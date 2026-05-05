Συνέχιση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης όσο και επέκταση του Fuel Pass εξετάζει η κυβέρνηση «σπάζοντας τον κουμπαρά» ύψους 200 εκατ. ευρώ που δίνει τη δυνατότητα στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης να προχωρήσει σε νέες παρεμβάσεις.

Σε αρκετές περιπτώσεις, σε άλλες χώρες της Ευρώπης, η επιλογή δεν ήταν η επιδότηση, αλλά η άμεση μείωση της τιμής στην αντλία

Ενώ τα τύμπανα πολέμου ηχούν ξανά στη Μέση Ανατολή με τις ΗΠΑ και το Ιράν να κλιμακώνουν την κρίση στα Στενά του Ορμούζ η κυβέρνηση επιχειρεί να ενισχύσει τα μέτρα στήριξης, ωστόσο η αποτελεσματικότητά τους αμφισβητείται έντονα μπροστά στο διογκούμενο κόστος των καυσίμων.

Το «μαξιλάρι» των 200 εκατ. ευρώ

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, επανέλαβε πως «η κοινωνία χρειάζεται στήριξη» κάνοντας αναφορά στο «μαξιλάρι» των 200 εκατ. ευρώ.

Η τιμή του πετρελαίου τύπου Brent παρουσιάζει ελαφρά υποχώρηση, μετά από ένα διήμερο έντονης ανησυχίας. Ωστόσο, η τιμή παραμένει «κολλημένη» πάνω από τα 110 δολάρια το βαρέλι.

Στην εγχώρια αγορά, οι τιμές παραμένουν «τσιμπημένες». Η μέση τιμή της αμόλυβδης έχει ξεπεράσει τα δύο ευρώ το λίτρο ενώ το πετρέλαιο κίνησης είναι ελαφρώς φθηνότερο και πωλείται στο 1,88 ευρώ το λίτρο.

Σε ορίζοντα δύο μηνών

Η νέα παρέμβαση της κυβέρνησης που βρίσκεται προ των πυλών επιχειρεί να ενισχύσει τα μέτρα στήριξης, ωστόσο απέχει από τις πραγματικές ανάγκες των νοικοκυριών.

Από το συνολικό νέο πακέτο των 200 εκατ. ευρώ, το κόστος μιας μηνιαίας παράτασης της επιδότησης στο diesel υπολογίζεται σε περίπου 40 εκατ. ευρώ, ενώ για το Fuel Pass σε ορίζοντα δύο μηνών φτάνει τα 130 εκατ. ευρώ.

Tο Fuel Pass III, που καλύπτει τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 2026, αφορούσε φυσικά πρόσωπα (και ελεύθερους επαγγελματίες) που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και το ύψος επιδότησης έφτανε στην καλύτερη περίπτωση τα 60 ευρώ.

Τα όρια

Άγαμοι: Έως 25.000 €.

Έγγαμοι: Έως 35.000 € (προσαυξανόμενο κατά 5.000 € για κάθε παιδί).

Παράδειγμα: Οικογένεια με 2 παιδιά έχει όριο 45.000 €.

Μονογονεϊκές οικογένειες: Έως 39.000 € (+5.000 € για κάθε επιπλέον παιδί μετά το πρώτο).

Βασικές προϋποθέσεις

Το όχημα πρέπει να είναι σε κυκλοφορία και ασφαλισμένο.

Να έχουν πληρωθεί τα τέλη κυκλοφορίας.

Κάθε πρόσωπο δηλώνει μόνο ένα όχημα. Αν μια οικογένεια έχει δύο ΙΧ στο όνομα δύο διαφορετικών συζύγων, δικαιούνται και οι δύο την επιδότηση.

Για τους κατόχους δικύκλων το ποσό της επιδότησης διαμορφώνεται στα 30 και τα 35 ευρώ σε ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα, αντίστοιχα.

Δεν επαρκούν οι επιδοτήσεις τύπου Fuel Pass

Παράγοντες της αγοράς έχουν επισημάνει επανειλημμένα ότι οι επιδοτήσεις δεν επαρκούν για να ανακουφίσουν ουσιαστικά τους καταναλωτές, καθώς δεν αντιμετωπίζουν τη βασική αιτία της ακρίβειας, που είναι οι διεθνείς τιμές ενέργειας. Αντίθετα, λειτουργούν ως προσωρινή ανακούφιση.

Μάλιστα υπάρχει το πάγιο αίτημα για μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) ή του ΦΠΑ, μέτρα που θα είχαν άμεσο αποτέλεσμα στην τιμή χωρίς την ανάγκη για αιτήσεις σε πλατφόρμες.

Θα πρέπει να σημειωθεί πως το αυξημένο κόστος των καυσίμων δεν μένει μόνο στο ρεζερβουάρ· μεταφέρεται άμεσα στα προϊόντα στο ράφι λόγω των μεταφορικών, δημιουργώντας έναν φαύλο κύκλο πληθωρισμού.

Μάλιστα, με πολλές αβεβαιότητες για το παρόν και το μέλλον που παραμένουν κυρίαρχες όσο συνεχίζεται η κρίση στη Μέση Ανατολή κατατέθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η ετήσια έκθεση προόδου έτους 2026, αναφορικά με τους στόχους που έχουν τεθεί στο Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό – Διαρθρωτικό Σχέδιο (ΜΔΣ) 2025 – 2028.