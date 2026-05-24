Ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο πεθαίνει – O Έλον Μασκ για το φινάλε του «The Boys»
Fizz 24 Μαΐου 2026, 22:30

Ο Έλον Μασκ δημοσίευσε πάνω από δώδεκα αναρτήσεις σχετικά με το τελευταίο επεισόδιο της σατιρικής σειράς, πυροδοτώντας μια αντιπαράθεση στο X με τον δημιουργό, Έρικ Κρίπκε.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Στον Έλον Μασκ,δεν φάνηκε να αρέσει το φινάλε της σειράς «The Boys» (πιθανότατα επειδή τον φωτογραφίζει και εν συνεχεία τον εξαφανίζει).

Ο επιχειρηματίας δημοσίευσε πάνω από δώδεκα αναρτήσεις σχετικά με το τελευταίο επεισόδιο της σατιρικής σειράς, πυροδοτώντας μια αντιπαράθεση στο X με τον δημιουργό, Έρικ Κρίπκε.

«Δεν θα πάρω ποτέ καλύτερη κριτική»

Ο Μασκ απάντησε σε έναν θαυμαστή της σειράς «The Boys» που περιέγραφε τη μοίρα που επιφύλασσε η σειρά στον Χόμελαντερ (Άντονι Σταρ), με μία μόνο λέξη: «Αξιολύπητη».

Στη συνέχεια, απάντησε σε μια άλλη παρόμοια ανάρτηση, εκτοξεύοντας πυρά κατά του showrunner του The Boys: «Ο Κρίπκε πιθανότατα δέχτηκε κριτική από τον φίλο της γυναίκας του επειδή ο Χόμελαντερ χρησιμοποιήθηκε σε σχετικά meme και έπρεπε να γράψει αυτό το φινάλε ως μια ταπεινωτική συγγνώμη».

Ο Κρίπκε φάνηκε να χαίρεται με τις αποδοκιμασίες του μεγιστάνα, καθώς μοιράστηκε την ανάρτηση με τη λεζάντα: «Θεέ μου, αυτή είναι η κριτική του για το τι έκανε το @TheBoysTV στον Χόμελαντερ, δεν θα πάρω ποτέ καλύτερη κριτική».

Στη συνέχεια, ο Μασκ απάντησε στην ανάρτηση του Κρίπκε υποστηρίζοντας ότι δεν είχε δει τη σειρά «The Boys» ή, τουλάχιστον, το φινάλε για το οποίο έγραφε επανειλημμένα: «Για να πω την αλήθεια, δεν είδα τη σειρά».

Ο Μασκ ισχυρίστηκε ότι δεν κρύβει μένος για τη σειρά, παρόλο που τη λοιδορεί. «Δεν είμαι αναστατωμένος, απλά παρατηρώ ότι το τέλος ακούγεται ψεύτικο και γκέι», έγραψε σε άλλη ανάρτηση.

«Πιστεύουμε στον Χόμελαντερ»

Στο φινάλε της σειράς «The Boys» εμφανίστηκε για λίγο ένας χαρακτήρας που παρουσιάζει αρκετές ομοιότητες με τον Μασκ. Ο χαρακτήρας, ο Γκούντερ Βαν Έλις (Ιβάν Σέρι), εμφανίζεται να ταλανίζει τον «Oh Father» (Ντέιβιντ Ντιγκς) και τον Χόμελαντερ στον Λευκό Οίκο.

Στην μοναδική του σκηνή, ο Γκούντερ περιγράφεται ως ο «πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο» και «ερασιτέχνης αστροναύτης» με 17 παιδιά — μια σπόντα προς τον επιχειρηματία, ο οποίος είναι σήμερα ο πλουσιότερος άνθρωπος παγκοσμίως και έχει ιδρύσει την SpaceX. Βέβαια έχει έχει μόνο 14 παιδιά.

Στη σειρά, ο δισεκατομμυριούχος φορά επίσης ένα μαύρο καπέλο του μπέιζμπολ με τη φράση «Πιστεύουμε στον Χόμελαντερ», το οποίο μοιάζει με εκείνο του Μασκ με το σύνθημα «Make America Great Again» από την προεκλογική εκστρατεία του Ντόναλντ Τραμπ για τις προεδρικές εκλογές του 2024.

Λίγο μετά την προσπάθεια του Γκούντερ να συζητήσει τα «ποσοστά γονιμότητας των λευκών», ο Χόμελαντερ παίρνει τον δισεκατομμυριούχο έξω, τον αρπάζει και πετάει στον ουρανό πριν επιστρέψει μόνος, υποδηλώνοντας ότι ο Γκούντερ δεν υπάρχει πια.

«Είναι αστροναύτης, τον πήγα στο διάστημα», λέει ο Χόμελαντερ.

Ο Μασκ δεν ανέφερε τον Γκούντερ σε καμία από τις αναρτήσεις του.

Ο Κρίπκε δημοσίευσε αργότερα ένα screenshot με δύο αναρτήσεις του Μασκ και χλεύασε τον δισεκατομμυριούχο για το χιούμορ του.

«ΧΑΧΑΧΑΧΑΧ. Κάνει αναρτήσεις. ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ. Επίσης, έχω σημειώσεις για το πώς γράφει τα αστεία του», έγραψε ο showrunner.

*Με πληροφορίες από: Entertainment Weekly

Wall Street: «Σύννεφα» μετά το άλμα στις μετοχές – Εκτίναξη αποδόσεων στα ομόλογα

Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης 92-85: Βασιλιάς της Ευρώπης ο Θρύλος!

Ο Κρίστοφερ Νόλαν χαρακτήρισε «τέλεια» τη Ζεντάγια
Ο σκηνοθέτης Κρίστοφερ Νόλαν εξήρε τη Ζεντάγια για την ικανότητά της να προσαρμόζεται εύκολα, επιδεικνύοντας «αίσθηση πραγματικής αυτοκυριαρχίας».

Τζον Τραβόλτα – Σπουδαίος ηθοποιός και ακόμη σπουδαιότερος πατέρας
Η Έλα Μπλου Τραβόλτα υποστήριξε σε πρόσφατη συνέντευξή της ότι ο πατέρας της, Τζον Τραβόλτα, πάντοτε της έδινε την ελευθερία να κυνηγήσει τα όνειρά της.

H Κέιτ Μος απέκτησε το δικό της λουλούδι- «Αιθέρια ομορφιά»
Η Κέιτ Μος πέρασε από το Great Pavilion για να παρουσιάσει το λουλούδι «Kate Moss» και, αν και δεν συμμετείχε στην επιλογή του τριαντάφυλλου, υποστήριξε ότι η σύνδεση ήταν «μοιραία».

Οικογένεια, παρασκήνιο, ομερτά: Ο πρίγκιπας Χάρι προσπαθεί να επιστρέψει στην Αγγλία;
Παράλληλες παρεμβάσεις του βασιλιά Καρόλου και του πρίγκιπα Χάρι αναζωπυρώνουν τις φήμες για παρασκηνιακές κινήσεις συμφιλίωσης και πιθανή επιστροφή του δούκα του Σάσεξ στη Βρετανία

Ευρώπη: Οι «μάχες» της Ευρώπης με τις επόμενες εστίες αστάθειας και η νέα κανονικότητα για τους «27»
Από την πανδημία στο ενεργειακό σοκ, από την ακρίβεια στις γεωπολιτικές εντάσεις, η «έκτακτη ανάγκη» μοιάζει να γίνεται το νέο οικονομικό μοντέλο για την Ευρώπη.

Εξακομματική Βουλή στην Κύπρο – Τα αποτελέσματα στο 100% της καταμέτρησης
Ολοκληρώθηκε η καταμέτρηση στην Κύπρο. Πρώτος ο Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗΣΥ), με δεύτερο το ΑΚΕΛ, με μικρή διαφορά. Δεν υπάρχει κόμμα που να μπορεί να σχηματίσει μόνο του κυβέρνηση.

Το Ισραήλ σε προεκλογικό πυρετό – Γιατί μια ήττα Νετανιάχου δεν θα αλλάξει τίποτα
«Αυτοί οι διεκδικητές δεν αντιπροσωπεύουν ρήξη με τις πιο επιβλαβείς ιδεολογίες του Ισραήλ και την απαράδεκτη πολιτική πραγματικότητα που αυτές καλλιεργούν εδώ και δεκαετίες»

Θεσσαλονίκη: Με κατσαβίδι η δολοφονία του 67χρονου – Ο γιος φέρεται να έχει παραδεχθεί ότι είναι ο δράστης
Στη σύλληψη του 30χρονου γιου του 67χρονου που βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του στο Τριάδι του Δήμου Θέρμης, στη Θεσσαλονίκη. Ένα κατσαβίδι φαίνεται ότι ήταν το φονικό όπλο.

Αεροπορικά καύσιμα: Επιχείρηση «σώστε το καλοκαίρι» – Ο «στεγνός» Ιούλιος απομακρύνεται…
Με τις τιμές του πετρελαίου να κινούνται μεν πτωτικά αλλά πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι τα βλέμματα στρέφονται στον κίνδυνο μιας ενδεχόμενης σοβαρής κρίσης εφοδιασμού σε καύσιμα αεροσκαφών (το καλοκαίρι) με όλα τα σενάρια να βρίσκονται στο τραπέζι αλλά ένα από αυτά έχει αρχίσει να κερδίζει έδαφος…

Αφοπλισμός θα σήμαινε «ολοκληρωτική καταστροφή» λέει η Χεζμπολάχ – Ελπίζει σε συμφωνία που να περιλαμβάνει τον Λίβανο
«Ο αφοπλισμός της Χεζμπολάχ σημαίνει ολοκληρωτική καταστροφή και δεν μπορούμε να τον δεχθούμε», δήλωσε ο Ναΐμ Κάσεμ σε τηλεοπτική ομιλία του.

Ανταρσία στη μόδα; Η προφητεία της Μιράντα Πρίστλι, το Met Gala και το ανίερο προξενιό με τους Μπέζος
Το φετινό ανοιξιάτικο Met Gala εξελίχθηκε στην πιο εκρηκτική και αμφιλεγόμενη διοργάνωση στην ιστορία του θεσμού, φέρνοντας στο φως τη βαθιά ρήξη ανάμεσα στην ελίτ της μόδας και την κοινή γνώμη για τους Μπέζος

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

