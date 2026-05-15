Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα πως θα «αισθανόταν καλύτερα» αν οι ΗΠΑ είχαν στα χέρια τους το εμπλουτισμένο κατά υψηλό ποσοστό ουράνιο του Ιράν, κάτι πάντως που θα ήθελε «περισσότερο για λόγους επικοινωνίας».

«Θα προτιμούσα να το έχω. Θα αισθανόμουν καλύτερα αν το είχα (…) αλλά νομίζω περισσότερο για λόγους επικοινωνίας, παρά για κάτι άλλο», πέταξε ο Αμερικανός πρόεδρος κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News στο Πεκίνο, όπου συνεχίζει για δεύτερη ημέρα την επίσημη επίσκεψή του.

«Αυτό που θα μπορούσαμε να κάνουμε είναι το βομβαρδίσουμε ξανά», πρόσθεσε, προφανώς αναφερόμενος στους βομβαρδισμούς των ΗΠΑ εναντίον τριών ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων τον Ιούνιο του 2025.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ έχει κάνει διάφορες, συχνά αντιφατικές δηλώσεις για το απόθεμα εμπλουτισμένου κατά υψηλό ποσοστό ουρανίου που διαθέτει το Ιράν. Έχει πει για παράδειγμα ότι είναι απροσπέλαστο, διότι θάφτηκε στα συντρίμμια εγκαταστάσεων, ή πως θα αρκούσε η εξ αποστάσεως επιτήρηση των εγκαταστάσεων αυτών.

Τραμπ: Η Κίνα θα αγοράσει πετρέλαιο και σόγια από τη χώρα του

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ διαβεβαίωσε σήμερα από την Κίνα όπου κάνει επίσημη επίσκεψη ότι το Πεκίνο έχει σκοπό να αγοράσει πετρέλαιο και αγροτικά προϊόντα από τις ΗΠΑ, χωρίς να αναφερθεί σε συγκεκριμένες ποσότητες, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο που προτιμά η αμερικανική δεξιά, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Θέλουν να αγοράσουν πετρέλαιο από τις ΗΠΑ», είπε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος, που απέφυγε να υπεισέλθει σε περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά σημείωσε πως η «ιδέα» αυτή «ευχαριστεί» τον ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ.

Trump: Xi would like to see a deal made. He said, “If I can be of any help at all, I would like to be of help.” Anybody that buys that much oil obviously has some kind of relationship, and he’d like to see the Hormuz Strait open.pic.twitter.com/vy4mNa4jWh — Clash Report (@clashreport) May 14, 2026

«Θα αγοράσουν πολλά περισσότερα αγροτικά προϊόντα μας», ιδιαίτερα σόγια, είπε ακόμη κατά τη διάρκεια της συνέντευξης που παραχώρησε στο Fox News.