Τρίτη 19 Μαϊου 2026
18.05.2026 | 23:07
Πυροβολισμοί με θύματα σε τέμενος στο Σαν Ντιέγκο
Ο Νετανιάχου, οι εκλογές στο Ισραήλ και η τακτική του αέναου πολέμου
Κόσμος 19 Μαΐου 2026, 06:00

Ο Νετανιάχου, οι εκλογές στο Ισραήλ και η τακτική του αέναου πολέμου

Ο πόλεμος στο Ιράν «δεν έχει τελειώσει», διακηρύττει ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, ενόσω το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις σε Λίβανο, Γάζα και Συρία, καθώς οδεύει προς τις κάλπες

Μαργαρίτα Βεργολιά
«Τα τελευταία δύο χρόνια δείξαμε σε ολόκληρο τον κόσμο την έμφυτη δύναμη του λαού μας, του κράτους μας, του στρατού μας, της κληρονομιάς μας», είπε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ανήμερα της «Ημέρας της Ιερουσαλήμ», εθνική γιορτή στο Ισραήλ για την κατάληψη της Ανατολικής Ιερουσαλήμ κατά τον Πόλεμο των Έξι Ημερών.

«Σήμερα ελέγχουμε το 60% της περιοχής, τόνισε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός για την βουτηγμένη στο αίμα και ισοπεδωμένη Λωρίδα της Γάζας. «Αύριο, θα δούμε»…

Ήταν μια ωμή παραδοχή ότι ο ισραηλινός στρατός συνέχισε να επεκτείνει την ζώνη κατοχής στον παλαιστινιακό θύλακα, παρά την εκεχειρία.

Την ίδια ημέρα, άλλωστε, το Ισραήλ εξόντωσε τον νέο διοικητή της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς, σε αεροπορική επιδρομή στη Γάζα.

Tην Κυριακή, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ βρίσκεται στα πρόθυρα επίτευξης ενός από τους στόχους του: την εξάλειψη όλων όσων ευθύνονται για την οργάνωση των επιθέσεων της 7ης Οκτωβρίου.

Στο μεσοδιάστημα, ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει τους βομβαρδισμούς του νότιου Λιβάνου, επιβάλλοντας και εκεί ζώνη κατοχής.

Με την επίκληση λόγων εθνικής ασφάλειας, έχει επίσης καταλάβει εδάφη στη Συρία.

Συνεχίζει την σιωπηρή προσάρτηση της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, εν μέσω ανεξέλεγκτης έξαρσης της βίας των εβραίων εποίκων κατά των Παλαιστινίων.

«Είμαστε προετοιμασμένοι για οποιοδήποτε σενάριο» επανάληψης του πολέμου στο Ιράν μαζί με τις ΗΠΑ, διακηρύττει τώρα ο Νετανιάχου.

Το δε ρεσάλτο των ισραηλινών δυνάμεων στον στολίσκο ανθρωπιστικής βοήθειας με προορισμό τη Γάζα, σε διεθνή ύδατα, αποτέλεσε άλλη μια τέλεια αφορμή για αναβολή της προγραμματισμένης για τη Δευτέρα κατέθεσης του Ισραηλινού πρωθυπουργού, στην πολύχρονη ποινική του δίκη για δωροδοκία, απάτη και κατάχρηση εμπιστοσύνης.

Η υπόθεση σέρνεται εδώ και έξι χρόνια, πλήττοντας ανεπανόρθωτα την αξιοπιστία των θεσμών του Ισραήλ, καθώς η χώρα προετοιμάζεται για τις πιο κρίσιμες εκλογές των τελευταίων ετών.

Θα είναι οι πρώτες στις οποίες ο Νετανιάχου θα κριθεί στις κάλπες μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023.

Οι πρώην πρωθυπουργοί Ναφτάλι Μπένετ (αριστερά στη φωτογραφία) και Γιαΐρ Λαπίντ (δεξιά) κατά την ανακοίνωση της συγκρότησης εκλογικής συμμαχίας κατά του Νετανιάχου (REUTERS/ Gideon Markowicz)

Διευρυνόμενο αντι-Νετανιάχου μέτωπο

Η κοινοβουλευτική πλειοψηφία που υποστηρίζει την κυβέρνηση Νετανιάχου -την πιο ακροδεξιά στα χρονικά του Ισραήλ- έχει υποβάλλει ήδη νομοσχέδιο για τη διάλυση της Κνεσέτ (ισραηλινής Βουλής), ανοίγοντας το δρόμο για πρόωρες εκλογές.

Η τρέχουσα νομοθετική περίοδος λήγει τυπικά στις 27 Οκτωβρίου.

Όμως η δυσαρέσκεια των μικρών υπερορθόδοξων κομμάτων για τους κυβερνητικούς χειρισμούς στο ακανθώδες θέμα της στράτευσης υπερορθόδοξων εβραίων απειλούσε πλέον με κατάρρευση της κυβερνητικής πλειοψηφίας.

Εκμεταλλευόμενα τη διχόνοια, ορισμένα κόμματα της αντιπολίτευσης είχαν ανακοινώσει την πρόθεσή τους να καταθέσουν δικό τους  νομοσχέδιο για τη διάλυση της Κνεσέτ.

Η ανακοίνωση του Λικούντ, του κόμματος του Νετανιάχου, τους τράβηξε το χαλί από κάτω, επιτρέποντας στον Ισραηλινό πρωθυπουργό να έχει τον έλεγχο του εκλογικού ημερολογίου.

Η ψηφοφορία για τη διάλυση της Κνεσέτ αναμένεται στις 20 Μαΐου.

Οι επόμενες εκλογές θα πρέπει να διεξαχθούν εντός 90 ημερών.

Κοντολογίς, μέχρι τα τέλη Αυγούστου.

Τουλάχιστον προς το παρόν, τα πράγματα δεν φαίνονται καλά για τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, ο οποίος έχει συμπληρώσει συνολικά πάνω από 17 χρόνια στην εξουσία – μακράν ο μακροβιότερος στο αξίωμα.

Δύο πρώην πρωθυπουργοί έχει πλέον συγκροτήσει κοινό αντι-Νετενιάχου μέτωπο, σχηματίζοντας έναν ευρύ κεντρικό χώρο ικανό να προσελκύσει ψηφοφόρους τόσο από τη μετριοπαθή δεξιά, όσο και από το κέντρο.

Ο Ναφτάλι Μπένετ, πρώην διοικητής του στρατού και σημείο αναφοράς για την υπερεθνικιστική δεξιά, θεωρείται αξιόπιστος σε θέματα ασφάλειας.

Ο Γιαΐρ Λαπίντ, πρώην δημοσιογράφος και ηγέτης του φιλελεύθερου κέντρου, έχει απήχηση στην αστική και κοσμική ψήφο.

Αν και πρόκειται για μια ετερόκλητη εκλογική συμμαχία, οι δημοσκοπήσεις τους φέρουν μέχρι στιγμής οριακά στην πρώτη θέση.

Απέχουν ωστόσο από την αυτοδυναμία.

Όπερ σημαίνει ότι θα χρειαστούν ένα ακόμη στήριγμα.

Έχοντας αποκλείσει κάθε συνεργασία με την συντηρητική Ενωμένη Αραβική Λίστα, η προσοχή στρέφεται τώρα σε μια άλλη βασική προσωπικότητα της αντιπολίτευσης: τον κεντροδεξιό Γκάντι Άιζενκοτ, δημοφιλή πρώην αρχηγό του Επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF).

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου με τον ακροδεξιό υπουργό Εθνικής Ασφάλειας και έποικο, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ στα έδρανα της Κνεσέτ (EPA/ABIR SULTAN)

«Πίσω έχει η αχλάδα την ουρά»;

Παρά τις βαθιές διαφορές στις τάξεις του αντι-Νετανιάχου μετώπου -και δη στο θέμα των εποίκων- οι Ναφτάλι Μπένετ και Γιαΐρ Λαπίντ συγκλίνουν σε βασικά ζητήματα για το Ισραήλ.

Αφορούν τη συγκρότηση κρατικής επιτροπής έρευνας για το φιάσκο ασφαλείας της 7ης Οκτωβρίου -κάτι που ο Νετανιάχου έχει έως τώρα αποφύγει- την επιβολή ορίου δύο θητειών για το πρωθυπουργικό αξίωμα και τη μεταρρύθμιση του συστήματος στρατολόγησης για τους υπερορθόδοξους εβραίους.

Όμως σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, από τα σημαντικότερα ζητήματα για την ισραηλινή κοινωνία, δεν διαφοροποιούνται ιδιαίτερα από τον Νετανιάχου.

Όπως και τα υπόλοιπα κόμματα της σημερινής αντιπολίτευσης, αλλά και μεγάλο μέρος της ισραηλινής κοινής γνώμης, στηρίζουν τους πολέμους: από τη Γάζα και τον Λίβανο, μέχρι το Ιράν.

Αλλά η απογοήτευση στο εσωτερικό της χώρας συσσωρεύεται, ενόσω η εικόνα της έχει διεθνώς αμαυρωθεί.

Το ΑΕΠ συρρικνώνεται και το έλλειμμα του προϋπολογισμού διευρύνεται, την ώρα που οι στρατιωτικές δαπάνες εκτοξεύονται.

Οι συνεχιζόμενοι πόλεμοι αποτρέπουν τις επενδύσεις, χωρίς το Ισραήλ να γίνεται πιο ασφαλές.

Για τον Νετανιάχου ωστόσο, εξυπηρετούν πολλά στην προσωπική του ατζέντα.

Πέρα από την επεκτατική πολιτική του, προβάλλονται ως αιτιολογία στο αίτημα για την απονομή προεδρικής χάριτος, εν μέσω της αέναης δίκης του για διαφθορά, που διχάζει το Ισραήλ εδώ και χρόνια.

Ή για να αψηφά το ένταλμα σύλληψης που έχει εκδώσει από το 2024 σε βάρος του το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στη Λωρίδα της Γάζας.

Αλλά «η συμπεριφορά του Μπενιαμίν Νετανιάχου τις τελευταίες εβδομάδες, σε κάθε μέτωπο, δεν δείχνει μεγάλη αυτοπεποίθηση σχετικά με τις πιθανότητές του να κερδίσει τις επερχόμενες εκλογές», γράφει ο αρθρογράφος και πολιτικός αναλυτής της Haaretz, Γιόσι Βέρτερ.

Έχει επιδοθεί «σε μια φρενίτιδα διορισμών, ακόμη και μακροπρόθεσμων», εξηγεί, «τοποθετώντας πιστούς του σε θέσεις εξουσίας, που θα περιπλέξουν το έργο της επόμενης κυβέρνησης».

Στεγαστική κρίση στην Ευρώπη: Τα υψηλά ενοίκια, η Ακροδεξιά και η λύση

Self-Silencing: Μήπως καταπιέζετε όλα όσα νιώθετε;

ΔΕΗ: Με προσφορές άνω των 12 δισ. ευρώ έκλεισε η πρώτη μέρα του βιβλίου για την ΑΜΚ

Economist: Το μεγάλο deal που θέλει να καταφέρει ο Πούτιν με την Κίνα του Σι
Κόσμος 19.05.26

Economist: Το μεγάλο deal που θέλει να καταφέρει ο Πούτιν με την Κίνα του Σι

Ο ρώσος πρόεδρος σύμφωνα με δημοσίευμα του Economist, έχει στο μυαλό του μια μεγάλη επένδυση που φιλοδοξεί να λύσει τα χέρια της Κίνας στην εύρεση ενέργειας και της Ρωσίας στην προσφορά για δεκαετίες.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η σιωπηλή προσάρτηση
Πολλές οι αντιδράσεις 19.05.26

Η σιωπηλή προσάρτηση

Το Ισραήλ επιταχύνει τους εποικισμούς στη Δυτική Όχθη, ενώ η βία μεταξύ εποίκων και Παλαιστινίων κλιμακώνεται επικίνδυνα μέσα σε ένα εκρηκτικό γεωπολιτικό περιβάλλον

Γεώργιος Μαζιάς
Η δημογραφία της μοναξιάς
Κόσμος 19.05.26

Η δημογραφία της μοναξιάς

Οι άνθρωποι συνεχίζουν να δηλώνουν ότι θέλουν παιδιά. Ομως ολοένα λιγότεροι βρίσκουν σύντροφο, δημιουργούν σταθερές σχέσεις και τελικά κάνουν οικογένεια.

Κίττυ Ξενάκη
Κίττυ Ξενάκη
Ποιοι είναι οι δράστες του φονικού στο τζαμί στο Σαν Ντιέγκο – Μήνυμα ειρήνης από τον ιμάμη
Θρησκευτικό μίσος 19.05.26

Ποιοι είναι οι δράστες του φονικού στο τζαμί στο Σαν Ντιέγκο – Μήνυμα ειρήνης από τον ιμάμη

Αναγνωρίστηκαν οι δύο δράστες, 17 και 18 ετών, του φονικού στο τζαμί του Σαν Ντιέγκο. Ο ένας από τους δύο δράστες πήρε τα όπλα και το αυτοκίνητο της μητέρας του.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Χάος στη Βολιβία με τον στρατό στους δρόμους – Ανυποχώρητοι οι διαδηλωτές μετά τους 4 νεκρούς του Σαββάτου
Ακρίβεια 19.05.26

Χάος στη Βολιβία με τον στρατό στους δρόμους – Ανυποχώρητοι οι διαδηλωτές μετά τους 4 νεκρούς του Σαββάτου

Η στρατιωτικοποιημένη αστυνομία και ο στρατός έχουν βγει στους δρόμους της Λα Παζ για να αποτρέψουν τους διαδηλωτές να πλησιάσουν σε κυβερνητικά κτίρια και την έδρα της κυβέρνησης

Σύνταξη
Ο Μαμντάνι ενισχύει την παρουσία της αστυνομίας σε τζαμιά μετά την επίθεση – «Φριχτή κατάσταση» για τον Τραμπ
Σαν Ντιέγκο 19.05.26

Ο Μαμντάνι ενισχύει την παρουσία της αστυνομίας σε τζαμιά μετά την επίθεση – «Φριχτή κατάσταση» για τον Τραμπ

Στον απόηχο της επίθεσης με 5 νεκρούς εκ των οποίο οι δύο ήταν οι δράστες, ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης ενισχύει την αστυνομική παρουσία στα τζαμιά της πόλης. Θα επανέλθουμε λέει ο Τραμπ.

Σύνταξη
Βολιβία: Επεισόδια σε αντικυβερνητική διαδήλωση στην πρωτεύουσα Λα Παζ
Κόσμος 19.05.26

Βολιβία: Επεισόδια σε αντικυβερνητική διαδήλωση στην πρωτεύουσα Λα Παζ

Οι πολίτες της Βολιβίας συνεχίζουν να διαδηλώνουν ενάντια στην ακρίβεια σε τρόφιμα, καύσιμα και υπηρεσίας που δημιούργησε ο πρόεδρος Ροντρίγκο Πας κόβοντας τις επιδοτήσεις στο πετρέλαιο.

Σύνταξη
Νέα Υόρκη: Ο Μαμντάνι έκανε ένα μικρό θαύμα – Έκλεισε «τρύπα» 12 δισ. στον προϋπολογισμό
Νέα Υόρκη 19.05.26

Νέα Υόρκη: Ο Μαμντάνι έκανε ένα μικρό θαύμα – Έκλεισε «τρύπα» 12 δισ. στον προϋπολογισμό

Πάρκα, βιβλιοθήκες, ασφαλέστεροι δρόμοι και κοινωνική στέγαση οι προτεραιότητες του Ζόχραν Μαμντάνι. Ο προϋπολογισμός προβλέπει έσοδα περίπου 500 εκατ. δολαρίων από ένα νέο φόρο που θα επιβληθεί στις δευτερεύουσες κατοικίες αξίας άνω των 5 εκατ. δολαρίων.

Αλέξανδρος Καψύλης
Αλέξανδρος Καψύλης
Οι ΗΠΑ επέβαλαν νέες κυρώσεις στην Κούβα, που προειδοποιεί για «λουτρό αίματος» αν υπάρξει αμερικανική επίθεση
Κλίμα απειλών 19.05.26

Οι ΗΠΑ επέβαλαν νέες κυρώσεις στην Κούβα, που προειδοποιεί για «λουτρό αίματος» αν υπάρξει αμερικανική επίθεση

Η αμερικανική κυβέρνηση αυξάνει την πίεση στην Κούβα, στοχεύοντας με κυρώσεις την υπηρεσία πληροφοριών και την ηγεσία της χώρας. Ο πρόεδρος Ντίας-Κανέλ προειδοποίησε τις ΗΠΑ να μην κινηθούν στρατιωτικά.

Σύνταξη
Η Γερμανία στέλνει Patriot και προσωπικό 150 ατόμων στην Τουρκία – «Η Τουρκία είναι αξιόπιστος εταίρος»
Κόσμος 18.05.26

Η Γερμανία στέλνει Patriot και προσωπικό 150 ατόμων στην Τουρκία – «Η Τουρκία είναι αξιόπιστος εταίρος»

Η Γερμανία στέλνει Patriot και προσωπικό στην Τουρκία. Ο ΥΠΕΞ Γιόχαν Βάντεφουλ την αποκαλεί «αξιόπιστο εταίρο της Γερμανίας, αλλά ξεκαθάρισε ότι για την ένταξη στην ΕΕ ισχύουν τα κριτήρια της Κοπεγχάγης

Σύνταξη
Γερμανία: Η Μέρκελ επικρίνει την EE για την άρνησή της να κάνει διπλωματικό διάλογο με τη Ρωσία
Καρφιά στην ΕΕ 18.05.26

Γερμανία: Η Μέρκελ επικρίνει την EE για την άρνησή της να κάνει διπλωματικό διάλογο με τη Ρωσία

Η Άνγκελα Μέρκελ είπε ότι «δεν είναι αρκετό» μόνο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ να διατηρεί επαφή με τη Ρωσία. «Και εμείς μετράμε, ως Ευρωπαίοι», υπογράμμισε.

Σύνταξη
Θα συσταθεί στις ΗΠΑ ταμείο 1,8 δισ δολαρίων που θα αποζημιώνει όσους «διώχθηκαν άδικα» όπως ο Τραμπ
Κόσμος 18.05.26

Θα συσταθεί στις ΗΠΑ ταμείο 1,8 δισ δολαρίων που θα αποζημιώνει όσους «διώχθηκαν άδικα» όπως ο Τραμπ

Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ανακοίνωσε την σύσταση ταμείου αποζημιώσεων από «όσους έχουν διωχθεί άδικα», ταυτόχρονα η αγωγή του κατά της Εφορίας θα μπει στο αρχείο.

Σύνταξη
Τετραήμερη εργασία: Σε ποια ευρωπαϊκή χώρα είναι κανόνας και όχι εξαίρεση – Το πείραμα που πέτυχε
Οικονομία 19.05.26

Τετραήμερη εργασία: Σε ποια ευρωπαϊκή χώρα είναι κανόνας και όχι εξαίρεση – Το πείραμα που πέτυχε

Το 2019 η Ισλανδία δοκίμασε πιλοτικά την τετραήμερη εργασία. Σήμερα, το 86% των κατοίκων δουλεύει με μειωμένο ωράριο, χωρίς μείωση αποδοχών. Οι λόγοι που το πείραμα πέτυχε.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γεώργιος Μαζιάς
«Μαχαιριές» Καραχάλιου για το κόμμα Καρυστιανού – «Στον ιστό της πουτινικής αράχνης»
Πολιτική 19.05.26

«Μαχαιριές» Καραχάλιου για το κόμμα Καρυστιανού – «Στον ιστό της πουτινικής αράχνης»

Μπαράζ αναρτήσεων του Νίκου Καραχάλιου για το υπό ίδρυση κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού. «Άνοιξε φρενοκομείο στην Καρνεάδου» σχολιάζει και δίνει σαφώς ρωσικό χαρακτήρα στην πολιτική κίνηση που σύντομα περνά την πόρτα του Αρείου Πάγου.

Σύνταξη
Ακίνητα: Ασυγκράτητη η άνοδος των τιμών
Οικονομία 19.05.26

Ακίνητα: Ασυγκράτητη η άνοδος των τιμών

Βαθαίνει η στεγαστική κρίση στην Ελλάδα: 6 στους 10 χαρακτηρίζουν από «οριακό» έως «μη βιώσιμο» το κόστος αγοράς ή ενοικίασης κατοικίας

Δήμητρα Σκούφου
Η δημογραφία της μοναξιάς
Κόσμος 19.05.26

Η δημογραφία της μοναξιάς

Οι άνθρωποι συνεχίζουν να δηλώνουν ότι θέλουν παιδιά. Ομως ολοένα λιγότεροι βρίσκουν σύντροφο, δημιουργούν σταθερές σχέσεις και τελικά κάνουν οικογένεια.

Κίττυ Ξενάκη
Κίττυ Ξενάκη
Η αντίδραση των γατιών σε Roller Coaster που ξεκίνησε να κατακτά το διαδίκτυο [βίντεο]
Γατοπαιχνίδια 19.05.26

Η αντίδραση των γατιών σε Roller Coaster που ξεκίνησε να κατακτά το διαδίκτυο

Το διαδίκτυο ξεκίνησε ως στρατιωτική εφαρμογή, όμως πλέον είναι γνωστό περισσότερο για τα βίντεο με τις γάτες, παρά για οτιδήποτε άλλο. Πλέον προσφέρει παιχνίδια για τις γάτες σας.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σύνταξη
Σύνταξη
Σύνταξη
Στο «κόκκινο» η Αλικαρνασσός για τις «γκρίζες ζώνες» του Κτηματολογίου
Ελλάδα 19.05.26

Στο «κόκκινο» η Αλικαρνασσός για τις «γκρίζες ζώνες» του Κτηματολογίου

Έκτακτη σύγκλιση του νομικού τμήματος του κτηματολογίου και του Δήμου Ηρακλείου για να βρεθεί τρόπος διαχείρισης των νομικών προβλημάτων που υπάρχουν, ζητούν οι κάτοικοι της περιοχής

Σύνταξη
Αλέξανδρος Καψύλης
Σύνταξη
Για ποια «ασφάλεια» θα μιλήσει ο Γρηγόρης Δημητριάδης και με ποια ιδιότητα θεωρείται ισότιμος, πρώην πρωθυπουργών, υπουργών (που παρακολουθούσε) και άλλων αξιωματούχων;
Πολιτική Γραμματεία 19.05.26

Για ποια «ασφάλεια» θα μιλήσει ο Γρηγόρης Δημητριάδης και με ποια ιδιότητα θεωρείται ισότιμος, πρώην πρωθυπουργών, υπουργών (που παρακολουθούσε) και άλλων αξιωματούχων;

Η πρόσκληση του Γρηγόρη Δημητριάδη στο συνέδριο Athens Defence Summit γεννά σοβαρά ερωτήματα για το ποιοι θέλουν να αναγορεύσουν αυτόν που μερίδα της κοινωνίας θεωρεί «εθνικό κοριό» σε κορυφαίο πολιτικό παράγοντα

Βασίλης Ρίζος
Σύνταξη
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

