Το Ισραήλ σε προεκλογικό πυρετό – Γιατί μια ήττα Νετανιάχου δεν θα αλλάξει τίποτα

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Την Παρασκευή 15 Μαΐου ισραηλινή δημοσκόπηση έδειξε ότι το 55% των ερωτώμενων ζητούν την πολιτική συνταξιοδότηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου, ενώ μόλις ένα 38% υποστηρίζουν την συμμετοχή του στις εκλογές. Αν τελικά συμβεί αυτό, το Τελ Αβίβ θα επιστρέψει άραγε στην διεθνή νομιμότητα φέρνοντας ενθουσιασμό στην πλειονότητα το κόσμου που επιθυμεί ειρήνη και καταδικάζει πολιτικές γενοκτονίας;

Δυστυχώς αυτός ο ενθουσιασμός, είναι αυταπάτη.

Αυτό εκτιμά ο Μίχαελ Σέιφερ Ομέρ-Μαν, διευθυντής της DAWN μιας αμερικανικής ΜΚΟ, που ασχολείται με ανθρώπινα δικαιώματα, δημοκρατία και λογοδοσία στη Μέση Ανατολή.

«Αυτή η αυταπάτη βασίζεται σε μια ψευδή εικόνα της ισραηλινής πολιτικής κατά τις δεκαετίες πριν από την κυριαρχία του Νετανιάχου» αναφέρει σε ανάλυσή του στο Responsible Statecraft, διότι «αγνοεί το γεγονός ότι τα θεμέλια της σημερινής πραγματικότητας -η μαζική επέκταση των εποικισμών, η παγίωση της κατοχής και η καταστολή του παλαιστινιακού λαού- ήταν ένα συλλογικό εθνικό σχέδιο πολύ πριν ο Νετανιάχου γίνει ο βασικός υπερασπιστής του».

Πράγματι όπως κατέδειξε ο επίκουρος καθηγητής στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Ντελφτ, Γκαμπριέλ Σβάκε το 2020, οι εποικισμοί των Εβραίων δεν ήταν απλώς μια στεγαστική ή αναπτυξιακή πολιτική, αλλά ένας εξελισσόμενος μηχανισμός εδαφικού και δημογραφικού ελέγχου, που προσαρμόζεται κάθε φορά στο κυρίαρχο οικονομικό μοντέλο — από τον αγροτικό σοσιαλισμό έως τον νεοφιλελεύθερο καπιταλισμό ακινήτων. Είναι η πρακτική εφαρμογή του Σιωνισμού που ξεπερνάει κόμματα και ηγέτες.

Όλοι οι πολιτικοί ηγέτες κομμάτων στο Ισραήλ είναι εβραίοι που όχι μόνο αποκλείουν τους αραβοϊσραηλινούς, αλλά υιοθετούν θέσεις και ρητορική εξαιρετικά βίαιη.

Τι πιστεύουν οι Μπένετ και Γκαντζ

Πάρτε για παράδειγμα τον Ναφτάλι Μπένετ –ηγέτη του συνασπισμού «Μαζί»- που τις τελευταίες εβδομάδες, που στα ζητήματα του λιμού, ενώ ακόμα και ο Νετανιάχου τελικά υπέκυψε στη διεθνή πίεση και άρχισε να επιτρέπει την είσοδο τροφίμων στη Γάζα τον Μάιο του 2025 για να περιορίσει τον λιμό που ο ίδιος δημιούργησε, ο Μπένετ δήλωσε ότι η μελλοντική κυβέρνησή του «δεν θα επέτρεπε σε εκατοντάδες φορτηγά της Χαμάς να εισέρχονται [στη Γάζα] κάθε μέρα».

Έχει δηλώσει ότι η Γάζα πρέπει να παραμείνει υπό μόνιμο ισραηλινό έλεγχο, ακόμη και μετά τον πόλεμο.

Και παρότι ο Bennett προσέχει να ισχυρίζεται ότι το Ισραήλ δεν στοχοποιεί Παλαιστίνιους αμάχους, έχει επανειλημμένα υπονοήσει ότι οι Παλαιστίνιοι άμαχοι αποτελούν νόμιμους στόχους, υποστηρίζοντας πιο πρόσφατα ότι το 70% των Παλαιστινίων θέλει να δολοφονήσει όλους τους Ισραηλινούς.

Ήδη από το 2018, ο Bennett είχε υποστηρίξει ανοιχτά τον πυροβολισμό Παλαιστινίων παιδιών που συμμετείχαν σε διαδηλώσεις στη Γάζα, δηλώνοντας: «Δεν είναι παιδιά – είναι τρομοκράτες».

Στον ίδιο συνασπισμό με τον Μπένετ ανήκουν ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Γιαΐρ Λαπίντ και ο πρώην αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων Γκάντι Άιζενκοτ.

«Παρότι ευθυγραμμίζονται περισσότερο με τη νοσταλγική εικόνα ενός πιο φιλελεύθερου Ισραήλ, δεν είναι φιλελεύθεροι. Ο Γκάντι Άιζενκοτ ήταν κεντρική μορφή του αρχικού «πολεμικού συμβουλίου» του Νετανιάχου που σχηματίστηκε τον Οκτώβριο του 2023 και σχεδίασε και ενέκρινε την εκστρατεία μαζικών δολοφονιών και λιμοκτονίας για την οποία ο Netanyahu κατηγορήθηκε αργότερα από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο».

Όταν ο Άιζενκοτ. αποχώρησε τελικά από το πολεμικό συμβούλιο, δεν το έκανε επειδή το Ισραήλ διέπραττε φρικτά διεθνή εγκλήματα, αλλά επειδή, όπως είπε ο ίδιος, «εξωγενείς παράγοντες και πολιτικές σκοπιμότητες παρεισέφρησαν στις συζητήσεις» σχετικά με τα βήματα για να «υλοποιηθούν οι στόχοι του πολέμου και να βελτιωθεί η στρατηγική θέση του Ισραήλ». Ουσιαστικά, εγκατέλειψε την κυβέρνηση επειδή ο Νετανιάχου να παρουσιάσει ένα όραμα για το πώς θα αποκομίζονταν τα μακροπρόθεσμα γεωπολιτικά οφέλη αυτών των εγκλημάτων.

«Αυτοί οι διεκδικητές επίσης δεν αντιπροσωπεύουν ρήξη με τις πιο επιβλαβείς ιδεολογίες του Ισραήλ και την απαράδεκτη πολιτική πραγματικότητα που αυτές καλλιεργούν εδώ και δεκαετίες. Ο Άιζενκοτ και ο Λαπίντ, μαζί με τον Μπένετ, δεσμεύτηκαν πρόσφατα να μην επιτρέψουν σε αραβικά πολιτικά κόμματα να συμμετάσχουν στην κυβέρνησή τους».

Ο δε Μπένι Γκαντζ, πρώην αρχηγός των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων που αμφισβήτησε το 2024 τον Νετανιάχου έχει δηλώσει ότι: «Η Γάζα θα καεί. Δεν υπάρχει άλλη εξίσωση».

Ο βετεράνος στρατιωτικός -αλλά όχι και τόσο έμπειρος πολιτικός- εχεί αναρτήσει βίντεο στο πλαίσιο της προεκλογικής του εκστρατείας του 2019 με τίτλο «Μόνο ο ισχυρός επιβιώνει», υπογραμμίζοντας κυρίως τις επιτυχημένες επιχειρήσεις του στρατού στη Λωρίδα της Γάζας όσο υπηρετούσε ο ίδιος. Το βίντεο ανέφερε τα επιτεύγματα του Γκάντζ που υπό τις διαταγές του χτυπήθηκαν 6.231 στόχοι της Χαμάς το 2014, καυχιόντας ότι «τμήματα της Γάζας στάλθηκαν πίσω στη Λίθινη Εποχή».

Η κατακόρυφη πτώση της δημοφιλίας του Ισραήλ δεν πρέπει να αποδίδεται στον Νετανιάχου, καταλήγει ο Ομέρ-Μαν. Ο Νετανιάχου δεν έβαλε το Ισραήλ σε αυτόν τον δρόμο, είναι με πολλούς τρόπους ο οδηγός που έλυσε τη ζώνη ασφαλείας του, έσβησε τα φώτα και πάτησε το γκάζι. Η απομάκρυνση του Νετανιάχου δεν αλλάζει την πορεία του αυτοκινήτου· απλώς τον αντικαθιστά με έναν οδηγό όπως ο Μπένετ, που κρατά το GPS ρυθμισμένο προς ακόμη βαθύτερη παγίωση της προσάρτησης και του απαρτχάιντ, οδηγώντας απλώς λίγο πιο προσεκτικά».