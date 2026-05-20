Στεγαστικό: Οι προκλήσεις της Gen Z στο στεγαστικό – Γιατί η αγορά κατοικίας στις ΗΠΑ είναι γένους θηλυκού
Διεθνής Οικονομία 20 Μαΐου 2026, 17:13

Στεγαστικό: Οι προκλήσεις της Gen Z στο στεγαστικό – Γιατί η αγορά κατοικίας στις ΗΠΑ είναι γένους θηλυκού

«Οι γυναίκες πλέον ξεπερνούν τους άνδρες και στη φοίτηση στο πανεπιστήμιο, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε υψηλότερα εισοδήματα», λέει επικεφαλής οικονομολόγος της αμερικανικής ένωσης μεσιτών NAR

Ιωάννα Κουμπαρέλη
ΕπιμέλειαΙωάννα Κουμπαρέλη
Ενώ στην Ευρώπη, η απόκτηση πρώτης κατοικίας φαντάζει άπιαστο όνειρο για τους περισσότερους νέους και νέες της Gen Z, στις ΗΠΑ τα τελευταία στοιχεία αποκαλύπτουν μια ενδιαφέρουσα τάση: οι ανύπαντρες αυτής της γενιάς υπερτερούν των ανδρών στην αγορά πρώτης κατοικίας.

Το ποσοστό αγοράς πρώτης κατοικίας στις ΗΠΑ έπεσε στο χαμηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί από το 1981

Σύμφωνα με έρευνα της αμερικανικής ένωσης μεσιτών NAR, στο σύνολο των αγοραστών οι ανύπαντρες γυναίκες της Gen Z αντιπροσωπεύουν το 35% ενώ οι ανύπαντροι άνδρες το 18%. Στον αντίποδα βρίσκεται η Ευρώπη, όπου η λεγόμενη «generation rent» βιώνει με τον πλέον οδυνηρό τρόπο τη στεγαστική κρίση.

Τα στοιχεία της NAR αποτελούν το πιο πρόσφατο σημάδι ότι ανάμεσα στους ανύπαντρους που αποκτούν ιδιόκτητη κατοικία, οι γυναίκες συγκεντρώνουν τα υψηλότερα ποσοστά. Στο σύνολο των ηλικιακών ομάδων, οι ανύπαντρες αποτελούσαν το ένα τέταρτο του συνόλου των αγοραστών κατοικιών κατά την περίοδο Ιουλίου 2024 – Ιουνίου 2025. Αντιθέτως, οι άνδρες αυτής της κατηγορίας αντιπροσώπευαν το 11% του συνόλου των αγορών κατοικιών.

Η αμερικανική έρευνα περιελάμβανε αγοραστές κατοικιών από διάφορες γενιές, από τη Gen Z (18 -26 ετών), έως τη Σιωπηλή Γενιά (80 – 100 ετών). Το δείγμα αφορούσε όσους απέκτησαν σπίτι από το καλοκαίρι του 2024 έως το καλοκαίρι του 2025. Σύμφωνα με τα στοιχεία, καμία άλλη γενιά εκτός της Ζ δεν είχε μεγαλύτερο ποσοστό ανύπαντρων γυναικών αγοραστών πρώτης κατοικίας.

Αυτή είναι μια μακροχρόνια τάση που χρονολογείται τουλάχιστον από το 1981. Το 2006, στο αποκορύφωμα της έκρηξης της αγοράς ακινήτων στα μέσα της δεκαετίας του 2000, το ποσοστό των κατοικιών που αγοράστηκαν από ανύπαντρες έφτασε στο 22%. Όσον αφορά τους ανύπαντρους άνδρες, το ποσοστό τους στην ιδιοκτησία κατοικιών έφτασε στο 12% το 2010.

Οι ειδικοί λένε ότι δεν υπάρχει μια γενική απάντηση στο ερώτημα γιατί, σε όλες τις γενιές, οι ανύπαντρες γυναίκες ξεπερνούν αριθμητικά τους ανύπαντρους άνδρες ως ιδιοκτήτες κατοικιών.

Σύμφωνα με την Τζέσικα Λοτζ, αναπληρώτρια επικεφαλής οικονομολόγο της NAR, οι γυναίκες πλέον ξεπερνούν τους άνδρες και στη φοίτηση στο πανεπιστήμιο, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε υψηλότερα εισοδήματα. Επίσης, τείνουν να έχουν έντονη επιθυμία να αποκτήσουν δική τους κατοικία ως μέσο για να εξασφαλίσουν την ανεξαρτησία τους, κάτι που ιστορικά δεν μπορούσαν να επιτύχουν εύκολα μόνες τους.

«Μόνο από τη δεκαετία του 1970 οι γυναίκες απέκτησαν τη νομική δυνατότητα να συνάψουν στεγαστικό δάνειο με δική τους ευθύνη. Και το έχουν αγκαλιάσει αυτό, και μάλιστα με μεγάλο ενθουσιασμό», προσθέτει η Λοτζ.

Οι προκλήσεις της Gen Z και η επιθυμία τους για ανεξαρτησία

Συνολικά, κατά τη διάρκεια της περιόδου της έρευνας, τα μέλη της εν λόγω γενιάς εξακολουθούσαν να αποτελούν μόνο το 4% του συνόλου των αγοραστών, ενώ το ποσοστό των κατοικιών που αγοράστηκαν ως πρώτη κατοικία σε όλες τις ηλικίες έπεσε στο χαμηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί από το 1981.

Οι άνθρωποι που αγοράζουν πρώτη κατοικία συχνά δεν διαθέτουν κεφάλαιο από προηγούμενο ακίνητο για να καλύψουν την προκαταβολή. Όπως λέει η 27χρονη Μπρι Λαφλουέρ στο Associated Press, επί σειρά ετών αποταμίευε τον μισό μισθό της, δούλευε σε δύο δουλειές και με τη βοήθεια μιας αγοράς ακινήτων που βρισκόταν σε ύφεση, αγόρασε σπίτι το 2023. «Πάντα ήμουν πολύ ανεξάρτητη και απλώς ήθελα το δικό μου σπίτι για να έχω ησυχία και ηρεμία» εξηγεί.

Οι επίδοξοι ιδιοκτήτες της Gen Z αντιμετωπίζουν μια σειρά προκλήσεων για να μπορέσουν να αγοράσουν σπίτι, αφού βρίσκονται στο ξεκίνημα της καριέρας τους. Σύμφωνα με τα στοιχεία του 2024, το μέσο ετήσιο εισόδημά τους ήταν το χαμηλότερο σε σύγκριση με τους αγοραστές κατοικιών όλων των άλλων γενεών. Η Μπρι είναι δημιουργός περιεχομένου για μια εταιρεία βιντεοπαιχνιδιών και μέχρι να τα καταφέρει ζούσε με τη μητέρα της, προκειμένου να μαζέψει τα 20.000 δολάρια που απαιτούνταν για την προκαταβολή.

Τα χρόνια της ραγδαίας ανόδου των τιμών των κατοικιών έχουν περιορίσει έτι περαιτέρω τη δυνατότητα αγοράς. Αν και η αύξηση των τιμών των κατοικιών στις ΗΠΑ έχει επιβραδυνθεί και οι τιμές έχουν μειωθεί σε πολλές μητροπολιτικές περιοχές, σε γενικές γραμμές οι τιμές εξακολουθούν να αυξάνονται. Η μέση τιμή πώλησης έχει σημειώσει αύξηση 0,9% σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα, σύμφωνα με την NAR.

Ωστόσο, κάποιοι αγοραστές κατοικιών της Gen Ζ είναι πιο πιθανό να λάβουν οικονομική βοήθεια από την οικογένειά τους, ενώ για άλλους η μόνη επιλογή είναι να δημιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες ώστε μπορέσουν να κάνουν αποταμίευση.

Η δημιουργός περιεχομένου για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Μαράια Μπέρι θυμάται τις στερήσεις που υπέμενε, όταν μετά την αποφοίτηση από το πανεπιστήμιο οι συμφοιτητές της έβγαιναν έξω και διασκέδαζαν: «Δεν έβγαινα και οδηγούσα ένα παλιό σαραβαλάκι. Δεν ήταν καθόλου διασκεδαστικό», λέει η ίδια. Όμως, η λιτότητα απέδωσε καρπούς το 2023 και η νεαρή κοπέλα απέκτησε το δικό της σπίτι στο Τσάρλεστον του Τενεσί.

Η εικόνα στην Ευρώπη

Η πλειονότητα των νέων ανθρώπων – ανεξαρτήτως φύλου – παραμένει στο πατρικό σπίτι ή νοικιάζει, καθώς η ψαλίδα ανάμεσα στους μισθούς και τις τιμές των ακινήτων καθιστά αδύνατη την αγορά.

Σύμφωνα με έρευνα της RE/MAX του 2025, το 37% των Ευρωπαίων που ζουν μόνοι πιστεύουν ότι δεν θα καταφέρουν ποτέ να αγοράσουν σπίτι. Ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι πάνω από ένας στους τέσσερις (26%) που σχεδιάζει να αγοράσει κατοικία αναφέρει την απόκτηση συντρόφου ως πρακτική λύση – αυτή είναι η τρίτη πιο συχνή απάντηση μετά την αύξηση μισθού και τη μετακόμιση σε φθηνότερη περιοχή.

Το ποσοστό είναι ιδιαίτερα υψηλό στους νέους της Gen Z (35%) που φαίνεται να είναι πιο πραγματιστές από τους Millennials (25%).  Η ίδια έρευνα έδειξε ότι οι άγαμοι διαθέτουν πολύ μικρότερη ακίνητη περιουσία σε σύγκριση με εκείνους που είναι ζευγάρια – 49% όσων ζουν μόνοι έναντι 72% των ζευγαριών.

Στην Ελλάδα ειδικά, τα στοιχεία είναι ανησυχητικά. Ο ετήσιος πληθωρισμός της στέγασης, στο 13,8% χτυπάει καμπανάκι, ενώ αθροιστικά από το 2020, ο δείκτης τιμών καταναλωτή στη στέγαση έχει αυξηθεί σχεδόν κατά 40%.

Το ίδιο διάστημα τα ενοίκια, σε μεγάλα αστικά κέντρα όπως η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη έχουν αυξηθεί σωρευτικά έως και πάνω από 50%, όπως αποτυπώνεται στις αγγελίες ακινήτων. Δεν είναι τυχαίο ότι η ιδιοκατοίκηση έχει υποχωρήσει ραγδαία στο 69%, ενώ στο κέντρο της Αθήνας σύμφωνα με υπολογισμούς της ΤτΕ είναι κάτω από 65%.

Ως αποτέλεσμα της στεγαστικής κρίσης σε συνθήκες οικονομικής πίεσης, πολλοί εκπρόσωποι της Gen Ζ φαίνεται να καθυστερούν σημαντικά ορόσημα ζωής παρατείνοντας την οικονομική εξάρτηση από την οικογένεια. Και παρόλο ότι στις ΗΠΑ, οι νέοι – και περισσότερο οι γυναίκες – έχουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν με θυσίες και επιμονή την ανεξαρτησία τους μέσω της ιδιοκατοίκησης, στην Ευρώπη το ίδιο όνειρο συχνά αναβάλλεται επ’ αόριστον.

Φράιμπουργκ – ‘Αστον Βίλα 0-3: Κυρίαρχοι οι «χωριάτες», σήκωσαν το Europa League!
Europa League 20.05.26

Φράιμπουργκ – ‘Αστον Βίλα 0-3: Κυρίαρχοι οι «χωριάτες», σήκωσαν το Europa League!

Η Άστον Βίλα δεν άφησε περιθώριο στην Φράιμπουργκ και με γκολ των Τιλεμανς (41'), Μπουτεντια (45+3') και Ρότζερς επικράτησε στον τελικό της Κωνσταντινούπολης με 3-0 και κατέκτησε το Europa League.

Σύνταξη
«Ως εδώ» λέει η αντιπολίτευση για τις υποκλοπές: Στα άκρα η κόντρα του ΠΑΣΟΚ με την κυβέρνηση – Προς νέα θεσμική εκτροπή για την εξεταστική
Πολιτική Γραμματεία 20.05.26

«Ως εδώ» λέει η αντιπολίτευση για τις υποκλοπές: Στα άκρα η κόντρα του ΠΑΣΟΚ με την κυβέρνηση – Προς νέα θεσμική εκτροπή για την εξεταστική

Στην πρώτη γραμμή της πολιτικής επικαιρότητας επανέρχονται οι υποκλοπές, καθώς το ΠΑΣΟΚ αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης κατηγορούν την κυβέρνηση για νέα επιχείρηση συγκάλυψης, μετά την κατάθεση του διοικητή της ΕΥΠ στην επιτροπή της Βουλής και την απουσία Τζαβέλλα. Την ίδια ώρα, η κόντρα Κακλαμάνη - Ανδρουλάκη για το θέμα της εξεταστικής παίρνει νομικές διαστάσεις

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Google: Η αναζήτηση στο διαδίκτυο αλλάζει θεαματικά – Το «γκουγκλάρισμα» δεν θα είναι ξανά ίδιο
Τεχνολογία 20.05.26

Η αναζήτηση στο διαδίκτυο αλλάζει θεαματικά - Το «γκουγκλάρισμα» δεν θα είναι ξανά ίδιο

Η Google αλλάζει τη μηχανή αναζήτησης για πρώτη φορά μετά από 25 χρόνια με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης παρεμβαίνοντας στον τρόπο πρόσβασης στη γνώση στο διαδίκτυο.

Σύνταξη
Μια Μουσολίνι νικήτρια στο Big Brother Ιταλίας – Ανιψιά της Σοφία Λόρεν, εγγονή του φασίστα και το πλυντήριο της trash tv
«Ξέπλυμα» 20.05.26

Μια Μουσολίνι νικήτρια στο Big Brother Ιταλίας – Ανιψιά της Σοφία Λόρεν, εγγονή του φασίστα και το πλυντήριο της trash tv

Από την ακροδεξιά και το Ευρωκοινοβούλιο... στην κορυφή του ιταλικού Big Brother της Ιταλίας, η Αλεσάντρα Μουσολίνι εξαργυρώνει το νοσηρό επώνυμο της με απόλυτη τηλεθέαση

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Έντονο τηλεφώνημα Νετανιάχου – Τραμπ για την νέα πρόταση – Πώς διαμορφώνονται τα στρατόπεδα στις ΗΠΑ
Πόλεμος vs Ειρήνης 20.05.26

Έντονο τηλεφώνημα Νετανιάχου – Τραμπ για την νέα πρόταση – Πώς διαμορφώνονται τα στρατόπεδα στις ΗΠΑ

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε τηλεφώνημα με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, με την παρουσία των Βανς, Ρούμπιο, Χέγκσεθ, Γουίτκοφ και Κούσνερ.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Φράιμπουργκ – Άστον Βίλα: Τα δύο εντυπωσιακά γκολ των Άγγλων για το 2-0 στο ημίχρονο (vids)
Ποδόσφαιρο 20.05.26

Φράιμπουργκ – Άστον Βίλα: Τα δύο εντυπωσιακά γκολ των Άγγλων για το 2-0 στο ημίχρονο (vids)

Δείτε βίντεο με τα δύο εξαιρετικά γκολ που πέτυχε η Άστον Βίλα στο ημίχρονο με τους Τίλεμανς στο 41′ και με τον Μπουέντια στο 45+3′, χάρη στα οποία προηγήθηκε με 2-0 κόντρα στη Φράιμπουργκ.

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Μπαρτσελονέτα 9-12: Δυνατή «προπόνηση» για τους Πειραιώτες ενόψει Final Four
Πόλο 20.05.26

Ολυμπιακός – Μπαρτσελονέτα 9-12: Δυνατή «προπόνηση» για τους Πειραιώτες ενόψει Final Four

Με ήττα 12-9 από την Μπαρτσελονέτα, ολοκλήρωσε ο Ολυμπιακός τις υποχρεώσεις του στους «8» του Champions League. Χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον το ματς καθώς αμφότεροι έχουν προκριθεί στο final-4.

Σύνταξη
Ο Θοδωρής Κολυδάς «δείχνει» τις περιοχές που πρέπει να διερευνηθούν για την οσμή αερίου στην Αττική
HYSPLIT 20.05.26

Ο Θοδωρής Κολυδάς «δείχνει» τις περιοχές που πρέπει να διερευνηθούν για την οσμή αερίου στην Αττική

Με ανάρτηση και εκτενές άρθρο στην προσωπική του ιστοσελίδα, ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς δείχνει βασιζόμενος σε ειδικό μοντέλο, ποιες περιοχές πρέπει να ελεγχθούν.

Σύνταξη
Κανονικά θα πραγματοποιηθεί το φιλικό Ελλάδα – Ιταλία – Η σύνθεση των Ιταλών
Ποδόσφαιρο 20.05.26

Κανονικά θα πραγματοποιηθεί το φιλικό Ελλάδα – Ιταλία – Η σύνθεση των Ιταλών

Κανονικά θα διεξαχθεί στις 7 Ιουνίου το φιλικό παιχνίδι, ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ιταλία στο Παγκρήτιο Στάδιο. Με ανανεωμένη σύνθεση θα αγωνιστούν τελικά οι Ιταλοί και όχι με την Κ-21.

Σύνταξη
Final Four: Απαγόρευση συναθροίσεων και μοτοπορειών στο κέντρο της Αθήνας
Ελλάδα 20.05.26

Απαγόρευση συναθροίσεων και μοτοπορειών στο κέντρο της Αθήνας - Οι οδοί, οι μέρες και οι ώρες εφαρμογής του μέτρου

Δεν θα επιτραπούν συναθροίσεις και μοτοπορείες για λόγους ασφαλείας στο πλαίσιο της διεξαγωγής του EUROLEAGUE FINAL FOUR ATHENS 2026 με απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών.

Σύνταξη
Τελικός Europa League 2026 – Το είδαμε κι αυτό, οπαδοί της Άστον Βίλα έκλεψαν ντελιβερά! (vid)
Ποδόσφαιρο 20.05.26

Το είδαμε κι αυτό: Οπαδοί της Άστον Βίλα έκλεψαν ντελιβερά! (vid)

Σε βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο κι έγινε viral μέσα σε λίγη ώρα οπαδοί της Άστον Βίλα κλέβουν παραγγελία από έναν διανομέα, ο οποίος αδυνατεί - όπως είναι φυσικό- αντιδράσει.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Στέλεχος Φενέρμπαχτσε: «Θα έχουμε πάνω από τέσσερις χιλιάδες οπαδούς στην Αθήνα»
Μπάσκετ 20.05.26

Στέλεχος Φενέρμπαχτσε: «Θα έχουμε πάνω από τέσσερις χιλιάδες οπαδούς στην Αθήνα»

Όπως εκτιμά διοικητικό στέλεχος της Φενέρμπαχτσε, περισσότεροι από τέσσερις χιλιάδες οπαδοί της τουρκικής ομάδας θα στηρίξουν την ομάδα του Γιασικεβίτσιους στο F-4 της Αθήνας.

Σύνταξη
Η εικόνα του Ολυμπιακού κόντρα στις ομάδες του final 4
Euroleague 20.05.26

Η εικόνα του Ολυμπιακού κόντρα στις ομάδες του final 4

Ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος για το μεγάλο ραντεβού της Αθήνας, με τους ερυθρόλευκους να μετρούν αντίστροφα για το… συναπάντημα με τη Φενέρμπαχτσε. Τι έχει κάνει όμως στη regular season απέναντι στις ομάδες του Final Four.

Σύνταξη
Κρίση στη Μέση Ανατολή: Πώς να ταξιδέψετε αυτό το καλοκαίρι χωρίς απρόοπτα, ακυρώσεις και επιπλέον έξοδα
Κόσμος 20.05.26

Πώς να ταξιδέψετε αυτό το καλοκαίρι χωρίς απρόοπτα, ακυρώσεις και επιπλέον έξοδα

Ακριβότερα εισιτήρια, πιθανές ακυρώσεις και αλλαγές τελευταίας στιγμής. Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή απειλεί να περιπλέξει τις καλοκαιρινές διακοπές και η ΕΕ υπενθυμίζει στους ταξιδιώτες τα δικαιώματά τους

Σύνταξη
EPPO: Στη δημοσιότητα οι δύο επιστολές της Κοβέσι για την τροπολογία Φλωρίδη
Ελλάδα 20.05.26

Στη δημοσιότητα οι δύο επιστολές της Κοβέσι για την τροπολογία Φλωρίδη

Οι ανησυχίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον περιορισμό των εξουσιών της, οι επιστολές Κοβέσι σε Φλωρίδη, οι κυβερνητικές διευκρινίσεις και η μομφή για «περιθωριοποίηση της χώρας από τον ευρωπαϊκό πυρήνα του δικαίου και της δημοκρατίας».

Σύνταξη
Ευρωκοινοβούλιο: Ο συμπρόεδρος των Πρασίνων παραιτείται παραδεχόμενος «ανάρμοστες σχέσεις»
Βρυξέλλες 20.05.26

Ευρωκοινοβούλιο: Ο συμπρόεδρος των Πρασίνων παραιτείται παραδεχόμενος «ανάρμοστες σχέσεις»

Ο συμπρόεδρος της Ομάδας των Πρασίνων στο Ευρωκοινοβούλιο, Μπας Άικχουτ, ανακοίνωσε την παραίτησή του τόσο από βουλευτής όσο και από την ηγεσία. Στη δήλωσή του παραδέχθηκε ότι «δεν έκανε πάντα το σωστό».

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Μπαρτσελονέτα
Άλλα Αθλήματα 20.05.26

LIVE: Ολυμπιακός – Μπαρτσελονέτα

LIVE: Ολυμπιακός – Μπαρτσελονέτα. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Μπαρτσελονέτα για την 6η και τελευταία αγωνιστική των προημιτελικών ομίλων του Champions League. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
