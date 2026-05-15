Γάζα: Το Ισραήλ σκότωσε τον ηγέτη της Χαμάς στη Γάζα παρά την εκεχειρία – Νετανιάχου: Ελέγχουμε 60% του θύλακα

Η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία στόχευσε τον ηγέτη της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, Ιζ αλ-Ντιν Χαντάντ, σε αεροπορική επιδρομή στην Πόλη της Γάζας. Τη δολοφονία του ηγέτη της Χαμάς ανακοίνωσαν ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατζ. Η ανακοίνωση έρχεται την ώρα που το Ισραήλ επεκτείνει την κατοχή στη Λωρίδα της Γάζας.

Προς το παρόν η δολοφονία του δεν έχει επιβεβαιωθεί από τη Χαμάς. Ωστόσο η ενέργεια αυτή είναι σαφής παραβίαση της εκεχειρίας στη Γάζα. Το Ισραήλ έχει δικαιολογήσει ανάλογες επιθέσεις στο παρελθόν ισχυριζόμενο ότι οι στόχοι αποτελούσαν ενεργές απειλές για τα στρατεύματα.

Η επιδρομή έπληξε κτίριο κατοικιών στη γειτονιά Ριμάλ, σύμφωνα με παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης.

Breaking | Israeli aircraft bombard a residential building in Al-Rimal neighborhood, west of Gaza City. pic.twitter.com/DTkmlSInEY — Quds News Network (@QudsNen) May 15, 2026

Η ανακοίνωση Νετανιάχου-Κατζ

Στην κοινή δήλωσή τους, οι Νετανιάχου και Κατζ λένε ότι διέταξαν τη δολοφονία του Χαντάντ. Υποστηρίζουν ότι ήταν ο διοικητής της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς. Επίσης τον χαρακτήρισαν «ένα από τους αρχιτέκτονες της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου».

«Ο Χαντάντ ήταν υπεύθυνος για τη δολοφονία, την απαγωγή και τη βλάβη χιλιάδων Ισραηλινών πολιτών και στρατιωτών των IDF. Κρατούσε τους ομήρους μας σε βάναυση αιχμαλωσία, διηύθυνε τρομοκρατικές επιχειρήσεις εναντίον των δυνάμεών μας και αρνήθηκε να εφαρμόσει τη συμφωνία με επικεφαλής τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Τραμπ για την αποσυναρμολόγηση των όπλων της Χαμάς και την αποστρατιωτικοποίηση της Λωρίδας της Γάζας», αναφέρουν.

Netanyahu says the IDF targeted Izz ad-Din al-Haddad in Gaza, Hamas’s military chief. pic.twitter.com/A1n8LHINcw — Clash Report (@clashreport) May 15, 2026



Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) και η μυστική υπηρεσία Shin Bet «εφαρμόζουν πλήρως την πολιτική της κυβέρνησης να περιορίζει τις απειλές και να εξουδετερώνει προληπτικά τους εχθρούς μας», προσθέτουν. «Αυτό είναι ένα σαφές μήνυμα προς όλους τους δολοφόνους που επιδιώκουν τον θάνατό μας. Αργά ή γρήγορα, το Ισραήλ θα σας φτάσει», καταλήγουν.

Ισραήλ: Ο ηγέτης της Χαμάς, Χαντάντ, σκοτώθηκε

Αργότερα, ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος ασφαλείας δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι υπάρχουν «αρχικές ενδείξεις» ότι ο ηγέτης της Χαμάς Ιζ αλ-Ντιν αλ-Χαντάντ σκοτώθηκε.

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις προς το παρόν δεν έχουν κάνει δήλωση επιβεβαίωσης.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ισραηλινού Channel 12, που επικαλείται ανώνυμες πηγές, Νετανιάχου και Κατζ έδωσαν την εντολή να σκοτωθεί ο Χαντάντ τις τελευταίες ημέρες, όταν κατέστη σαφές ότι αποτελούσε εμπόδιο στις προσπάθειες να πειστεί η Χαμάς να αφοπλιστεί.

Νετανιάχου: Ελέγχουμε το 60% της Γάζας

Στο μεταξύ, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ επιβεβαίωσε την επέκταση του ελέγχου στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις ελέγχουν επί του παρόντος το 60% του παλαιστινιακού θύλακα. Είναι ουσιαστικά η πρώτη επίσημη επιβεβαίωση της επέκτασης της περιοχής που κατέχει το Ισραήλ. Και άφησε να εννοηθεί ότι το Ισραήλ δεν θα σταματήσει εκεί.

«Τα τελευταία δύο χρόνια, δείξαμε σε ολόκληρο τον κόσμο την έμφυτη δύναμη του λαού μας, του κράτους μας, του στρατού μας, της κληρονομιάς μας», είπε ο Νετανιάχου. Οι δηλώσεις έγιναν με αφορμή την «Ημέρα της Ιερουσαλήμ», που γιορτάζεται σήμερα στο Ισραήλ.

«Φέραμε σπίτι όλους τους ομήρους μας, μέχρι και τον τελευταίο. (…) Δεν έχουμε παραχωρήσει κανένα έδαφος. Ορισμένοι μας είπαν να φύγουμε, δεν φύγαμε, και σήμερα ελέγχουμε το 60% της περιοχής. Αύριο, θα δούμε», τόνισε στην ανακοίνωσή του.

Στη Γάζα, παρά την εκεχειρία και την προσπάθεια να εγκαθιδρυθεί η ειρήνη, οι ισραηλινές επιθέσεις συνεχίζονται αμείωτες.

Ισραήλ και η Χαμάς αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της εκεχειρίας. Η τελευταία τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου, δύο χρόνια μετά τον πόλεμο που ξεκίνησε στις 7 Οκτωβρίου 2023. Αφορμή η άνευ προηγουμένου επίθεση μαχητών της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ και η αρπαγή ομήρων.