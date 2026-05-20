Ναύπακτος: Απίστευτο περιστατικό – Φίδι μπλόκαρε τιμόνι αυτοκινήτου
Τεράστιο φίδι μπλόκαρε το τιμόνι αυτοκινήτου σε αυτοκίνητο στην Ναύπακτο
- Ρόδος: Σήμερα οι κηδείες της 57χρονης μητέρας και της κόρης της που σκοτώθηκαν στο φρικτό τροχαίο
- Πατέρας Κυριακής Γρίβα: «Μόνο ο ειδικός φρουρός ζήτησε συγγνώμη – Έδωσαν στο δράστη χρόνο και χώρο να δράσει»
- Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για τις παιδικές κατασκηνώσεις - Προθεσμία και δικαιούχοι - Πώς γίνεται η επιλογή
- Απίστευτο περιστατικό - Φίδι μπλόκαρε τιμόνι αυτοκινήτου
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Τον τρόμο έζησε μία οικογένεια στη Ναύπακτο, όταν ενώ κινούνταν στο δρόμο διαπίστωσαν ξαφνικά πως το τιμόνι δεν ανταποκρινόταν σωστά και το όχημα δυσκολευόταν να στρίψει.
Σύμφωνα με το agriniosite.gr, οι επιβάτες του οχήματος σταμάτησαν στην άκρη του δρόμου, άνοιξαν το καπώ και είδαν ένα τεράστιο φίδι τυλιγμένο στους ιμάντες του κινητήρα.
Άμεσα κλήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, άνδρες της οποίας έσπευσαν στο σημείο και κατάφεραν να απεγκλωβίσουν με προσοχή το ερπετό χωρίς να τραυματιστεί κανείς.
Το φίδι αφέθηκε ελεύθερο στο φυσικό του περιβάλλον.
- ΥΠΕΞ: Τάχιστα θα γίνουν οι διαδικασίες επαναπατρισμού των Ελλήνων που συμμετείχαν στον Global Sumud Flotilla
- Η Κάιλι Μινόγκ μιλάει για τη μάχη του καρκίνου μαστού 20 χρόνια μετά – «Με συνοδεύει ακόμα και σήμερα»
- Πληθωρισμός: Στο 4,6% τον Απρίλιο – Στο 3% στην ευρωζώνη
- Ναύπακτος: Απίστευτο περιστατικό – Φίδι μπλόκαρε τιμόνι αυτοκινήτου
- Ιράν: Απειλεί με επέκταση του πολέμου «πολύ πέραν» της Μέσης Ανατολής σε περίπτωση νέας επίθεσης
- Το διπλό «μέτωπο» του ΠΑΣΟΚ απέναντι στη ΝΔ και η απόφαση του συνεδρίου – Παρών ο Ανδρουλάκης στη Βουλή
- Live streaming η παρουσίαση των εισιτηρίων διαρκείας του Ολυμπιακού
- Ρόδος: Τι αναφέρει η έκθεση για το τροχαίο που στοίχισε τη ζωή σε μητέρα και κόρη
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις