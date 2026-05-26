Γενικό Κρατικό Νίκαιας: Βρέθηκε το ιατρικό μηχάνημα αξίας 25.000 ευρώ μετά από ανώνυμο τηλεφώνημα
Συναγερμός σήμανε στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας όταν έγινε αντιληπτό ότι έλειπε καρδιολογικός υπέρηχος από τα ΤΕΠ - Εντοπίστηκε μετά από ανώνυμο τηλεφώνημα στο προαύλιο του νοσοκομείου
- Βρέθηκε το ιατρικό μηχάνημα αξίας 25.000 ευρώ μετά από ανώνυμο τηλεφώνημα - Είχε κλαπεί από το Κρατικό Νίκαιας
Αναστάτωση προκλήθηκε στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας μετά την κλοπή καρδιολογικού υπερήχου αξίας 25.000 ευρώ από τα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του νοσοκομείου.
Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο Συντονιστής Διευθυντής των ΤΕΠ ενημέρωσε άμεσα τη Διοίκηση του νοσοκομείου για την εξαφάνιση του ιατρικού μηχανήματος, ενώ ξεκίνησαν χωρίς καθυστέρηση οι διαδικασίες προκαταρκτικής διερεύνησης. Παράλληλα, ενημερώθηκε το αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα, το οποίο ανέλαβε την υπόθεση.
Ωστόσο κατά τις βραδινές ώρες, πραγματοποιήθηκε ανώνυμο τηλεφώνημα προς την ασφάλεια του νοσοκομείου, στο οποίο αναφερόταν ότι ο υπέρηχος είχε εντοπιστεί στον προαύλιο χώρο του νοσοκομείου, με σύσταση να αναζητηθεί εκεί.
Η ασφάλεια του νοσοκομείου κινητοποιήθηκε άμεσα και, όπως επιβεβαιώθηκε, το μηχάνημα βρέθηκε στον προαύλιο χώρο του νοσοκομείου, εντός χαρτοσακούλας, περίπου στις 03:20 π.μ.
Οι αρχές ερευνούν την υπόθεση
Παρά την ανεύρεση του εξοπλισμού, η υπόθεση παραμένει ανοικτή, καθώς η προκαταρκτική διερεύνηση συνεχίζεται κανονικά. Ο Συντονιστής Διευθυντής των ΤΕΠ μετέβη αυτοπροσώπως στην Αστυνομία μαζί με τον υπέρηχο, προκειμένου να ακολουθηθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες και να διαλευκανθούν πλήρως οι συνθήκες του περιστατικού.
Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση.
