Harper’s Bazaar Greece: Το τεύχος Ιουνίου έρχεται αυτή την Κυριακή μαζί με το ΒΗΜΑ

Το τεύχος Ιουνίου του Harper’s Bazaar Greece κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή 24 Μαΐου με την εφημερίδα το ΒΗΜΑ και μας ταξιδεύει στη Γαλλική Ριβιέρα εγκαινιάζοντας το καλοκαίρι με μια chic διάθεση.

Η Kelly Piquet, το κομψό cover girl του τεύχους, φωτογραφίζεται με φόντο το πριγκιπάτο του Μονακό φορώντας σύγχρονες beachwear δημιουργίες. Κόρη του τρεις φορές παγκόσμιου πρωταθλητή της Formula 1 Nelson Piquet και σύντροφος του παγκόσμιου πρωταθλητή Max Verstappen, μιλάει αποκλειστικά στο Harper’s Bazaar Greece για τη σύγχρονη θηλυκότητα, τη μητρότητα και την αξία της εσωτερικής εξέλιξης. «Το να κινούμαι ανάμεσα σε διαφορετικές κουλτούρες και επαγγελματικούς κόσμους με έμαθε να προσαρμόζομαι χωρίς να χάνω τον πυρήνα μου» λέει, αποκαλύπτοντας τη γαλήνια και πολύπλευρη φύση της.

Το ντένιμ κυριαρχεί και τη θερινή σεζόν. Από το street style attitude μέχρι τις πιο polished εμφανίσεις, παραμένει διαχρονικό, ισορροπώντας ανάμεσα στο cool και στην ανάλαφρη θηλυκότητα. Μαζί του το μαντίλι, απόλυτα ευέλικτο και απελευθερωμένο από στυλιστικούς κανόνες, αναδεικνύεται το πιο πολυμορφικό αξεσουάρ, ενώ τα balloon pants φέρνουν νέα κίνηση στη σιλουέτα με γλυπτικούς όγκους και relaxed αισθητική δημιουργώντας μια fashion-forward γκαρνταρόμπα, που συνδυάζει άνεση και στυλ.

Το καλοκαίρι η επιδερμίδα χρειάζεται ανάλαφρες υφές και αποτελεσματική φροντίδα. Αντηλιακά σε υφές που εφαρμόζονται εύκολα σε επαναλαμβανόμενες στρώσεις προστατεύουν χωρίς να βαραίνουν, ενώ οι μάσκες ενυδάτωσης και οι οροί με βιταμίνη C ή νιασιναμίδη ανανεώνουν και θωρακίζουν τη λάμψη της επιδερμίδας. Παράλληλα, το μακιγιάζ του καλοκαιριού παίζει με αντιφάσεις: λαμπερές glowy υφές συνδυάζονται με ματ χαρίζοντας φωτεινή, αλλά φυσική όψη. Στα αρώματα οι φλοράλ νότες συναντούν γκουρμέ και ξυλώδεις τόνους προσθέτοντας βάθος και ένταση στην προσωπική signature αύρα σας.

O Matthieu Blazy, ο πολυτάλαντος καλλιτεχνικός διευθυντής της Chanel, έχει φέρει νέα πνοή στον 116χρονο οίκο Chanel εστιάζοντας στην αυθεντική γοητεία και τη σύγχρονη κομψότητα. Με έμπνευση από την ποικιλοµορφία των ανθρώπων που συναντά καθημερινά και την ιστορία της Coco Chanel, δημιουργεί συλλογές που συνδυάζουν τεχνική δεξιοτεχνία, φαντασία και προσωπικότητα. Από τις μεγαλοπρεπείς haute couture πασαρέλες έως τα Métiers d’art shows σε ασυνήθιστα αστικά σκηνικά, ο Blazy σχεδιάζει ρούχα που «μιλούν» σε κάθε γυναίκα και άνδρα κάνοντας τον οίκο πιο ζωντανό, σύγχρονο και προσβάσιμο από ποτέ.

«Συνειδητοποίησα ότι, τελικά, η τέχνη δεν είναι μόνο γνώση, είναι και εμπειρία, ένας τρόπος να βλέπεις και να αντιλαμβάνεσαι τα ερεθίσματα γύρω σου» τονίζει η Φανή Τσατσάια, γενική διευθύντρια του MOMus, του Μητροπολιτικού Οργανισμού Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης. Η ίδια μιλάει στο Harper’s Bazaar Greece με την ακρίβεια ανθρώπου που σήµερα καλείται να κρατάει σε ισορροπία προϋπολογισµούς, ανθρώπους, θεσµικές αποστολές, µεγάλες διοργανώσεις και οµάδες που δηµιουργούν σύµπαντα τέχνης κι εμείς δεν έχουμε παρά να τη θαυμάσουμε!

Bazaar Casa Special Deco: Το καλοκαιρινό αφιέρωμα στο interior design φέρνει έμπνευση και στυλ στο σπίτι σας. Από τις πιο εμβληματικές στιγμές της Milan Design Week έως έναν επίγειο παράδεισο στην καρδιά του Αιγαίου, αναδεικνύονται οι τελευταίες τάσεις στη διακόσμηση. Ξεχωριστή θέση κατέχει η «Villa Colette», όπου η τέχνη του slow living επαναπροσδιορίζει την έννοια της πολυτέλειας μέσα από φωτεινούς χώρους, αρχιτεκτονική και καθημερινές τελετουργίες απόλυτης ηρεμίας.