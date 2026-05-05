Τραμπ: Δεν μπορώ να πω αν η εκεχειρία παραμένει σε ισχύ – Ιράν: Οι ΗΠΑ επιτέθηκαν σε πολιτικά σκάφη, στο Ορμούζ
Κόσμος 05 Μαΐου 2026, 06:51

Τραμπ: Δεν μπορώ να πω αν η εκεχειρία παραμένει σε ισχύ – Ιράν: Οι ΗΠΑ επιτέθηκαν σε πολιτικά σκάφη, στο Ορμούζ

Ο Τραμπ αρνήθηκε να απαντήσει αν εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν εξακολουθεί να ισχύει, μετά τις ανταλλαγές πυρών στα Στενά του Ορμούζ - Χώρες του κόλπου καταδίκασαν τις επιθέσεις στα ΗΑΕ - Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιχειρήσεις στον Λίβανο

LiveblogΠαρασκευή Τσιβόλα
Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, μετά τις ανταλλαγές πυρών στα Στενά του Ορμούζ, με τον Τραμπ να αρνείται να απαντήσει αν η εκεχειρία με το Ιράν παραμένει σε ισχύ, ενώ νωρίτερα απείλησε ότι το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου Γης αν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία. Η απειλή αυτή ακολούθησε ιρανικές αναφορές ότι πύραυλοι χτύπησαν μια φρεγάτα του αμερικανικού ναυτικού στα στενά, κάτι που αρνήθηκαν οι ΗΠΑ.

Ο αμερικανικός στρατός, δήλωσε ότι βύθισε αρκετά μικρά ιρανικά σκάφη που προσπάθησαν να παρεμποδίσουν την εμπορική ναυτιλία, με το Ιράν να καταγγέλλει ότι οι Αμερικανοί επιτέθηκαν σε δύο πολιτικά σκάφη. Ιρανικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι από την επίθεση σκοτώθηκαν 5 άνθρωποι.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί,  δήλωσε ότι «τα γεγονότα στο Ορμούζ καθιστούν σαφές ότι δεν υπάρχει στρατιωτική λύση σε μια πολιτική κρίση», προσθέτοντας ότι «οι συνομιλίες σημειώνουν πρόοδο» με το Πακιστάν ως μεσολαβητή και ότι οι ΗΠΑ και τα ΗΑΕ «πρέπει να είναι προσεκτικά ώστε να μην παρασυρθούν ξανά στο τέλμα από κακόβουλους».  Παράλληλα χαρακτήρισε την αμερικανική «Επιχείρηση Ελευθερία», ως «Επιχείρηση Αδιέξοδο».

Χώρες του Κόλπου και της Ευρώπης, καταδίκασαν την αποδιδόμενη στο Ιράν επίθεση σε πετρελαϊκή βιομηχανική εγκατάσταση στη Φουτζάιρα των ΗΑΕ. Ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει τις επιχειρήσεις στον Λίβανο ενώ δηλώνει ότι βρίσκεται σε «υψηλή ετοιμότητα» για το Ιράν.

Ελληνικές τράπεζες: Ανατροπή στο χάρτη του ασφαλιστικού κλάδου φέρνουν οι νέες εξαγορές

Ελληνικές τράπεζες: Ανατροπή στο χάρτη του ασφαλιστικού κλάδου φέρνουν οι νέες εξαγορές

Το κόστος της εξάρτησης της ΕΕ από το ρωσικό αέριο και άλλα διαμόνια στην σύνοδο της Αρμενίας
Κόσμος 05.05.26

Το κόστος της εξάρτησης της ΕΕ από το ρωσικό αέριο και άλλα διαμόνια στην σύνοδο της Αρμενίας

Ένα επαναλαμβανόμενο θέμα στην σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στην Αρμενία ήταν οι οδυνηρές και δαπανηρές εξαρτήσεις της Ευρώπης, οι οποίες ήρθαν στο προσκήνιο μετά τη διακοπή της παροχής φυσικού αερίου από την Ρωσία το 2022. Το θέμα έχει αποκτήσει νέα αίσθηση επείγοντος εξαιτίας των κλειστών Στενών του Ορμούζ

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Αναπροσανατολισμός στη σκιά Τραμπ – Το υπό πίεση ΝΑΤΟ, η Ευρώπη των διλημμάτων και η ΕΕ ως «πολύφερνη νύφη»
Κρίσιμη καμπή 05.05.26

Αναπροσανατολισμός στη σκιά Τραμπ – Το υπό πίεση ΝΑΤΟ, η Ευρώπη των διλημμάτων και η ΕΕ ως «πολύφερνη νύφη»

Οι συνεχείς απειλές Τραμπ στην Ευρώπη και η αβεβαιότητα στο ΝΑΤΟ εντείνουν τη συζήτηση στην ΕΕ και πέραν αυτής για τα όρια και την ταυτότητα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ρωσία – Ουκρανία: Πούτιν και Ζελένσκι ανακοίνωσαν μονομερή κατάπαυση του πυρός σε διαφορετικές ημερομηνίες
Ζελένσκι - Πούτιν 05.05.26

Κατάπαυση του πυρός στις 7 και 8 εσύ; Στις 5 και 6 εγώ

Σε διαφορετικές ημερομηνίες ανακοίνωσαν κατάπαυση του πυρός Πούτιν και Ζελένσκι, ο ένας για τη νίκη στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, και ο άλλος επειδή «δεν είναι σοβαρό» να γιορτάσει ο ρωσικός στρατός.

Σύνταξη
Ιράν: Σε «αποκλιμάκωση» καλεί η Σαουδική Αραβία μετά την επανέναρξη των πυρών στα Στενά του Ορμούζ
Εκφράζει ανησυχία 05.05.26

Σε «αποκλιμάκωση» στον Κόλπο καλεί η Σαουδική Αραβία

Την «ανάγκη αποκλιμάκωσης, αποχής από κάθε περαιτέρω κλιμάκωση και άσκησης αυτοσυγκράτησης», τονίζει σε ανακοίνωσή του το ΥΠΕΞ της Σαουδικής Αραβίας, μετά τις ανταλλαγές πυρών στον Κόλπο.

Σύνταξη
Παραγουάη: 13 χρόνια κάθειρξη σε γερουσιαστή για ξέπλυμα χρήματος από διακίνηση ναρκωτικών
Διακίνηση ναρκωτικών 05.05.26

13 χρόνια κάθειρξη σε γερουσιαστή μπουμπούκι

Σε 13 χρόνια κάθειρξης για ξέπλυμα χρήματος που προήλθε από διακίνηση ναρκωτικών καταδικάστηκε γερουσιαστής στην Παραγουάη, ο οποίος σχετιζόταν με έναν από τους πλέον καταζητούμενους κακοποιούς.

Σύνταξη
Ουκρανία: Κατάπαυση του πυρός από τα μεσάνυχτα της Τρίτης, ανακοινώνει ο Ζελένσκι
Ουκρανία 05.05.26

Αλλη... κατάπαυση του πυρός ανακοινώνει ο Ζελένσκι

Κατάπαυση του πυρός ανακοίνωσε και ο Ζελένσκι, αλλά από τα μεσάνυχτα της Τρίτης 5 Μαΐου, υπογραμμίζοντας πως «η ανθρώπινη ζωή είναι ασυγκρίτως πολυτιμότερη από τον "εορτασμό" οποιασδήποτε επετείου».

Σύνταξη
Βραζιλία: Μονοκινητήριο αεροσκάφος συντρίβεται σε πολυκατοικία στο Μπέλο Οριζόντε
Τουλάχιστον 2 νεκροί 05.05.26

Συντριβή αεροσκάφους σε πολυκατοικία

Σε βίντεο ντοκουμέντο καταγράφεται η στιγμή που ένα Embraer EMB-721C χάνει ύψος, αποφεύγει με δυσκολία πολυώροφα κτίρια και εντέλει συντρίβεται σε μια πολυκατοικία στο Μπέλο Οριζόντε της Βραζιλίας.

Σύνταξη
Πυροβολισμοί κοντά στον Λευκό Οίκο – Από το σημείο είχε περάσει η αυτοκινητοπομπή του Βανς
ΗΠΑ 04.05.26 Upd: 01:35

Πυροβολισμοί κοντά στον Λευκό Οίκο – Από το σημείο είχε περάσει η αυτοκινητοπομπή του Βανς

Πυροβολισμοί κοντά στον Λευκό Οίκο. Δημοσιογράφοι και πολίτες κλήθηκαν να πάνε σε ασφαλές σημείο, ενώ ο Τραμπ απομακρύνθηκε από εκδήλωση. Πληροφορίες ότι οι αρχές έχουν πυροβολήσει ένα άτομο.

Σύνταξη
Η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκινά πρόγραμμα βοήθειας προς Παλαιστινίους που έπεσαν θύματα βίας Ισραηλινών εποίκων
Στη Δ. Όχθη 04.05.26

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκινά πρόγραμμα βοήθειας προς Παλαιστινίους που έπεσαν θύματα βίας Ισραηλινών εποίκων

Ο Παλαιστίνιος πρωθυπουργός Μοχάμεντ Μουστάφα δήλωσε σήμερα ότι η ΕΕ, σε συντονισμό με την κυβέρνηση, θα ξεκινήσει «ένα πρόγραμμα για την υποστήριξη των θυμάτων της τρομοκρατίας των εποίκων»

Σύνταξη
Ισπανία: Η ακτοφυλακή κατάσχεσε στον Ατλαντικό ποσότητα κοκαΐνης ρεκόρ – Σχεδόν 40 τόνους
Διεθνές δίκτυο 04.05.26

Ισπανία: Η ακτοφυλακή κατάσχεσε στον Ατλαντικό ποσότητα κοκαΐνης ρεκόρ – Σχεδόν 40 τόνους

Οι ισπανικές αρχές αναχαίτισαν πλοίο στα διεθνή ύδατα στον Ατλαντικό. Εκτός από τους 40 τόνους κοκαΐνης που κατέσχεσαν, στην επιχείρηση συνέλαβαν 20 άτομα. Αποδίδουν την επιχείρηση σε διεθνές δίκτυο.

Σύνταξη
Γερμανία: Δύο νεκροί και περισσότεροι από 15 τραυματίες – Συνελήφθη ο οδηγός που παρέσυρε πεζούς στη Λειψία
Κόσμος 04.05.26

Γερμανία: Δύο νεκροί και περισσότεροι από 15 τραυματίες – Συνελήφθη ο οδηγός που παρέσυρε πεζούς στη Λειψία

O οδηγός σταμάτησε ο ίδιος το αυτοκίνητό του και συνελήφθη ενώ βρισκόταν ακόμη μέσα σε αυτό - Κατά τη σύλληψή του, μετέδωσε η εφημερίδα BILD, παρουσίαζε «σημάδια ψυχικής αστάθειας».

Σύνταξη
Διήμερη εκεχειρεία 8-9 Μαΐου κήρυξε ο Πούτιν – Την απορρίπτει ο Ζελένσκι
Πόλεμος στην Ουκρανία 04.05.26

Διήμερη εκεχειρεία 8-9 Μαΐου κήρυξε ο Πούτιν – Την απορρίπτει ο Ζελένσκι

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν κήρυξε διήμερη κατάπαυση του πυρός με την Ουκρανία, με την ευκαιρία των εορταστικών εκδηλώσεων για τη νίκη του σοβιετικού στρατού επί των Ναζί, στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Σύνταξη
Axios: Ο Ντόναλντ Τραμπ κουράστηκε με το αδιέξοδο – Είναι έτοιμος να ξεκινήσει πάλι πόλεμο
Μέση Ανατολή 04.05.26

Axios: Ο Ντόναλντ Τραμπ κουράστηκε με το αδιέξοδο – Είναι έτοιμος να ξεκινήσει πάλι πόλεμο

Ο Ντόναλντ Τραμπ βαριέται γρήγορα, «θέλει δράση», σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο των ΗΠΑ. Και γι’ αυτό αλλάζει τη δυναμική με την εντολή οι αμερικανικές δυνάμεις να απεγκλωβίσουν πλοία από το Ορμούζ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Σ’ αγαπώ, πατέρα, αλλά μισώ όσα εκπροσωπείς»: Από την ελίτ στον IRA η «περήφανα ένοχη» Ρόουζ Ντάγκντεϊλ
Βερμέερ «καπνός» 05.05.26

«Σ’ αγαπώ, πατέρα, αλλά μισώ όσα εκπροσωπείς»: Από την ελίτ στον IRA η «περήφανα ένοχη» Ρόουζ Ντάγκντεϊλ

Από τα σαλόνια της ελίτ στον IRA, η Ρόουζ Ντάγκντεϊλ γύρισε την πλάτη στην τάξη της και βρέθηκε σε βομβιστικές επιθέσεις και μια ιστορική ληστεία τέχνης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Το φιλμ Electroma των Daft Punk γιορτάζει 20 χρόνια ζωής
Δύο δεκαετίες μετά 05.05.26

Τα ρομπότ επιστρέφουν - Το φιλμ Electroma των Daft Punk γιορτάζει 20 χρόνια ζωής στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Τραϊμπέκα

Δύο δεκαετίες μετά την κυκλοφορία της, η ταινία Electroma των Daft Punk απέκτησε μια βελτιωμένη έκδοση που θα προβληθεί στο φετινό Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Τραϊμπέκα

Σύνταξη
«Πόλεμος» για το φαράγγι της Σαμαριάς
Καυτή πατάτα 05.05.26

«Πόλεμος» για το φαράγγι της Σαμαριάς

Τα τελευταία χρόνια εντείνονται οι πιέσεις της τοπικής κοινωνίας να παραμένει ανοιχτό, όσο περισσότερο γίνεται, το φαράγγι της Σαμαριάς, παρά την αρκετές φορές αντίθετη γνώμη των ειδικών - Μιλούν στο in o Ευθύμης Λέκκας, οι δήμαρχοι Σφακίων και Αγίου Βασιλείου και ο αντιπεριφερειάρχης Χανίων

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δημοσκόπηση: Τι κυβέρνηση θέλουν οι ψηφοφόροι, ανάλογα με το κόμμα που ψηφίζουν, αν δεν επιτευχθεί αυτονομία
Δημοσκόπηση 05.05.26

Τι κυβέρνηση θέλουν οι ψηφοφόροι, ανάλογα με το κόμμα που ψηφίζουν, αν δεν επιτευχθεί αυτονομία

Ένα σημαντικό εύρημα προκύπτει από νέα δημοσκόπηση που βλέπει το φως της δημοσιότητας για τις διαθέσεις των πολιτών στο υποθετικό σενάριο που δεν καταστεί εφικτό στις επόμενες εκλογές να συγκροτηθεί αυτοδύναμη μονοκομματική κυβέρνηση.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ευρωζώνη: Πυκνώνουν τα σύννεφα της ύφεσης – Τα σημάδια, η ανησυχία και το «κοκκίνισμα» των ταμπλό
Οι κίνδυνοι 05.05.26

Πυκνώνουν τα σύννεφα της ύφεσης - Τα σημάδια, η ανησυχία και το «κοκκίνισμα» των ταμπλό

Με δύο πρόσωπα η εικόνα της οικονομίας στην Ευρωζώνη τις τελευταίες εβδομάδες. Από τη μία πλευρά οι δείκτες δείχνουν μια σχετική ανθεκτικότητα αλλά από την άλλη οι πληθωριστικές πιέσεις και οι γεωπολιτικές εντάσεις «κοκκινίζουν» ταμπλό και προβλέψεις. Τι συμβαίνει στην Ελλάδα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Eurogroup: Για «στασιμοπληθωριστική τάση», μιλά ο Πιερρακάκης, για «σοκ στασιμοπληθωρισμού» ο Ντομπρόβσκις
Πιερρακάκης - Ντομπρόβσκις 05.05.26

«Στασιμοπληθωριστική τάση» ή «σοκ στασιμοπληθωρισμού»

«Βρισκόμαστε σε μια στασιμοπληθωριστική τάση», δηλώνει ο Κυριάκος Πιερρακάκης, αυτό που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη είναι ένα «σοκ στασιμοπληθωρισμού», παραδέχεται ο Ντομπρόβσκις.

Σύνταξη
