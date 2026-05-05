Τραμπ: Δεν μπορώ να πω αν η εκεχειρία παραμένει σε ισχύ – Ιράν: Οι ΗΠΑ επιτέθηκαν σε πολιτικά σκάφη, στο Ορμούζ

Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, μετά τις ανταλλαγές πυρών στα Στενά του Ορμούζ, με τον Τραμπ να αρνείται να απαντήσει αν η εκεχειρία με το Ιράν παραμένει σε ισχύ, ενώ νωρίτερα απείλησε ότι το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου Γης αν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία. Η απειλή αυτή ακολούθησε ιρανικές αναφορές ότι πύραυλοι χτύπησαν μια φρεγάτα του αμερικανικού ναυτικού στα στενά, κάτι που αρνήθηκαν οι ΗΠΑ.

Ο αμερικανικός στρατός, δήλωσε ότι βύθισε αρκετά μικρά ιρανικά σκάφη που προσπάθησαν να παρεμποδίσουν την εμπορική ναυτιλία, με το Ιράν να καταγγέλλει ότι οι Αμερικανοί επιτέθηκαν σε δύο πολιτικά σκάφη. Ιρανικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι από την επίθεση σκοτώθηκαν 5 άνθρωποι.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι «τα γεγονότα στο Ορμούζ καθιστούν σαφές ότι δεν υπάρχει στρατιωτική λύση σε μια πολιτική κρίση», προσθέτοντας ότι «οι συνομιλίες σημειώνουν πρόοδο» με το Πακιστάν ως μεσολαβητή και ότι οι ΗΠΑ και τα ΗΑΕ «πρέπει να είναι προσεκτικά ώστε να μην παρασυρθούν ξανά στο τέλμα από κακόβουλους». Παράλληλα χαρακτήρισε την αμερικανική «Επιχείρηση Ελευθερία», ως «Επιχείρηση Αδιέξοδο».

Χώρες του Κόλπου και της Ευρώπης, καταδίκασαν την αποδιδόμενη στο Ιράν επίθεση σε πετρελαϊκή βιομηχανική εγκατάσταση στη Φουτζάιρα των ΗΑΕ. Ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει τις επιχειρήσεις στον Λίβανο ενώ δηλώνει ότι βρίσκεται σε «υψηλή ετοιμότητα» για το Ιράν.

