Fuel Pass: Θυσίασαν την επιδότηση για να πάνε σούπερ μάρκετ
Οικονομικές Ειδήσεις 30 Μαΐου 2026, 07:45

Η ανάγκη για κάλυψη αναγκών σε σούπερ μάρκετ και λογαριασμούς και το καμπανάκι από τη μείωση 5% στην κατανάλωση βενζίνης

Αθανασία Ακρίβου
Μια ενδιαφέρουσα εικόνα για τις οικονομικές προτεραιότητες των νοικοκυριών αποτυπώνουν τα στοιχεία του Fuel Pass, καθώς η πλειονότητα των δικαιούχων προτίμησε να λάβει την ενίσχυση σε τραπεζικό λογαριασμό, παρότι η επιλογή αυτή σήμαινε χαμηλότερο ποσό επιδότησης σε σχέση με την ψηφιακή κάρτα.

Η κατανάλωση βενζίνης καταγράφει μείωση της τάξης του 5% τον Απρίλιο σε σχέση με προηγούμενα επίπεδα

Τα στοιχεία για το Fuel Pass

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που διαβιβάστηκαν και στη Βουλή, στο πρόγραμμα υποβλήθηκαν συνολικά 2.646.537 αιτήσεις, από τις οποίες εγκρίθηκαν 2.559.592. Το συνολικό ύψος της οικονομικής ενίσχυσης που καταβλήθηκε ανήλθε σε 113,1 εκατ. ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το οικονομικό επιτελείο είχε προϋπολογίσει κόστος περίπου 130 εκατ. ευρώ για το Fuel Pass του διμήνου Απριλίου – Μαΐου. Ωστόσο, οι τελικές πληρωμές διαμορφώθηκαν στα 113,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή περίπου 17 εκατ. ευρώ χαμηλότερα από τον αρχικό σχεδιασμό, καθώς ο αριθμός των δικαιούχων και το ύψος των καταβολών κινήθηκαν κάτω από τις αρχικές εκτιμήσεις.

Από τους δικαιούχους που έλαβαν την επιδότηση, 1.597.127 πολίτες, δηλαδή περίπου το 62,4%, επέλεξαν την καταβολή των χρημάτων σε τραπεζικό λογαριασμό. Το συνολικό ποσό που διοχετεύθηκε μέσω αυτής της διαδικασίας ανήλθε σε 65,1 εκατ. ευρώ. Αντίθετα, 962.465 δικαιούχοι, ποσοστό περίπου 37,6%, επέλεξαν την ψηφιακή χρεωστική κάρτα, μέσω της οποίας διατέθηκαν περίπου 48 εκατ. ευρώ.

Το στοιχείο αποκτά ιδιαίτερη σημασία αν ληφθεί υπόψη ότι η ψηφιακή κάρτα προσέφερε υψηλότερη επιδότηση. Συγκεκριμένα, μέσω της κάρτας οι δικαιούχοι λάμβαναν 50 ευρώ στην ηπειρωτική Ελλάδα και 60 ευρώ στα νησιά, ενώ όσοι επέλεγαν την κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό λάμβαναν 40 ευρώ και 50 ευρώ αντίστοιχα. Με άλλα λόγια, η επιλογή της κάρτας εξασφάλιζε 10 ευρώ επιπλέον ενίσχυση.

Δύο στους τρεις επέλεξαν κατάθεση σε λογαριασμό

Παρά το οικονομικό αυτό κίνητρο, σχεδόν δύο στους τρεις πολίτες προτίμησαν τα χρήματα να πιστωθούν απευθείας στον λογαριασμό τους. Η επιλογή αυτή ερμηνεύεται από παράγοντες της αγοράς ως ένδειξη ότι η ανάγκη για άμεση ρευστότητα παραμένει ισχυρή. Για πολλά νοικοκυριά, η επιδότηση φαίνεται ότι δεν αντιμετωπίστηκε αποκλειστικά ως μέτρο στήριξης για τα καύσιμα, αλλά ως ένα βοήθημα που μπορούσε να αξιοποιηθεί για την κάλυψη ευρύτερων αναγκών, από λογαριασμούς και σούπερ μάρκετ μέχρι άλλες καθημερινές υποχρεώσεις.

Την ίδια ώρα, τα στοιχεία της αγοράς καυσίμων δείχνουν ότι η κατανάλωση παραμένει υπό πίεση. Όπως ανέφερε ο Γιώργος Στάμτσης , στέλεχος της αγοράς ενέργειας , μιλώντας στην εκπομπή του Οικονομικού Ταχυδρόμου, στο Mega News, η κατανάλωση βενζίνης καταγράφει μείωση της τάξης του 5% τον Απρίλιο σε σχέση με προηγούμενα επίπεδα.

Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται στις υψηλές τιμές των καυσίμων αλλά και στη συνολικότερη προσπάθεια των νοικοκυριών να περιορίσουν τις δαπάνες μετακίνησης.Η εικόνα που προκύπτει είναι ότι παρά την κρατική παρέμβαση, οι οδηγοί εξακολουθούν να προσαρμόζουν τη συμπεριφορά τους στις οικονομικές συνθήκες.

Η επιδότηση λειτούργησε ως μια πρόσθετη οικονομική ανάσα, ωστόσο δεν ήταν αρκετή για να αντιστρέψει την τάση συγκράτησης της κατανάλωσης.

Τα στοιχεία του Fuel Pass αναδεικνύουν έτσι μια ευρύτερη πραγματικότητα της ελληνικής οικονομίας καθώς όταν το διαθέσιμο εισόδημα πιέζεται από την ακρίβεια και το αυξημένο κόστος ζωής, οι πολίτες δίνουν προτεραιότητα στη ρευστότητα και στην κάλυψη βασικών αναγκών, ακόμη κι αν αυτό σημαίνει ότι θα παραιτηθούν από μια μεγαλύτερη, αλλά πιο στοχευμένη, επιδότηση.

Πηγή ΟΤ

Θεοδωρόπουλος: Η δεύτερη θητεία στον ΣΕΒ και το νέο στοίχημα της βιομηχανίας

Το superfood «ασπίδα» ενάντια στην UV ακτινοβολία

Τραμπ: Θα αποφασίσω σύντομα για το Ιράν- Έτοιμοι να βομβαρδίσουμε αν δεν υπάρξει συμφωνία, λέει ο Χεγκσεθ

Τι σχέση έχουν τα push-ups με την καρδιά; Η επιστήμη έχει την απάντηση
Στεγαστική κρίση: Γιατί αυξάνονται οι τιμές και τι κάνει η ΕΕ για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα;
Η ιστορία των τροχαίων από το πρώτο βενζινοκίνητο αυτοκίνητο και το τεράστιο κοινωνικοοικονομικό κόστος τους
Ακίνητα: Τέλος η ταλαιπωρία για μεταβιβάσεις σε περιοχές χωρίς αντικειμενικές αξίες
ΕΕ: Επιβραδύνεται η ανάπτυξη, καθώς η ενεργειακή κρίση οδηγεί σε αύξηση του πληθωρισμού – Τι συμβαίνει στην Ελλάδα
Τιμολόγια: Καθημερινότητα τα φέσια στην αγορά
Ομάν: Η έκρηξη οργής του Τραμπ φέρνει στο προσκήνιο την «Ελβετία της Μέσης Ανατολής»
Το δύσκολο καλοκαίρι του καταναλωτή – Ο πληθωρισμός μόνο προς τα πάνω μπορεί να κινηθεί
Είναι η Γερμανία ο «μεγάλος ασθενής» της Ευρώπης; Πληθωρισμός και ύφεση πιέζουν την κυβέρνηση Μερτς
Απορρίφθηκε εκ νέου το εμπορικό σήμα Turkaegean – «Δικαίωση για τις ελληνικές θέσεις», λέει ο Θεοδωρικάκος
ΟΠΕΚΕΠΕ: Απολογούνται σήμερα οι υπόλοιποι 10 κατηγορούμενοι για τις παράνομες επιδοτήσεις στην Κρήτη
Στέιτ Ντιπάρτμεντ για Γιωτόπουλο: Η ελληνική κυβέρνηση να πράξει ό,τι είναι δυνατόν για να επιστρέψει στη φυλακή
Σιμεόνε: «Άρσεναλ και Παρί θα δώσουν πόλεμο – Θα κερδίσει όποιος αντέξει περισσότερο»
Μάριος Παπαγεωργίου: «Το πρόσωπο που δικάζεται ξέρει πολλά» – Κρίσιμες λεπτομέρειες για τη στυγερή δολοφονία
Πανελλαδικές 2026: Αυτά είναι τα θέματα στα Νέα Ελληνικά για τα ΕΠΑΛ – Οι πρώτες εκτιμήσεις
Χέγκσεθ: Ανακοίνωσε πακέτο μαμούθ για παραγωγή πυρομαχικών – Αμφίσημα μηνύματα για το Ιράν
Κρήτη: Δολοφονία το τροχαίο του προέδρου της κοινότητας Απεσωκαρίου – Τι αποκαλύπτει ο άνθρωπος που «είδε» το έγκλημα
The Expla-in Project | My precious… 
Τεχνητή νοημοσύνη: Αντώνογλου και Γερμανίδης στην κορυφή της διεθνούς κούρσας της AI
Τζόκοβιτς για τον αποκλεισμό στο Roland Garros: «Άξιζε τη νίκη ο Φονσέκα – Έμεινα από δυνάμεις»
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

