25.05.2026 | 13:00
Νεκρός εντοπίστηκε ο ισπανός ορειβάτης
25.05.2026 | 14:35
Κυκλοφοριακό χάος στον Κηφισό: Επεσαν μπάζα από φορτηγό στο οδόστρωμα
Το ελληνικό αναψυκτικό που έκανε το Τόκιο… πράσινο
Τα Νέα της Αγοράς 25 Μαΐου 2026, 13:45

Το ελληνικό αναψυκτικό που έκανε το Τόκιο… πράσινο

H Green Cola κατάφερε να βρει τη θέση της σε μία από τις πιο απαιτητικές καταναλωτικές κουλτούρες παγκοσμίως

Η Ιαπωνία δεν είναι μια συνηθισμένη αγορά.
Είναι μια χώρα όπου οι καταναλωτές δίνουν τεράστια σημασία στην ποιότητα, στη λεπτομέρεια, στην αισθητική και στις συνειδητές επιλογές κατανάλωσης. Μια αγορά που διαχρονικά λειτουργεί ως σημείο αναφοράς για τις παγκόσμιες τάσεις γύρω από το lifestyle, τη γεύση και την εμπειρία του καταναλωτή.

Και ίσως γι’ αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία το γεγονός ότι η Green Cola κατάφερε κάτι που ελάχιστα ελληνικά brands έχουν πετύχει, να εισέλθει στην απαιτητική αγορά της Ιαπωνίας και να κερδίσει το ενδιαφέρον και την ανταπόκριση των καταναλωτών.

Η επίσημη είσοδός της πραγματοποιήθηκε μέσα από ένα εντυπωσιακό launch event στη Shibuya, στην καρδιά του Τόκιο.

Για δύο ημέρες, ένα από τα πιο εμβληματικά σημεία της παγκόσμιας urban κουλτούρας μετατράπηκε σε ένα μεγάλο “green” experience, με creators, influencers και καταναλωτές να αλληλεπιδρούν με το brand σε πραγματικό χρόνο, μέσα από digital προβολές, videos και live content.

Το launch δημιούργησε έντονο social buzz στην Ιαπωνία, με το official account της Green Cola Japan στο X (@greencolajapan) να συγκεντρώνει χιλιάδες ακολούθους μέσα σε λίγες ημέρες από την επίσημη είσοδο του brand στην αγορά.

Χαρακτηριστικό της απήχησης αλλά και της διατήρησης της ελληνικής ταυτότητας του brand στη νέα αυτή αγορά είναι το γεγονός ότι οι φιάλες που κυκλοφορούν στην Ιαπωνία φέρουν τη φράση “Born in Greece. Bottled in Japan.”, αναδεικνύοντας με έναν ιδιαίτερα συμβολικό τρόπο την ελληνική προέλευση της Green Cola ακόμη και στην άλλη άκρη του κόσμου.

Όμως το πιο ενδιαφέρον στοιχείο δεν είναι μόνο το ίδιο το launch event.

Είναι ο λόγος που η Green Cola φαίνεται να βρίσκει ανταπόκριση σε μια τόσο απαιτητική αγορά.

Σε μια εποχή όπου όλο και περισσότεροι καταναλωτές αναζητούν επιλογές χωρίς ζάχαρη, χωρίς ασπαρτάμη και με πιο σύγχρονη προσέγγιση στην καθημερινή απόλαυση, η Green Cola δημιούργησε μια διαφορετική πρόταση στην κατηγορία των soft drinks.

Με γλυκαντικό από το φυτό στέβια,και μια ξεκάθαρη φιλοσοφία γύρω από τη συνειδητή κατανάλωση, χωρίς περιττά συστατικά όπως η ζάχαρη και η ασπαρταμη, κατάφερε να χτίσει μια δική της ταυτότητα που πλέον ξεχωρίζει ακόμη και στις πιο δύσκολες αγορές στον κόσμο.

Και τελικά αυτό να είναι και το πιο σημαντικό μήνυμα αυτής της ιστορίας.

Ότι όταν ένα brand καταφέρνει να ξεχωρίσει σε μία από τις πιο επιδραστικές αγορές του κόσμου, τότε πιθανότατα εκφράζει κάτι που οι σύγχρονοι καταναλωτές αναζητούν παντού, ποιότητα, ξεκάθαρη ταυτότητα και μια πιο συνειδητή προσέγγιση στην καθημερινή απόλαυση.

Και αυτός φαίνεται να είναι ο λόγος που η Green Cola κατάφερε να βρει τη θέση της σε μία από τις πιο απαιτητικές καταναλωτικές κουλτούρες παγκοσμίως, όχι ως ένα ακόμη αναψυκτικό, αλλά ως ένα σύγχρονο brand που εκφράζει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι θέλουν πλέον να επιλέγουν και να καταναλώνουν.

Business
Santander: Έτος ορόσημο για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ το 2026

Santander: Έτος ορόσημο για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ το 2026

Σπόροι chia: Το superfood που όλοι τρώμε λάθος;

Σπόροι chia: Το superfood που όλοι τρώμε λάθος;

Economy
«Σπίτι μου 3»: Έρχεται νέο πρόγραμμα μετά τα ναυάγια «1» και «2»

«Σπίτι μου 3»: Έρχεται νέο πρόγραμμα μετά τα ναυάγια «1» και «2»

inWellness
inTown
Τα Νέα της Αγοράς
ΑΒ Βασιλόπουλος: 30 χρόνια «Τρόφιμα Αγάπης» για ένα τραπέζι γεμάτο για όλους
Τα Νέα της Αγοράς 22.05.26

ΑΒ Βασιλόπουλος: 30 χρόνια «Τρόφιμα Αγάπης» για ένα τραπέζι γεμάτο για όλους

Από το όραμα που γεννήθηκε πριν τρεις δεκαετίες μέχρι το πρότυπο πρόγραμμα κυκλικής οικονομίας, η ΑΒ Βασιλόπουλος μετατρέπει τα κοντόληκτα τρόφιμα σε εκατομμύρια γεύματα αγάπης.

Σύνταξη
LAMDA LEVENTIS: Η ελληνική βιομηχανία που μετατρέπει τη σκίαση σε κεντρικό πυλώνα του σύγχρονου Real Estate
Τα Νέα της Αγοράς 22.05.26

LAMDA LEVENTIS: Η ελληνική βιομηχανία που μετατρέπει τη σκίαση σε κεντρικό πυλώνα του σύγχρονου Real Estate

"Engineered in Greece, trusted worldwide": Με εξαγωγές σε 65+ χώρες και επενδύσεις στη βιοκλιματική καινοτομία, η ιστορική εταιρεία επαναπροσδιορίζει τη σύγχρονη κατοικία.

Σύνταξη
ΔΕΗ – PPC blue Ρουμανίας: Εγκαθιστούν 106 σημεία ταχείας και υπερταχείας φόρτισης σε μεγάλες ευρωπαϊκές διαδρομές με Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση
Τα Νέα της Αγοράς 21.05.26

ΔΕΗ – PPC blue Ρουμανίας: Εγκαθιστούν 106 σημεία ταχείας και υπερταχείας φόρτισης σε μεγάλες ευρωπαϊκές διαδρομές με Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση

Χρηματοδότηση έως και 3,42 εκατ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση στη ΔΕΗ και την PPC blue Ρουμανίας , στο πλαίσιο του προγράμματος CEF – Alternative Fuels Infrastructure Facility

Σύνταξη
3+1 λόγοι που αξίζει να επιλέξεις ηλεκτρική οδοντόβουρτσα
Τα Νέα της Αγοράς 20.05.26

3+1 λόγοι που αξίζει να επιλέξεις ηλεκτρική οδοντόβουρτσα

Το βούρτσισμα των δοντιών είναι από εκείνες τις καθημερινές συνήθειες που κάνουμε σχεδόν μηχανικά, χωρίς να το πολυσκεφτόμαστε. Κι όμως, είναι από τα πιο σημαντικά πράγματα για την υγεία μας και την εικόνα μας. Ένα όμορφο χαμόγελο δεν είναι μόνο θέμα αισθητικής. Είναι και θέμα φροντίδας, συνέπειας και σωστών εργαλείων. Και κάπου εδώ αρχίζει να μπαίνει στο παιχνίδι η τεχνολογία

Σύνταξη
ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ: Η πιο ολοκληρωμένη εκπαιδευτική πρόταση για μαθητές και γονείς
Τα Νέα της Αγοράς 20.05.26

ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ: Η πιο ολοκληρωμένη εκπαιδευτική πρόταση για μαθητές και γονείς

Τα Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ εξειδικεύονται στην παροχή μαθημάτων και φροντιστηριακής υποστήριξης σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου, διά ζώσης και εξ αποστάσεως

Σύνταξη
Η Stoiximan, Επίσημος Υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026™ για Ελλάδα και Κύπρο
Τα Νέα της Αγοράς 19.05.26

Η Stoiximan, Επίσημος Υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026™ για Ελλάδα και Κύπρο

Η Stoiximan επιστρέφει στο κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη ως Επίσημος Υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026™ για Ελλάδα και Κύπρο, συνεχίζοντας τη συνεργασία της με τη FIFA μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA Qatar 2022™

Σύνταξη
Αποστολάκη: Ζητά παρέμβαση του Αρείου Πάγου για επίσπευση καθαρογραφής της απόφασης για τους δανειολήπτες
Η επιστολή 25.05.26

Παρέμβαση του Αρείου Πάγου για επίσπευση καθαρογραφής της απόφασης για τους δανειολήπτες ζητά η Αποστολάκη

Η Μιλένα Αποστολάκη τονίζει ότι η καθυστέρηση καθαρογραφής και δημοσίευσης της απόφασης έχει δημιουργήσει ένα πραγματικό κενό εφαρμογής, με άμεσες συνέπειες για χιλιάδες δανειολήπτες

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Ο Μπενίτεθ έφυγε 8 εκατομμύρια ευρώ πλουσιότερος
Super League 25.05.26

Ο Μπενίτεθ έφυγε από την Αθήνα 8 εκατομμύρια ευρώ πλουσιότερος

Ο απολογισμός του Ράφα Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό έχει θετικά και αρνητικά σημεία. Αλλά το σίγουρο είναι πως ο τραπεζικός λογαριασμός του Ισπανού προπονητή γέμισε στην Αθήνα.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Μαρινάκης: Ζητάει και τα ρέστα για το «μπάζωμα» των υποκλοπών – «Η αντιπολίτευση δεν σέβεται το κοινοβούλιο»
Πολιτική Γραμματεία 25.05.26

Ζητάει και τα ρέστα ο Μαρινάκης για το «μπάζωμα» των υποκλοπών - «Η αντιπολίτευση δεν σέβεται το κοινοβούλιο»

Στην καθιερωμένη ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο Παύλος Μαρινάκης απέφυγε να δώσει οποιαδήποτε ουσιαστική απάντηση για την επιλογή της ΝΔ να ζητήσει πλειοψηφία 151 βουλευτών για σύσταση εξεταστικής για τις υποκλοπές

Σύνταξη
Καμπανάκι από ΠΟΕΔΗΝ: Σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό και υποδομές στα νοσοκομεία των νησιών
Ελλάδα 25.05.26

Καμπανάκι από ΠΟΕΔΗΝ: Σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό και υποδομές στα νοσοκομεία των νησιών

«Πολλές μονάδες λειτουργούν κάτω από τα όρια ασφαλείας, με κλειστές κλίνες ΜΕΘ, ελλείψεις βασικών ιατρικών ειδικοτήτων και χιλιάδες οφειλόμενα ρεπό στους εργαζόμενους» τονίζει η ΠΟΕΔΗΝ επικαλούμενη στοιχεία έρευνας

Σύνταξη
Ριζ Αχμέντ – Aπό τα Όσκαρ στα δίχτυα των κατασκόπων – Οι τρεις απόπειρες στρατολόγησης και το σκιώδες BBC
Go Fun 25.05.26

Ριζ Αχμέντ – Aπό τα Όσκαρ στα δίχτυα των κατασκόπων – Οι τρεις απόπειρες στρατολόγησης και το σκιώδες BBC

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός Ριζ Αχμέντ αποκάλυψε ότι οι βρετανικές μυστικές υπηρεσίες προσπάθησαν τρεις διαφορετικές φορές να τον στρατολογήσουν ως πληροφοριοδότη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ανδρουλάκης: Η χώρα σβήνει δημογραφικά και η κυβέρνηση παίρνει ημίμετρα – Αυτές είναι οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ
ΠΑΣΟΚ 25.05.26 Upd: 14:56

Ανδρουλάκης: Η χώρα σβήνει δημογραφικά και η κυβέρνηση παίρνει ημίμετρα – Αυτές είναι οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ

«Η κυβέρνηση της ΝΔ χειρίζεται κρίσιμα σημεία της κοινωνίας με ένα επικοινωνιακό πέπλο», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας σε συνέδριο για το δημογραφικό

Σύνταξη
Ορισμένοι ορεινοί και νησιωτικοί Δήμοι προβληματίζονται για την ημερομηνία των επόμενων εκλογών
Αυτοδιοίκηση 25.05.26

Ορισμένοι ορεινοί και νησιωτικοί Δήμοι προβληματίζονται για την ημερομηνία των επόμενων εκλογών

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ από κάποιους ορεινούς και μικρούς νησιωτικούς δήμους έχει τεθεί το θέμα μεταφοράς των αυτοδιοικητικών εκλογών από την τελευταία Κυριακή του Νοεμβρίου του 2028 την πρώτη Κυριακή λόγω καιρικών συνθηκών.

Σύνταξη
Στο αυτόφωρο η μητέρα του 3χρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ – Προθεσμία για να απολογηθεί ο πατέρας
Ελλάδα 25.05.26

Στο αυτόφωρο η μητέρα του 3χρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ – Προθεσμία για να απολογηθεί ο πατέρας

Το μικρό παιδί νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων του ΠαΓΝΗ σε σταθερή αλλά σοβαρή κατάσταση – Στο μικροσκόπιο οι θάνατοι δύο ακόμη παιδιών της οικογένειας

Σύνταξη
Κοινό αίτημα ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΝΕΑΡ για κλήση της διοίκησης του Υπερταμείου στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων
Πολιτική 25.05.26

Κοινό αίτημα ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΝΕΑΡ για κλήση της διοίκησης του Υπερταμείου στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων

Τα κόμματα ζητούν την κλήση της διοίκησης του Υπερταμείου (Growthfund), προκειμένου να ενημερώσει την Επιτροπή και να ασκηθεί ουσιαστικός κοινοβουλευτικός έλεγχος αναφορικά με τον ρόλο, τις επιλογές, τη στρατηγική και τις προτεραιότητές του

Σύνταξη
Πανελλαδικές 2026: Τηλεφωνική γραμμή 1550 ψυχολογικής υποστήριξης για τους υποψηφίους ενεργοποιεί το υπ. Παιδείας
Ελλάδα 25.05.26

Πανελλαδικές 2026: Τηλεφωνική γραμμή 1550 ψυχολογικής υποστήριξης για τους υποψηφίους ενεργοποιεί το υπ. Παιδείας

Παράλληλα με τη λειτουργία της τηλεφωνικής γραμμής, έχει ενεργοποιηθεί ένα πανελλαδικό δίκτυο παρεμβάσεων και στις 13 Περιφέρειες της επικράτειας για τους υποψήφιους που θα συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026

Σύνταξη
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

