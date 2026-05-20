Πληθωρισμός: Στο 4,6% τον Απρίλιο – Στο 3% στην ευρωζώνη
Τα οριστικά στοχιεία της Eurostat επιβεβαιώνουν ότι ο πληθωρισμός αναζωπυρώνεται
Στο 4,6% διαμορφώθηκε ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Απρίλιο του 2026, σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία της Eurostat.
Ο ετήσιος πληθωρισμός στην ευρωζώνη ανήλθε σε 3% τον Απρίλιο σε ετήσια βάση, σημειώνοντας αύξηση από το 2,6% του Μαρτίου. Ένα χρόνο νωρίτερα, το ποσοστό ήταν 2,2%.
Ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν 3,2% τον Απρίλιο, αυξημένος από 2,8% τον Μάρτιο. Ένα χρόνο νωρίτερα, το ποσοστό ήταν 2,4%.
Τα χαμηλότερα ετήσια ποσοστά καταγράφηκαν στη Σουηδία (0,5%), τη Δανία (1,2%) και την Τσεχία (2,1%). Τα υψηλότερα ετήσια ποσοστά καταγράφηκαν στη Ρουμανία (9,5%), τη Βουλγαρία (6%) και την Κροατία (5,4%). Σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2026, ο ετήσιος πληθωρισμός μειώθηκε σε 5 κράτη μέλη, παρέμεινε σταθερός σε ένα και αυξήθηκε σε 21.
Τον Απρίλιο του 2026, οι υπηρεσίες (+1,38 ποσοστιαίες μονάδες), η ενέργεια (+0,99 ποσοστιαίες μονάδες), τα τρόφιμα, το αλκοόλ και ο καπνός (+0,46 ποσοστιαίες μονάδες) και τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (+0,20 ποσοστιαίες μονάδες) συνέβαλαν ανοδικά στον ετήσιο ρυθμό πληθωρισμού της ευρωζώνης.
Τα στοχεία της ΕΛΣΤΑΤ
Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο πληθωρισμός τον Απρίλιο εκτοξεύτηκε στο 5,4% έναντι 3,9% τον Μάρτιο του 2026.
Καύσιμα, ενέργεια, μεταφορές και βασικά είδη διατροφής συνθέτουν ένα περιβάλλον διαρκών ανατιμήσεων, περιορίζοντας την αγοραστική δύναμη και ενισχύοντας τη συγκράτηση δαπανών.
Με βάση τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, μεγαλύτερη πίεση άσκησε το κόστος των μεταφορών, το οποίο αυξήθηκε κατά 10% σε σύγκριση με τον περσινό Απρίλιο.
Άλμα καταγράφηκε στο πετρέλαιο κίνησης (+32,4% σε ετήσια βάση), στη βενζίνη (+17,1%) και άλλου είδους καύσιμα (+42,4%). Αυξημένο κατά 18,6% ήταν και το κόστος μεταφοράς επιβατών με αεροπλάνο.
Το κόστος των τροφίμων και μη αλκοολούχων ποτών σημείωσε αύξηση 4,4%, με τις τιμές του μοσχαριού να ανεβαίνουν κατά 19,2%, σε αρνί και κατσίκι κατά 13,3%, σε μαργαρίνη και φυτικά έλαια κατά 11,6%, μεταξύ άλλων.
Ισχυρές ανατιμήσεις διατηρήθηκαν και στα ενοίκια με ετήσιο ρυθμό 7,6%, με την επισκευή και συντήρηση κατοικιών στο 7,3%.
Στον κλάδο της ενέργειας, οι τιμές του πετρελαίου θέρμανσης ήταν αυξημένες κατά 53,2% ετησίως τον Απρίλιο, του φυσικού αερίου κατά 19,3% και του ηλεκτρισμού κατά 14%.
