Τον τρόμο έζησε μία οικογένεια στη Ναύπακτο, όταν ενώ κινούνταν στο δρόμο διαπίστωσαν ξαφνικά πως το τιμόνι δεν ανταποκρινόταν σωστά και το όχημα δυσκολευόταν να στρίψει.

Σύμφωνα με το agriniosite.gr, οι επιβάτες του οχήματος σταμάτησαν στην άκρη του δρόμου, άνοιξαν το καπώ και είδαν ένα τεράστιο φίδι τυλιγμένο στους ιμάντες του κινητήρα.

Άμεσα κλήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, άνδρες της οποίας έσπευσαν στο σημείο και κατάφεραν να απεγκλωβίσουν με προσοχή το ερπετό χωρίς να τραυματιστεί κανείς.

Το φίδι αφέθηκε ελεύθερο στο φυσικό του περιβάλλον.