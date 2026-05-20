Η τελευταία προπόνηση του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ και… τώρα ΟΑΚΑ! (vid)

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Το βλέμμα όλων στον Ολυμπιακό βρίσκεται προφανώς στο Final Four της Euroleague, το οποίο θα διεξαχθεί στην Αθήνα και το «T-Center» (22-24/5).

Το απόγευμα της Τετάρτης (20/5) οι Πειραιώτες πραγματοποίησαν την τελευταία τους προπόνηση στο ΣΕΦ. Και από την Πέμπτη (21/5) θα μπουν σε… ρυθμούς ΟΑΚΑ, καθώς θα κάνουν εκεί την τελευταία τους προπόνηση πριν το Final Four.

Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι η αποστολή κατέφτασε, χωρίς προβλήματα, στο ξενοδοχείο όπου θα καταλύσει για το τουρνουά.

«Τελευταία προπόνηση στο ΣΕΦ πριν το Final Four της Euroleague. Αφοσιωμένοι. Συγκεντρωμένοι στον στόχο», αναφέρεται στο post της ΚΑΕ, με το μήνυμα να είναι κάτι παραπάνω από ξεκάθαρο.