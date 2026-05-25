Συνεχίζεται το «παζάρι» ΗΠΑ και Ιράν εν μέσω απειλών – «Ο Τραμπ δεν θα κάνει κακή συμφωνία», λέει ο Ρούμπιο

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Εν μέσω απειλών, συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, με τις διαφορετικές διαρροές για τους όρους μιας συμφωνίας να καταδεικνύουν πως οι βασικές διαφωνίες, δεν έχουν ακόμη λυθεί.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Ινδία τη Δευτέρα, ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο επανέλαβε ότι ο Τραμπ δεν βιάζεται να καταλήξει σε συμφωνία, προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ θα δώσουν στη διπλωματία κάθε ευκαιρία να πετύχει πριν εξερευνήσουν τις «εναλλακτικές λύσεις».

«Οι ΗΠΑ είτε θα έχουν μια καλή συμφωνία με το Ιράν είτε θα το αντιμετωπίσουν με άλλο τρόπο»

«Είτε θα καταλήξουμε σε μια καλή συμφωνία είτε θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με άλλο τρόπο. Θα προτιμούσαμε να καταλήξουμε σε μια καλή συμφωνία», είπε ο Ρούμπιο.

Ανέφερε ότι υπάρχει «μια αρκετά σταθερή» πρόταση επί τάπητος όσον αφορά την «ικανότητα του Ιράν να ανοίξει» τα Στενά του Ορμούζ και «να εισέλθει σε μια πολύ ουσιαστική, σημαντική και χρονικά περιορισμένη διαπραγμάτευση για τα πυρηνικά ζητήματα».

«Και ελπίζουμε ότι θα τα καταφέρουμε. (Η πρόταση) Έχει μεγάλη υποστήριξη στον Κόλπο. Έχει μεγάλη υποστήριξη παγκοσμίως. Κάθε χώρα με την οποία έχουμε συζητήσει το θέμα κατανοεί ότι δεν είναι μόνο πολύ λογικό, αλλά είναι και το σωστό για τον κόσμο», είπε.

«Ο Τραμπ δεν θα δεχθεί κακή συμφωνία»

«Πιστεύαμε ότι ίσως να είχαμε κάποια είδηση χθες το βράδυ, ίσως σήμερα· δεν θα έδινα υπερβολική σημασία σε αυτό», δήλωσε.

Όταν ρωτήθηκε ποιο είναι το εμπόδιο για την επίτευξη συμφωνίας, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, είπε ότι «είναι απλώς η απάντηση» από το Ιράν.

«Πρέπει να λάβεις απάντηση, και το ιρανικό σύστημα χρειάζεται λίγο περισσότερο χρόνο για να ανταποκριθεί», δήλωσε ο Ρούμπιο.

«Ο πρόεδρος δεν πρόκειται να κάνει μια κακή συμφωνία, απλώς δεν θα το κάνει, οπότε ας δούμε τι θα συμβεί. Θα δώσουμε στη διπλωματία κάθε ευκαιρία να πετύχει πριν εξερευνήσουμε τις εναλλακτικές λύσεις».

«Οι ΗΠΑ ασχολούνται με το θέμα του Λιβάνου ξεχωριστά»

Ερωτηθείς αν ο Λίβανος θα συμπεριληφθεί σε οποιαδήποτε συμφωνία, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η Ουάσιγκτον «ασχολείται με το θέμα [του Λιβάνου] ξεχωριστά».

Είπε ότι το Ισραήλ και η κυβέρνηση του Λιβάνου δεν αποτελούν το πρόβλημα. «Το πρόβλημα είναι η Χεζμπολάχ», δήλωσε ο Ρούμπιο, κατηγορώντας την οργάνωση ότι «θυματοποιεί τον λαό του Λιβάνου».

Ο Ρούμπιο πρόσθεσε ότι «το Ισραήλ έχει πάντα το δικαίωμα στην αυτοάμυνα… Και έτσι, αν η Χεζμπολάχ πρόκειται να εκτοξεύσει πυραύλους ή εκτοξεύει πυραύλους εναντίον τους, το Ισραήλ έχει κάθε δικαίωμα να ανταποκριθεί σε αυτό ή να αποτρέψει κάτι τέτοιο. Αυτό ήταν πάντα κατανοητό» δήλωσε ο Ρούμπιο.

Το σχέδιο συμφωνίας

Το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες μιλούν για ένα «μνημόνιο κατανόησης» που θα καθορίζει έναν οδικό χάρτη για την επίλυση όλων των εκκρεμών ζητημάτων. Ωστόσο, το τι ακριβώς περιλαμβάνει αυτό το μνημόνιο παραμένει ασαφές.

Η βασική λογική αυτής της προσέγγισης είναι ότι το μνημόνιο, μόλις υπογραφεί, θα σταματήσει τις εχθροπραξίες — κάτι που θα ήταν ευπρόσδεκτο και για τις δύο πλευρές, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να αντιμετωπίζει ενδιάμεσες εκλογές αργότερα μέσα στη χρονιά και την οικονομία του Ιράν να βρίσκεται σε κρίση, μεταδίδει το CNN.

Πρόσφατες εκδοχές του μνημονίου κατανόησης, το οποίο ο Τραμπ φαίνεται κοντά στο να οριστικοποιήσει, προβλέπουν επίσης τη σταδιακή επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ και τον τερματισμό του αμερικανικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών, σύμφωνα με άτομο που γνωρίζει το θέμα. Στη συνέχεια θα ξεκινούσε μια αντίστροφη μέτρηση για την επίλυση άλλων ακανθωδών ζητημάτων, όπως το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Ανώτερος αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης δήλωσε στο CNN την Κυριακή ότι το μνημόνιοδίνει στα μέρη «60 ημέρες για να καταλήξουν στα τελικά σημεία της συμφωνίας».

Σύμφωνα με τον αξιωματούχο, η πιθανή συμφωνία θα διασφάλιζε ότι το Ιράν δεν θα μπορέσει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο και θα το υποχρέωνε να εγκαταλείψει το υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιο, το οποίο ο Τραμπ συχνά αποκαλεί «πυρηνική σκόνη».

Ο τρόπος διάθεσης αυτού του αποθέματος θα αποτελέσει μέρος της επόμενης φάσης των διαπραγματεύσεων.

«Το σημαντικό στον τρόπο που έχει δομηθεί αυτό είναι ότι, αν το Ιράν δεν τηρήσει τις δεσμεύσεις του, δεν θα πάρει τίποτα. Χωρίς “σκόνη”; Χωρίς δολάρια. Καθώς ανοίγουν τα Στενά, ο αποκλεισμός θα χαλαρώνει αναλογικά», δήλωσε ο αξιωματούχος. «Αυτό είναι “εμπιστοσύνη αλλά με επαλήθευση” στο έπακρο».

Ωστόσο, τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης εξέφρασαν αμφιβολίες για το αν το μνημόνιο θα υπογραφεί τελικά. Διαφορές «σε μία ή δύο ρήτρες του πιθανού μνημονίου κατανόησης εξακολουθούν να υφίστανται», μετέδωσε την Κυριακή το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim του Ιράν.