26.05.2026 | 11:35
Στη ΜΕΘ γυναίκα μετά από δάγκωμα φιδιού
Η ασφάλεια στην πράξη: Με επίκεντρο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των τοπικών κοινωνιών
Τα Νέα της Αγοράς 26 Μαΐου 2026, 13:00

Η ασφάλεια στην πράξη: Με επίκεντρο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των τοπικών κοινωνιών

Συνέντευξη με την Ειρήνη Χαλκιαδάκη, Γενική Διευθύντρια Marketing & Εταιρικής Επικοινωνίας της Εθνικής Ασφαλιστικής

Vita.gr
Τα τελευταία χρόνια, η κλιματική κρίση και η αυξανόμενη συχνότητα ακραίων φαινομένων έχουν επαναπροσδιορίσει την έννοια της ασφάλειας, αναδεικνύοντας ακόμη περισσότερο την ανάγκη για ουσιαστική πρόληψη, ετοιμότητα και συνεργασία. Σε αυτό το πλαίσιο, η ενίσχυση της ανθεκτικότητας των τοπικών κοινωνιών αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις τόσο για την Πολιτεία όσο και για τον ιδιωτικό τομέα.

Η Εθνική Ασφαλιστική προχώρησε στη δωρεά 12 νέων οχημάτων προς την Περιφέρεια Θεσσαλίας για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας, στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα έμπρακτης στήριξης απέναντι στις σύγχρονες κρίσεις.

Με αφορμή, τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, η Ειρήνη Χαλκιαδάκη, Γενική Διευθύντρια Marketing & Εταιρικής Επικοινωνίας της Εθνικής Ασφαλιστικής, μιλά στο in για τον κρίσιμο ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει μία σύγχρονη ασφαλιστική εταιρεία πέρα από την αποζημίωση, τη σημασία της συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα σε περιόδους αβεβαιότητας, αλλά και την ανάγκη για μια κοινωνία πιο ασφαλή, καλύτερα προετοιμασμένη και πιο ανθεκτική απέναντι στις προκλήσεις της νέας εποχής.

Η δωρεά των 12 οχημάτων προς την Περιφέρεια Θεσσαλίας έρχεται σε μια περίοδο όπου η ανάγκη για άμεση ανταπόκριση σε φυσικές καταστροφές είναι επιτακτική. Τι σηματοδοτεί για την Εθνική Ασφαλιστική αυτή η πρωτοβουλία και ποιο μήνυμα θέλει να περάσει;

Τα τελευταία χρόνια, η Θεσσαλία έχει βρεθεί επανειλημμένα αντιμέτωπη με ακραία φυσικά φαινόμενα, που ανέδειξαν με τον πιο σαφή τρόπο την ανάγκη ενίσχυσης της επιχειρησιακής ετοιμότητας και της πολιτικής προστασίας. Σε μια εποχή όπου οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης γίνονται ολοένα και πιο έντονες, η έγκαιρη προετοιμασία αποκτά ιδιαίτερη σημασία.

Για εμάς στην Εθνική Ασφαλιστική, η ασφάλεια δεν περιορίζεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή την αποζημίωση μιας ζημιάς. Είναι μια ευρύτερη στάση ευθύνης απέναντι στους ανθρώπους και στις τοπικές κοινωνίες. Μέσα από τη δωρεά των  12 οχημάτων θέλουμε να συμβάλουμε ουσιαστικά στην επιχειρησιακή ετοιμότητα της Περιφέρειας Θεσσαλίας και, ταυτόχρονα, να αναδείξουμε τη σημασία της συνεργασίας απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις.

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που εκφράζει ουσιαστικά τον ρόλο που πιστεύουμε ότι πρέπει να έχει σήμερα μια σύγχρονη ασφαλιστική εταιρεία. Να βρίσκεται, δηλαδή, δίπλα στην κοινωνία όχι μόνο μετά από μια κρίση, αλλά και πριν από αυτήν, επενδύοντας στην πρόληψη και στην ετοιμότητα.

Αν έπρεπε να συνοψίσετε σε μία φράση το αποτύπωμα που θέλει να αφήσει η Εθνική Ασφαλιστική μέσα από τέτοιες πρωτοβουλίες, ποιο θα ήταν αυτό;

Να στεκόμαστε δίπλα στους ανθρώπους με συνέπεια, αποφασιστικότητα και ουσιαστικές πράξεις, συμβάλλοντας σε μια κοινωνία πιο ασφαλή, πιο προετοιμασμένη και πιο ανθεκτική απέναντι στις προκλήσεις του σήμερα αλλά και του αύριο.

Μέσα από πρωτοβουλίες όπως η συγκεκριμένη δωρεά, φαίνεται η εταιρική υπευθυνότητα να αποκτά έναν πιο ουσιαστικό χαρακτήρα. Πώς ορίζετε σήμερα την κοινωνική ευθύνη μιας σύγχρονης επιχείρησης;

Σήμερα η εταιρική υπευθυνότητα δεν μπορεί να περιορίζεται σε αποσπασματικές ενέργειες ή σε πρωτοβουλίες χωρίς ουσιαστικό αντίκτυπο. Οι επιχειρήσεις οφείλουν να κατανοούν τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας και να λειτουργούν ως μέρος της λύσης απέναντι σε μεγάλες προκλήσεις, όπως η κλιματική κρίση, η προστασία των πολιτών και η ενίσχυση της κοινωνικής ανθεκτικότητας.

Πλέον, δεν αρκεί μια εταιρεία να προσφέρει μόνο ένα καλό προϊόν ή μια υπηρεσία. Χρειάζεται να έχει ενεργό και θετικό αποτύπωμα στην κοινωνία μέσα στην οποία δραστηριοποιείται. Αυτό σημαίνει επένδυση στη γνώση, στην ενημέρωση, στην πρόληψη και σε δράσεις με πρακτική αξία και διαρκές αποτέλεσμα.

Για εμάς, η κοινωνική υπευθυνότητα αποτελεί μια σταθερή δέσμευση να στεκόμαστε δίπλα στην κοινωνία με πράξεις ουσίας, που ενισχύουν την ετοιμότητα, την προστασία και τη συνολική ανθεκτικότητα των τοπικών κοινωνιών.

Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε πως η κλιματική κρίση δοκιμάζει τις αντοχές των τοπικών κοινωνιών. Ποιος θεωρείτε ότι πρέπει να είναι ο ρόλος του ιδιωτικού τομέα στην ενίσχυση της πολιτικής προστασίας και της κοινωνικής ανθεκτικότητας;

Η κλιματική κρίση αποτελεί μια πραγματικότητα που βιώνουμε πλέον καθημερινά. Τα ακραία φυσικά φαινόμενα γίνονται συχνότερα και πιο σύνθετα, γεγονός που αλλάζει συνολικά τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να προσεγγίζουμε την πρόληψη και τη διαχείριση κινδύνων.

Σε αυτό το νέο περιβάλλον, ο ιδιωτικός τομέας έχει τη δυνατότητα να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία, τους πόρους και την εμπειρία του προς όφελος της κοινωνίας. Ειδικά ο ασφαλιστικός κλάδος μπορεί να συμβάλει όχι μόνο στην αποκατάσταση των συνεπειών μιας κρίσης, αλλά και στην καλλιέργεια μιας κουλτούρας πρόληψης και ετοιμότητας.

Αυτό σημαίνει επενδύσεις σε δράσεις με πρακτικό αντίκτυπο, ενίσχυση υποδομών, αξιοποίηση επιστημονικής γνώσης και ανάπτυξη πρωτοβουλιών που βοηθούν τους ανθρώπους και τις τοπικές κοινωνίες να ανταποκρίνονται πιο αποτελεσματικά στις νέες προκλήσεις.

H συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα αποτελεί πλέον βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματική διαχείριση κρίσεων. Πώς πιστεύετε ότι μπορούν τέτοιες συνέργειες να δημιουργήσουν ένα πιο ασφαλές και ανθεκτικό περιβάλλον για τους πολίτες;

Οι σύγχρονες κρίσεις απαιτούν συντονισμό, ταχύτητα και κοινό σχεδιασμό. Κανένας φορέας δεν μπορεί πλέον να ανταποκριθεί μόνος του στις αυξημένες προκλήσεις που δημιουργούν η κλιματική κρίση και τα ακραία φυσικά φαινόμενα.

Η συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα μπορεί να δημιουργήσει ένα πιο αποτελεσματικό πλαίσιο πρόληψης, ετοιμότητας και διαχείρισης κρίσεων, με ουσιαστικό όφελος για τις τοπικές κοινωνίες.

Η δωρεά των  12 οχημάτων από την Εθνική Ασφαλιστική αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της προσέγγισης. Μέσα από τέτοιες συνέργειες ενισχύεται η επιχειρησιακή δυνατότητα των αρμόδιων φορέων, βελτιώνεται η ετοιμότητα και ενισχύεται συνολικά το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών.

Η ενίσχυση της ανθεκτικότητας φαίνεται να αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για κράτη, περιφέρειες και επιχειρήσεις. Πώς εντάσσεται η Εθνική Ασφαλιστική σε αυτή τη νέα πραγματικότητα και ποιες πρωτοβουλίες σχεδιάζει προς αυτή την κατεύθυνση;

Η ανθεκτικότητα αποτελεί πλέον στρατηγική αναγκαιότητα και όχι μια θεωρητική συζήτηση για το μέλλον. Για την Εθνική Ασφαλιστική, αυτό σημαίνει ότι επαναπροσδιορίζουμε διαρκώς τον ρόλο μας με γνώμονα τις νέες ανάγκες της κοινωνίας και των ασφαλισμένων μας.

Στόχος μας είναι οι δράσεις μας να έχουν ουσιαστικό περιεχόμενο, πρακτική αξία και μακροπρόθεσμο αποτύπωμα. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η συνεργασία μας με το Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή για την υλοποίηση έρευνας σχετικά με τις επιπτώσεις των δασικών πυρκαγιών στην υδρολογία των λιμνών στην Ελλάδα λόγω ακραίων θερμοκρασιών.

Η συγκεκριμένη έρευνα εξετάζει πώς οι δασικές πυρκαγιές επηρεάζουν τα υδρολογικά συστήματα, την πιθανότητα πλημμυρικών φαινομένων και συνολικά την ανθεκτικότητα των φυσικών οικοσυστημάτων και των τοπικών κοινωνιών.

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που επιβεβαιώνει ότι η αποτελεσματική αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης απαιτεί γνώση, επιστημονική τεκμηρίωση και ουσιαστική προετοιμασία. Για εμάς, η κοινωνική υπευθυνότητα συνδέεται άμεσα με τη συμβολή στη δημιουργία μιας κοινωνίας πιο ασφαλούς, καλύτερα προετοιμασμένης και πιο ανθεκτικής απέναντι στις προκλήσεις της νέας εποχής.

