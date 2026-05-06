Τα fashion κομμάτια που ξεχωρίσαμε στο SHOPFLIX για τη νέα σεζόν

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Η νέα σεζόν είναι η καλύτερη αφορμή για μια μικρή ανανέωση και το SHOPFLIX.gr έχει ήδη συγκεντρώσει μερικά από τα πιο ενδιαφέροντα κομμάτια που μπορούν να αναβαθμίσουν άμεσα τα looks σου. Από φορέματα και t-shirts μέχρι παλτό, denim και jackets, οι επιλογές που ξεχώρισα συνδυάζουν άνεση, στιλ και ευελιξία. Είναι κομμάτια που φοριούνται ξανά και ξανά, προσαρμόζονται εύκολα στο προσωπικό σου ύφος και λειτουργούν ως βάση για αμέτρητους συνδυασμούς.

Mini dresses & statement tops

Το μαύρο mini φόρεμα της Vero Moda είναι από αυτά τα κομμάτια που λειτουργούν παντού, από ένα πρωινό look με sneakers μέχρι ένα βραδινό outfit με πέδιλα.

Επόμενο στην λίστα, το animal print t-shirt της Guess δίνει τον πιο εύκολο τρόπο να κάνεις ένα basic σύνολο πιο ενδιαφέρον. Μπορεί να φορεθεί με τζιν, με φούστα ή κάτω από ένα σακάκι.

Το μαύρο πουκάμισο που πάει με όλα

Το μακρυμάνικο πουκάμισο της Funky Buddha είναι ένα από τα πιο ευέλικτα κομμάτια της check-list. Μπορείς να το φορέσεις στο γραφείο, σε μια έξοδο ή ακόμα και ανοιχτό πάνω από ένα body. Ένα πραγματικό all‑rounder.

Denim που ανανεώνει το look

Αν αγαπάς τα τζιν, ένα ψηλόμεσο flare παντελόνι είναι η πιο σύγχρονη εκδοχή του denim. Κολακεύει, επιμηκύνει τη σιλουέτα και συνδυάζεται με sneakers, μπότες ή πέδιλα.

Για πιο polished looks, η pencil denim φούστα της Gant είναι μια εξαιρετική επιλογή για καθημερινά αλλά και πιο επιτηδευμένα outfits.

Outerwear που κάνει τη διαφορά

Το παλτό της Only σε απόχρωση white pepper είναι μια κομψή, φωτεινή επιλογή για τις μέρες που θέλεις κάτι διαφορετικό από το κλασικό μαύρο.

Αντίστοιχα, το biker jacket της Saba είναι το απόλυτο must‑have για πιο δυναμικά, urban σύνολα.

Body, σακάκι & jumpsuit: Tα κομμάτια‑κλειδιά

Το olive body της Sun Set Go είναι ιδανικό για layering και «δένει» κάθε outfit για ένα look με συνοχή και χαρακτήρα.

Το γκρι σακάκι της Superdry προσθέτει δομή και κομψότητα, ενώ η denim ολόσωμη φόρμα της Rinoa είναι μια στιλάτη, πρακτική επιλογή για όταν θέλεις κάτι διαφορετικό από το κλασικό τζιν.

Η σοκολατί βερμούδα που θα φορέσεις ξανά και ξανά

Η σοκολατί απόχρωση είναι από τις πιο κομψές της σεζόν και η συγκεκριμένη βερμούδα συνδυάζεται υπέροχα με λευκά tops, μαύρα πουκάμισα ή oversized blazers.