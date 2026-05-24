Στον Έλον Μασκ,δεν φάνηκε να αρέσει το φινάλε της σειράς «The Boys» (πιθανότατα επειδή τον φωτογραφίζει και εν συνεχεία τον εξαφανίζει).

Ο επιχειρηματίας δημοσίευσε πάνω από δώδεκα αναρτήσεις σχετικά με το τελευταίο επεισόδιο της σατιρικής σειράς, πυροδοτώντας μια αντιπαράθεση στο X με τον δημιουργό, Έρικ Κρίπκε.

«Δεν θα πάρω ποτέ καλύτερη κριτική»

Ο Μασκ απάντησε σε έναν θαυμαστή της σειράς «The Boys» που περιέγραφε τη μοίρα που επιφύλασσε η σειρά στον Χόμελαντερ (Άντονι Σταρ), με μία μόνο λέξη: «Αξιολύπητη».

Στη συνέχεια, απάντησε σε μια άλλη παρόμοια ανάρτηση, εκτοξεύοντας πυρά κατά του showrunner του The Boys: «Ο Κρίπκε πιθανότατα δέχτηκε κριτική από τον φίλο της γυναίκας του επειδή ο Χόμελαντερ χρησιμοποιήθηκε σε σχετικά meme και έπρεπε να γράψει αυτό το φινάλε ως μια ταπεινωτική συγγνώμη».

Ο Κρίπκε φάνηκε να χαίρεται με τις αποδοκιμασίες του μεγιστάνα, καθώς μοιράστηκε την ανάρτηση με τη λεζάντα: «Θεέ μου, αυτή είναι η κριτική του για το τι έκανε το @TheBoysTV στον Χόμελαντερ, δεν θα πάρω ποτέ καλύτερη κριτική».

I didn’t watch the show tbh Here’s the second best review: https://t.co/L0SgcAfGyx — Elon Musk (@elonmusk) May 22, 2026

Στη συνέχεια, ο Μασκ απάντησε στην ανάρτηση του Κρίπκε υποστηρίζοντας ότι δεν είχε δει τη σειρά «The Boys» ή, τουλάχιστον, το φινάλε για το οποίο έγραφε επανειλημμένα: «Για να πω την αλήθεια, δεν είδα τη σειρά».

Ο Μασκ ισχυρίστηκε ότι δεν κρύβει μένος για τη σειρά, παρόλο που τη λοιδορεί. «Δεν είμαι αναστατωμένος, απλά παρατηρώ ότι το τέλος ακούγεται ψεύτικο και γκέι», έγραψε σε άλλη ανάρτηση.

«Πιστεύουμε στον Χόμελαντερ»

Στο φινάλε της σειράς «The Boys» εμφανίστηκε για λίγο ένας χαρακτήρας που παρουσιάζει αρκετές ομοιότητες με τον Μασκ. Ο χαρακτήρας, ο Γκούντερ Βαν Έλις (Ιβάν Σέρι), εμφανίζεται να ταλανίζει τον «Oh Father» (Ντέιβιντ Ντιγκς) και τον Χόμελαντερ στον Λευκό Οίκο.

Στην μοναδική του σκηνή, ο Γκούντερ περιγράφεται ως ο «πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο» και «ερασιτέχνης αστροναύτης» με 17 παιδιά — μια σπόντα προς τον επιχειρηματία, ο οποίος είναι σήμερα ο πλουσιότερος άνθρωπος παγκοσμίως και έχει ιδρύσει την SpaceX. Βέβαια έχει έχει μόνο 14 παιδιά.

Στη σειρά, ο δισεκατομμυριούχος φορά επίσης ένα μαύρο καπέλο του μπέιζμπολ με τη φράση «Πιστεύουμε στον Χόμελαντερ», το οποίο μοιάζει με εκείνο του Μασκ με το σύνθημα «Make America Great Again» από την προεκλογική εκστρατεία του Ντόναλντ Τραμπ για τις προεδρικές εκλογές του 2024.

Λίγο μετά την προσπάθεια του Γκούντερ να συζητήσει τα «ποσοστά γονιμότητας των λευκών», ο Χόμελαντερ παίρνει τον δισεκατομμυριούχο έξω, τον αρπάζει και πετάει στον ουρανό πριν επιστρέψει μόνος, υποδηλώνοντας ότι ο Γκούντερ δεν υπάρχει πια.

«Είναι αστροναύτης, τον πήγα στο διάστημα», λέει ο Χόμελαντερ.

Ο Μασκ δεν ανέφερε τον Γκούντερ σε καμία από τις αναρτήσεις του.

Ο Κρίπκε δημοσίευσε αργότερα ένα screenshot με δύο αναρτήσεις του Μασκ και χλεύασε τον δισεκατομμυριούχο για το χιούμορ του.

«ΧΑΧΑΧΑΧΑΧ. Κάνει αναρτήσεις. ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ. Επίσης, έχω σημειώσεις για το πώς γράφει τα αστεία του», έγραψε ο showrunner.

*Με πληροφορίες από: Entertainment Weekly