Έχω παιδιά: Οι δικαιολογίες φέρνουν τα πάνω κάτω
Όλα όσα θα δούμε στο νέο επεισόδιο της κωμικής σειράς Έχω παιδιά. Απόψε, στις 20.50, στο MEGA
Η κωμική σειρά του MEGA, «Έχω παιδιά», επιστρέφει απόψε στις 20:50, με ένα επεισόδιο που υπόσχεται να μας χαρίσει άφθονο γέλιο και μια διαφορετική ματιά στην οικογενειακή ζωή.
Η Σάρα και ο Μιχάλης χρησιμοποιούν ως δικαιολογία τα παιδιά τους για να αποφύγουν φίλους και συνεργάτες, όμως το σχέδιο δεν αργεί να στραβώσει! Την ίδια ώρα, ο Τόνι αποφασίζει να αφήσει για λίγο τα τυχερά παιχνίδια και να επιδοθεί σε τουρνουά επιτραπέζιων με τον Σταύρο.
Το «Έχω παιδιά» συνεχίζει να προσφέρει ξεκαρδιστικές ματιές στην καθημερινότητα μιας οικογένειας και μας θυμίζει πως ακόμη και η ρουτίνα μπορεί να γίνει διασκεδαστική.
Τι θα δούμε στο νέο επεισόδιο της σειράς Έχω παιδιά.
Επεισόδιο 32 – «Δικαιολογίες»
Ο Μιχάλης και η Σάρα επικαλούνται υποχρεώσεις με τα παιδιά για να αποφύγουν τον Σταύρο, τον Στεφ και τη Σόφη, όμως η κίνηση αυτή τούς γυρίζει μπούμερανγκ. Παράλληλα, ο Σταύρος και ο Τόνι ξεκινούν ένα επικό τουρνουά επιτραπέζιων παιχνιδιών, ενώ η Αντιγόνη και ο Στέλιος προσπαθούν να διαχειριστούν τα απρόσμενα αποτελέσματα του τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού του Τάσου.
Πρωταγωνιστούν: Ευγενία Σαμαρά, Βασίλης Μαυρογεωργίου, Αθηνά Οικονομάκου, Νικόλας Παπαδομιχελάκης, Λάμπρος Φισφής, Μάκης Παπασημακόπουλος, Ανθή Ευστρατιάδου, Θεανώ Κλάδη, Γιάννης Τσουμαράκης
Στον ρόλο της Αντιγόνης, Μπέσσυ Μάλφα
Στον ρόλο του κυρ-Στέλιου, Ερρίκος Λίτσης
Και τα παιδιά: Αμαρυλλίς Καπίρη, Κωνσταντίνος Κουρογένης – Κόλτσης, Νικόλας Αλαφάκης
Σενάριο: Λάμπρος Φισφής
Σκηνοθεσία: Διονύσης Φερεντίνος
Διευθυντής Φωτογραφίας: Άκης Γεωργίου
Ενδυματολόγος: Κατερίνα Τσακότα
Σκηνογράφος: Τζoβάνι Τζανετής
Executive producers: Παναγιώτης Παπαχατζής-Κώστας Σάκκαρης
Εκτέλεση Παραγωγής: Αργοναύτες Α.E.
Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA – MEGA 2025 – 2026
