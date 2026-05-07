07.05.2026 | 20:00
Τραγωδία στην Κηφισιά - Νεκρή η 85χρονη που εγκλωβίστηκε σε ασανσέρ
Fuel Pass: Ο «κουμπαράς» των 50 ευρώ που σε αξία καυσίμου δεν καλύπτει ούτε το μισό ποσό
Οικονομικές Ειδήσεις 07 Μαΐου 2026, 22:00

Απέναντι στην ενεργειακή κρίση η ελληνική κυβέρνηση έχει επιλέξει την επιδοματική πολιτική «μοιράζοντας» Fuel Pass μερικών δεκάδων ευρώ που βγάζει από τη μια «τσέπη» για να τα βάλει στην άλλη. Πόσο κοστίζει το καύσιμο και πόσο οι φόροι;

Στράτος Ιωακείμ
Απέναντι στην συνεχιζόμενη ενεργειακή κρίση η κυβέρνηση επέλεξε τη χορήγηση του Fuel Pass ως ένα στοχευμένο και δημοσιονομικά ανεκτό μέτρο. Ένα προσωρινό επίδομα που δίνει μια μικρή ανάσα στους καταναλωτές αλλά δεν επιλύει το πρόβλημα με τις διαδοχικές ανατιμήσεις να έχουν ουσιαστικά σχεδόν «καταπιεί» το όφελος.

H υψηλή φορολογία, μέσω του ΕΦΚ και του ΦΠΑ, επιβαρύνει την τελική τιμή περισσότερο από την ίδια την αξία του προϊόντος. Παρά τις προτάσεις για γενναία μείωση των φόρων, η πολιτική ηγεσία εμμένει στα επιδόματα, τα οποία όμως δεν αντιμετωπίζουν τη ρίζα του προβλήματος

Με τις τιμές στη εγχώρια αγορά να παραμένουν «τσιμπημένες» καθώς η μέση τιμή της αμόλυβδης (95 οκτανίων) έχει ξεπεράσει προ πολλού τα δύο ευρώ το λίτρο, στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης σχεδιάζουν να ρίξουν ακόμα 130 εκατ. ευρώ, σε ορίζοντα δύο μηνών, για ανανέωση της «κάρτας-χαρτζιλίκι».

Πόσο καύσιμο βάζουν στο ρεζερβουάρ τα 50 ευρώ

Όμως, η «ακτινογραφία» του Fuel Pass των 50 ευρώ αποκαλύπτει μια ενδιαφέρουσα (αν και κάπως πικρή για την τσέπη) πραγματικότητα: όταν γεμίζουμε το ρεζερβουάρ, το μεγαλύτερο μέρος του ποσού δεν πηγαίνει στο καύσιμο, αλλά στο κράτος μετατρέποντας τις επιδοτήσεις σε απλή ανακύκλωση κρατικών εσόδων.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η αμόλυβδη βενζίνη αποτελεί το βασικό καύσιμο για σχεδόν οκτώ στους δέκα Έλληνες περισσότερα από 5,1 εκατομμύρια αυτοκίνητα γεμίζουν τα ρεζερβουάρ τους με τον κατεργασμένο «μαύρο χρυσό».

Εκτός όμως από τις διαρκείς αυξήσεις οι οδηγοί οχημάτων θερμικών κινητήρων βρίσκονται αντιμέτωποι με μια ακόμη επιβαρυντική πραγματικότητα, καθώς οι φόροι στα καύσιμα ξεπερνούν πλέον την καθαρή αξία του προϊόντος.

Με μέση τιμή τα 2,092 €/λίτρο (06/05/2026) αγοράζεις ακριβώς 23,90 λίτρα βενζίνης. Η καθαρή αξία του καυσίμου δεν ξεπερνά τα 24 ευρώ και το υπόλοιπο ποσό αφορά τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και τον ΦΠΑ.

«Φωνές» για πραγματικές μειώσεις

Με τον ΕΦΚ να αποτελεί «θηλιά» για τους καταναλωτές, πρατηριούχοι και καταναλωτικές οργανώσεις έχουν προτείνει επανειλημμένα τη μείωση του (για την αμόλυβδη είναι 0,70 € ανά λίτρο) ζητώντας από την κυβέρνηση να υιοθετήσει πρακτικές άλλων ευρωπαϊκών χωρών που έχουν προχωρήσει σε παρεμβάσεις.

Οι προτάσεις δεν έχουν εισακουστεί με την κυβέρνηση να συνεχίζει να γεμίζει τα κρατικά ταμεία και να επιστρέφει ένα μέρος των χρημάτων αυτό υπό μορφή επιδοτήσεων. Στο μεταξύ, σύμφωνα με ανεπίσημους υπολογισμούς η περιορισμένη προσέλευση δικαιούχων του Fuel Pass στη διαδικασία χορήγησης του έφερε στα δημόσια ταμεία μία εξοικονόμηση της τάξης των 27 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες του OT από την μέχρι τώρα επεξεργασία των στοιχείων οι αιτήσεις για τη χορήγηση του επιδόματος για τους μήνες Απρίλιος – Μάιος (2026) ήταν 2.655.437 και έχουν πληρωθεί 2.432.475. Με βάση την τωρινή εικόνα η απόκλιση από τις εκτιμήσεις τις κυβέρνησης για 3,1 εκατ. δικαιούχους είναι 667.525.

Δεν επαρκούν οι επιδοτήσεις τύπου Fuel Pass

Παράγοντες της αγοράς έχουν επισημάνει επανειλημμένα ότι οι επιδοτήσεις δεν επαρκούν για να ανακουφίσουν ουσιαστικά τους καταναλωτές, καθώς δεν αντιμετωπίζουν τη βασική αιτία της ακρίβειας, που είναι οι διεθνείς τιμές ενέργειας. Αντίθετα, λειτουργούν ως προσωρινή ανακούφιση.

Θα πρέπει να σημειωθεί πως το αυξημένο κόστος των καυσίμων δεν μένει μόνο στο ρεζερβουάρ· μεταφέρεται άμεσα στα προϊόντα στο ράφι λόγω των μεταφορικών, δημιουργώντας έναν φαύλο κύκλο πληθωρισμού.

Τράπεζες
Καραβίας: Θα πιάσουμε το στόχο για πιστωτική επέκταση 3,8 δισ. ευρώ

Καραβίας: Θα πιάσουμε το στόχο για πιστωτική επέκταση 3,8 δισ. ευρώ

Κόσμος
Ο Τραμπ εξετάζει επανεκκίνηση του Σχεδίου Ελευθερία – Δίνει χρόνο στη διαπραγμάτευση έως την επιστροφή του από την Κίνα

Ο Τραμπ εξετάζει επανεκκίνηση του Σχεδίου Ελευθερία – Δίνει χρόνο στη διαπραγμάτευση έως την επιστροφή του από την Κίνα

Συλλεκτική έκδοση 06.05.26

Οι Πειρατές του Νίκου Κυριακόπουλου μας «ταξιδεύουν» στην εικαστική παράδοση του livre d'artiste

Το Art Project Space παρουσιάζει την Πέμπτη 7 Μαΐου τη συλλεκτική έκδοση Πειρατές, με πρωτότυπα χαρακτικά του Νίκου Κυριακόπουλου. Εκεί όπου η τέχνη είναι τρόπος ζωής

Μπορεί να παραλύσουν οι πτήσεις παγκοσμίως; Το σενάριο της ενεργειακής κρίσης
Διεθνής Οικονομία 07.05.26

Μπορεί να παραλύσουν οι πτήσεις παγκοσμίως; Το σενάριο της ενεργειακής κρίσης

Τι θα συνέβαινε αν το πετρέλαιο γινόταν ξαφνικά δυσεύρετο σε παγκόσμια κλίμακα; Αν και η πλήρης εξάντληση παραμένει απίθανη, μια παρατεταμένη γεωπολιτική κρίση θα μπορούσε να οδηγήσει σε εκτίναξη τιμών, ελλείψεις καυσίμων και μαζικές ανατροπές στις αερομεταφορές.

Γεωργία Κανδρή
Τετραήμερη εργασία: Ανεδαφική ιδέα ή εφικτή πρόταση;
35ωρο-32ωρο 07.05.26

Τετραήμερη εργασία: Ανεδαφική ιδέα ή εφικτή πρόταση;

Τελικά γίνεται ή δε γίνεται να εφαρμοστεί τετραήμερη εργασία και 35ωρο-32ωρο στην Ελλάδα; Η κυβέρνηση το απορρίπτει, οι κοινωνικοί εταίροι δυσπιστούν. Ωστόσο τα διεθνή δεδομένα είναι ενθαρρυντικά.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ομόλογα: Η «επιστροφή» των spreads και οι νέες ισορροπίες
Ομόλογα 07.05.26

Η «επιστροφή» των spreads και οι νέες ισορροπίες

Οι αποδόσεις παρακολουθούνται καθημερινά, οι εκδόσεις σχεδιάζονται με μεγαλύτερη προσοχή και οι δημοσιονομικές αποφάσεις αξιολογούνται υπό το πρίσμα της αντίδρασης των επενδυτών

Αλέξανδρος Κλώσσας
Στον αέρα 7.000 δικαιούχοι για το Σπίτι μου 2 μετά το πρόωρο τέλος από την κυβέρνηση
Στον αέρα 07.05.26

Στον αέρα 7.000 δικαιούχοι για το Σπίτι μου 2 μετά το πρόωρο τέλος από την κυβέρνηση

Η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει κύμα οργής καθώς οικογένειες και νέα ζευγάρια τρέχουν να προλάβουν τις ασφυκτικές προθεσμίες, με τον φόβο ότι θα χαθούν οι προκαταβολές

Ανδρομάχη Παύλου
Ανδρομάχη Παύλου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Με… Ro-Ro η Ευρώπη αναζητά εμπορική «έξοδο» από το Ορμούζ
Έτοιμες οι εναλλακτικές 07.05.26

Με… Ro-Ro η Ευρώπη αναζητά εμπορική «έξοδο» από το Ορμούζ

Αίγυπτος και Ιταλία προωθούν έναν νέο εμπορικό διάδρομο που συνδυάζει θαλάσσιες και χερσαίες μεταφορές, με στόχο να μειωθεί η εξάρτηση από το στρατηγικό πέρασμα του Περσικού Κόλπου

Γεώργιος Μαζιάς
Δήμαρχος Ηρακλείου: «Ξεπερασμένο το Γεντί Κουλέ για τον ΟΦΗ – Χρειάζεται γήπεδο σε ικανή έκταση»
Ποδόσφαιρο 07.05.26

Δήμαρχος Ηρακλείου: «Ξεπερασμένο το Γεντί Κουλέ για τον ΟΦΗ – Χρειάζεται γήπεδο σε ικανή έκταση»

Οι δηλώσεις που έκανε στο κρατικό ραδιόφωνο ο Δήμαρχος Ηρακλείου, Αλέξης Καλοκαιρινός, με τις οποίες τόνισε την ανάγκη κατασκευής νέου γηπέδου για τον ΟΦΗ.

Σύνταξη
Ο Τραμπ μελετά να ξεκινήσει ξανά το Σχέδιο Ελευθερία – Οι χώρες του Κόλπου επιτρέπουν τη χρήση βάσεών τους
Μέση Ανατολή 07.05.26

Ο Τραμπ μελετά να ξεκινήσει ξανά το Σχέδιο Ελευθερία – Οι χώρες του Κόλπου επιτρέπουν τη χρήση βάσεών τους

Σύμφωνα με τη WSJ, η πρόσβαση των ΗΠΑ στις σαουδαραβικές βάσεις αποκαταστάθηκε και ο Αμερικανός πρόεδρος είναι έτοιμος να θέσει σε εφαρμογή το Σχέδιο Ελευθερία. Προηγήθηκε κλήση με τον πρίγκιπα διάδοχο στο Ριάντ.

Σύνταξη
LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Σαχτάρ Ντόνετσκ
Conference League 07.05.26

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Σαχτάρ Ντόνετσκ

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Σαχτάρ Ντόνετσκ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κρίσταλ Πάλας – Σαχτάρ Ντόνετσκ για τη ρεβάνς των ημιτελικών του Conference League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 5.

Σύνταξη
LIVE: Στρασβούργο – Ράγιο Βαγιεκάνο
Conference League 07.05.26

LIVE: Στρασβούργο – Ράγιο Βαγιεκάνο

LIVE: Στρασβούργο – Ράγιο Βαγιεκάνο. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Στρασβούργο – Ράγιο Βαγιεκάνο για τη ρεβάνς των ημιτελικών του Conference League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 7.

Σύνταξη
Ρίτας – Τενερίφη 87-69: Οι Λιθουανοί έκαναν… πάρτι και προκρίθηκαν στον τελικό του BCL
Μπάσκετ 07.05.26

Ρίτας – Τενερίφη 87-69: Οι Λιθουανοί έκαναν… πάρτι και προκρίθηκαν στον τελικό του BCL

Η Ρίτας ήταν κυρίαρχη σε όλη τη διάρκεια του ματς φτάνοντας σε μία εντυπωσιακή επικράτηση και πλέον περιμένει να μάθει τον αντίπαλό τους για το μεγάλο παιχνίδι του Σαββάτου (9/5, 21:00)

Σύνταξη
LIVE: Άστον Βίλα – Νότιγχαμ Φόρεστ
Europa League 07.05.26

LIVE: Άστον Βίλα – Νότιγχαμ Φόρεστ

LIVE: Άστον Βίλα – Νότιγχαμ Φόρεστ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άστον Βίλα – Νότιγχαμ Φόρεστ για τη ρεβάνς των ημιτελικών του Europa League. Τηλεοπτικά από ΑΝΤ1 και COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
LIVE: Φράιμπουργκ – Μπράγκα
Europa League 07.05.26

LIVE: Φράιμπουργκ – Μπράγκα

LIVE: Φράιμπουργκ – Μπράγκα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φράιμπουργκ – Μπράγκα για τη ρεβάνς των ημιτελικών του Europa League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
Δένδιας από Λισαβόνα: Εξαιρετικές οι σχέσεις Ελλάδας-Πορτογαλίας, με έμφαση στις συνεργασίες στην Άμυνα
ΥΠΑΜ 07.05.26

Δένδιας από Λισαβόνα: Εξαιρετικές οι σχέσεις Ελλάδας-Πορτογαλίας, με έμφαση στις συνεργασίες στην Άμυνα

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας αναφέρθηκε κατά τη συνάντησή του με τον Πορτογάλο ομόλογό του «στον ανοιχτό χαρακτήρα των συζητήσεων», οι οποίες, όπως είπε, «αντικατοπτρίζουν τις εξαιρετικές σχέσεις μεταξύ της Πορτογαλίας και της Ελλάδας.

Σύνταξη
LIVE: Μάλαγα – ΑΕΚ
Μπάσκετ 07.05.26

LIVE: Μάλαγα – ΑΕΚ

LIVE: Μάλαγα – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάλαγα – ΑΕΚ για τα ημιτελικά του Final Four του BCL. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 4.

Σύνταξη
Ρεάλ: Το παρασκήνιο για τον «χοντρό» καυγά Τσουαμενί – Βαλβέρδε που «έστειλε» στο νοσοκομείο τον Ουρουγουανό
Ποδόσφαιρο 07.05.26

Το παρασκήνιο για τον «χοντρό» καυγά Τσουαμενί - Βαλβέρδε που «έστειλε» στο νοσοκομείο τον Ουρουγουανό

Στον «αέρα» το μέλλον των Τσουαμενί και Βαλβέρδε στη Ρεάλ, μετά τον χοντρό καυγά που είχαν, από τον οποίο ο Ουρουγουανός φέρεται να δέχθηκε γροθιά και να κατέληξε στο νοσοκομείο για ράμματα.

Σύνταξη
Financial Times: Έτοιμη για συνομιλίες με Πούτιν η ΕΕ; Πράσινο φως από Ζελένσκι
«Είναι πιθανό» 07.05.26

Financial Times: Έτοιμη για συνομιλίες με Πούτιν η ΕΕ; Πράσινο φως από Ζελένσκι

Ο Αντόνιο Κόστα προκρίνει συνομιλίες ΕΕ-Πούτιν με τη στήριξη Ζελένσκι, καθώς οι Βρυξέλλες επιδιώκουν ενεργό ρόλο στις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία, φοβούμενες παραγκωνισμό από τις ΗΠΑ.

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Η Σπόρτινγκ δίνει Ιωαννίδη-Βαγιαννίδη με δανεισμό
Super League 07.05.26

Η Σπόρτινγκ δίνει στον Παναθηναϊκό «πακέτο» Ιωαννίδη-Βαγιαννίδη

Ο Παναθηναϊκός έχει προσεγγιστεί από τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας για να πάρει δανεικούς τους Ιωαννίδη και Βαγιαννίδη. Το «In» εξηγεί το σκεπτικό της πορτογαλικής ομάδας και την απάντηση του Τριφυλλιού.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Εδώ είναι Ελλάντα! Η διαιτησία πήρε… Φωτιά επειδή κάνουν κουρέλι του κανονισμούς
Ποδόσφαιρο 07.05.26

Εδώ είναι Ελλάντα! Η διαιτησία πήρε… Φωτιά επειδή κάνουν κουρέλι του κανονισμούς

Ο ημιτελικός του Champions League Μπάγερν-Παρί ξεγύμνωσε τους απίθανους ρέφερι του Λανουά που εφαρμόζουν άλλους κανονισμούς, όπως ο Φωτιάς στο κομβικό ματς παραμονής Πανσερραϊκός-ΑΕΛ 1-1

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Οι νεκροί στις φυλακές είναι αποτέλεσμα μιας απάνθρωπης πολιτικής
Πολιτική Γραμματεία 07.05.26

Νέα Αριστερά: Οι νεκροί στις φυλακές είναι αποτέλεσμα μιας απάνθρωπης πολιτικής

«Οι ελληνικές φυλακές λειτουργούν σε συνθήκες ασφυκτικού υπερπληθυσμού, με ελλείψεις προσωπικού, ανύπαρκτες δομές ψυχικής και ιατρικής φροντίδας και κρατούμενους στοιβαγμένους σε κελιά», τονίζει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Ηνωμένο Βασίλειο: Συνελήφθη κουκουλοφόρος που φέρεται να κινήθηκε απειλητικά προς τον πρώην πρίγκιπα Άντριου
Σάντρινγκχαμ 07.05.26

Ηνωμένο Βασίλειο: Συνελήφθη κουκουλοφόρος που φέρεται να κινήθηκε απειλητικά προς τον πρώην πρίγκιπα Άντριου

Ο Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ φέρεται να έφυγε άρον άρον με την ασφάλειά του, όταν κουκουλοφόρος άνδρας τον πλησίασε απειλητικά κοντά στο νέο του σπίτι στο Νόρφολκ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις στο Μάλι ξεκίνησε το λιντσάρισμα «υπόπτων» που οι πολίτες θεωρούν συνεργούς
Κόσμος 07.05.26

Μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις στο Μάλι ξεκίνησε το λιντσάρισμα «υπόπτων» που οι πολίτες θεωρούν συνεργούς

Μετά τις συντονισμένες τρομοκρατικές επιθέσεις τζιχαντιστών στο Μάλι, οποιοσδήποτε έμοιαζε «ύποπτος», κινδύνευε να πέσει θύμα λιντσαρίσματος από όχλο.

Σύνταξη
Καμπανάκι από τη Μaersk – «Φέσι» μισό δισ. κάθε μήνα λόγω του πολέμου στο Ιράν
Ακριβό το κόστος 07.05.26

Καμπανάκι από τη Μaersk – «Φέσι» μισό δισ. κάθε μήνα λόγω του πολέμου στο Ιράν

Τα κόστη του πετρελαίου εκτοξεύτηκαν καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή εντάθηκε, με τη συνεχιζόμενη αβεβαιότητα γύρω από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ να διατηρεί τις τιμές σε υψηλά επίπεδα

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
LIVE: Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης
Μπάσκετ 07.05.26

LIVE: Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης

LIVE: Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης για το Game 4 των play offs της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Τον δρόμο της εξόδου δείχνουν οι πολίτες σε Μητσοτάκη-ΝΔ – Εμπιστοσύνη σε Κοβέσι, συντριπτικό «ναι» σε εξεταστική για υποκλοπές
Δημοσκόπηση 07.05.26

Τον δρόμο της εξόδου δείχνουν οι πολίτες σε Μητσοτάκη-ΝΔ - Εμπιστοσύνη σε Κοβέσι, συντριπτικό «ναι» σε εξεταστική για υποκλοπές

Κατρακυλούν τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας σε νέα δημοσκόπηση οδηγώντας το κυβερνών κόμμα σε ποσοστά ευρωεκλογών. «Όχι» σε τρίτη θητεία Μητσοτάκη λένε οι πολίτες. «Ψήφος εμπιστοσύνης» στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. «Ναι» σε εξεταστική για τις υποκλοπές, «ναι» σε προανακριτική για Λιβανό και Αραμπατζή. Σε ανοδική τροχιά το «κόμμα Τσίπρα», πτώση για το «κόμμα Καρυστιανού».

Σύνταξη
Ο Λανουά επέλεξε για το Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ τον τελευταίο διαιτητή σε ορισμούς στη La Liga
Ποδόσφαιρο 07.05.26

Ο Λανουά επέλεξε για το Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ τον τελευταίο διαιτητή σε ορισμούς στη La Liga

Σα να μην έφτανε που κόπηκε από το Μουντιάλ 2026, ο… ελίτ Ισπανός ρέφερι Σάντσεθ Μαρτίνεθ δεν μπαίνει συχνά σε αγώνες της πατρίδας του. Είναι ανεπιθύμητος στη Ρεάλ Μαδρίτης

Βάιος Μπαλάφας
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally's Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

