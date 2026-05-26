«Έχω παιδιά»: Τι θα δούμε στο νέο αποψινό επεισόδιο στο MEGA
Νέες περιπέτειες για τους ήρωες της αγαπημένης οικογενειακής σειράς.
Η κωμική σειρά του MEGA, «Έχω παιδιά», επιστρέφει απόψε στις 20:50, με ένα διαφορετικό επεισόδιο.
Αυτή την εβδομάδα, ο φακός αλλάζει θέση και οι ρόλοι αντιστρέφονται. Ο Τάσος και η Χαρά παίρνουν τον λόγο και μας δείχνουν πώς είναι, τελικά, η ζωή όταν έχεις… γονείς να μεγαλώσεις!
Το «Έχω παιδιά» συνεχίζει να προσφέρει ξεκαρδιστικές ματιές στην καθημερινότητα μιας οικογένειας και μας θυμίζει πως ακόμη και η ρουτίνα μπορεί να γίνει διασκεδαστική.
Επεισόδιο 33 – «Έχω γονείς» (Τρίτη 26 Μαΐου στις 20:50)
Σε αυτό το ξεχωριστό επεισόδιο, η κάμερα αλλάζει πλευρά!
Ο Τάσος και η Χαρά γίνονται οι αφηγητές της ιστορίας και μοιράζονται μαζί μας τη δική τους οπτική για τους γονείς τους. Με την αφοπλιστική ειλικρίνεια που μόνο τα παιδιά διαθέτουν, μας μιλάνε για τις δυσκολίες, τις παραξενιές και την πρόκληση του να μεγαλώνεις… τους γονείς σου.
Μια διαφορετική, τρυφερή και απολαυστική ματιά στην καθημερινότητα της οικογένειας Πολίτη.
Πρωταγωνιστούν
Ευγενία Σαμαρά, Βασίλης Μαυρογεωργίου, Αθηνά Οικονομάκου, Νικόλας Παπαδομιχελάκης, Λάμπρος Φισφής, Μάκης Παπασημακόπουλος, Ανθή Ευστρατιάδου, Θεανώ Κλάδη, Γιάννης Τσουμαράκης
Στον ρόλο της Αντιγόνης, Μπέσσυ Μάλφα
Στον ρόλο του κυρ-Στέλιου, Ερρίκος Λίτσης
…Και τα παιδιά: Αμαρυλλίς Καπίρη, Κωνσταντίνος Κουρογένης – Κόλτσης, Νικόλας Αλαφάκης
Σενάριο: Λάμπρος Φισφής
Σκηνοθεσία: Διονύσης Φερεντίνος
Διευθυντής Φωτογραφίας: Άκης Γεωργίου
Ενδυματολόγος: Κατερίνα Τσακότα
Σκηνογράφος: Τζoβάνι Τζανετής
Executive producers: Παναγιώτης Παπαχατζής-Κώστας Σάκκαρης
Εκτέλεση Παραγωγής: Αργοναύτες Α.E.
Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA – MEGA 2025 – 2026
#ExwPaidia
