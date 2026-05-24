Κυριακή 24 Μαϊου 2026
Το Ισραήλ σε προεκλογικό πυρετό – Γιατί μια ήττα Νετανιάχου δεν θα αλλάξει τίποτα
Κόσμος 24 Μαΐου 2026, 22:30

«Αυτοί οι διεκδικητές δεν αντιπροσωπεύουν ρήξη με τις πιο επιβλαβείς ιδεολογίες του Ισραήλ και την απαράδεκτη πολιτική πραγματικότητα που αυτές καλλιεργούν εδώ και δεκαετίες»

Βαγγέλης Γεωργίου
Το νόημα στη ζωή: Γιατί αξίζει να το βρεις

Την Παρασκευή 15 Μαΐου ισραηλινή δημοσκόπηση έδειξε ότι το 55% των ερωτώμενων ζητούν την πολιτική συνταξιοδότηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου, ενώ μόλις ένα 38% υποστηρίζουν την συμμετοχή του στις εκλογές. Αν τελικά συμβεί αυτό, το Τελ Αβίβ θα επιστρέψει άραγε στην διεθνή νομιμότητα φέρνοντας ενθουσιασμό στην πλειονότητα το κόσμου που επιθυμεί ειρήνη και καταδικάζει πολιτικές γενοκτονίας;

Δυστυχώς αυτός ο ενθουσιασμός, είναι αυταπάτη.

Αυτό εκτιμά ο Μίχαελ Σέιφερ Ομέρ-Μαν, διευθυντής της DAWN μιας αμερικανικής ΜΚΟ, που ασχολείται με ανθρώπινα δικαιώματα, δημοκρατία και λογοδοσία στη Μέση Ανατολή.

«Αυτή η αυταπάτη βασίζεται σε μια ψευδή εικόνα της ισραηλινής πολιτικής κατά τις δεκαετίες πριν από την κυριαρχία του Νετανιάχου» αναφέρει σε ανάλυσή του στο Responsible Statecraft, διότι «αγνοεί το γεγονός ότι τα θεμέλια της σημερινής πραγματικότητας -η μαζική επέκταση των εποικισμών, η παγίωση της κατοχής και η καταστολή του παλαιστινιακού λαού- ήταν ένα συλλογικό εθνικό σχέδιο πολύ πριν ο Νετανιάχου γίνει ο βασικός υπερασπιστής του».

Πράγματι όπως κατέδειξε ο επίκουρος καθηγητής στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Ντελφτ, Γκαμπριέλ Σβάκε το 2020, οι εποικισμοί των Εβραίων δεν ήταν απλώς μια στεγαστική ή αναπτυξιακή πολιτική, αλλά ένας εξελισσόμενος μηχανισμός εδαφικού και δημογραφικού ελέγχου, που προσαρμόζεται κάθε φορά στο κυρίαρχο οικονομικό μοντέλο — από τον αγροτικό σοσιαλισμό έως τον νεοφιλελεύθερο καπιταλισμό ακινήτων. Είναι η πρακτική εφαρμογή του Σιωνισμού που ξεπερνάει κόμματα και ηγέτες.

Όλοι οι πολιτικοί ηγέτες κομμάτων στο Ισραήλ είναι εβραίοι που  όχι μόνο αποκλείουν τους αραβοϊσραηλινούς, αλλά υιοθετούν θέσεις και ρητορική εξαιρετικά βίαιη.

Τι πιστεύουν οι Μπένετ και Γκαντζ

Πάρτε για παράδειγμα τον Ναφτάλι Μπένετ –ηγέτη του συνασπισμού «Μαζί»- που τις τελευταίες εβδομάδες, που στα ζητήματα του λιμού, ενώ ακόμα και ο Νετανιάχου τελικά υπέκυψε στη διεθνή πίεση και άρχισε να επιτρέπει την είσοδο τροφίμων στη Γάζα τον Μάιο του 2025 για να περιορίσει τον λιμό που ο ίδιος δημιούργησε, ο Μπένετ δήλωσε ότι η μελλοντική κυβέρνησή του «δεν θα επέτρεπε σε εκατοντάδες φορτηγά της Χαμάς να εισέρχονται [στη Γάζα] κάθε μέρα».

Έχει δηλώσει ότι η Γάζα πρέπει να παραμείνει υπό μόνιμο ισραηλινό έλεγχο, ακόμη και μετά τον πόλεμο.

Και παρότι ο Bennett προσέχει να ισχυρίζεται ότι το Ισραήλ δεν στοχοποιεί Παλαιστίνιους αμάχους, έχει επανειλημμένα υπονοήσει ότι οι Παλαιστίνιοι άμαχοι αποτελούν νόμιμους στόχους, υποστηρίζοντας πιο πρόσφατα ότι το 70% των Παλαιστινίων θέλει να δολοφονήσει όλους τους Ισραηλινούς.

Ήδη από το 2018, ο Bennett είχε υποστηρίξει ανοιχτά τον πυροβολισμό Παλαιστινίων παιδιών που συμμετείχαν σε διαδηλώσεις στη Γάζα, δηλώνοντας: «Δεν είναι παιδιά – είναι τρομοκράτες».

Στον ίδιο συνασπισμό με τον Μπένετ ανήκουν ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Γιαΐρ Λαπίντ και ο πρώην αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων Γκάντι Άιζενκοτ.

«Παρότι ευθυγραμμίζονται περισσότερο με τη νοσταλγική εικόνα ενός πιο φιλελεύθερου Ισραήλ, δεν είναι φιλελεύθεροι. Ο Γκάντι Άιζενκοτ ήταν κεντρική μορφή του αρχικού «πολεμικού συμβουλίου» του Νετανιάχου που σχηματίστηκε τον Οκτώβριο του 2023 και σχεδίασε και ενέκρινε την εκστρατεία μαζικών δολοφονιών και λιμοκτονίας για την οποία ο Netanyahu κατηγορήθηκε αργότερα από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο».

Όταν ο Άιζενκοτ.  αποχώρησε τελικά από το πολεμικό συμβούλιο, δεν το έκανε επειδή το Ισραήλ διέπραττε φρικτά διεθνή εγκλήματα, αλλά επειδή, όπως είπε ο ίδιος, «εξωγενείς παράγοντες και πολιτικές σκοπιμότητες παρεισέφρησαν στις συζητήσεις» σχετικά με τα βήματα για να «υλοποιηθούν οι στόχοι του πολέμου και να βελτιωθεί η στρατηγική θέση του Ισραήλ». Ουσιαστικά, εγκατέλειψε την κυβέρνηση επειδή ο Νετανιάχου να παρουσιάσει ένα όραμα για το πώς θα αποκομίζονταν τα μακροπρόθεσμα γεωπολιτικά οφέλη αυτών των εγκλημάτων.

«Αυτοί οι διεκδικητές επίσης δεν αντιπροσωπεύουν ρήξη με τις πιο επιβλαβείς ιδεολογίες του Ισραήλ και την απαράδεκτη πολιτική πραγματικότητα που αυτές καλλιεργούν εδώ και δεκαετίες. Ο Άιζενκοτ και ο Λαπίντ, μαζί με τον Μπένετ, δεσμεύτηκαν πρόσφατα να μην επιτρέψουν σε αραβικά πολιτικά κόμματα να συμμετάσχουν στην κυβέρνησή τους».

Ο δε Μπένι Γκαντζ, πρώην αρχηγός των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων που αμφισβήτησε το 2024 τον Νετανιάχου έχει δηλώσει ότι: «Η Γάζα θα καεί. Δεν υπάρχει άλλη εξίσωση».

Ο βετεράνος στρατιωτικός -αλλά όχι και τόσο έμπειρος πολιτικός- εχεί αναρτήσει βίντεο στο πλαίσιο της προεκλογικής του εκστρατείας του 2019 με τίτλο «Μόνο ο ισχυρός επιβιώνει», υπογραμμίζοντας κυρίως τις επιτυχημένες επιχειρήσεις του στρατού στη Λωρίδα της Γάζας όσο υπηρετούσε ο ίδιος. Το βίντεο ανέφερε τα επιτεύγματα του Γκάντζ που υπό τις διαταγές του χτυπήθηκαν 6.231 στόχοι της Χαμάς το 2014, καυχιόντας ότι «τμήματα της Γάζας στάλθηκαν πίσω στη Λίθινη Εποχή».

Η κατακόρυφη πτώση της δημοφιλίας του Ισραήλ δεν πρέπει να αποδίδεται στον Νετανιάχου, καταλήγει ο Ομέρ-Μαν. Ο Νετανιάχου δεν έβαλε το Ισραήλ σε αυτόν τον δρόμο, είναι με πολλούς τρόπους ο οδηγός που έλυσε τη ζώνη ασφαλείας του, έσβησε τα φώτα και πάτησε το γκάζι. Η απομάκρυνση του Νετανιάχου δεν αλλάζει την πορεία του αυτοκινήτου· απλώς τον αντικαθιστά με έναν οδηγό όπως ο Μπένετ, που κρατά το GPS ρυθμισμένο προς ακόμη βαθύτερη παγίωση της προσάρτησης και του απαρτχάιντ, οδηγώντας απλώς λίγο πιο προσεκτικά».

Wall Street
Wall Street: «Σύννεφα» μετά το άλμα στις μετοχές – Εκτίναξη αποδόσεων στα ομόλογα

Το νόημα στη ζωή: Γιατί αξίζει να το βρεις

Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης 92-85: Βασιλιάς της Ευρώπης ο Θρύλος!

Εξακομματική Βουλή στην Κύπρο – Τα αποτελέσματα στο 100% της καταμέτρησης
Βουλευτικές εκλογές 24.05.26

Ολοκληρώθηκε η καταμέτρηση στην Κύπρο. Πρώτος ο Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗΣΥ), με δεύτερο το ΑΚΕΛ, με μικρή διαφορά. Δεν υπάρχει κόμμα που να μπορεί να σχηματίσει μόνο του κυβέρνηση.

Αφοπλισμός θα σήμαινε «ολοκληρωτική καταστροφή» λέει η Χεζμπολάχ – Ελπίζει σε συμφωνία που να περιλαμβάνει τον Λίβανο
Μέση Ανατολή 24.05.26

«Ο αφοπλισμός της Χεζμπολάχ σημαίνει ολοκληρωτική καταστροφή και δεν μπορούμε να τον δεχθούμε», δήλωσε ο Ναΐμ Κάσεμ σε τηλεοπτική ομιλία του.

Οι δικαιολογίες Τραμπ για το ρεσάλτο στην Κούβα – «Ε, μην προσβάλλετε τη νοημοσύνη μας»
Ακρότητες 24.05.26

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο θεωρεί πως δεν είναι μεγάλη η πιθανότητα για τις προοπτικές μιας συμφωνίας με την Κούβα τη στιγμή που ο αμερικανικός στρατός βρίσκεται σε ετοιμότητα επέμβασης.

Βαγγέλης Γεωργίου
Η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν θα χρειαστεί μέρες – «Όλα πρέπει να γίνουν σωστά», λέει ο Τραμπ
Δύσκολο παζλ 24.05.26

Πρόοδο στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν, βλέπει ο Λευκός Οίκος, αμερικανικά εμπόδια η Τεχεράνη. Η συμφωνία δεν αναμένεται να υπογραφεί εντός της ημέρας, καθώς ο Τραμπ υποστήριξε ότι όλα «πρέπει να γίνουν σωστά».

Αρχοντία Κάτσουρα
Μέση Ανατολή: Σε τι συμφώνησαν Τραμπ – Νετανιάχου πριν την τελική συμφωνία με το Ιράν
Κόσμος 24.05.26

Πιθανή είναι μέσα στις επόμενες ώρες μια τελική συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν με τις δηλώσεις του αμερικανού προέδρου και ιρανών αξιωματούχων να συγκλίνουν στο ότι οι δύο πλευρές είναι κοντά σε ένα συμβιβασμό.

Κατάρρευση υπό κατασκευή κτιρίου στις Φιλιππίνες: Ένας νεκρός, πάνω από 20 οι αγνοούμενοι
Συνεχίζονται οι έρευνες 24.05.26

Διασώστες στο σημείο της τραγωδίας σκαρφαλώνουν πάνω σε έναν σωρό από πλάκες σκυροδέματος και κομμάτια από χάλυβα, καθώς αναζητούσαν επιζώντες

Προς μια συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν: Πώς αντιδρούν Ισραήλ και τα γεράκια στην Ουάσιγκτον
«Συνθηκολόγηση!» 24.05.26

Το Τελ Αβίβ και οι «αντιπρόσωποί» του στις ΗΠΑ ίσως περνάνε τις χειρότερες διπλωματικές στιγμές των τελευταίων ετών, δεδομένου ότι η φιλοπολεμική τους ατζέντα φαίνεται να ανατρέπεται από την ίδια την Ουάσιγκτον.

Βαγγέλης Γεωργίου
Τουρκία: Επέμβαση της αστυνομίας στα κεντρικά γραφεία του CHP- Εμφύλιος στο κόμμα της αντιπολίτευσης
Κόσμος 24.05.26

Μετά τη δικαστική απόφαση που καθαιρεί τον Οζγκιούρ Οζέλ από την προεδρία του CHP για «παρατυπίες» στο συνέδριο, ο πρώην επικεφαλής Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου κάλεσε την αστυνομία να εκκενώσει τα κεντρικά γραφεία του κόμματος

Ουκρανία: Καταστροφές στο στούντιο του γερμανικού κρατικού τηλεοπτικού δικτύου ARD από ρωσικούς βομβαρδισμούς
ARD 24.05.26

Η μαζική επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία είχε σαν αποτέλεσμα και τη μερική καταστροφή του κτιρίου του γερμανικού κρατικού τηλεοπτικού δικτύου ARD

Ένας 39χρονος νεκρός στην Αυστραλία από επίθεση καρχαρία
Κόσμος 24.05.26

Ο άνδρας, ηλικίας 39 ετών, με καταγωγή από το Κερνς, υπέκυψε έχοντας τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι, αφού ανασύρθηκε από το νερό όπου του επιτέθηκε ο καρχαρίας, ενώ έκανε υποβρύχιο ψάρεμα στο Kennedy Shoal, έναν διάσημο αλιευτικό ύφαλο με βαθιά νερά

Οι ΗΠΑ ενημέρωσαν την Ιαπωνία ότι θα καθυστερήσουν να παραδώσουν τους Tomahawk – Ελλείψεις λόγω του πολέμου στο Ιράν
Financial Times 24.05.26

Η επιχείρηση Epic Fury των ΗΠΑ στο Ιράν έχει προκαλέσει σοβαρές ελλείψεις σε αμερικανικά οπλικά συστήματα με την Ουάσιγκτον να ενημερώνει τους συμμάχους της ότι θα καθυστερήσει τις παραδόσεις

Ευρώπη: Οι «μάχες» της Ευρώπης με τις επόμενες εστίες αστάθειας και η νέα κανονικότητα για τους «27»
Διεθνής Οικονομία 24.05.26

Από την πανδημία στο ενεργειακό σοκ, από την ακρίβεια στις γεωπολιτικές εντάσεις, η «έκτακτη ανάγκη» μοιάζει να γίνεται το νέο οικονομικό μοντέλο για την Ευρώπη.

Εξακομματική Βουλή στην Κύπρο – Τα αποτελέσματα στο 100% της καταμέτρησης
Βουλευτικές εκλογές 24.05.26

Ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο πεθαίνει – O Έλον Μασκ για το φινάλε του «The Boys»
Τι συνέβη εδώ; 24.05.26

Ο Έλον Μασκ δημοσίευσε πάνω από δώδεκα αναρτήσεις σχετικά με το τελευταίο επεισόδιο της σατιρικής σειράς, πυροδοτώντας μια αντιπαράθεση στο X με τον δημιουργό, Έρικ Κρίπκε.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Θεσσαλονίκη: Με κατσαβίδι η δολοφονία του 67χρονου – Ο γιος φέρεται να έχει παραδεχθεί ότι είναι ο δράστης
Στο Τριάδι Θέρμης 24.05.26

Στη σύλληψη του 30χρονου γιου του 67χρονου που βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του στο Τριάδι του Δήμου Θέρμης, στη Θεσσαλονίκη. Ένα κατσαβίδι φαίνεται ότι ήταν το φονικό όπλο.

Αεροπορικά καύσιμα: Επιχείρηση «σώστε το καλοκαίρι» – Ο «στεγνός» Ιούλιος απομακρύνεται…
Οι εξελίξεις 24.05.26

Με τις τιμές του πετρελαίου να κινούνται μεν πτωτικά αλλά πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι τα βλέμματα στρέφονται στον κίνδυνο μιας ενδεχόμενης σοβαρής κρίσης εφοδιασμού σε καύσιμα αεροσκαφών (το καλοκαίρι) με όλα τα σενάρια να βρίσκονται στο τραπέζι αλλά ένα από αυτά έχει αρχίσει να κερδίζει έδαφος…

Στράτος Ιωακείμ
Αφοπλισμός θα σήμαινε «ολοκληρωτική καταστροφή» λέει η Χεζμπολάχ – Ελπίζει σε συμφωνία που να περιλαμβάνει τον Λίβανο
Μέση Ανατολή 24.05.26

Ανταρσία στη μόδα; Η προφητεία της Μιράντα Πρίστλι, το Met Gala και το ανίερο προξενιό με τους Μπέζος
Πόλεμος 24.05.26

Το φετινό ανοιξιάτικο Met Gala εξελίχθηκε στην πιο εκρηκτική και αμφιλεγόμενη διοργάνωση στην ιστορία του θεσμού, φέρνοντας στο φως τη βαθιά ρήξη ανάμεσα στην ελίτ της μόδας και την κοινή γνώμη για τους Μπέζος

Λουκάς Καρνής
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

