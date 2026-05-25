Θλίψη σκόρπισε η είδηση ότι η Γωγώ Μαστροκώστα «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία μόλις 55 ετών. Η αγαπημένη γυμνάστρια και πρώην μοντέλο αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας, με αποτέλεσμα το τελευταίο διάστημα να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στον Ευαγγελισμό.

Δίπλα της όλο αυτό το διάστημα ήταν ο σύζυγός της Τραϊανός Δέλλας και η κόρη της Βικτώρια, που με αξιοπρέπεια και διακριτικότητα έδιναν τον δικό τους αγώνα.

Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του θανάτου της, ο παλαίμαχος διεθνής ποδοσφαιριστής είπε το δικό του αντίο στη Γωγώ Μαστροκώστα, με μια συγκλονιστική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Άγγελε μου, αγάπη μου, πετά ψηλά,πετά μακριά, πήγαινε στο φως, αυτό το φως που σε φώτιζε και εδώ κάτω, αυτό το φως που γέμιζε το χαμόγελο σου και φώτιζε την ζωή μας.

Αλλά όσο μακριά και να πετάξεις η αγάπη μου θα σε φθάνει.

Να μας προσεχείς Άγγελε μου από εκεί ψηλά και περισσότερο την Βικτωρια μας!

Ευχαριστώ τον θεό που μου χάρισε έναν από τους αγγέλους του για να με συντροφεύει όλα αυτά τα χρόνια και να με κάνει καλύτερο άνθρωπο αλλά τον ήθελε πίσω νωρίς, σε αυτό μόνο ήμουν άτυχος. Αυτός σε έφερε στον δρόμο μου αυτός σε πέρνει πίσω.

Καλό ταξίδι αγάπη μου! Καλό ταξίδι Άγγελε μου!

Πετά ψηλά»

«Η πιο καλή ψυχή, η κολλητή μου, η καλύτερη γυναίκα που ήμουν τόσο τυχερή να αποκαλώ μαμά»

Τη δυσάρεστη είδηση είχε κάνει γνωστή τα ξημερώματα της Δευτέρας, η κόρη τους Βικτώρια με μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

«Σήμερα έφυγε ο αγαπημένος μου άνθρωπος. Η πιο καλή ψυχή, η κολλητή μου, η καλύτερη γυναίκα που ήμουν τόσο τυχερή να αποκαλώ μαμά.

Η μαμά μου ήταν μια μαχήτρια, ένας βράχος που δεν λύγισε ποτέ. Δεν διαμαρτυρήθηκε, δεν αναστέναξε. Πέρασε πολλά στη ζωή της, αλλά τα αντιμετώπισε με δύναμη και αξιοπρέπεια.

Μαμά, το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να είμαι περήφανη για σένα και να σε θαυμάζω. Στη ζωή μου ελπίζω να σου μοιάσω έστω και λίγο. Θα είσαι για πάντα το αιώνιο πρότυπό μου.

Και τώρα ξέρω πως θα έχω πάντα τον φύλακα άγγελό μου να με προσέχει.

Σ’ αγαπάω πολύ».