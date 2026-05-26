«Θερμικός θόλος» στην Ευρώπη: Πόσο θα επηρέασε την Ελλάδα – Στους 35 βαθμούς η θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες

Την εκτίμηση ότι η Ελλάδα θα γλιτώσει τις υψηλές θερμοκρασίες που παρατηρούνται σε πολλές χώρες της Ευρώπης εξέφρασε με ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς.

Η χώρα μας θα βιώσει υψηλές θερμοκρασίες τις πρώτες ημέρες του Ιουνίου, όμως δεν θα ζήσει καταστάσεις που συναντούν οι κάτοικοι στη δυτική Ευρώπη, ανέφερε στην ανάρτησή του. Διευκρίνισε όμως πως, σύμφωνα με τα έως τώρα προγνωστικά στοιχεία, δεν διαφαίνεται κάποιο ακραίο κύμα ζέστης αντίστοιχο με εκείνο που επηρεάζει τη Βορειοδυτική Ευρώπη.

Εξήγησε ακόμη ότι η χώρα δεν βρίσκεται στο επίκεντρο ενός ισχυρού και παρατεταμένου αντικυκλωνικού «θόλου θερμότητας», αλλά στα όρια της θερμής αέριας μάζας. Για τον λόγο αυτό, όπως σημείωσε, αναμένεται μεν αισθητή ζέστη σε αρκετές περιοχές, χωρίς όμως να διαμορφώνονται συνθήκες ανάλογες με αυτές που οδήγησαν σε ρεκόρ θερμοκρασιών σε Αγγλία, Γαλλία και Ιβηρική.

Η ανάρτηση Κολυδά

Αναλυτικά όσα αναφέρει ο κ. Κολυδάς:

ΖΕΣΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ , ΑΛΛΑ ΟΧΙ “ΘΟΛΟΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ” ΤΥΠΟΥ ΒΔ ΕΥΡΩΠΗΣ

Η Ελλάδα φαίνεται να περνά σταδιακά σε θερμότερη περίοδο, κυρίως από τη δεύτερη εβδομάδα του Ιουνίου, με τη θερμοκρασία να κινείται πάνω από τα κανονικά επίπεδα. Ωστόσο, τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία δεν δείχνουν προς το παρόν ακραίο επεισόδιο τύπου Βορειοδυτικής Ευρώπης.

Η χώρα μας δεν βρίσκεται στο κέντρο ενός ισχυρού και επίμονου αντικυκλωνικού «θόλου θερμότητας», αλλά περισσότερο στα όρια της θερμής ζώνης. Επομένως, μιλάμε για ζέστη, πιθανόν αισθητή σε αρκετές περιοχές, αλλά όχι για συνθήκες ανάλογες με εκείνες που προκάλεσαν τα ρεκόρ θερμοκρασίας σε Αγγλία, Γαλλία και Ιβηρική.

Στους 35 βαθμούς η θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες

Με άνοδο της θερμοκρασίας και γενικά πολύ καλές καιρικές συνθήκες θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες στη χώρα, με τον υδράργυρο να προσεγγίζει τους 30 βαθμούς και τοπικά να τους ξεπερνά, σε τιμές φυσιολογικές έως και λίγο υψηλότερες από τα κανονικά επίπεδα για την εποχή.

Την Πέμπτη θα παρουσιάσει μικρή περαιτέρω άνοδο, ιδιαίτερα στην ανατολική, κεντρική και βόρεια χώρα, όπου σε αρκετές περιοχές θα δούμε τον υδράργυρο κοντά στους 31 με 33 βαθμούς και τοπικά τους 34, κυρίως σε Στερεά, Θεσσαλία και Μακεδονία, ενώ δεν αποκλείεται σε κλειστές πεδινές περιοχές να αγγίξει ακόμη και τους 35 βαθμούς Κελσίου.

Και στην Αττική η θερμοκρασία θα φτάσει κοντά στους 31 με 32 βαθμούς, ενώ στα πιο βόρεια τμήματα του νομού ενδέχεται να είναι και λίγο υψηλότερη.