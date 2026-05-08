Σημαντική είδηση:
08.05.2026 | 10:08
Κλειστή η Καραγιώργη Σερβίας λόγω θραύσης αγωγού
Έκρηξη του πληθωρισμού στο 5,4% τον Απρίλιο – Σε κλοιό ανατιμήσεων τα βασικά αγαθά και η ενέργεια
Οικονομικές Ειδήσεις 08 Μαΐου 2026, 12:26

Έκρηξη του πληθωρισμού στο 5,4% τον Απρίλιο – Σε κλοιό ανατιμήσεων τα βασικά αγαθά και η ενέργεια

Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τον πληθωρισμό και την ακρίβεια που προσπαθούν να αντιμετωπίσουν οι καταναλωτές

Χανταϊός: Τι φοβούνται οι επιστήμονες του Χάρβαρντ;

Έκρηξη στο 5,4% παρουσίασε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο έναντι 3,9% τον Μάρτιο του 2026.

Καύσιμα, ενέργεια, μεταφορές και βασικά είδη διατροφής συνθέτουν ένα περιβάλλον διαρκών ανατιμήσεων, περιορίζοντας την αγοραστική δύναμη και ενισχύοντας τη συγκράτηση δαπανών.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις αρμόδιων παραγόντων, οι πιέσεις στους καταναλωτές θα ενταθούν τους επόμενους μήνες, καθώς το κύμα ανατιμήσεων δεν αναμένεται να «ξεφουσκώσει».

Ο πληθωρισμός

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, μεγαλύτερη πίεση άσκησε το κόστος των μεταφορών, το οποίο αυξήθηκε κατά 10% σε σύγκριση με τον περσινό Απρίλιο.

Άλμα καταγράφηκε στο πετρέλαιο κίνησης (+32,4% σε ετήσια βάση), στη βενζίνη (+17,1%) και άλλου είδους καύσιμα (+42,4%). Αυξημένο κατά 18,6% ήταν και το κόστος μεταφοράς επιβατών με αεροπλάνο.

Το κόστος των τροφίμων και μη αλκοολούχων ποτών σημείωσε αύξηση 4,4%, με τις τιμές του μοσχαριού να ανεβαίνουν κατά 19,2%, σε αρνί και κατσίκι κατά 13,3%, σε μαργαρίνη και φυτικά έλαια κατά 11,6%, μεταξύ άλλων.

Σύγκριση Απριλίου 2026 με Μάρτιο 2026

Η αύξηση του Γενικού ΔΤΚ κατά 1,5% τον μήνα Απρίλιο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Μαρτίου 2026, προήλθε κυρίως από τις μεταβολές στις ακόλουθες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών:

1. Από τις αυξήσεις των δεικτών κατά:

• 4,5% στην ομάδα Ένδυση και υπόδηση, λόγω επαναφοράς των τιμών στα επίπεδα πριν από τις χειμερινές εκπτώσεις.

• 4,4% στην ομάδα Στέγαση, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ενοίκια κατοικιών, ηλεκτρισμό, φυσικό αέριο, πετρέλαιο
θέρμανσης.

• 3,7% στην ομάδα Μεταφορές, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: πετρέλαιο κίνησης, καύσιμα αυτοκινήτου (βενζίνη), άλλα
καύσιμα, εισιτήρια μεταφοράς επιβατών με αεροπλάνο. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως
των τιμών στα καινούργια αυτοκίνητα.

• 0,8% στην ομάδα Αναψυχή – Αθλητισμός και Πολιτισμός, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στις υπηρεσίες αναψυχής.

• 1,1% στην ομάδα Ξενοδοχεία – Καφέ – Εστιατόρια, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: εστιατόρια-ζαχαροπλαστείαταχυφαγεία-κυλικεία, ξενοδοχεία-μοτέλ-πανδοχεία.

• 1,3% στην ομάδα Ασφαλιστικές και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα ασφάλιστρα
οχημάτων.

2. Από τη μείωση του δείκτη κατά:

• 0,4% στην ομάδα Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά, λόγω μείωσης κυρίως των τιμών σε: πουλερικά, ψάρια νωπά ή κατεψυγμένα, τυριά, λαχανικά (γενικά), προπαρασκευασμένα φαγητά. Μέρος της μείωσης αυτής αντισταθμίστηκε από την αύξηση κυρίως των τιμών σε: ζυμαρικά, χοιρινό, αρνί και κατσίκι, φρούτα (γενικά).

• 0,4% στην ομάδα Διαρκή αγαθά – Είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες, λόγω μείωσης κυρίως των τιμών στα είδη άμεσης κατανάλωσης νοικοκυριού.

• 0,2% στην ομάδα Προσωπική φροντίδα – Κοινωνική προστασία – Άλλα αγαθά και υπηρεσίες, λόγω μείωσης κυρίως των τιμών στις άλλες συσκευές και προϊόντα προσωπικής υγιεινής και φροντίδας

Πληθωρισμός: Αύξηση 5,4% τον Απρίλιο του 2026

Πληθωρισμός: Αύξηση 5,4% τον Απρίλιο του 2026

Eνεργειακή ακρίβεια και ενεργειακή φτώχεια: Διπλό πρωτάθλημα για την Ελλάδα
Ανοχύρωτα νοικοκυριά 08.05.26

Eνεργειακή ακρίβεια και ενεργειακή φτώχεια: Διπλό πρωτάθλημα για την Ελλάδα

Η ενεργειακή φτώχεια πλήττει σχεδόν δύο στα δέκα νοικοκυριά στην Ελλάδα. Αντίστοιχα, τον Απρίλιο ήμασταν πρωταθλητές στην ενεργειακή ακρίβεια, με αυξήσεις 7% στο ηλεκτρικό ρεύμα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ασανσέρ οι τιμές του πετρελαίου εν αναμονή της απάντησης του Ιράν
Μέση Ανατολή 07.05.26

Ασανσέρ οι τιμές του πετρελαίου εν αναμονή της απάντησης του Ιράν

Ενώ η κατάσταση στη Μέση Ανατολή είναι αβέβαιη, «η δυναμική κινείται προς μια καλή κατεύθυνση» και οι αγορές την έχουν λάβει υπόψη, εξηγεί ο επικεφαλής οικονομολόγος της Lombard Odier

Τζούλη Καλημέρη
Fuel Pass: Ο «κουμπαράς» των 50 ευρώ που σε αξία καυσίμου δεν καλύπτει ούτε το μισό ποσό
Fuel Pass 07.05.26

Ο «κουμπαράς» των 50 ευρώ που σε αξία καυσίμου δεν καλύπτει ούτε το μισό ποσό

Απέναντι στην ενεργειακή κρίση η ελληνική κυβέρνηση έχει επιλέξει την επιδοματική πολιτική «μοιράζοντας» Fuel Pass μερικών δεκάδων ευρώ που βγάζει από τη μια «τσέπη» για να τα βάλει στην άλλη. Πόσο κοστίζει το καύσιμο και πόσο οι φόροι;

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Μπορεί να παραλύσουν οι πτήσεις παγκοσμίως; Το σενάριο της ενεργειακής κρίσης
Διεθνής Οικονομία 07.05.26

Μπορεί να παραλύσουν οι πτήσεις παγκοσμίως; Το σενάριο της ενεργειακής κρίσης

Τι θα συνέβαινε αν το πετρέλαιο γινόταν ξαφνικά δυσεύρετο σε παγκόσμια κλίμακα; Αν και η πλήρης εξάντληση παραμένει απίθανη, μια παρατεταμένη γεωπολιτική κρίση θα μπορούσε να οδηγήσει σε εκτίναξη τιμών, ελλείψεις καυσίμων και μαζικές ανατροπές στις αερομεταφορές.

Γεωργία Κανδρή
Ο Γουίλιαμ έζησε σαν «οργανωμένος» την πρόκριση της Άστον Βίλα στον τελικό του Europa League
Χουλιγκάνι 08.05.26

Υψωμένες γροθιές, φωνές, χορός - Ο Γουίλιαμ έζησε σαν «οργανωμένος» την πρόκριση της Άστον Βίλα στον τελικό του Europa League

Ο Γουίλιαμ, πρίγκιπας της Ουαλίας και μελλοντικός βασιλιάς της Αγγλίας, βρέθηκε στις κερκίδες του Βίλα Παρκ και πανηγύρισε με την ψυχή του την πρόκριση της Άστον Βίλα στον τελικό του Europa League

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ειδικός στο χανταϊό προειδοποιεί: «Άσχημο μικρόβιο – Μπορεί να προκαλέσει πολύ γρήγορη επιδείνωση και θάνατο»
Υγεία 08.05.26

«Άσχημο μικρόβιο» ο χανταϊός λέει ειδικός - Οι θάνατοι μέσα σε ένα βράδυ το 1993 και η προειδοποίηση για επικίνδυνη μετάλλαξη

Ένας ειδικός αποκάλυψε ότι ο χανταϊός θα μπορούσε να μεταλλαχθεί μετά από ένα καταστροφικό και θανατηφόρο ξέσπασμα σε κρουαζιερόπλοιο

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Ανδρουλάκης: Ο Μητσοτάκης να εξηγήσει γιατί έρχονται συνεχώς δικογραφίες στη Βουλή από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία
Πολιτική Γραμματεία 08.05.26

Ανδρουλάκης: Ο Μητσοτάκης να εξηγήσει γιατί έρχονται συνεχώς δικογραφίες στη Βουλή από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Ο Νίκος Ανδρουλάκης άσκησε αρνητική κριτική στην κυβέρνηση και προσωπικά στον πρωθυπουργό για τα «γαλάζια» σκάνδαλα, ενώ διεμήνυσε στον Νικήτα Κακλαμάνη να μην συναινέσει στην θεσμική εκτροπή που σχεδιάζει η ΝΔ ως προς την εξεταστική για τις υποκλοπές που ζήτησε το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας στις Βρυξέλλες για το: «Δικαίωμα να ζεις στον τόπο σου»
Δημογραφικό 08.05.26

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας στις Βρυξέλλες για το: «Δικαίωμα να ζεις στον τόπο σου»

Η στρατηγική για το λεγόμενο “Right to Stay” επιδιώκει να διασφαλίσει ότι όλοι οι Ευρωπαίοι μπορούν να παραμείνουν και να οικοδομήσουν το μέλλον τους στον τόπο τους.

Σύνταξη
Δημογραφικό: H Οδύσσεια της ελληνικής περιφέρειας
Διεθνές συνέδριο 08.05.26

Δημογραφικό: H Οδύσσεια της ελληνικής περιφέρειας

Ο αγώνας της ελληνικής περιφέρειας να επιλύσει ένα πλήθος προβλήματων τα οποία επιδεινώνουν το δημογραφικό πρόβλημα· οι εθνικές προτεραιότητες που αφήνουν πίσω το δημογραφικό· η έλλειψη ενημέρωσης για βασικά ζητήματα· αυτά και άλλα πολλά ζητήματα συζητούνται αυτές τις μέρες σε ένα διεθνές συνέδριο για το δημογραφικό ζήτημα στην Ιθάκη.

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Κρις Τζένερ: «Οι ενέσεις αδυνατίσματος με αρρώστησαν»
GLP-1 mania 08.05.26

Κρις Τζένερ: «Οι ενέσεις αδυνατίσματος με αρρώστησαν»

«Το δοκίμασα. Το δοκιμάσαμε μια φορά όταν κανείς δεν ήξερε ακόμα τι ήταν και με έκανε να νιώσω πραγματικά άρρωστη» είπε η Κρις Τζένερ για τη μανία με τη σεμαγλουτίδη σε πρόσφατη συνέντευξή της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Δείκτης Αντίληψης Δημοκρατίας: «Βουτιά» στο -16% έκαναν οι ΗΠΑ στη δεύτερη θητεία Τραμπ
Παγκόσμια έρευνα 08.05.26

«Βουτιά» στο -16% έκαναν οι ΗΠΑ στον Δείκτη Αντίληψης Δημοκρατίας στη δεύτερη θητεία Τραμπ

Στις πολιτικές Τραμπ φαίνεται να πιστώνεται η εν λόγω αρνητική «διάκριση», με αποτέλεσμα οι ΗΠΑ να βρίσκονται, βάσει του Δείκτη, σε χειρότερη θέση συγκριτικά με τη Ρωσία

Σύνταξη
Ο ΟΠΕΚΕΠΕ και τα «γαλάζια» ρουσφέτια στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης
Πολιτική Γραμματεία 08.05.26

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ και τα «γαλάζια» ρουσφέτια στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης

Θεοχάρης, Τσουκαλάς και Ξανθόπουλος διασταύρωσαν τα ξίφη τους στο MEGA, βάζοντας στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης την κυβερνητική πολιτική και το μεγάλο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Ο Ρονάλντο απάντησε με το 100ο του γκολ στα «Μέσι, Μέσι» της αντίπαλης εξέδρας (vids)
Ποδόσφαιρο 08.05.26

Ο Ρονάλντο απάντησε με το 100ο του γκολ στα «Μέσι, Μέσι» της αντίπαλης εξέδρας (vids)

Η Αλ Νασρ νίκησε 4-2 εκτός έδρας την Αλ Σαμπάμπ και πλησίασε ακόμη περισσότερο τον τίτλο, με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να πετυχαίνει ένα ιστορικό ορόσημο και να... απαντά στο πικάρισμα της αντίπαλης εξέδρας.

Σύνταξη
Γεραπετρίτης: Η Ελλάδα δεν γνώριζε για την επίθεση των Ισραηλινών στη Flotilla – Πράξαμε το καθήκον μας
Global Sumud Flotilla 08.05.26

Γεραπετρίτης: Η Ελλάδα δεν γνώριζε για την επίθεση των Ισραηλινών στη Flotilla – Πράξαμε το καθήκον μας

Ο Γεραπετρίτης απαντώντας σε σχετική ερώτηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου στη Βουλή, για την ισραηλινή επίθεση εναντίον της Global Sumud Flotilla είπε ότι η Ελλάδα έπραξε τα δέοντα όσον αφορά το ανθρωπιστικό της καθήκον.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
«Η κυβερνητική πλειοψηφία για πρώτη φορά υιοθετεί τη θέση μας» – Ανακοίνωση Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων
Για άρθρο 89 08.05.26

«Η κυβερνητική πλειοψηφία για πρώτη φορά υιοθετεί τη θέση μας» - Ανακοίνωση Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων

«Είναι φανερό για άλλη μια φορά, ότι η στρατηγική της επίμονης στήριξης της λογικής και της αλήθειας, αποδίδει καρπούς για όλους», καταλήγει η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων

Σύνταξη
Βρετανία: Νίκη του ακροδεξιού Φάρατζ στις τοπικές εκλογές – Σημαντικές απώλειες για το Εργατικό Κόμμα Στάρμερ
Κόσμος 08.05.26

Βρετανία: Νίκη του ακροδεξιού Φάρατζ στις τοπικές εκλογές – Σημαντικές απώλειες για το Εργατικό Κόμμα Στάρμερ

Αν και αυτές οι εκλογές στην Βρετανία δεν αναδεικνύουν εθνική κυβέρνηση, αναμένεται να λειτουργήσουν ως ένα ισχυρό πολιτικό βαρόμετρο για την πορεία της χώρας και της κυβέρνησης του Κιρ Στάρμερ

Σύνταξη
Άτυχος ξανά ο Γιαζίτζι, νέα ρήξη χιαστού (pic)
Ποδόσφαιρο 08.05.26

Άτυχος ξανά ο Γιαζίτζι, νέα ρήξη χιαστού (pic)

Νέος σοβαρός τραυματισμός για τον άτυχο Γιουσούφ Γιαζίτζι, ο οποίος αποχώρησε από την προπόνηση της Πέμπτης (7/5) και οι εξετάσεις έδειξαν πως υπέστη ξανά ρήξη χιαστού.

Σύνταξη
