή πέδιλα.

Για πιο polished looks, η pencil denim φούστα της Gant είναι μια εξαιρετική επιλογή για καθημερινά αλλά και πιο επιτηδευμένα outfits.

Outerwear που κάνει τη διαφορά

Το παλτό της Only σε απόχρωση white pepper είναι μια κομψή, φωτεινή επιλογή για τις μέρες που θέλεις κάτι διαφορετικό από το κλασικό μαύρο.

Αντίστοιχα, το biker jacket της Saba είναι το απόλυτο must‑have για πιο δυναμικά, urban σύνολα.

Body, σακάκι & jumpsuit: Tα κομμάτια‑κλειδιά

Το olive body της Sun Set Go είναι ιδανικό για layering και «δένει» κάθε outfit για ένα look με συνοχή και χαρακτήρα.

Το γκρι σακάκι της Superdry προσθέτει δομή και κομψότητα, ενώ η denim ολόσωμη φόρμα της Rinoa είναι μια στιλάτη, πρακτική επιλογή για όταν θέλεις κάτι διαφορετικό από το κλασικό τζιν.

Η σοκολατί βερμούδα που θα φορέσεις ξανά και ξανά

Η σοκολατί απόχρωση είναι από τις πιο κομψές της σεζόν και η συγκεκριμένη βερμούδα συνδυάζεται υπέροχα με λευκά tops, μαύρα πουκάμισα ή oversized blazers.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με κέρδη 3% «βλέπει» τις 2.300 μονάδες

Κοντά σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου ΗΠΑ και Ιράν – Ανοίγουν τα Στενά του Ορμούζ οι Φρουροί της Επανάστασης

Πανευρωπαϊκή έρευνα για τα ενοίκια: Πιο ακριβή από τις Βρυξέλλες η Αθήνα, για τους χαμηλόμισθους
Νέα έρευνα συγκρίνει τα ενοίκια στις πρωτεύουσες της ΕΕ με το ύψος του κατώτατου μισθού. Η Αθήνα είναι αναλογικά ακριβότερη από τις Βρυξέλες, το Βερολίνο και τη Μαδρίτη.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Ιράν: Οι όροι του σχεδίου συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου και η άτακτη υποχώρηση Τραμπ
Ένα 48ωρο μετά την έναρξη της λεγόμενης «Επιχείρησης Ελευθερίας», ο Τραμπ έκανε στροφή 180 μοιρών και τώρα οι ΗΠΑ λένε ότι μια συμφωνία με το Ιράν είναι πιο κοντά από ποτέ - Η αμερικανική ηγεμονία βουλιάζει στα Στενά του Ορμούζ

Φύλλια Πολίτη
Άρσεναλ, η τέχνη του να υποφέρεις
Από τους Ανίκητους του Βενγκέρ, στους... ανίκανους και σήμερα στους «Αθάνατους» του Αρτέτα, η μέθοδος του πόνου και του μαρτυρίου είναι αυτή που οδηγεί την Άρσεναλ προς τη Γη της ποδοσφαιρικής Επαγγελίας.

Άκης Στρατόπουλος
Βουλή: Κλήση Τζαβέλλα στη Θεσμών και Διαφάνειας ζητά η Κωνσταντοπούλου – Πιέσεις της αντιπολίτευσης να στηριχθεί η εξεταστική για υποκλοπές
Υπενθυμίζεται πως η αν πλειοψηφία συνδέσει την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής για τις υποκλοπές με ζητήματα εθνικής άμυνας ή εξωτερικής πολιτικής, για την υπερψήφισή της θα χρειαστούν 151 θετικές ψήφοι και όχι 120

Παναγιώτης Τζαννετάτος
To Ντουμπάι κλείνει και Οκόμπο!
Το φιλόδοξο project των Εμιράτων προσελκύει κορυφαία ονόματα, εκμεταλλευόμενο την οικονομική αστάθεια στη Μονακό και ένα από αυτά είναι και ο Έλι Οκόμπο.

Γιώργος Μαζιάς
Ryanair: Ανακοίνωσε στους εργαζομένους ότι κλείνει τη βάση της στη Θεσσαλονίκη – Το «παράθυρο» που αφήνει
Μέχρι την Παρασκευή αναμένεται να ανακοινωθεί ποια - λίγα - δρομολόγια θα διατηρήσει η Ryanair για την ερχόμενη χειμερινή σεζόν στη Θεσσαλονίκη - Στις14:30 σύσκεψη με φορείς στο δημαρχείο

Άνδρος: Το χρονικό της βύθισης του «CORSAGE C» – Ο πλοίαρχος αποκοιμήθηκε στο πηδάλιο – Τι ισχυρίζεται ο ίδιος
Το πλοίο «CORSAGE C» είχε αποπλεύσει από την Αλβανία με προορισμό την Ουκρανία - Προσάραξε και στη συνέχεια βυθίστηκε στις βόρειες ακτές της Άνδρου - Και τα εννέα μέλη του πληρώματος διασώθηκαν

Δυναμική παρέμβαση φοιτητών στο Μέγαρο Μαξίμου – «Τα σχέδια για αναθεώρηση του άρθρου 16 δεν θα περάσουν»
Έξω από το Μέγαρο Μαξίμου επικράτησε για λίγα λεπτά ένταση, όταν οι φοιτητές στην προσπάθειά τους ανοίξουν πανό δέχθηκαν επίθεση από αστυνομικούς με αποτέλεσμα για λίγα λεπτά να κλείσει η Ηρώδου Αττικού

Κρήτη: «Φύγε, θα γίνει το κακό» – Οι εκκλήσεις της οικογένειας στον 20χρονο μετά το θανατηφόρο τροχαίο το 2023
Η οικογένεια του 20χρονου στην Κρήτη τού ζητούσε επί χρόνια να φύγει από το νησί μετά το τροχαίο δυστύχημα το 2023 - Το σπαρακτικό μήνυμα της αδερφής του

Χανταϊός: Νοσηλεύεται στη Ζυρίχη επιβάτης του MV Hondius – Τρία κρούσματα μεταφέρονται στην Ολλανδία
Η ελβετική κυβέρνηση διευκρινίζοντας ότι επί του παρόντος δεν διατρέχει κίνδυνο ο πληθυσμός της χώρας - Ο χανταϊός μεταδίδονται στους ανθρώπους μέσω της επαφής με μολυσμένα τρωκτικά

Καθησυχαστικός ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ για χανταϊό: Εξαιρετικά σπάνια η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο
«Δεν έχει καμία σχέση με την μεταδοτικότητα που έχει ο κορονοϊός, η γρίπη ή και η ιλαρά» τόνισε ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ Θοδωρής Βασιλακόπουλος για το περιστατικό με τα κρούσματα και τους τρεις θανάτους που καταγράφονται σε κρουαζιερόπλοιο από χανταϊό

Τσουκαλάς κατά Κεραμέως: Λαϊκισμός είναι να εχθρεύεσαι οτιδήποτε σύγχρονο και καινοτόμο
Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς υπερασπίστηκε την πρόταση του κόμματος για 4ημερη εργασία και επιτέθηκε στην υπουργό Παιδείας κατηγορώντας την για λαϊκισμό

Βουλή: Την άρση ασυλίας Βελόπουλου εισηγείται ομόφωνα η επιτροπή δεοντολογίας
Με βάση τη δικογραφία, ο κ. Βελόπουλος εγκαλείται από πολιτευτή της κ. Λατινοπούλου ο οποίος του έκανε μήνυση για εξύβριση, δημόσια, κατ’ εξακολούθηση και συκοφαντική δυσφήμηση για πράξεις που έγιναν το 2025

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

