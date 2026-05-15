Χωρίς κάτι χειροπιαστό για το Ιράν έφυγε ο Τραμπ από την Κίνα – Μιλά για «φανταστικές εμπορικές συμφωνίες»
Κόσμος 15 Μαΐου 2026, 11:33

Χωρίς κάτι χειροπιαστό για το Ιράν έφυγε ο Τραμπ από την Κίνα – Μιλά για «φανταστικές εμπορικές συμφωνίες»

Οι ανακοινώσεις του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών για τις συναντήσεις Σι Τζινπίνγκ και Ντόναλντ Τραμπ - Ποια είναι η θέση της Κίνας για τον πόλεμο στο Ιράν - Η συνάντηση στον κήπο του Ζονγκνανχάι

Νεκτάριος Δαργάκης
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ολοκλήρωσε την τριήμερη επίσκεψή του στην Κίνα και επιστρέφει στις ΗΠΑ.

Ο Τραμπ γυρίζει στη βάση του χωρίς κάτι χειροπιαστό αναφορικά με τον πόλεμο στο Ιράν.

Όπως ανέφεραν τις προηγούμενες ημέρες διεθνή ΜΜΕ, ο Αμερικανός πρόεδρος θα ήθελε το Πεκίνο να πιέσει την Τεχεράνη να συνάψει συμφωνία με την Ουάσινγκτον.

Ο Τραμπ έκανε λόγο για «φανταστικές εμπορικές συμφωνίες», ωστόσο εκπρόσωπος του κινεζικού ΥΠΕΞ απέφυγε να απαντήσει σε σχετικές ερωτήσεις κατά τη διάρκεια σημερινής συνέντευξης Τύπου, σύμφωνα με το BBC.

Η στιγμή που ο Τραμπ επιβιβάζεται στο Air Force One:

Νωρίτερα, ο Τραμπ είχε δηλώσει στο Fox News ότι η Κίνα προχώρησε σε διάφορες εμπορικές δεσμεύσεις, μεταξύ των οποίων η αγορά 200 αεροσκαφών της Boeing, καθώς και αμερικανικού πετρελαίου και γεωργικών προϊόντων, όπως η σόγια.

Για «σειρά νέων κοινών συνεννοήσεων» κάνει λόγο το κινεζικό ΥΠΕΞ

Το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας χαρακτήρισε την επίσημη επίσκεψη του Τραμπ στο Πεκίνο ως ορόσημο στις διμερείς σχέσεις, αναφέροντας ότι οι ηγέτες κατέληξαν σε «μια σειρά νέων κοινών συνεννοήσεων».

Σε ανακοίνωση του, το κινεζικό υπουργείο ανέφερε ότι ο Σι και ο Τραμπ συμφώνησαν σε ένα νέο όραμα για την οικοδόμηση «μιας εποικοδομητικής σχέσης στρατηγικής σταθερότητας μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ», η οποία θα καθοδηγεί τις σχέσεις «τα επόμενα τρία χρόνια και πέραν αυτών».

Το υπουργείο ανέφερε ότι οι επαφές μεταξύ των δύο προέδρων «ενίσχυσαν την αμοιβαία κατανόηση, εμβάθυναν την αμοιβαία εμπιστοσύνη και προώθησαν την πρακτική συνεργασία», προσθέτοντας ότι η σύνοδος κορυφής «έφερε την τόσο αναγκαία σταθερότητα και βεβαιότητα στον κόσμο».

Και οι δύο πλευρές συμφώνησαν επίσης να ενισχύσουν την επικοινωνία και τον συντονισμό σε διεθνή και περιφερειακά ζητήματα και να χειριστούν τα αμοιβαία ζητήματα «με τον κατάλληλο τρόπο», ανέφερε το κινεζικό υπουργείο.

Η θέση της Κίνας για τον πόλεμο στο Ιράν

Η Κίνα τοποθετήθηκε σε σχέση με τον πόλεμο στο Ιράν, με ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με το κινεζικό ΥΠΕΞ:

  • Η σύγκρουση στο Ιράν «δεν έπρεπε να είχε ξεσπάσει εξ αρχής» και έχει επιφέρει σοβαρές απώλειες στον λαό του Ιράν και σε άλλες χώρες της περιοχής
  • Οι δευτερογενείς επιπτώσεις ασκούν σοβαρή πίεση στην παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη, στις εφοδιαστικές αλυσίδες, στο διεθνές εμπόριο και στη σταθερότητα του παγκόσμιου ενεργειακού εφοδιασμού
  • Η πρόσφατη εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν είναι ευπρόσδεκτη, αλλά η δυναμική πρέπει να διατηρηθεί: «Τώρα που η πόρτα του διαλόγου έχει ανοίξει, δεν πρέπει να κλείσει ξανά»
  • Ο διάλογος και οι διαπραγματεύσεις είναι «ο σωστός δρόμος προς τα εμπρός», ενώ η χρήση βίας είναι «αδιέξοδο»
  • Οι ναυτιλιακές διαδρομές του Κόλπου πρέπει να ανοίξουν ξανά «το συντομότερο δυνατό» για να διατηρηθεί η σταθερότητα των παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού
  • Πρέπει να επιτευχθεί μια ολοκληρωμένη και διαρκής εκεχειρία το συντομότερο δυνατόν, ώστε να επανέλθουν η ειρήνη και η σταθερότητα στη Μέση Ανατολή και στην περιοχή του Κόλπου
  • Η Κίνα και το Πακιστάν εξέδωσαν από κοινού μια πρόταση πέντε σημείων για την αποκατάσταση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή
  • Η Κίνα θα συνεχίσει να ενεργεί σύμφωνα με τις τέσσερις προτάσεις του προέδρου Σι Τζινπίνγκ για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή και θα διαδραματίσει επίσης «εποικοδομητικό ρόλο στην επίτευξη διαρκούς ειρήνης».

Ο Τραμπ δήλωσε ότι ο ίδιος και ο Σι συζήτησαν για το Ιράν, προσθέτοντας ότι και οι δύο ηγέτες επιθυμούν τα Στενά του Ορμούζ να παραμείνουν ανοιχτά και αντιτίθενται στην απόκτηση πυρηνικών όπλων από το Ιράν.

«Έχουμε επιλύσει πολλά διαφορετικά προβλήματα που άλλοι δεν θα ήταν σε θέση να λύσουν», δήλωσε ο Τραμπ, σύμφωνα με το Reuters.

Σε αυτό το σημείο, αξίζει να υπογραμμιστεί ότι πολλά διεθνή μέσα σχολιάζουν ότι ο Σι από την πρώτη συνάντηση με τον Τραμπ έβγαλε από την ατζέντα το ζήτημα της Ταϊβάν, το οποίο αποτελεί «κόκκινη γραμμή» για το Πεκίνο.

Δείτε σχετική ανάρτηση της κινεζικής πρεσβείας στις ΗΠΑ:

Η συνάντηση στο Ζονγκνανχάι – Η αναφορά Σι στον Πούτιν

Ο Σι Τζινπίνγκ υποδέχτηκε σήμερα τον Ντόναλντ Τραμπ στο περιτειχισμένο συγκρότημα Ζονγκνανχάι στο Πεκίνο, το οποίο πολλοί περιγράφουν σαν τον Λευκό Οίκο της Κίνας, όπως σχολιάζει το CNN.

Το συγκεκριμένο συγκρότημα είναι πρώην αυτοκρατορικός κήπος στον οποίο στεγάζονται τώρα τα γραφεία του κυβερνώντος Κομμουνιστικού Κόμματος και του κρατικού συμβουλίου, του υπουργικού συμβουλίου της Κίνας και βρίσκεται δίπλα στην Απαγορευμένη Πόλη, το περίφημο ορόσημο της κινεζικής πρωτεύουσας, και στην άκρη της πλατείας Τιενανμέν.

Ο Σι ξενάγησε τον Τραμπ στον κήπο με τα αιωνόβια δέντρα.

«Πρέπει να σας πω ότι όλα τα δένδρα σ’ αυτή την πλευρά είναι πάνω από 200 ως 300 ετών», είπε ο Σι μέσω διερμηνέα, δείχνοντας μερικούς επιβλητικούς κορμούς.

«Εκεί μερικά είναι πάνω από 400 ετών».

Ο Τραμπ απάντησε: «Ζούν τόσο πολύ;».

Ο Σι πρόσθεσε: «Υπάρχουν και δένδρα 1.000 ετών σε άλλα μέρη».

Ο Τραμπ ρώτησε τον Σι αν έχει υποδεχθεί και άλλους ξένους ηγέτες στο συγκρότημα αυτό.

Δείτε σχετικό βίντεο:

«Πολύ σπάνια», απάντησε ο Σι.

«Στην αρχή, συνήθως δεν κάναμε εδώ διπλωματικές εκδηλώσεις. Ακόμα κι αφού αρχίσαμε να κάνουμε μερικές, είναι κάτι που γίνεται εξαιρετικά σπανια. Για παράδειγμα, έχει έρθει εδώ ο Πούτιν».

Στη συνέχεια κάλεσε τον Τραμπ να αγγίξει ένα δένδρο 280 ετών.

«Ωραία. Μου αρέσει», σχολίασε ο Τραμπ.

Ενεργειακή κρίση: Πληθωρισμός 5,4%, Brent στα 107 δολάρια και οι φόβοι για την κατανάλωση

Long χανταϊός: Τα συμπτώματα που επιμένουν για μήνες

ΙΟΒΕ – Euronext: Πώς οι αποταμιεύσεις μπορούν να φέρουν επενδύσεις και ανάπτυξη στην οικονομία

Το Τέξας εκτέλεσε άνδρα για φόνο που διαπράχθηκε το 2004, στην 600ή εκτέλεση που πραγματοποιεί η πολιτεία
ΗΠΑ 15.05.26

Ο Έντουαρντ Λι Μπέσμπι είναι ο 600ός κρατούμενος που εκτελέστηκε στο Τέξας από το 1982, τη χρονιά που η πολιτεία αυτή κατέστησε εκ νέου δυνατή την επιβολή της εσχάτης των ποινών

Βρετανία: Θα φύγει ο Στάρμερ; Κι αν ναι, πώς; Τα τέσσερα σενάρια της μάχης για το Νο10 της Ντάουνινγκ Στριτ
Σε δύσκολη θέση 15.05.26

Ο Κιρ Στάρμερ για την ώρα παραμένει στην ηγεσία των Εργατικών και στην πρωθυπουργία της Βρετανίας - Ο Guardian εξετάζει τα πιθανότερα σενάρια για το επόμενο χρονικό διάστημα

Κάν’ το όπως η Ελλάδα – Ο Μερτς αυξάνει το ωράριο εργασίας στη Γερμανία
Κάν’ το όπως η Ελλάδα – Ο Μερτς αυξάνει το ωράριο εργασίας στη Γερμανία

Tρεις νεκροί και 12 τραυματίες σε επίθεση της Ουκρανίας στη Ρωσία με drones
Tρεις νεκροί και 12 τραυματίες σε επίθεση της Ουκρανίας στη Ρωσία με drones

Η Βρετανία ζει ένα déjà vu – Η κυβέρνηση των Εργατικών μετατρέπεται σε κυβέρνηση των Τόρις
Η Βρετανία ζει ένα déjà vu – Η κυβέρνηση των Εργατικών μετατρέπεται σε κυβέρνηση των Τόρις

Ποιά είναι τα δεδομένα των απευθείας διαπραγματεύσεων μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ
Ποιά είναι τα δεδομένα των απευθείας διαπραγματεύσεων μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ

Η φθίνουσα ηγεμονία των ΗΠΑ – Ο Τραμπ, ο Σι και η κρίση αξιοπιστίας της Αμερικής
Η φθίνουσα ηγεμονία των ΗΠΑ – Ο Τραμπ, ο Σι και η κρίση αξιοπιστίας της Αμερικής

Πώς η ενδεχόμενη προσέγγιση ΗΠΑ και Κίνας φέρνει σε δύσκολη θέση τον Βλαντιμίρ Πούτιν
Πώς η ενδεχόμενη προσέγγιση ΗΠΑ και Κίνας φέρνει σε δύσκολη θέση τον Βλαντιμίρ Πούτιν

Καθώς ο Μάρκο Ρούμπιο τελεί υπό κυρώσεις, οι Κινέζοι φιλοξενούν τον… Αγενή Ρούμπιο
Καθώς ο Μάρκο Ρούμπιο τελεί υπό κυρώσεις, οι Κινέζοι φιλοξενούν τον… Αγενή Ρούμπιο

Βολιβία: Χιλιάδες εργαζόμενοι σε ορυχεία παραλύουν την πρωτεύουσα Λα Πας και συγκρούονται με την αστυνομία
Εργαζόμενοι ορυχείων παραλύουν τη Λα Πας - Συγκρούσεις με την αστυνομία

Χιλιάδες εργαζόμενοι σε ορυχεία, φορώντας τα κράνη τους, παρέλυσαν την πρωτεύουσα Λα Πας της Βολιβίας και, ζητώντας την παραίτηση του δεξιού προέδρου της χώρας, συγκρούστηκαν με την αστυνομία.

Ισραήλ: Εθνικιστές έκαναν πορεία στην Παλιά Πόλη γιορτάζοντας την κατάληψη της Ανατολικής Ιερουσαλήμ
Προκλητική πορεία ισραηλινών εθνικιστών στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ

Αϊτή: Τουλάχιστον 78 νεκροί σε σφοδρές συγκρούσεις συμμοριών στην πρωτεύουσα Πορτ-ο-Πρενς
Μακελειό με δεκάδες νεκρούς στην Πορτ-ο-Πρενς

Στα «άκρα» η σύγκρουση ΠΑΣΟΚ-ΝΔ – Ανεβαίνουν τα ντεσιμπέλ με το βλέμμα στις κάλπες
Στα «άκρα» η σύγκρουση ΠΑΣΟΚ-ΝΔ – Ανεβαίνουν τα ντεσιμπέλ με το βλέμμα στις κάλπες

ΣτΕ: Κατέθεσε τις προτάσεις για τη συνταγματική αναθεώρηση
Οι προτάσεις του ΣτΕ για τη συνταγματική αναθεώρηση - Η επιστολή του Μ. Πικραμένου

Αυτές είναι οι καλύτερες πόλεις-αφετηρίες στην Ευρώπη για ημερήσιες αποδράσεις
Αυτές είναι οι καλύτερες πόλεις-αφετηρίες στην Ευρώπη για ημερήσιες αποδράσεις

«Σπόντα» του Εμπαπέ για Αρμπελόα: «Δεν έχω παίξει ακόμα επειδή με έχει τέταρτη επιλογή»
«Σπόντα» του Εμπαπέ για Αρμπελόα: «Δεν έχω παίξει ακόμα επειδή με έχει τέταρτη επιλογή»

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

